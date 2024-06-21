Нідерланди та ще одна країна передадуть Україні систему Patriot, - міністерка оборони Оллонгрен

Нідерланди спільно зі ще однією державою передадуть Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише NL Times, інформує Цензор.НЕТ.

За словами урядовиці, Нідерландам вдалося знайти компоненти, з яких можна сформувати систему ППО Patriot. Водночас Оллонгрен відмовилась називати, яка саме країна допоможе з постачанням системи. За її словами, залучена до цього держава сама повинна про це оголосити.

Також очільниця оборонного відомства Нідерландів відмовилась повідомляти терміни передання Україні ЗРК Patriot, щоб не розкрити цю інформацію для Росії.

Оллонгрен заначила, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для України. Вона також назвала "дуже гарною новиною" те, що Румунія оголосила про постачання системи Patriot цього тижня.

Міністерка додала, що США також працюють над збільшенням допомоги Україні.

Минулого тижня на зустрічі у Брюсселі союзники зробили чергову інвентаризацію допомоги Україні з протиповітряною обороною. Міністерка сказала, що "всі шматочки пазлу" були на столі.

