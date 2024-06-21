УКР
Нідерланди та ще одна країна передадуть Україні систему Patriot, - міністерка оборони Оллонгрен

Нідерланди та ще одна країна передадуть Україні систему Patriot, - Оллонгрен

Нідерланди спільно зі ще однією державою передадуть Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише NL Times, інформує Цензор.НЕТ.

За словами урядовиці, Нідерландам вдалося знайти компоненти, з яких можна сформувати систему ППО Patriot. Водночас Оллонгрен відмовилась називати, яка саме країна допоможе з постачанням системи. За її словами, залучена до цього держава сама повинна про це оголосити.

Також очільниця оборонного відомства Нідерландів відмовилась повідомляти терміни передання Україні ЗРК Patriot, щоб не розкрити цю інформацію для Росії.

Оллонгрен заначила, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для України. Вона також назвала "дуже гарною новиною" те, що Румунія оголосила про постачання системи Patriot цього тижня.

Міністерка додала, що США також працюють над збільшенням допомоги Україні.

Минулого тижня на зустрічі у Брюсселі союзники зробили чергову інвентаризацію допомоги Україні з протиповітряною обороною. Міністерка сказала, що "всі шматочки пазлу" були на столі.

Читайте також: США нададуть Україні пріоритет перед іншими країнами у постачанні ракет для систем ППО Patriot і NASAMS, - Білий Дім

Автор: 

Нідерланди (1621) Patriot (394) Оллонгрен Кайса (44)
Нідерланди нині вважаються одним з активних прихильників України в Західній Європі та увійшли до клубу небагатьох західних країн, котрі пообіцяли надати тій західні бойові літаки - у даному разі винищувачі F-16.

Рютте стане четвертим нідерландцем, який очолить НАТО з часу створення самого Альянсу.
показати весь коментар
21.06.2024 20:36 Відповісти
Нідерланди та ще одна країна передадуть Україні систему Patriot

Ще одна країна дуже стєснітєльна?
показати весь коментар
21.06.2024 20:36 Відповісти
Головне, щоб то було PAC-3, а то кацапи замість масованих ударів крилатими ракетами застосовують лише по пару балістичних, які збиваються лише версією PAC-3.
показати весь коментар
21.06.2024 20:39 Відповісти
PAC-3 це не система, PAC-3 це тип ракети.
показати весь коментар
22.06.2024 05:41 Відповісти
Нідерланди добре запам'ятали, хто збив їхній пасажирський літак. Скоро 10 років як.
А тут ще й Рютте стає головою НАТО. І хай нас не вводить в оману географічний розмір Нідерландів. Їхній ВВП лише трохи менший за ВВП раші.
показати весь коментар
21.06.2024 20:41 Відповісти
Сусідка запитала,чи правда,що Харків знищено. Дідька вам лисого, а не Харків. Зайдуть нові Патріоти, залетять Ф 16 і смерть ворогам.
показати весь коментар
21.06.2024 20:48 Відповісти
Пусть передают , бо Путлер как я понял вообще *****.
показати весь коментар
21.06.2024 21:05 Відповісти
Дякуємо Королівству!
показати весь коментар
22.06.2024 00:39 Відповісти
 
 