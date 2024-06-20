8 464 53
Румунія передасть Patriot Україні
Румунія надасть Україні систему ППО Patriot.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу румунського лідера Клауса Йоганніса.
"Враховуючи значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих атак Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі для безпеки Румунії, у тісній координації разом із союзниками члени Ради вирішили надати Україні систему Patriot", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Міноборони Румунії заявило, що зараз не найкращий час для відправки Patriot до України..
Топ коментарі
+36 MrStepanovM
показати весь коментар20.06.2024 14:57 Відповісти Посилання
+19 Владимир Андруженко
показати весь коментар20.06.2024 14:57 Відповісти Посилання
+19 Randall Flag #387882
показати весь коментар20.06.2024 14:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Румінія постачає Патріоти нам для захисту нашого півітря! Подяка Румуніі. А наши так звані хфутболісти тут не стояли.
Коли ці калеки-хфутболисти повернуться після позору на ЧЄ, то нехай усі вступають до лав ВСУ, а не прикриваються своєю неспроможностью грати.
прекрасные добросердечные люди с очень высокой общей культурой.
Все свободно владеют 2-3 иностранными языками, очень хорошо знают мировую историю и культуру, к тому же ещё и поразительно глубоко разбираются в сложных богословских вопросах типа филиокве и различий византийской и католической христианской традиции.
Мульцу меск, дорогие румынские друзья.
я людей сужу по вчинкам а не нації або расі
такой расистский подоночный текст о православных румынах, щедро принявших 340 тысяч украинских беженцев, мог написать только совково-российский фашистёныш.
Как отметили в спецслужбе, правоохранители изъяли комплектующие для зенитно-ракетных комплексов ПВО, артиллерийских систем, а также двигателей для бронемашин. Запчасти обнаружили в двух подпольных ангарах."
Вместо "танцуют все!" "Воруют все!"
Это только то что нашли. Блин, вот скотобазы чиновники, воруют и продают потом! А военным этого оружия остро не хватает. Мы удивляемся - нам страны поставляют много, а воевать нечем! Только не пойму - кому продают оружие? Неужели раше?!!