8 464 53

Румунія передасть Patriot Україні

Румунія надасть Україні систему ППО Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу румунського лідера Клауса Йоганніса.

"Враховуючи значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих атак Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі для безпеки Румунії, у тісній координації разом із союзниками члени Ради вирішили надати Україні систему Patriot", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міноборони Румунії заявило, що зараз не найкращий час для відправки Patriot до України..

Читайте: США призупинять усі контракти від інших країн на постачання Patriot заради України, - FT

Автор: 

Топ коментарі
+36
а три?! За кожний гол...
20.06.2024 14:57 Відповісти
+19
і для цього обов'язково було на ЧЄ програвати
20.06.2024 14:57 Відповісти
+19
Ну нарешті. Дякуємо тобі, Румунія!!!!
20.06.2024 14:59 Відповісти
О, то є новина!
20.06.2024 14:56 Відповісти
а три?! За кожний гол...
показати весь коментар
20.06.2024 14:57 Відповісти
20.06.2024 15:00 Відповісти
Дурень ти! Не плутай наших калік з футболу з бажанням допомогти у захисті нашого повітря!
20.06.2024 15:42 Відповісти
схоже що дурень таки ти...
21.06.2024 10:02 Відповісти
20.06.2024 16:02 Відповісти
і для цього обов'язково було на ЧЄ програвати
20.06.2024 14:57 Відповісти
Основна умова, щож робити...
20.06.2024 15:07 Відповісти
І так наши так звані хфутболісти дивом потрапили у фінал.
А Румінія постачає Патріоти нам для захисту нашого півітря! Подяка Румуніі. А наши так звані хфутболісти тут не стояли.
Коли ці калеки-хфутболисти повернуться після позору на ЧЄ, то нехай усі вступають до лав ВСУ, а не прикриваються своєю неспроможностью грати.
20.06.2024 15:50 Відповісти
ВЛК їх усіх зняла з обліку як непридатних за результатами матчу
20.06.2024 18:31 Відповісти
Ні, одразу 100, там Нова Пошта знижку в 1% і два купони дасть, якщо оптом відсилати будуть
20.06.2024 15:03 Відповісти
Мало?
20.06.2024 15:05 Відповісти
Так ото ж, у них же небось их как миниму сто. А то и двести.
20.06.2024 15:16 Відповісти
Ви в темі розберіться, їх в США всього 60 систем, а в Румунії всього 4 чи 3. І нам роду з них вони дають, 1 система, це не одна пускова установка , а комплекс, в яку входять РЛС, центр управління та 4-8 пускових установок
20.06.2024 15:32 Відповісти
Це все міняє )
20.06.2024 15:41 Відповісти
Вот именно, что целый комплекс ценой в миллиард долларов: комплекс состоит из РЛС, центра управления и 5-8 пусковых установок, который обслуживают около 120 военнослужащих.
21.06.2024 06:53 Відповісти
Ну нарешті. Дякуємо тобі, Румунія!!!!
20.06.2024 14:59 Відповісти
Справжні друзі.
20.06.2024 15:00 Відповісти
Мульце меск, Романия.
21.06.2024 06:54 Відповісти
Добре, що в нас збірна з футболу з інвалідів складається. Он як одразу подобрішали
20.06.2024 15:02 Відповісти
А зранку іх ше ломало
20.06.2024 15:03 Відповісти
Це військових ламало - "такая корова нужна самому"
20.06.2024 15:05 Відповісти
розумію військових... біля кацапів жити без Пєтріота дуже складно
20.06.2024 15:15 Відповісти
Дякуємо народу Румунії! Удвічі приємніше отримувати таку допомогу від сусідів. God bless you!
20.06.2024 15:06 Відповісти
В прошлом году работал в Украине волонтером вместе с медиками из Румынии:

прекрасные добросердечные люди с очень высокой общей культурой.
Все свободно владеют 2-3 иностранными языками, очень хорошо знают мировую историю и культуру, к тому же ещё и поразительно глубоко разбираются в сложных богословских вопросах типа филиокве и различий византийской и католической христианской традиции.

Мульцу меск, дорогие румынские друзья.
21.06.2024 07:52 Відповісти
Треба програти словакам та бельгійцям, то теж передадуть.
20.06.2024 15:13 Відповісти
Санітарний кордон з лепрозорієм в Румунії пересувається на Схід України.
20.06.2024 15:21 Відповісти
Як же вже набрид цей боярський цирк...то дають то не дають, то будуть, то не будуть😡
20.06.2024 15:30 Відповісти
А ти напряму ведмедчуку жалійся, так мовляв і так, обіцяли гонорар в понеділок, а сьодні вже четвер, а карманни і досі пусті
20.06.2024 18:58 Відповісти
Терь бы еще ракет к ним кто то побольше подарил
20.06.2024 15:47 Відповісти
Румуни порядні люди виявилось, даром що цигани
20.06.2024 15:49 Відповісти
З посиланням на різні джерела українська Вікіпедія кількість циган в Румунії вказує у кількості від 621 573 до 2 000 000 чоловік. Враховуючи що населення Румунії становить 19 млн., то ця країна має найбільший відсоток циганського етносу в світі. Але ототожнювати всіх румун з циганами не коректно. Етнічні румуни вважають себе римлянами. Назва Romania походить від https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. romanus, що означає https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC «громадянин Риму» .
20.06.2024 17:22 Відповісти
я без усілякого глузування написав
я людей сужу по вчинкам а не нації або расі
20.06.2024 17:38 Відповісти
дурню ви написали, а в контексті даної новини- взагалі схожі на зебіла.
21.06.2024 08:27 Відповісти
Ти троль, чи мама голівкою била ?
20.06.2024 19:00 Відповісти
Так вони до ЧЕ чекали, може Словакам програти? стьоб.
20.06.2024 15:59 Відповісти
о, значить Ребров і збірна - красавчики?
20.06.2024 16:13 Відповісти
Задовбали! То дадуть, то не дадуть....
20.06.2024 16:33 Відповісти
Росіяни, ви і вправду вже задовбали
20.06.2024 19:01 Відповісти
Осенью война закончится, румыны это знают. Хитрые цыгане дождались конца войны и разродились передать нам Пэтриот. Потому как им уже ничего не грозит, а рейтинг себе поднять вышло. Всюду цинизм, расчет, выгода. Что румыны, что Штаты. Стремление помочь Украине на последнем месте. Но спасибо румынам, пво пригодится. Тем более ракеты к Патриотам дают. А к зиме авиация появится, совсем хорошо станет. Да еще и снарядов и мин для минометов возможно доставят прилично. Плюс артиллерия, рсзо, дроны. Короче всего будет достаточно, только уже после войны. Во время видимо "ну не шмогла я, не шмогла!" Точнее "не захотела".
20.06.2024 18:05 Відповісти
"Осенью война закончится, румыны это знают. Хитрые цыгане дождались конца войны и разродились передать нам Пэтриот."

такой расистский подоночный текст о православных румынах, щедро принявших 340 тысяч украинских беженцев, мог написать только совково-российский фашистёныш.
21.06.2024 07:01 Відповісти
Ганьбище, а не країна з таким презедентом. Ніщі нікому ні в якому NATO, EC не потрібні. Своє все здав , гвидон, рашистам - а інші країни, свою, у шкоду, щось дають крімінально-крадійський владі України.
20.06.2024 18:30 Відповісти
"Служба безопасности Украины и Нацполиция изъяли и передали ВСУ более 3,5 тысячи запчастей для ПВО, которые были изъяты с подпольных складов в Киевской области.
Как отметили в спецслужбе, правоохранители изъяли комплектующие для зенитно-ракетных комплексов ПВО, артиллерийских систем, а также двигателей для бронемашин. Запчасти обнаружили в двух подпольных ангарах."
Вместо "танцуют все!" "Воруют все!"

Это только то что нашли. Блин, вот скотобазы чиновники, воруют и продают потом! А военным этого оружия остро не хватает. Мы удивляемся - нам страны поставляют много, а воевать нечем! Только не пойму - кому продают оружие? Неужели раше?!!
20.06.2024 18:41 Відповісти
Росіянин, а номер методички, звідки ти ту галіматью про ПЄВЄО списав можеш написати ?
20.06.2024 19:03 Відповісти
В гугле забанили? Сам найди.
20.06.2024 20:15 Відповісти
Ну, дешева отмазка, як для оплачуваного посіпаки ведмедчука. Так де саме у гуглі, троль ?
20.06.2024 22:00 Відповісти
Дякуємо Румунія!
20.06.2024 18:48 Відповісти
Mulțumesc foarte mult!
20.06.2024 22:32 Відповісти
НУ ТАК ПРОГРАТИ, ТО ТРЕБА ЩОСЬ ВИГРАТИ !)
20.06.2024 23:37 Відповісти
Україні всі дають зброю для захисту і визволення своїх територій, лише Президент Зеленський. який 6-й рік піариться на цій війні так і не поставив у ЗСУ жодного комплекса. Я тільки говорю фактами, бо якийсь там "барига"(по бруду на нього наріду 73%) зумів за 5 років створити ракетні комплекси "Нептун", "Сапсан" і "Вільха" різних модифікцій, на стадії 80% був комплекс ППО ПРО "Кільчень", а гарний, піздаб..лістий і правильний прєньок від наріду не спромігся нічого з більше як за 5 років. Він так і продовжує будувти дороги, точніше тирити бюджетні гроші на дороги і вихваляти свою дупу за бюджетні мільярди на марафані 5-й рік. Ось в вся різниця між Порошенко і Зеленським. А румунам велика подяка. Друзі познються в біді.
21.06.2024 08:12 Відповісти
 
 