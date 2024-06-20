Румунія передасть Patriot Україні

Румунія надасть Україні систему ППО Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу румунського лідера Клауса Йоганніса.

"Враховуючи значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих атак Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі для безпеки Румунії, у тісній координації разом із союзниками члени Ради вирішили надати Україні систему Patriot", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міноборони Румунії заявило, що зараз не найкращий час для відправки Patriot до України..

