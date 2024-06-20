Румунія вирішуватиме, чи відправляти Patriot в Україну. Міноборони стверджує, що зараз для цього "не найкращий час"
У четвер, 20 червня, Вища рада національної оборони Румунії має вирішити, чи передавати систему Patriot Україні, хоча у звіті румунського оборонного відомства стверджується, що зараз не найкращий час для цього.
Про це йдеться у публікації Euractiv, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що президент Румунії Клаус Йоганніс отримав доповідь Міноборони, в якій, за даними ЗМІ, йдеться про те, що зараз "невдалий час" для відправки системи Patriot в Україну.
Водночас документ не відкидає пропозицію повністю, оскільки остаточне рішення залишається за Верховною Радою, яку очолює Йоханніс.
Очікується, що на засіданні ради відбудуться складні дискусії між політичними й військовими лідерами.
За деякими джерелами, рада може схвалити надання системи, якщо зможе гарантувати, що протиповітряна оборона Румунії не постраждає.
Висновок звіту не є несподіваний, враховуючи, що міністр оборони Анджел Тилвар неодноразово виступав проти розгортання цієї системи в Україні, оскільки він вважає Patriot "незамінним для захисту національної території", наголошує видання.
Прем'єр-міністр Марчел Чолаку також висловив застереження, заявивши, що Румунія наразі не має достатньої кількості систем Patriot.
Проте він визнав, що "розміщення системи в Україні може потенційно принести користь обороні Румунії", хоча це залишається "стратегічним рішенням, яке має як плюси, так і мінуси".
На Німеччину хтось нападав? їй щось загрожувало? А в Україні буквально 5 років йшла війна, чужі війська і окуповані території! Що ти взагалі порівнюєш маніпулятор?
F22 програма згорнута вже давно тому їх тільки 200, а от F35 збудовано більше 1000 і в чергах стоять роками по контрактам пів світу.
Але сусіди розмірковують, ось дам я йому зараз вогнегасник, а раптом його будинок все одно згорить і вогонь до мого будинку підійде, ні, ну нафіг, нехай у мене вдома стоїть, надійніше буде...