1 876 22

Румунія вирішуватиме, чи відправляти Patriot в Україну. Міноборони стверджує, що зараз для цього "не найкращий час"

Румунія може відправити Україні систему Patriot

У четвер, 20 червня, Вища рада національної оборони Румунії має вирішити, чи передавати систему Patriot Україні, хоча у звіті румунського оборонного відомства стверджується, що зараз не найкращий час для цього.

Про це йдеться у публікації Euractiv, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що президент Румунії Клаус Йоганніс отримав доповідь Міноборони, в якій, за даними ЗМІ, йдеться про те, що зараз "невдалий час" для відправки системи Patriot в Україну.

Водночас документ не відкидає пропозицію повністю, оскільки остаточне рішення залишається за Верховною Радою, яку очолює Йоханніс.

Очікується, що на засіданні ради відбудуться складні дискусії між політичними й військовими лідерами.

За деякими джерелами, рада може схвалити надання системи, якщо зможе гарантувати, що протиповітряна оборона Румунії не постраждає.

Висновок звіту не є несподіваний, враховуючи, що міністр оборони Анджел Тилвар неодноразово виступав проти розгортання цієї системи в Україні, оскільки він вважає Patriot "незамінним для захисту національної території", наголошує видання.

Прем'єр-міністр Марчел Чолаку також висловив застереження, заявивши, що Румунія наразі не має достатньої кількості систем Patriot.

Проте він визнав, що "розміщення системи в Україні може потенційно принести користь обороні Румунії", хоча це залишається "стратегічним рішенням, яке має як плюси, так і мінуси".

Румунія (1224) Йоганніс Клаус (63) Patriot (394)
Топ коментарі
+6
Тут треба зазначити, що до пожежі власник закатав в асфальт усі вогнегасники, поздирав усе вогнетривке покриття і побачив мир в очах вогню. А коли вогонь таки охопив увесь будинок, з голою сракою побіг до сусідів, вимагаючи допомоги, половину з якої розікрав... Тому сусіди вже сумніваються, чи зможе це брехло втримати свій дім, чи він згорить повністю, а вогнегасники їм самим ************.
20.06.2024 10:36 Відповісти
+3
Угу. Татари так майже всю Європу взяли. Ті самі стратеги були - навіщо сусідові допомагати, раптом мені ще знадобиться.
20.06.2024 10:31 Відповісти
+2
А що, Румунія зараз з кимось воює?
20.06.2024 10:12 Відповісти
Наикращии час настане коли в Украіні все поруинують?
20.06.2024 10:02 Відповісти
Так не в них же руйнують.
20.06.2024 10:05 Відповісти
Та все й так зрозуміло. Україна чудово розрекламувала цю систему, її ринкова вартість підскочила.
20.06.2024 10:05 Відповісти
вас дивує, що вони дбають про свою країну і своїх людей в першу чергу а не про шашлички мріють?... у нас же чомусь вирішили, що будувати дороги, згортати ракетні програми, розформовувати бригади, послаблювати ППО ітд саме під час війни - найкращий час
20.06.2024 10:45 Відповісти
Захід же ж сам каже шо путлєр в Украіні не зупиниться - то де иого краще зупинити? - воювати вони не хочуть - значить Петріот в Украіну!
20.06.2024 10:50 Відповісти
Хто дбає - країни НАТО не дбали про своїх громадян , вони будували дороги і закривали оборонні проекти ( або скорочували їх - в США мало бути 1000 Ф 22 а є тіко 200 ) і розформовували бригади під час війни ( Дойчланд воював в Афганістані і одночасно з тим скоротив аж 30 бригад ).
20.06.2024 13:05 Відповісти
що за примітивна маніпуляція)))

На Німеччину хтось нападав? їй щось загрожувало? А в Україні буквально 5 років йшла війна, чужі війська і окуповані території! Що ти взагалі порівнюєш маніпулятор?

F22 програма згорнута вже давно тому їх тільки 200, а от F35 збудовано більше 1000 і в чергах стоять роками по контрактам пів світу.
20.06.2024 13:17 Відповісти
Нападали на Захід в цілому - ІДІЛ шо вже забулися а Аль- Каїда ?
20.06.2024 13:30 Відповісти
це наскільки тупо навіть у вакуумі, що мені навіть невдобно якось це коментить. Удачі.
20.06.2024 14:26 Відповісти
Молодці Румуни, дбайте про СВОЮ безпеку.
20.06.2024 10:21 Відповісти
Таке собі маленьке містечко з приватними будинками. Біля одного будинку починається велика пожежа, власник не справляється, йому потрібні і вогнегасники, і той, хто допоможе.
Але сусіди розмірковують, ось дам я йому зараз вогнегасник, а раптом його будинок все одно згорить і вогонь до мого будинку підійде, ні, ну нафіг, нехай у мене вдома стоїть, надійніше буде...
20.06.2024 10:29 Відповісти
Тут треба зазначити, що до пожежі власник закатав в асфальт усі вогнегасники, поздирав усе вогнетривке покриття і побачив мир в очах вогню. А коли вогонь таки охопив увесь будинок, з голою сракою побіг до сусідів, вимагаючи допомоги, половину з якої розікрав... Тому сусіди вже сумніваються, чи зможе це брехло втримати свій дім, чи він згорить повністю, а вогнегасники їм самим ************.
20.06.2024 10:36 Відповісти
А хто сперечається-то... Але в будь-якому разі, пожежу краще гасити біля сусідньої ділянки, ніж коли та згорить і вогонь із подвоєною силою буде біля твого паркану
20.06.2024 11:10 Відповісти
А пожежа сама зайнялася - чи все таки її хтось розпочав ? Бо якшо хтось її розпочав ваша аналогія не скрепно аналогічна .
20.06.2024 13:34 Відповісти
шо на мамалыжников кто то напал ?
20.06.2024 10:42 Відповісти
Мріють побачити орків з окопів на своїх землях?
20.06.2024 10:43 Відповісти
шо мамалыжники сцутся у них Иджис стоит
20.06.2024 10:44 Відповісти
у мамалыжников в МО завелась кацапская крыса
20.06.2024 10:46 Відповісти
У дупу свій патріот задійте. Доки ви вирішувати будете, кацапи до вас доберуться. Дятли… нетреба було і заявляти про це, як нічого не можете. Похайповали? Ну а тепер краще мовчить у ганчірочку воїни кукурудзяноії долини. Помятаю бабка розповідала що в їх селі під час війни і окупацї стояли румуни, вони взагалі то не були кровожерливими, селян не вішали і не розстрілювали, але померли все що у селян було, всю худобу, всю рибу із ставка,, картоплю кукурудзу пшоно гречку пшеницю все все все,навіть навесні нічого сіяти було і настала голодуха.
20.06.2024 12:14 Відповісти
Кращий час буде коли вже в Украіні живих не залишиться, логіка румунів немає логіки
20.06.2024 12:21 Відповісти
 
 