Румунія вирішуватиме, чи відправляти Patriot в Україну. Міноборони стверджує, що зараз для цього "не найкращий час"

У четвер, 20 червня, Вища рада національної оборони Румунії має вирішити, чи передавати систему Patriot Україні, хоча у звіті румунського оборонного відомства стверджується, що зараз не найкращий час для цього.

Зазначається, що президент Румунії Клаус Йоганніс отримав доповідь Міноборони, в якій, за даними ЗМІ, йдеться про те, що зараз "невдалий час" для відправки системи Patriot в Україну.

Водночас документ не відкидає пропозицію повністю, оскільки остаточне рішення залишається за Верховною Радою, яку очолює Йоханніс.

Очікується, що на засіданні ради відбудуться складні дискусії між політичними й військовими лідерами.

За деякими джерелами, рада може схвалити надання системи, якщо зможе гарантувати, що протиповітряна оборона Румунії не постраждає.

Висновок звіту не є несподіваний, враховуючи, що міністр оборони Анджел Тилвар неодноразово виступав проти розгортання цієї системи в Україні, оскільки він вважає Patriot "незамінним для захисту національної території", наголошує видання.

Прем'єр-міністр Марчел Чолаку також висловив застереження, заявивши, що Румунія наразі не має достатньої кількості систем Patriot.

Проте він визнав, що "розміщення системи в Україні може потенційно принести користь обороні Румунії", хоча це залишається "стратегічним рішенням, яке має як плюси, так і мінуси".

