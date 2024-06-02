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Румунія (1115) Patriot (285)

Румунія розглядає передачу системи Patriot Україні, - прем’єр Чолаку

Patriot

Румунські урядовці радяться зі спеціалістами щодо можливості передачі Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на еuronews.

Він пояснив, що "питання передачі системи Patriot мають розглянути спеціалісти, аби знайти найкраще рішення, після цього це рішення схвалить Вища рада національної оборони Румунії".

"Отже, на цей час пропозиція знаходиться на стадії аналізу", - додав очільник румунського уряду.

Водночас він відмовився розкрити будь-які подробиці щодо цього питання, оскільки "це може нашкодити відносинам з партнерами по НАТО та безпеці Румунії".

"Я знаю, що це цікава тема. Я б створив "термінові новини", але я думаю, що ми досягли політичної зрілості, щоб уникати таких речей у настільки важливих питаннях. Я твердо переконаний, що рішення не буде таким, що послабить безпеку Румунії", - підкреслив Чолаку.

Читайте: Німеччина передасть Україні ще один Patriot та 500 млн євро, - МЗС

Автор: 
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Топ коментарі
+6
якщо румуни самі нею не користуються і кацапняві ракети над Румунією літають як і куди хочуть,
то рішення виважене, логічне і довгоочікуване!
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02.06.2024 22:07
+4
Розглядають....., а китай з кндр передає, передає, передає.... мовчки!
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02.06.2024 22:20
+1

Румунія розглядає передачу системи Patriot Україні
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02.06.2024 22:03
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Румунія розглядає передачу системи Patriot Україні
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02.06.2024 22:03 Відповісти
Успокойтесь. Вопрос с обедом решён. Обеда не будет
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02.06.2024 22:41 Відповісти
якщо румуни самі нею не користуються і кацапняві ракети над Румунією літають як і куди хочуть,
то рішення виважене, логічне і довгоочікуване!
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02.06.2024 22:07 Відповісти
Розглядають....., а китай з кндр передає, передає, передає.... мовчки!
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02.06.2024 22:20 Відповісти
Ще одна хороша новина. Німетчина дала дозвіл на використання систем Patriot переданих німецькою стороною над територією Рашки.
https://t.me/pecherymordora356
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02.06.2024 22:29 Відповісти
цікавить тільки одне маленьке питання,
а чи є якісь певні чясові терміни в яки це питання повинно бути розглянуте, чи цей дощ надовго?
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02.06.2024 22:36 Відповісти
Оо. Ти ше ж недавно був під українським прапорцем. Чи я шось наплутав?😁
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02.06.2024 22:42 Відповісти
наплутав - під прапором кайманських остовів завжди був!
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02.06.2024 22:46 Відповісти
Головне шо не під кацапським))
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02.06.2024 22:57 Відповісти
а не забагато напору і наглоти як для щойно зареєстровоного на форумі?
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02.06.2024 22:59 Відповісти
Не думаю що якимись правилами це регулюється. Абидився манюнький? Які ми тендітні)))
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02.06.2024 23:08 Відповісти
на кого?
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02.06.2024 23:11 Відповісти
Читай з початку якщо не зрозумів
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02.06.2024 23:12 Відповісти
Затримка смерті подібна
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02.06.2024 22:41 Відповісти
У румынских пвошников наверное тоже "тяжелые и длинные ночи", когда РФ бомбит Украину...
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02.06.2024 23:21 Відповісти
А то разволнуется, ****** по польским истребителям-летунам, а те и так не спят , все тяжелые ночи переживают
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03.06.2024 00:59 Відповісти
Ну наконец то!
Сами не пользуются, так дайте для доброго дела!
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03.06.2024 00:58 Відповісти
Дякуємо! Але чому лише зараз прокинулися?
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03.06.2024 07:32 Відповісти
 
 