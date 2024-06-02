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Румыния (1041) Patriot (251)

Румыния рассматривает передачу системы Patriot Украине, - премьер Чолаку

Patriot

Румынские чиновники советуются со специалистами о возможности передачи Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на еuronews.

Он рассказал, что "вопрос передачи системы Patriot должны рассмотреть специалисты, чтобы найти лучшее решение, после этого это решение одобрит Высший совет национальной обороны Румынии".

"Итак, в настоящее время предложение находится на стадии анализа", - добавил глава румынского правительства.

В то же время он отказался раскрыть любые подробности по этому вопросу, поскольку "это может навредить отношениям с партнерами по НАТО и безопасности Румынии".

"Я знаю, что это интересная тема. Я бы создал "срочные новости", но я думаю, что мы достигли политической зрелости, чтобы избегать таких вещей в столь важных вопросах. Я твердо убежден, что решение не будет таким, что ослабит безопасность Румынии", - подчеркнул Чолаку.

Читайте: Германия передаст Украине еще один Patriot и 500 млн евро, - МИД
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Топ комментарии
+6
якщо румуни самі нею не користуються і кацапняві ракети над Румунією літають як і куди хочуть,
то рішення виважене, логічне і довгоочікуване!
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02.06.2024 22:07
+4
Розглядають....., а китай з кндр передає, передає, передає.... мовчки!
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02.06.2024 22:20
+1

Румунія розглядає передачу системи Patriot Україні
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02.06.2024 22:03
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Румунія розглядає передачу системи Patriot Україні
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02.06.2024 22:03 Ответить
Успокойтесь. Вопрос с обедом решён. Обеда не будет
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02.06.2024 22:41 Ответить
якщо румуни самі нею не користуються і кацапняві ракети над Румунією літають як і куди хочуть,
то рішення виважене, логічне і довгоочікуване!
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02.06.2024 22:07 Ответить
Розглядають....., а китай з кндр передає, передає, передає.... мовчки!
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02.06.2024 22:20 Ответить
Ще одна хороша новина. Німетчина дала дозвіл на використання систем Patriot переданих німецькою стороною над територією Рашки.
https://t.me/pecherymordora356
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02.06.2024 22:29 Ответить
цікавить тільки одне маленьке питання,
а чи є якісь певні чясові терміни в яки це питання повинно бути розглянуте, чи цей дощ надовго?
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02.06.2024 22:36 Ответить
Оо. Ти ше ж недавно був під українським прапорцем. Чи я шось наплутав?😁
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02.06.2024 22:42 Ответить
наплутав - під прапором кайманських остовів завжди був!
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02.06.2024 22:46 Ответить
Головне шо не під кацапським))
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02.06.2024 22:57 Ответить
а не забагато напору і наглоти як для щойно зареєстровоного на форумі?
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02.06.2024 22:59 Ответить
Не думаю що якимись правилами це регулюється. Абидився манюнький? Які ми тендітні)))
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02.06.2024 23:08 Ответить
на кого?
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02.06.2024 23:11 Ответить
Читай з початку якщо не зрозумів
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02.06.2024 23:12 Ответить
Затримка смерті подібна
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02.06.2024 22:41 Ответить
У румынских пвошников наверное тоже "тяжелые и длинные ночи", когда РФ бомбит Украину...
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02.06.2024 23:21 Ответить
А то разволнуется, ****** по польским истребителям-летунам, а те и так не спят , все тяжелые ночи переживают
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03.06.2024 00:59 Ответить
Ну наконец то!
Сами не пользуются, так дайте для доброго дела!
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03.06.2024 00:58 Ответить
Дякуємо! Але чому лише зараз прокинулися?
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03.06.2024 07:32 Ответить
 
 