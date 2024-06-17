Если сократить поддержку Украины, войска РФ будут стоять на польской границе – Бербок
Последствия уменьшения помощи Киеву, который обороняется от российской агрессии, будут тяжелыми, российские войска окажутся на границе с Польшей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
"Если мы не продолжим поддерживать Украину, то мы рискуем, что войска Путина будут стоять на границе с Польшей. Война вскоре будет на территории ЕС и НАТО. Почти невозможно оценить, сколько бы это стоило, если бы нам пришлось самим защищать свою свободу и безопасность. В конце концов, дело сводится к одному: поддержка Украины также удерживает войну как можно дальше от нас самих"- сказала она.
Бербок также предупредила об угрозе нового наплыва беженцев. По ее словам, если Украина больше не сможет себя защитить, миллионы людей будут вынуждены бежать от оккупации. Также она напомнила, что более миллиона украинцев уже нашли защиту в Германии.
"Проигрыш был бы фатальным - для свободной Украины и свободной Европы. Именно поэтому страна нуждается в большей поддержке", - подчеркнула Бербок.
Также она обратилась ко всем партнерам по всему миру с просьбой передать дополнительные системы противовоздушной обороны Киеву.
Напомним, посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк на днях заявила, что Россия является самой большой угрозой не только для Украины, но и для Молдовы, Румынии, Турции и Болгарии.
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Зараз поступово будуть скасовувати відстрочку тим, хто її має (окрім силовиків, звісно ж - на них тримається влада), а коли за рік закінчаться 25-27-річні та ті, хто залишився без відстрочки і потрапив на фронт - влада піде на перемовини, внаслідок яких Україна зі знищеною економікою (багато промислових об'єктів пошкоджено або знищено, а велика частина працівників на війні загине або повернеться інвалідами) залишиться ще й без чверті територій. Ото життя буде - звісно, лише для тих, хто доживе.
Може, треба навпаки - щоб побільше біженців прямо зараз пішла на штурм західних кордонів? Бо Захід так і продовжуватиме шмарклі жувати, вони цю війну жодним чином не відчувають, дивляться на все це, ніби це якесь шоу.
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Факт, і зараз куйло робитиме все можливе для цього. У нас звичайно чиновники (з безперебійними лініями, приватними будинками з генераторами і можливістю взимку зрулити в Іспанію) сповнені оптимізму -
немає хліба - їжте тістечканемає світла, тепла, води взимку, то валіть на хутір до улюбленої бабусі зимувати...Це цілком серйозно пропонують
Але будь-який обласний центр без світла, тепла, води взимку на кілька тижнів - це апокліпсис, і люди намагатимуться врятуватися за кордон. А це мільйони людей
Ось це і є справжній план - дозовано підливати масло у вогонь, і нехай москалі з українцями винищать один одного. Весь світ у виграші (окрім вищезгаданих, звісно).
Поставка озброєнь країні, яка захищається - то "підливання масла у вогонь"?
Ярославе (якщо це справжнє ім'я), у вас передозування кацапсячою пропагандою, тре скоріше лікувати голову, можна ампутацією.