Если сократить поддержку Украины, войска РФ будут стоять на польской границе – Бербок

Последствия уменьшения помощи Киеву, который обороняется от российской агрессии, будут тяжелыми, российские войска окажутся на границе с Польшей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Если мы не продолжим поддерживать Украину, то мы рискуем, что войска Путина будут стоять на границе с Польшей. Война вскоре будет на территории ЕС и НАТО. Почти невозможно оценить, сколько бы это стоило, если бы нам пришлось самим защищать свою свободу и безопасность. В конце концов, дело сводится к одному: поддержка Украины также удерживает войну как можно дальше от нас самих"- сказала она.

Бербок также предупредила об угрозе нового наплыва беженцев. По ее словам, если Украина больше не сможет себя защитить, миллионы людей будут вынуждены бежать от оккупации. Также она напомнила, что более миллиона украинцев уже нашли защиту в Германии.

"Проигрыш был бы фатальным - для свободной Украины и свободной Европы. Именно поэтому страна нуждается в большей поддержке", - подчеркнула Бербок.

Также она обратилась ко всем партнерам по всему миру с просьбой передать дополнительные системы противовоздушной обороны Киеву.

Напомним, посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк на днях заявила, что Россия является самой большой угрозой не только для Украины, но и для Молдовы, Румынии, Турции и Болгарии.

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