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РФ залишатиметься найбільшою загрозою для безпеки Європи в осяжному майбутньому, - Бербок

бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія залишатиметься найбільшою загрозою для безпеки Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Standart.

"Росія залишатиметься найбільшою загрозою для нашої безпеки та свободи в Європі в осяжному майбутньому. Захід повинен вжити заходів для захисту свободи і демократії", - зазначила вона.

Наразі у Німеччині йде суперечка щодо бюджету на 2025 рік.

"Ми не повинні ризикувати цим під час переговорів щодо бюджету", - додала Бербок.

Читайте: Дратують дискусії, в яких допомогу Україні розглядають як благодійність. Це - інвестиція в нашу власну нацбезпеку, - Бербок

Автор: 

Європа (1876) росія (65994) Анналена Бербок (457)


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Бербок і Рюгге найбільш патріотичні люди в Європі.
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04.07.2024 12:48 Відповісти
"РФ залишатиметься найбільшою загрозою для безпеки Європи в осяжному майбутньому." Джерело: https://censor.net/ua/n3498055
Тому за логікою "путінферштейнів" з рф треба зняти всі санкції і віддати їй на поталу Україну. Країнам Балтії - приготуватись.
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04.07.2024 13:14 Відповісти
Авжеж, допоки існуватиме оте утворення воно буде колотити світом.
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04.07.2024 13:17 Відповісти
Хотілося б бачити Анналену Бербок наступним канцлером, на відміну від багатьох кон'юнктурних політиків вона має стратегічне бачення і моральні принципи.
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04.07.2024 14:14 Відповісти
Правильно сказала МЗС Німеччини Анналена Бербок!
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06.07.2024 03:10 Відповісти
 
 