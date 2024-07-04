РФ залишатиметься найбільшою загрозою для безпеки Європи в осяжному майбутньому, - Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія залишатиметься найбільшою загрозою для безпеки Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Standart.

"Росія залишатиметься найбільшою загрозою для нашої безпеки та свободи в Європі в осяжному майбутньому. Захід повинен вжити заходів для захисту свободи і демократії", - зазначила вона.

Наразі у Німеччині йде суперечка щодо бюджету на 2025 рік.

"Ми не повинні ризикувати цим під час переговорів щодо бюджету", - додала Бербок.

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