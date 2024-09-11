Китай будет продвигать собственное видение завершения войны в Украине, - МИД
Китай продолжит продвигать свой план завершения войны в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Китая.
"Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу и будет продолжать работать над продвижением сбалансированных, объективных и рациональных голосов в международном сообществе для достижения большего международного консенсуса и накопления необходимых условий для быстрого прекращения огня и войны", - цитирует МИД страны главу МИД.
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Хай гуляють !
Якщо подивитись на мапу окупованих територій , то виявиться , що Орда захопила тільки 10% ( де все зруйноване ) , а 90% окупованих територій Орда просто без боїв зайняла цілим та неушкодженим за перший тиждень вторгнення , з комфортом та вітерцем проїхавшись по дорогам "великого будівництва" , які ЦЕЙ та ЦІ завчасно набудували по напрямкам майбутнього вторгнення ... як це 24 лютого 2022 року виявилось.
Тобто 90% окупованих територій були віддані , а може й продані Путлу разом с ЗАЕС , по якомусь договірняку ... Оманському ?
Звичайно , що Путло їх віддавати не хоче - "Ну домовились же Зеленський та Єрмак в Омані з Патрушевим, та чого це я їх маю повертати ?
За домовленістю рештки НКР до Азербайджану відійшли наприкінці минулого року. І то після мотивуючих боєзіткнень.
А чого спротиву не було ? Що сталося ?
За Папєрєдніка біля Чонгара та Перекопу було 3 бригади , заміновані поля ... куди все це поділося та хто наказав прибрати ?
А може таки був договірняк в Омані , що ці бригади відвели та мінні поля деактивували ?
"За домовленістю рештки НКР до Азербайджану відійшли наприкінці минулого року...".
Так і я про це пишу - таки була ДОМОВЛЕНІСТЬ ! І Путло про це добре знає - тому і віддавати зайняте за перші два тижні не збирається, а ЦЕЙ та Пророк Єрмак ніколи не визнають, що була ДОМОВЛЕНІСТЬ !
к вопросу о проблеме
.
рішення генасамблеї ООН про теротеріальну цілісність України.
що формально є вищим?
а виконання - військово-дипломатичним шляхом
А ми, українці, кажемо: *********
що можно побачити через дві щілинки???
Мир це мир, війна це війна, брехня це брехня, смерть це смерть, життя це життя і нічого іншого опосередкованого!
Якій свій план?
Китай, ау?!
Війна в Україні на яку напав скажений ботексний ватник, а не в Китаї!
Тільки Україна має право визначати, що таке мир для неї НА ПІДСТАВІ (увага китайським товаріщам ху#ла !!!!) власних законів і Конституції України, на підставі всіма визнаними і ратифікованими МІЖНАРОДНИМИ ДОГОВОРАМИ в тому числі про НЕДОТОРКАНІСТЬ кордонів, територіальну Цілісність та Незалежність України!!!
Україна Унітарна Незалежна країна межи і кордони якої ВИЗНАНІ МІЖНАРОДНИМИ ДОГОВОРАМИ та РАТИФІКОВАНІ ВСІМА КРАЇНАМИ в тому числі Китаєм і ху#лостаном!
І тільки це має просуватися Всіма ЛІДЕРАМИ ВСІХ КРАЇН в тому числі Китаєм і нічого іншого!!!
Все інше і відмінне від цього, є повна руйнація світоустрію під себе і АКТОМ ВІДВЕРТОГО ТЕРОРИЗМУ ПРОТИ НЕЗАЛЕЖНОЮ УКРАЇНИ!!!
Тож пішли б ви лаву підсудних разом з пуйлом, оце альтенативний план повернення життя на планеті Земля в законне русло співіснування без війн!!!
На Китай рашка нападе. Штати завжди воюють руками свого васала рашкі.
Воювати з рашкою китай буде.
Які ще можуть бути плани щодо окупантів, вбивць та мародерів?
"Про територіальну цілісність України"
Решті доведеться примружуватись.