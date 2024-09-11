Китай будет продвигать собственное видение завершения войны в Украине, - МИД

Китай продолжит продвигать свой план завершения войны в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Китая.

"Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу и будет продолжать работать над продвижением сбалансированных, объективных и рациональных голосов в международном сообществе для достижения большего международного консенсуса и накопления необходимых условий для быстрого прекращения огня и войны", - цитирует МИД страны главу МИД.

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