Китай помогает военной машине РФ в обмен на секретные технологии, - Госдепартамент США
Китай оказывает России существенную помощь для укрепления военной машины в обмен на российские секретные военные технологии.
Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Ранее США говорили о поставках Пекином технологий двойного назначения, которые могут применяться как в военных, так и в гражданских целях. Сейчас Вашингтон однозначно заявляет о том, что Китай помогает российским военным.
"Это не средства двойного назначения. Это в основном применяется непосредственно к российской военной машине. Это составные части очень значительных усилий со стороны Китая, направленных на поддержку, развитие и диверсификацию различных элементов российской военной машины", - сказал Кэмпбелл.
По его словам, российское и китайское правительства "на самом высоком уровне" пытаются скрыть такое сотрудничество.
Представитель Госдепа отметил, что в обмен на помощь Пекина Россия начала предоставлять КНР подводные лодки, ракеты и другие чувствительные технологии, хотя исторически Москва осторожно относилась к предоставлению Китаю своих новейших военных технологий.
"Возможности, которые предоставляет Россия, - это поддержка в сферах, где раньше она откровенно не желала сотрудничать непосредственно с Китаем. Мы обеспокоены определенным количеством военных арен, где, кажется, есть определенная решимость оказать Китаю большую поддержку. Это связано с операциями на подводных лодках, аэронавигационной деятельностью, включая стелс; это также касается ракетных возможностей", - сказал Кэмпбелл.
Заместитель госсекретаря подчеркнул, что новые возможности Китая представляют угрозу не только для США, но и для Индии, Австралии, Японии и Южной Кореи.
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А х*йло був би у Києві
І шавки кремля це розуміють , тобі і лють брехню про США, але не вийде
Українців , справжніх, а не голосуючих по приколу - не намахаєш
У травні 2018 року Китай отримав перший Су-35.
У 2019 році Китай почав модифікувати Су-35.
Після модифікації китайська версія Су-35 значно перевершила оригінальну російську версію.
Тобто Китай хотів від росіян лише планер з двигуном!
Відскановано дуже якісно. Можна роздивлятися деталі "одягу".
Какую тайну не выдал Мальчиш-Кибальчиш?
В результате предательства Плохиша, уничтожившего боеприпасы, попал в плен к Главному Буржуину, который старался страшными пытками выведать у него военную тайну. Тайну Кибальчиш не выдал и под пытками погиб.