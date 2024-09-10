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Китай помогает военной машине РФ в обмен на секретные технологии, - Госдепартамент США

путін,сі,цзіньпін

Китай оказывает России существенную помощь для укрепления военной машины в обмен на российские секретные военные технологии.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Ранее США говорили о поставках Пекином технологий двойного назначения, которые могут применяться как в военных, так и в гражданских целях. Сейчас Вашингтон однозначно заявляет о том, что Китай помогает российским военным.

"Это не средства двойного назначения. Это в основном применяется непосредственно к российской военной машине. Это составные части очень значительных усилий со стороны Китая, направленных на поддержку, развитие и диверсификацию различных элементов российской военной машины", - сказал Кэмпбелл.

По его словам, российское и китайское правительства "на самом высоком уровне" пытаются скрыть такое сотрудничество.

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Представитель Госдепа отметил, что в обмен на помощь Пекина Россия начала предоставлять КНР подводные лодки, ракеты и другие чувствительные технологии, хотя исторически Москва осторожно относилась к предоставлению Китаю своих новейших военных технологий.

"Возможности, которые предоставляет Россия, - это поддержка в сферах, где раньше она откровенно не желала сотрудничать непосредственно с Китаем. Мы обеспокоены определенным количеством военных арен, где, кажется, есть определенная решимость оказать Китаю большую поддержку. Это связано с операциями на подводных лодках, аэронавигационной деятельностью, включая стелс; это также касается ракетных возможностей", - сказал Кэмпбелл.

Заместитель госсекретаря подчеркнул, что новые возможности Китая представляют угрозу не только для США, но и для Индии, Австралии, Японии и Южной Кореи.

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Автор: 

Госдепартамент США (1830) Китай (2964) россия (95502)


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Топ комментарии
+23
Тоесть США не давая Украине победить и развалить рашку тем самым помогают китайской военной машине? А так же северокорейской военной машине и иранской военной машине. Фактически сегодня США помогают мировому Злу уничтожить весь мир
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10.09.2024 23:12
+10
Поки США стурбовані, диктатор й тирани об'єдналися й посилюють один одного. Дочеються ті стурбовані до війни й на їх теріторії, бо заразу треба "лікувати" одразу а не чекати доки вона вразить все тіло!!!
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10.09.2024 23:50
+9
У 2015 році Китай став першим експортним клієнтом Су-35, коли уряди Росії та Китаю підписали контракт на суму 2 мільярди доларів на закупівлю 24 літаків для Військово-повітряних сил.

У травні 2018 року Китай отримав перший Су-35.

У 2019 році Китай почав модифікувати Су-35.

Після модифікації китайська версія Су-35 значно перевершила оригінальну російську версію.

Тобто Китай хотів від росіян лише планер з двигуном!
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10.09.2024 23:13
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Правила форума Совет форумчан
чухнулись америкоси
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10.09.2024 23:10 Ответить
Тоесть США не давая Украине победить и развалить рашку тем самым помогают китайской военной машине? А так же северокорейской военной машине и иранской военной машине. Фактически сегодня США помогают мировому Злу уничтожить весь мир
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10.09.2024 23:12 Ответить
Рашиське лайно, скіки платять за брехню щодо США ?
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10.09.2024 23:30 Ответить
а що тут брехня?
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11.09.2024 01:23 Ответить
Усе. Сонечко , усе ,дурнику. Бо якби не США ЗСУ через вибір розумах у 2019 - воювало б лопатами
А х*йло був би у Києві
І шавки кремля це розуміють , тобі і лють брехню про США, але не вийде
Українців , справжніх, а не голосуючих по приколу - не намахаєш
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11.09.2024 11:21 Ответить
У 2015 році Китай став першим експортним клієнтом Су-35, коли уряди Росії та Китаю підписали контракт на суму 2 мільярди доларів на закупівлю 24 літаків для Військово-повітряних сил.

У травні 2018 року Китай отримав перший Су-35.

У 2019 році Китай почав модифікувати Су-35.

Після модифікації китайська версія Су-35 значно перевершила оригінальну російську версію.

Тобто Китай хотів від росіян лише планер з двигуном!
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10.09.2024 23:13 Ответить
Все що могли, вони вже зробили. Захід не всесильний, як 30 років розповідають по телевізору.
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10.09.2024 23:30 Ответить
Це шо вони зробили? Дозволили бити по Росії? Скількі часу Америка блокувала поставки авіації і не дозволяла іншим. Бо Саліван сказав що жабу треба варити поступово.
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11.09.2024 09:42 Ответить
Дурнику, це зветься дипломатія. Хоча звідки тобі знати, якщо твій цюцюркограй лише і вміє що балаболити
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10.09.2024 23:31 Ответить
Китай досить успішно краде секретні військові технології у всіх країнах!
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10.09.2024 23:18 Ответить
Об'еднались сцуки...Уявляю, як США зараз ненавидять Украiну.
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10.09.2024 23:29 Ответить
А ви і далі жуйте соплі, і висловлюйте занепокоєння.
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10.09.2024 23:31 Ответить
Так соплі жують ,що нащі хлопці на нулі воюють не лопатами ,а новітнєю зброєю
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10.09.2024 23:32 Ответить
Які можуть бути у кацапів "секретні військові технології"? Аналоговнєтні лапті-скороходи?

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10.09.2024 23:32 Ответить
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10.09.2024 23:41 Ответить
Фото кацапа з Бібліотеки Конгресу США. 1890-і роки.
Відскановано дуже якісно. Можна роздивлятися деталі "одягу".

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11.09.2024 00:00 Ответить
Імпєрєц...
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11.09.2024 02:27 Ответить
Главная русская тєхналогія ета ваєнная тайна!:

Какую тайну не выдал Мальчиш-Кибальчиш?

В результате предательства Плохиша, уничтожившего боеприпасы, попал в плен к Главному Буржуину, который старался страшными пытками выведать у него военную тайну. Тайну Кибальчиш не выдал и под пытками погиб.
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10.09.2024 23:47 Ответить
Поки США стурбовані, диктатор й тирани об'єдналися й посилюють один одного. Дочеються ті стурбовані до війни й на їх теріторії, бо заразу треба "лікувати" одразу а не чекати доки вона вразить все тіло!!!
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10.09.2024 23:50 Ответить
Та ви що? Жовтопикі ж "за мір". Зараз ще вилізуть на трибуну і почнуть показово обурюватися від таких обвинувачень. Падлюки косоокі.
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10.09.2024 23:52 Ответить
Технологія це справа другорядна , але вона розробляється у першу чергу ,для того ,шоб було шо їсти та пити ...все просто . Золото та гранату у рота не запхаєш ,не з'їси ...тому Свята українська земля ,не дає спокою пів світу ...і це правда ...за хліб ,за ресурси ,за воду ,китай вбиває українців ...от кому ,пора дипломатично нах ...натякнути !!!
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10.09.2024 23:56 Ответить
Кто бы мог подумать
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11.09.2024 05:47 Ответить
Вони й досі думають, що на росії є якісь нові технології
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11.09.2024 06:50 Ответить
Технології по виробництву валіз для лайна, чи пиніходів на каблуках...Які секретні технології .уйлостан може передати розвинутим країнам?
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11.09.2024 10:27 Ответить
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11.09.2024 10:45 Ответить
 
 