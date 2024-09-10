Китай допомагає військовій машині РФ в обмін на секретні технології, - Держдепартамент США

Китай надає Росії суттєву допомогу для зміцнення військової машини в обмін на російські секретні військові технології.

Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Раніше США говорили про постачання Пекіном технологій подвійного призначення, які можуть застосовуватися як у військових, так і в цивільних цілях. Зараз Вашингтон однозначно заявляє про те, що Китай допомагає російським військовим.

"Це не засоби подвійного призначення. Це в основному застосовується безпосередньо до російської військової машини. Це складові частини дуже значних зусиль з боку Китаю, спрямованих на підтримку, розбудову і диверсифікацію різних елементів російської військової машини", — сказав Кемпбелл.

За його словами, російський та китайський уряди "на найвищому рівні" намагаються приховати таку співпрацю.

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Представник Держдепу зазначив, що в обмін на допомогу Пекіна Росія почала надавати КНР підводні човни, ракети та інші чутливі технології, хоча історично Москва обережно ставилася до надання Китаю своїх найновіших військових технологій.

"Можливості, які надає Росія, — це підтримка в сферах, де раніше вона відверто не бажала співпрацювати безпосередньо з Китаєм. Ми стурбовані певною кількістю військових арен, де, здається, є певна рішучість надати Китаю більшу підтримку. Це пов’язано з операціями на підводних човнах, аеронавігаційною діяльністю, включаючи стелс; це також стосується ракетних можливостей", — сказав Кемпбелл.

Заступник держсекретаря наголосив, що нові можливості Китаю становлять загрозу не тільки для США, але й для Індії, Австралії, Японії та Південної Кореї.

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