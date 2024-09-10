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Китай допомагає військовій машині РФ в обмін на секретні технології, - Держдепартамент США

путін,сі,цзіньпін

Китай надає Росії суттєву допомогу для зміцнення військової машини в обмін на російські секретні військові технології.

Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Раніше США говорили про постачання Пекіном технологій подвійного призначення, які можуть застосовуватися як у військових, так і в цивільних цілях. Зараз Вашингтон однозначно заявляє про те, що Китай допомагає російським військовим.

"Це не засоби подвійного призначення. Це в основному застосовується безпосередньо до російської військової машини. Це складові частини дуже значних зусиль з боку Китаю, спрямованих на підтримку, розбудову і диверсифікацію різних елементів російської військової машини", — сказав Кемпбелл.

За його словами, російський та китайський уряди "на найвищому рівні" намагаються приховати таку співпрацю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай і Росія проведуть спільні військові навчання

Представник Держдепу зазначив, що в обмін на допомогу Пекіна Росія почала надавати КНР підводні човни, ракети та інші чутливі технології, хоча історично Москва обережно ставилася до надання Китаю своїх найновіших військових технологій.

"Можливості, які надає Росія, — це підтримка в сферах, де раніше вона відверто не бажала співпрацювати безпосередньо з Китаєм. Ми стурбовані певною кількістю військових арен, де, здається, є певна рішучість надати Китаю більшу підтримку. Це пов’язано з операціями на підводних човнах, аеронавігаційною діяльністю, включаючи стелс; це також стосується ракетних можливостей", — сказав Кемпбелл.

Заступник держсекретаря наголосив, що нові можливості Китаю становлять загрозу не тільки для США, але й для Індії, Австралії, Японії та Південної Кореї.

Також читайте: Китай підтримує "мирні зусилля" Індії щодо врегулювання ситуації в Україні, - МЗС КНР

Автор: 

Держдепартамент США (1625) Китай (4582) росія (65122)


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Топ коментарі
+23
Тоесть США не давая Украине победить и развалить рашку тем самым помогают китайской военной машине? А так же северокорейской военной машине и иранской военной машине. Фактически сегодня США помогают мировому Злу уничтожить весь мир
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10.09.2024 23:12
+10
Поки США стурбовані, диктатор й тирани об'єдналися й посилюють один одного. Дочеються ті стурбовані до війни й на їх теріторії, бо заразу треба "лікувати" одразу а не чекати доки вона вразить все тіло!!!
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10.09.2024 23:50
+9
У 2015 році Китай став першим експортним клієнтом Су-35, коли уряди Росії та Китаю підписали контракт на суму 2 мільярди доларів на закупівлю 24 літаків для Військово-повітряних сил.

У травні 2018 року Китай отримав перший Су-35.

У 2019 році Китай почав модифікувати Су-35.

Після модифікації китайська версія Су-35 значно перевершила оригінальну російську версію.

Тобто Китай хотів від росіян лише планер з двигуном!
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10.09.2024 23:13
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чухнулись америкоси
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10.09.2024 23:10 Відповісти
Тоесть США не давая Украине победить и развалить рашку тем самым помогают китайской военной машине? А так же северокорейской военной машине и иранской военной машине. Фактически сегодня США помогают мировому Злу уничтожить весь мир
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10.09.2024 23:12 Відповісти
Рашиське лайно, скіки платять за брехню щодо США ?
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10.09.2024 23:30 Відповісти
а що тут брехня?
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11.09.2024 01:23 Відповісти
Усе. Сонечко , усе ,дурнику. Бо якби не США ЗСУ через вибір розумах у 2019 - воювало б лопатами
А х*йло був би у Києві
І шавки кремля це розуміють , тобі і лють брехню про США, але не вийде
Українців , справжніх, а не голосуючих по приколу - не намахаєш
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11.09.2024 11:21 Відповісти
У 2015 році Китай став першим експортним клієнтом Су-35, коли уряди Росії та Китаю підписали контракт на суму 2 мільярди доларів на закупівлю 24 літаків для Військово-повітряних сил.

У травні 2018 року Китай отримав перший Су-35.

У 2019 році Китай почав модифікувати Су-35.

Після модифікації китайська версія Су-35 значно перевершила оригінальну російську версію.

Тобто Китай хотів від росіян лише планер з двигуном!
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10.09.2024 23:13 Відповісти
Все що могли, вони вже зробили. Захід не всесильний, як 30 років розповідають по телевізору.
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10.09.2024 23:30 Відповісти
Це шо вони зробили? Дозволили бити по Росії? Скількі часу Америка блокувала поставки авіації і не дозволяла іншим. Бо Саліван сказав що жабу треба варити поступово.
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11.09.2024 09:42 Відповісти
Дурнику, це зветься дипломатія. Хоча звідки тобі знати, якщо твій цюцюркограй лише і вміє що балаболити
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10.09.2024 23:31 Відповісти
Китай досить успішно краде секретні військові технології у всіх країнах!
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10.09.2024 23:18 Відповісти
Об'еднались сцуки...Уявляю, як США зараз ненавидять Украiну.
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10.09.2024 23:29 Відповісти
А ви і далі жуйте соплі, і висловлюйте занепокоєння.
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10.09.2024 23:31 Відповісти
Так соплі жують ,що нащі хлопці на нулі воюють не лопатами ,а новітнєю зброєю
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10.09.2024 23:32 Відповісти
Які можуть бути у кацапів "секретні військові технології"? Аналоговнєтні лапті-скороходи?

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10.09.2024 23:32 Відповісти
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10.09.2024 23:41 Відповісти
Фото кацапа з Бібліотеки Конгресу США. 1890-і роки.
Відскановано дуже якісно. Можна роздивлятися деталі "одягу".

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11.09.2024 00:00 Відповісти
Імпєрєц...
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11.09.2024 02:27 Відповісти
Главная русская тєхналогія ета ваєнная тайна!:

Какую тайну не выдал Мальчиш-Кибальчиш?

В результате предательства Плохиша, уничтожившего боеприпасы, попал в плен к Главному Буржуину, который старался страшными пытками выведать у него военную тайну. Тайну Кибальчиш не выдал и под пытками погиб.
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10.09.2024 23:47 Відповісти
Поки США стурбовані, диктатор й тирани об'єдналися й посилюють один одного. Дочеються ті стурбовані до війни й на їх теріторії, бо заразу треба "лікувати" одразу а не чекати доки вона вразить все тіло!!!
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10.09.2024 23:50 Відповісти
Та ви що? Жовтопикі ж "за мір". Зараз ще вилізуть на трибуну і почнуть показово обурюватися від таких обвинувачень. Падлюки косоокі.
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10.09.2024 23:52 Відповісти
Технологія це справа другорядна , але вона розробляється у першу чергу ,для того ,шоб було шо їсти та пити ...все просто . Золото та гранату у рота не запхаєш ,не з'їси ...тому Свята українська земля ,не дає спокою пів світу ...і це правда ...за хліб ,за ресурси ,за воду ,китай вбиває українців ...от кому ,пора дипломатично нах ...натякнути !!!
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10.09.2024 23:56 Відповісти
Кто бы мог подумать
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11.09.2024 05:47 Відповісти
Вони й досі думають, що на росії є якісь нові технології
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11.09.2024 06:50 Відповісти
Технології по виробництву валіз для лайна, чи пиніходів на каблуках...Які секретні технології .уйлостан може передати розвинутим країнам?
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11.09.2024 10:27 Відповісти
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11.09.2024 10:45 Відповісти
 
 