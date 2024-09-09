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Індія (638) Китай (4357)

Китай підтримує "мирні зусилля" Індії щодо врегулювання ситуації в Україні, - МЗС КНР

Китай підтримав зусилля Індії щодо врегулювання ситуації в Україні

У Китаї підтримують просування мирних переговорів, спрямованих на врегулювання ситуації в Україні.

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, вона прокоментувала повідомлення про поїздку радника прем’єр-міністра Індії до Москви для обговорення "мирних зусиль" щодо війни РФ проти України.

"Китай відданий просуванню мирних переговорів і підтримує всі зусилля, спрямовані на врегулювання "української кризи" мирним шляхом", - зазначила речниця.

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Мао Нін заявила, що в українському питанні позиція китайської сторони залишається незмінною і полягає в прихильності вирішенню "кризи" шляхом переговорів.

"Китай готовий продовжувати працювати з міжнародним співтовариством, щоб накопичувати умови для політичного врегулювання конфлікту", - додала дипломат.

Водночас Мао не відповіла на питання про подальші плани китайського уряду зі сприяння завершенню російського вторгнення в Україну.

Раніше ЗМІ повідомляли, що радник прем’єра Індії Довал відвідає Москву для обговорення мирних зусиль щодо України.

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Топ коментарі
+12
Вообще то Тайвань ето и есть законная власть Китая. А Пекин захватили сепаратисты типо Си.. Так что ради мира Си со своей комунистической бандой должен убраться из Пекина
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09.09.2024 14:31
+11
ні, просто плани у них однакові, а висмаркуються вони на нашу теріторіальну цілісність.
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09.09.2024 13:55
+9
Залишитися щоб Пакистан приєднався до індійської ініціативи, і можна сказати що ми бачили все.
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09.09.2024 14:00
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Вот как работает Курская операция ЗСУ!!!!
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09.09.2024 13:45 Відповісти
як це розуміти? Піднебесна висмаркалася на рашку?
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09.09.2024 13:49 Відповісти
ні, просто плани у них однакові, а висмаркуються вони на нашу теріторіальну цілісність.
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09.09.2024 13:55 Відповісти
Китаезы ето и есть ходячая крыза. Именно Китаезы толкают своих вассалов типо рашки завоевывать Запад. А сзади уже идут китайцы и подбирают все готовое. Потому что если Китай сам и в открытую начнет воевать с Западом то против него поднимется весь мир. Поетому проще все сделать руками рашистов. А вассалы *****, Орбан и Лукашеску уже все преподнесут Китаю на блюдечке. Еще и выставят Китай как миротворца.
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09.09.2024 14:27 Відповісти
нащо "увесь Світ" ?? Там може виникниту банальна криза у Китайському морі. Там вже цілий оркестр проти Китаю - Півд. Корея, В"єтнам, Японія, Тайвань, Філіпіни. І збоку ще й Австралія.
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09.09.2024 17:33 Відповісти
Залишитися щоб Пакистан приєднався до індійської ініціативи, і можна сказати що ми бачили все.
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09.09.2024 14:00 Відповісти
Вони курять план та трахають бача-базі. В них інші скрєпи, їм не до суєти ..
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09.09.2024 16:43 Відповісти
А что там с китайской крызой что они едят обезьян, собак и летучих мышей и болячки разносят по всему миру?
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09.09.2024 14:22 Відповісти
Я за мирне урегулювання тайванського конфлікта - взагалі незнаю чого ці 2 народи просто не можуть жити в мирі. Та і чого Індії Кашмір не віддати законно Пакистану - все ж просто
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09.09.2024 14:22 Відповісти
Вообще то Тайвань ето и есть законная власть Китая. А Пекин захватили сепаратисты типо Си.. Так что ради мира Си со своей комунистической бандой должен убраться из Пекина
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09.09.2024 14:31 Відповісти
Не понятно только почему и мы и весь мир официально за помощью обращается именно к сепаратистам в Пекин. Ето все равно чтобы США и ЕС обговаривали судьбу Украины с террористами "лднр"
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09.09.2024 16:12 Відповісти
непонятно
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09.09.2024 23:47 Відповісти
Погано що вони стали підтримувати один одного.
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09.09.2024 14:35 Відповісти
Мабуть наш міністр викличе китайського посла, та роз'яснить, що в нас не "українська" криза, а "українсько-рфівська".
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09.09.2024 14:44 Відповісти
агресія РФ проти України
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09.09.2024 17:29 Відповісти
китайські собаки.Водночас Мао не відповіла на питання про подальші плани китайського уряду зі сприяння завершенню російського вторгнення в Україну.-"Китай відданий просуванню мирних переговорів і підтримує всі зусилля, спрямовані на врегулювання "української кризи" мирним шляхом", - зазначила речниця. МИРНИЙ ШЛЯХ- ДЕОКУПАЦІЯ ВСІЄЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ВІД РАЩИСТЬКИХ ТЕРОРИСТІВ І ВБИВЦЬ.ІНШИХ ШЛЯХІВ НЕ МАЄ
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09.09.2024 14:50 Відповісти
В ЦАХАЛе слова "мирный план", "переговоры", "прекращение огня" являются синонимами приказа:
"ОГОНЬ СО ВСЕХ ОРУДИЙ".
ЗСУ стоит перенять это лингвистическое соответствие.
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09.09.2024 15:54 Відповісти
Не вигадуйте, будь ласка. Все там є : і "мирный план", і "переговоры", і "прекращение огня".

Події в Ізраілі у 2023-2024 рр. це показали.
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09.09.2024 17:17 Відповісти
Вы правы, но немного фантазии не помешает.
А насчет того, что есть, то я тоже с вами согласен:
"мирный план" - это сравнять с землей пару десятков поселений палестинских недолюдей;
"переговоры" - танковое вторжение в городские кварталы арафатного мусора;
"прекращение огня" - зачистка руин от недобитого отребья.
Мы с Вами рассуждаем одинаково и об одном и том же, только разными терминами!
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09.09.2024 20:02 Відповісти
Воно, для онуків ***********, аж зовсім не важко, оте саме, - ПІДТРИМУВАТИ ….
Можна ціле століття!!
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09.09.2024 16:11 Відповісти
Косоокі комуняки, запам*ятайте: в Україні не "ситуація", а війна; ми її будемо врегульовувати виключно снарядами, кулями, ракетами, гранатами. Передайте також це індусам-"миротворцям".
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09.09.2024 16:41 Відповісти
"ураїнське питання", "українська криза" - далі можна китайців не слухати
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09.09.2024 17:14 Відповісти
Що це за комуністи якщо в них капіталізм? Виходить липові.
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09.09.2024 21:49 Відповісти
Цинічні, брехливі потвори - УСІ КОМУНЯКИ!!!
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10.09.2024 01:24 Відповісти
 
 