Китай підтримує "мирні зусилля" Індії щодо врегулювання ситуації в Україні, - МЗС КНР
У Китаї підтримують просування мирних переговорів, спрямованих на врегулювання ситуації в Україні.
Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Так, вона прокоментувала повідомлення про поїздку радника прем’єр-міністра Індії до Москви для обговорення "мирних зусиль" щодо війни РФ проти України.
"Китай відданий просуванню мирних переговорів і підтримує всі зусилля, спрямовані на врегулювання "української кризи" мирним шляхом", - зазначила речниця.
Мао Нін заявила, що в українському питанні позиція китайської сторони залишається незмінною і полягає в прихильності вирішенню "кризи" шляхом переговорів.
"Китай готовий продовжувати працювати з міжнародним співтовариством, щоб накопичувати умови для політичного врегулювання конфлікту", - додала дипломат.
Водночас Мао не відповіла на питання про подальші плани китайського уряду зі сприяння завершенню російського вторгнення в Україну.
Раніше ЗМІ повідомляли, що радник прем’єра Індії Довал відвідає Москву для обговорення мирних зусиль щодо України.
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"ОГОНЬ СО ВСЕХ ОРУДИЙ".
ЗСУ стоит перенять это лингвистическое соответствие.
Події в Ізраілі у 2023-2024 рр. це показали.
А насчет того, что есть, то я тоже с вами согласен:
"мирный план" - это сравнять с землей пару десятков поселений палестинских недолюдей;
"переговоры" - танковое вторжение в городские кварталы арафатного мусора;
"прекращение огня" - зачистка руин от недобитого отребья.
Мы с Вами рассуждаем одинаково и об одном и том же, только разными терминами!
Можна ціле століття!!