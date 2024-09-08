Радник прем’єра Індії Довал відвідає Москву для обговорення мирних зусиль щодо України, - ЗМІ
Радник з національної безпеки прем'єр-міністра Індії Аджит Довал планує відвідати Москву, де має намір обговорити мирні зусилля щодо України.
Про це повідомляє India Today, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомили джерела видання, Довал відвідає Москву з 10 по 11 вересня, де зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним і обговорить мирні зусилля, спрямовані на врегулювання війни Росії проти України.
Крім того, під час свого візиту він також візьме участь у зустрічі представників БРІКС.
На полях БРІКС Довал також проведе двосторонні зустрічі зі своїми російськими та китайськими колегами з можливістю продовження дискусій липневого саміту в Москві.
Нагадаємо, 8 липня премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав з офіційним візитом Москву. Це перший візит Моді до РФ від початку повномасштабної війни проти України.
Премʼєр Індії зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Моді також закликав припинити війну в Україні шляхом дипломатичних зусиль.
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Отаке воно те БРІКС.
проти радника помічника 31го зама єрмака
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