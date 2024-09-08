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Радник прем’єра Індії Довал відвідає Москву для обговорення мирних зусиль щодо України, - ЗМІ

Радник прем’єра Індії Аджит Довал

Радник з національної безпеки прем'єр-міністра Індії Аджит Довал планує відвідати Москву, де має намір обговорити мирні зусилля щодо України.

Про це повідомляє India Today, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомили джерела видання, Довал відвідає Москву з 10 по 11 вересня, де зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним і обговорить мирні зусилля, спрямовані на врегулювання війни Росії проти України.

Крім того, під час свого візиту він також візьме участь у зустрічі представників БРІКС.

На полях БРІКС Довал також проведе двосторонні зустрічі зі своїми російськими та китайськими колегами з можливістю продовження дискусій липневого саміту в Москві.

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Нагадаємо, 8 липня премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав з офіційним візитом Москву. Це перший візит Моді до РФ від початку повномасштабної війни проти України.

Премʼєр Індії зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Моді також закликав припинити війну в Україні шляхом дипломатичних зусиль.

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Топ коментарі
+3
Коли вже ці цигани вгомоняться? Миротворці блін.
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08.09.2024 17:49
+3
думаю насправді поїхав домовлятись про нафту і розрахунки.
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08.09.2024 19:12
+2
тупе піднесення новини..він їде на зустріч БРІКС, а там...може...щось...
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08.09.2024 17:23
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Чиво бл.д?
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08.09.2024 17:10 Відповісти
Коли вже ці цигани вгомоняться? Миротворці блін.
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08.09.2024 17:49 Відповісти
думаю насправді поїхав домовлятись про нафту і розрахунки.
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08.09.2024 19:12 Відповісти
тупе піднесення новини..він їде на зустріч БРІКС, а там...може...щось...
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08.09.2024 17:23 Відповісти
Потужних
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08.09.2024 17:31 Відповісти
Індія - воно і в Африці Індія!
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08.09.2024 17:32 Відповісти
Обережно не надірвіться там обговоруючи китайсько-кацапські зусилля!
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08.09.2024 18:10 Відповісти
Ніхто не дивився відео великих побоїщ прикордонних військ двох головних членів БРІКС (КНР та Індія) в Тібеті? Перегляньте, як ті "члени" дубасять одне одного заздалегідь заготовленими палицями.
Отаке воно те БРІКС.
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08.09.2024 18:39 Відповісти
їхній радник
проти радника помічника 31го зама єрмака
-ніщщо
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08.09.2024 18:40 Відповісти
 
 