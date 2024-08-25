Зеленський пропонує Індії провести другий Саміт миру: Це велика країна, велика демократія
Президент Володимир Зеленський вважає, що другий Саміт миру має бути проведений в одній із країн Глобального півдня, і пропонує це зробити Індії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Зеленський повідомив в інтерв'ю представникам індійських ЗМІ.
"Я дійсно вважаю, що другий Саміт миру повинен бути в одній з країн, бажано, Глобального півдня. І ми дуже відкриті. Є країни, такі як Саудівська Аравія, Катар, як Туреччина (Швейцарія також, але це інший напрямок), з якими ми ведемо перемовини щодо другого саміту", - зазначив Зеленський.
Також він повідомив, що поділився цим з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, стосовно того, щоб провести Глобальний саміт миру в Індії.
"Це велика країна, велика демократія. Але я хочу бути відвертим. Це стосується не тільки Індії, але будь-якої держави, яка б позитивно ставилася до прийняття саміту – ми не зможемо провести Саміт миру в країні, яка поки не приєдналася до комюніке саміту. Ніхто ні на кого не тисне, але це логічно", - додав Зеленський.
Як зазначив Зеленський, він обговорював із індійським прем'єром Моді всі питання комюніке першого Саміту миру і всі питання, які там обговорювалися.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві, під час яких він заявив, що Україна дуже чекає на приєднання Індії до спільного комюніке Саміту миру.
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Може ще лампи які тре..
Нещодавня стаття New York Times починалася так: «Брексіт, Ердоган, Путін і тепер Трамп. Щось прогнило в світовій демократії. Сморід вперше став безпомилковим в Індії в травні 2014-ого року, коли Наренда Моді, член альтернативної правої партії індуїстської організації, натхненної фашистами і нацистами, був обраний прем'єр-міністром країни».
Автор статті в New York Times назвав Моді «катастрофою в процесі створення для Індії». І для цього були підстави. Організація, з якої походить нинішній прем'єр-міністр Індії, завжди захоплювалася такими людьми, як Муссоліні чи Гітлер. Після виборчого тріумфу Моді в 2014-ому році, після якого вперше за десятиліття в Індії був сформований уряд абсолютної більшості, привид насильницької політики в черговий раз підняв свою голову.
https://texty.org.ua/before_christ/orig/72/72728.jpg
На фото - Наренда Моді
Як можна оцінити теперішній стан справ в країні,чи рухається вона до тоталітаризму?
Італійський новеліст та філософ Умберто Еко, автор відомої книги «Маятник Фуко» склав список властивостей, які притаманні «вічному фашизму».
Список був озвучений в 1995 році. Про ці властивості автор писав: "Ці особливості не можуть бути організовані в систему, багато з них суперечать одна одній, а також характерні і для інших видів деспотизму або фанатизму. Але навіть однієї з них достатньо, щоб зародився та розвинувся фашизм".
Цей список може допомогти скласти уявлення про Індію, де 78% населення (а це 1,3 млрд людей) сповідують індуїзм
Індійський політик прийшов на засідання парламенту одягнений, як Гітлер
Депутат приклеїв вуса і прикрасив піджак свастикою.
https://lb.ua/tag/274_indiya Індійський політик Нарамаллі Сівапрасад з'явився з парламенті країни одягнений, як Адольф Гітлер. Про це повідомляє http://www.dailymail.co.uk/news/article-6047095/Indian-MP-dresses-Hitler-parliament.html Dailymail .
Політик приклеїв собі вуса із зубної щітки й одягнув піджак кольору хакі зі свастикою на рукаві. Під час зустрічі з колегами він використав нацистське вітання.
штирити буде тижня 2
Він що, довбойоб?
прогиб засчитан
Що в Україні касти, що в Індії!
Тому індус буде робити все щоб затягнути війну, а місцеве чмо радісно йому в цьому підіграє, тому що їхня ціль співпада- затягування війни.
за все треба платити, за все ...
Зашийте йому рота хтось..