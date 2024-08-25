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Зеленський пропонує Індії провести другий Саміт миру: Це велика країна, велика демократія

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що другий Саміт миру має бути проведений в одній із країн Глобального півдня, і пропонує це зробити Індії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Зеленський повідомив в інтерв'ю представникам індійських ЗМІ.

"Я дійсно вважаю, що другий Саміт миру повинен бути в одній з країн, бажано, Глобального півдня. І ми дуже відкриті. Є країни, такі як Саудівська Аравія, Катар, як Туреччина (Швейцарія також, але це інший напрямок), з якими ми ведемо перемовини щодо другого саміту", - зазначив Зеленський.

Також він повідомив, що поділився цим з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, стосовно того, щоб провести Глобальний саміт миру в Індії.

Читайте: Питання можливої участі РФ у Саміті миру має вирішувати Україна, - МЗС Індії

"Це велика країна, велика демократія. Але я хочу бути відвертим. Це стосується не тільки Індії, але будь-якої держави, яка б позитивно ставилася до прийняття саміту – ми не зможемо провести Саміт миру в країні, яка поки не приєдналася до комюніке саміту. Ніхто ні на кого не тисне, але це логічно", - додав Зеленський.

Як зазначив Зеленський, він обговорював із індійським прем'єром Моді всі питання комюніке першого Саміту миру і всі питання, які там обговорювалися.

Також читайте: Якщо Індія зупинить імпорт нафти, Путін постане перед величезними викликами, - Зеленський

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві, під час яких він заявив, що Україна дуже чекає на приєднання Індії до спільного комюніке Саміту миру.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Індія (667) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+37
Ну, якщо в Індії демократія, то ти, Вова прогуляв не тільки універ, а й середню школу. Там завжди керували родинні клани, а весь народ ділився на касти.
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25.08.2024 18:15
+18
Пійди краще до роялю помузиціруй, дивись попустить.
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25.08.2024 18:15
+18
Здивовані індійці дізналися, що у них потужна демократія
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25.08.2024 18:21
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...та богатотісячілетня культура яка дозволяет індусам жіті в лайне,ховать мерців в річках з пітною водою та знущатіся над людямі с ніжчій касті...
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25.08.2024 18:12 Відповісти
Ну, якщо в Індії демократія, то ти, Вова прогуляв не тільки універ, а й середню школу. Там завжди керували родинні клани, а весь народ ділився на касти.
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25.08.2024 18:15 Відповісти
В нього знання про Індію з книжки "Старик Хоттабыч"..
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25.08.2024 19:22 Відповісти
Що ви хочете - Танцор піська.
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25.08.2024 19:35 Відповісти
"О Волька!" - звучить майже, як : "о Вовка!"🙄
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25.08.2024 21:12 Відповісти
😁🥳
Може ще лампи які тре..
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25.08.2024 21:18 Відповісти
Пійди краще до роялю помузиціруй, дивись попустить.
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25.08.2024 18:15 Відповісти
В цієі ********* демократіі - 1.5 млд людеи - процвітають касти - якось не в"яжеться
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25.08.2024 18:15 Відповісти
пуйло кача Індії безкоштовно бензин. ніхто від такого не відмовиться навіть ради справедливості, навіть Моді
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25.08.2024 18:16 Відповісти
Країна,яка являється найбільшим спонсором геноциду українського народу,має провести саміт капітуляції імені Єрмака.Як завжди,"потужна" ідея в голові "найвеличнішого".🤡
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25.08.2024 18:16 Відповісти
буратінка "перетри" це питання з хламідією; він не так давно захоплювався китайським комунізмом.
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25.08.2024 18:18 Відповісти
Зациклились на цих зборищах ( самітах) миру. Останній які результати дав крім піару окремих осіб ????
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25.08.2024 18:19 Відповісти
Пан сам українець і сам воює ?
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25.08.2024 18:40 Відповісти
пан українець з діда прадіда, обидва моїх діди воювали у 2Світову війну, за Вільну і Незалежну Україну, проти кацапо-совкового, комуно-нацистького окупаційного лайна і біонепотребу, в рядах ОУН УПА, один спочатку в 1 українській дивізії Січових Стрільців Галичина !!! пан вже не воюює - на пенсії ...
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25.08.2024 18:46 Відповісти
Бідонносець, да ще і прострочений, який узурпував владу,, (https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/31-narodovladdya#:~:text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D1%83%D0%B4%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%88%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83,%D1%87%D0%B8%20%D1%97%D1%85%20%D0%BE%D0%B1 https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/31-narodovladdya#:~:text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D1%83%D0%B4%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%88%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83,%D1%87%D0%B8%20%D1%97%D1%85%20%D0%BE%D0%B1'%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D1%89%D0%BE.) хоче своїи коричневим змістом запачкати як мога більше тих, хто може допомогти Україні.
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25.08.2024 18:21 Відповісти
Здивовані індійці дізналися, що у них потужна демократія
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25.08.2024 18:21 Відповісти
Ага, саме так - демократія в Індії

Нещодавня стаття New York Times починалася так: «Брексіт, Ердоган, Путін і тепер Трамп. Щось прогнило в світовій демократії. Сморід вперше став безпомилковим в Індії в травні 2014-ого року, коли Наренда Моді, член альтернативної правої партії індуїстської організації, натхненної фашистами і нацистами, був обраний прем'єр-міністром країни».

Автор статті в New York Times назвав Моді «катастрофою в процесі створення для Індії». І для цього були підстави. Організація, з якої походить нинішній прем'єр-міністр Індії, завжди захоплювалася такими людьми, як Муссоліні чи Гітлер. Після виборчого тріумфу Моді в 2014-ому році, після якого вперше за десятиліття в Індії був сформований уряд абсолютної більшості, привид насильницької політики в черговий раз підняв свою голову.

https://texty.org.ua/before_christ/orig/72/72728.jpg

На фото - Наренда Моді

Як можна оцінити теперішній стан справ в країні,чи рухається вона до тоталітаризму?

Італійський новеліст та філософ Умберто Еко, автор відомої книги «Маятник Фуко» склав список властивостей, які притаманні «вічному фашизму».

Список був озвучений в 1995 році. Про ці властивості автор писав: "Ці особливості не можуть бути організовані в систему, багато з них суперечать одна одній, а також характерні і для інших видів деспотизму або фанатизму. Але навіть однієї з них достатньо, щоб зародився та розвинувся фашизм".

Цей список може допомогти скласти уявлення про Індію, де 78% населення (а це 1,3 млрд людей) сповідують індуїзм
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25.08.2024 18:24 Відповісти
Індійський шапітолій дуже близький і зрозумілий "політикам" від 95-го кварталу.

Індійський політик прийшов на засідання парламенту одягнений, як Гітлер

Депутат приклеїв вуса і прикрасив піджак свастикою.

https://lb.ua/tag/274_indiya Індійський політик Нарамаллі Сівапрасад з'явився з парламенті країни одягнений, як Адольф Гітлер. Про це повідомляє http://www.dailymail.co.uk/news/article-6047095/Indian-MP-dresses-Hitler-parliament.html Dailymail .

Політик приклеїв собі вуса із зубної щітки й одягнув піджак кольору хакі зі свастикою на рукаві. Під час зустрічі з колегами він використав нацистське вітання.

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25.08.2024 18:28 Відповісти
Треба заборонити Вові Голубенському ляпати язиком "где не попадя". д'Єрьмак, ти, як регент, слідкуй за своїм "мальчиком, в розовых штанишках", тобі ж Бєня Бородач доручив це робити. . Вова, ти пропонуєш провести С-саміт миру 2.0 в Індії, одному з найприхильніших союзників Пуйла? Ти з глузду з'їхав кінцево і безповоротно?
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25.08.2024 18:26 Відповісти
Хіба "Беня"- Бородач, а не куйло-многолікий?
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25.08.2024 21:15 Відповісти
ото Моді мішечок забористого привіз
штирити буде тижня 2
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25.08.2024 18:31 Відповісти
Даже Запад перестал понимать что у Зеленского творится в голове.
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25.08.2024 18:37 Відповісти
>> велика демократія...

Він що, довбойоб?
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25.08.2024 18:48 Відповісти
Ненавиджу президнта-тцкшника, але в цьому випадку хід вірний. Якщо є бажання хоч щось змінити, то майданчиками мають бути або Китай, або Індія, або Саудити. Хтось, хто прямо не залучений в війну, і разом з тим має якесь спілкування з нашим ворогом. Після Курської області можна протискати і на щось там виходити, це момент який варто було б використати.
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25.08.2024 18:48 Відповісти
Єдиний вірний хід який міг би бути у цього ******** жида, це накласти на себе руки.
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25.08.2024 18:52 Відповісти
Пан пропонує білорашку?
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25.08.2024 18:54 Відповісти
І хто це від нас має організовувати? Напевне, Зермак. Більше нікому - хто у нас у цих "мутних проросійських справах" це може тягнути. Почитайте свої пости з 2020 року і зробіть висновки. Як була антипорошенківська каша в голові - так і залишилась. + незграбна мімікрія.
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25.08.2024 20:35 Відповісти
зе,а ж сльозу пустив,що більше не буде сирисири!
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25.08.2024 18:51 Відповісти
Воно по справжньому і не вчилось ніколи, тупий нарконарцис, але у нас таких ще 75-33 і поки їх не позбавимось ліпше не буде...
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25.08.2024 19:08 Відповісти
індія і демократія??

прогиб засчитан
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25.08.2024 19:09 Відповісти
Зачем Индия ? Столько прекрасных мест поблизости - Торецк , Покровск , Константиновка ...
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25.08.2024 19:11 Відповісти
Та пропонуй вже зразу ху...лу! Впевнений, що ви разом порозумієтися, як остаточно знищити Україну, та українців! 🤬
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25.08.2024 19:12 Відповісти
Демократія,***!
Що в Україні касти, що в Індії!
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25.08.2024 19:20 Відповісти
Дурний піп та дурна його молитва.
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25.08.2024 19:41 Відповісти
Індія це надпотужна демагогія а не демократія.
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25.08.2024 19:42 Відповісти
А навіщо Індії мир ? Поки два їхніх друга-Володимира винищують свої народи- у індусів є дешева нафта.
Тому індус буде робити все щоб затягнути війну, а місцеве чмо радісно йому в цьому підіграє, тому що їхня ціль співпада- затягування війни.
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25.08.2024 19:57 Відповісти
Це потужний ідіотизм !
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25.08.2024 20:31 Відповісти
Він вже затрахав всіх своїм самітом миру. Якщо він і далі буде приставати до всіх хто до нього приїзжає зі своєю маячнею, то так до нас перестануть їздити. Від слова зовсім.
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25.08.2024 20:48 Відповісти
В тексті відчувається вплив наркоти .
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25.08.2024 21:02 Відповісти
"Забористий" чераз курнули з Муді, пардон Моді.
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25.08.2024 21:21 Відповісти
"Велика країна" по кількості злиденного населення. "Велика демократія" , в принципі можна так назвати, але кастове суспільство у 21 столітті, це поганий приклад для України. Хоча Зеленський і компанія можливо мріють про такий устрій, але не факт, що вони зі своїми виводками стануть "брамінами" і "кшатріями". Колесо-фортуни постійно у русі...
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25.08.2024 21:09 Відповісти
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25.08.2024 21:20 Відповісти
я не удивлюсь что завтра он также скажет и о ***** с рашкой....
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25.08.2024 21:33 Відповісти
Гарант знов підципив новий штам ковіда- 19 "саміт безперервний".
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25.08.2024 21:34 Відповісти
за що нам оце все?
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25.08.2024 21:50 Відповісти
За самий великий гріх вчинений на виборчих дільницях в 2019 році.
за все треба платити, за все ...
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26.08.2024 09:47 Відповісти
Лішняя хромосома відна....
Зашийте йому рота хтось..
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26.08.2024 01:40 Відповісти
Чим Індія допомагає Україні в битві за демократію і справедливість? Нічим. Більше того, дає рашці бабло за нафту. То про який саміт і про який мир можна тоді в Індії говорити?
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26.08.2024 03:09 Відповісти
 
 