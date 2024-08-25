Зеленський пропонує Індії провести другий Саміт миру: Це велика країна, велика демократія

Президент Володимир Зеленський вважає, що другий Саміт миру має бути проведений в одній із країн Глобального півдня, і пропонує це зробити Індії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Зеленський повідомив в інтерв'ю представникам індійських ЗМІ.

"Я дійсно вважаю, що другий Саміт миру повинен бути в одній з країн, бажано, Глобального півдня. І ми дуже відкриті. Є країни, такі як Саудівська Аравія, Катар, як Туреччина (Швейцарія також, але це інший напрямок), з якими ми ведемо перемовини щодо другого саміту", - зазначив Зеленський.

Також він повідомив, що поділився цим з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, стосовно того, щоб провести Глобальний саміт миру в Індії.

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"Це велика країна, велика демократія. Але я хочу бути відвертим. Це стосується не тільки Індії, але будь-якої держави, яка б позитивно ставилася до прийняття саміту – ми не зможемо провести Саміт миру в країні, яка поки не приєдналася до комюніке саміту. Ніхто ні на кого не тисне, але це логічно", - додав Зеленський.

Як зазначив Зеленський, він обговорював із індійським прем'єром Моді всі питання комюніке першого Саміту миру і всі питання, які там обговорювалися.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві, під час яких він заявив, що Україна дуже чекає на приєднання Індії до спільного комюніке Саміту миру.