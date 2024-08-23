Ми дуже чекаємо на приєднання Індії до спільного комюніке Саміту миру, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві.
Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Питання закінчення війни та справедливого миру для України – це пріоритет. Сьогодні однією з тем нашої зустрічі з премʼєр-міністром Нарендрою Моді є саме Саміт миру – як ми можемо просуватися в цьому напрямку", - наголосив Зеленський.
"Ми дуже очікуємо, що Індія зможе приєднатися до спільного комюніке інавгураційного Саміту", - зазначив він.
Глава держави також повідомив, що вчора відбулася перша енергетична зустріч у форматі онлайн, яка є наслідком цього першого Саміту миру та етапом підготовки до другого Саміту.
"Ми дуже зацікавлені, щоб усі країни світу доєдналися до вирішення всіх криз, які створила ця війна. Енергетична зустріч — це великий прогрес. Далі у нас зустріч з продовольчої безпеки й гуманітарної", - додав Зеленський.
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А дочекаєтесь, то шо: вдруг запляшут облака і кузнєчік запілікаєт на скріпкє?
Как в народе говорится - ты, Вова, или крест сними , или труселя надень.
И этому Моди он врёт как всегда о мире, а на самом деле все делает для эскалации войны, при отсутствии которой придется идти на выборы и отчитываться на стадионе ... а оно Вове надо?