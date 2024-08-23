Ми дуже чекаємо на приєднання Індії до спільного комюніке Саміту миру, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання закінчення війни та справедливого миру для України – це пріоритет. Сьогодні однією з тем нашої зустрічі з премʼєр-міністром Нарендрою Моді є саме Саміт миру – як ми можемо просуватися в цьому напрямку", - наголосив Зеленський.

"Ми дуже очікуємо, що Індія зможе приєднатися до спільного комюніке інавгураційного Саміту", - зазначив він.

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Глава держави також повідомив, що вчора відбулася перша енергетична зустріч у форматі онлайн, яка є наслідком цього першого Саміту миру та етапом підготовки до другого Саміту.

"Ми дуже зацікавлені, щоб усі країни світу доєдналися до вирішення всіх криз, які створила ця війна. Енергетична зустріч — це великий прогрес. Далі у нас зустріч з продовольчої безпеки й гуманітарної", - додав Зеленський.

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