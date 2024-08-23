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Ми дуже чекаємо на приєднання Індії до спільного комюніке Саміту миру, - Зеленський

Зеленський сподівається, що Індія приєднається до комюніке Саміту миру

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві. 

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання закінчення війни та справедливого миру для України – це пріоритет. Сьогодні однією з тем нашої зустрічі з премʼєр-міністром Нарендрою Моді є саме Саміт миру – як ми можемо просуватися в цьому напрямку", - наголосив Зеленський.

"Ми дуже очікуємо, що Індія зможе приєднатися до спільного комюніке інавгураційного Саміту", - зазначив він.

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Глава держави також повідомив, що вчора відбулася перша енергетична зустріч у форматі онлайн, яка є наслідком цього першого Саміту миру та етапом підготовки до другого Саміту.

"Ми дуже зацікавлені, щоб усі країни світу доєдналися до вирішення всіх криз, які створила ця війна. Енергетична зустріч — це великий прогрес. Далі у нас зустріч з продовольчої безпеки й гуманітарної", - додав Зеленський.

Також читайте: Індія може відігравати важливу та позитивну роль у швидкому припиненні війни, - Туск

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Індія (665) Нарендра Моді (47) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+17
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23.08.2024 15:53
+14
воно не долбой*б, воно зароданець, колоборант і н*ркоман !!!

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23.08.2024 16:10
+12
Ми дуже чекаємо на приєднання Індії до спільного комюніке Саміту миру

А дочекаєтесь, то шо: вдруг запляшут облака і кузнєчік запілікаєт на скріпкє?
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23.08.2024 15:47
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Ми дуже чекаємо на приєднання Індії до спільного комюніке Саміту миру

А дочекаєтесь, то шо: вдруг запляшут облака і кузнєчік запілікаєт на скріпкє?
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23.08.2024 15:47 Відповісти
Ну нє на скріпкє, а на піаніно, і нє кузнєчік, а самі знаєте хто...
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24.08.2024 08:01 Відповісти
Йому на нафті заробляти треба. А ти про якийсь меморандум.
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23.08.2024 15:50 Відповісти
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23.08.2024 15:53 Відповісти
воно не долбой*б, воно зароданець, колоборант і н*ркоман !!!

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23.08.2024 16:10 Відповісти
Люди пом'ятают, ******** забули відразу після вистави.
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23.08.2024 16:23 Відповісти
дурнику зелений, ти краще б спитав, чи індуси кацапську нафту й надалі купуватимуть...
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23.08.2024 15:54 Відповісти
здохни, дегенерате
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25.08.2024 15:45 Відповісти
І яке місце цей самміт і це комюніке можна запхати, щоб був хоч якийсь толк?
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23.08.2024 16:00 Відповісти
Зе покаже уйлу ком'юніке - той злякається, виведе війська і заплатить репарації. Такий план, надійний, як швейцарський годинник.
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23.08.2024 16:16 Відповісти
І що це змінює якщо підпише, невже Індія відмовится закуповувати російську нафту ? носится з тим самітом миру в якому навіть жодним словом не згадуєтся про рашиську агресію і геноцид проти українського народу ,там лише продовольча і енергетична безпека і обмін полоненими. Нагадаю що 2022 році на ген. асамблеї ООН понад 150 країн проголосували за припинення війни і вивід російських військ з території України ,37 утримались і 7 були проти,ну а після так званого саміту миру який підписали щось біля 80 країн.
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23.08.2024 16:05 Відповісти
А це все для новин, на Єдиному мараХвоні зробити двіж... шо вони, щось роблять.
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23.08.2024 18:58 Відповісти
Що робе в Києві істота, яка з командного пункту в Кремлі спостерігала за обстрілом Охматдіту, наче салютом на честь свого візиту? Та воно має залишити Київ в чорному пластиковому пакеті - або ж дайте йому зацініти аналогичний залп у відповідь, нехай розкаже: чий краще.
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23.08.2024 17:54 Відповісти
Для зє пидпису Індії під резолюцією ООН недостатьньо,бо воно,зє-лайно, не має відношеня до резолюціі,а от саміт миру - улюблена іграшка мавпочки зє.
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23.08.2024 18:38 Відповісти
Грьобаний збирач підписів... От тільки шо ці підписи дадуть це українцям, та Україні вцілому!?.
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23.08.2024 18:50 Відповісти
Его что, не отпускает?(
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23.08.2024 20:56 Відповісти
Шостий рік кажу. Скоріше б вже похолодало, і Вова одягне що небуть поверх своєї футболки. І тоді за цього виродка трохи не так соромно.
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23.08.2024 21:46 Відповісти
Этого Зеленского не понять - с одной стороны он то самит мира проводит, вещает про "формулу мира" и подготовку мирного договора к ноябрю, а с другой стороны постоянно дRочит плешивого старого медведя то Белгородом в марте, то Курском в августе, не позволяя Припадочному успокоится и отползать в свою берлогу.

Как в народе говорится - ты, Вова, или крест сними , или труселя надень.

И этому Моди он врёт как всегда о мире, а на самом деле все делает для эскалации войны, при отсутствии которой придется идти на выборы и отчитываться на стадионе ... а оно Вове надо?
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23.08.2024 23:05 Відповісти
цьому друїдному "голубу миру" варто з Пакістаном шукати діалог і влаштовувати дипломатії через їхню давню кризу. мудло. Багато він найшов миру з тим же пакістаном, козлина?
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23.08.2024 23:21 Відповісти
УКРАЇНІ НЕОБХІДНО ВСЕ ЗРОБИТИ САМІЙ !!! ЯДЕРНУ ЗБРОЮ, ХІМІЧНУ, БІОЛОГІЧНУ Й БАКТЕРІОЛОГІЧНУ !)
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23.08.2024 23:56 Відповісти
 
 