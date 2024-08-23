Мы очень ждем присоединения Индии к совместному коммюнике Саммита мира, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве.
Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Вопрос окончания войны и справедливого мира для Украины - это приоритет. Сегодня одной из тем нашей встречи с премьер-министром Нарендрой Моди является именно Саммит мира - как мы можем продвигаться в этом направлении", - подчеркнул Зеленский.
"Мы очень ожидаем, что Индия сможет присоединиться к совместному коммюнике инаугурационного Саммита", - отметил он.
Глава государства также сообщил, что вчера состоялась первая энергетическая встреча в формате онлайн, которая является следствием этого первого Саммита мира и этапом подготовки ко второму Саммиту.
"Мы очень заинтересованы, чтобы все страны мира присоединились к решению всех кризисов, которые создала эта война. Энергетическая встреча - это большой прогресс. Далее у нас встреча по продовольственной безопасности и гуманитарной", - добавил Зеленский.
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А дочекаєтесь, то шо: вдруг запляшут облака і кузнєчік запілікаєт на скріпкє?
Как в народе говорится - ты, Вова, или крест сними , или труселя надень.
И этому Моди он врёт как всегда о мире, а на самом деле все делает для эскалации войны, при отсутствии которой придется идти на выборы и отчитываться на стадионе ... а оно Вове надо?