Мы очень ждем присоединения Индии к совместному коммюнике Саммита мира, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос окончания войны и справедливого мира для Украины - это приоритет. Сегодня одной из тем нашей встречи с премьер-министром Нарендрой Моди является именно Саммит мира - как мы можем продвигаться в этом направлении", - подчеркнул Зеленский.

"Мы очень ожидаем, что Индия сможет присоединиться к совместному коммюнике инаугурационного Саммита", - отметил он.

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Глава государства также сообщил, что вчера состоялась первая энергетическая встреча в формате онлайн, которая является следствием этого первого Саммита мира и этапом подготовки ко второму Саммиту.

"Мы очень заинтересованы, чтобы все страны мира присоединились к решению всех кризисов, которые создала эта война. Энергетическая встреча - это большой прогресс. Далее у нас встреча по продовольственной безопасности и гуманитарной", - добавил Зеленский.

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