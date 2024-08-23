РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11133 посетителя онлайн
Новости
3 175 24

Мы очень ждем присоединения Индии к совместному коммюнике Саммита мира, - Зеленский

Зеленський сподівається, що Індія приєднається до комюніке Саміту миру

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос окончания войны и справедливого мира для Украины - это приоритет. Сегодня одной из тем нашей встречи с премьер-министром Нарендрой Моди является именно Саммит мира - как мы можем продвигаться в этом направлении", - подчеркнул Зеленский.

"Мы очень ожидаем, что Индия сможет присоединиться к совместному коммюнике инаугурационного Саммита", - отметил он.

Также читайте: Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве, - Зеленский

Глава государства также сообщил, что вчера состоялась первая энергетическая встреча в формате онлайн, которая является следствием этого первого Саммита мира и этапом подготовки ко второму Саммиту.

"Мы очень заинтересованы, чтобы все страны мира присоединились к решению всех кризисов, которые создала эта война. Энергетическая встреча - это большой прогресс. Далее у нас встреча по продовольственной безопасности и гуманитарной", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индия стала крупнейшим в мире импортером российской нефти: обошла Китай

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Индия (402) Нарендра Моди (43) глобальный саммит мира (273)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
показать весь комментарий
23.08.2024 15:53
+14
воно не долбой*б, воно зароданець, колоборант і н*ркоман !!!

показать весь комментарий
23.08.2024 16:10
+12
Ми дуже чекаємо на приєднання Індії до спільного комюніке Саміту миру

А дочекаєтесь, то шо: вдруг запляшут облака і кузнєчік запілікаєт на скріпкє?
показать весь комментарий
23.08.2024 15:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми дуже чекаємо на приєднання Індії до спільного комюніке Саміту миру

А дочекаєтесь, то шо: вдруг запляшут облака і кузнєчік запілікаєт на скріпкє?
показать весь комментарий
23.08.2024 15:47 Ответить
Ну нє на скріпкє, а на піаніно, і нє кузнєчік, а самі знаєте хто...
показать весь комментарий
24.08.2024 08:01 Ответить
Йому на нафті заробляти треба. А ти про якийсь меморандум.
показать весь комментарий
23.08.2024 15:50 Ответить
показать весь комментарий
23.08.2024 15:53 Ответить
воно не долбой*б, воно зароданець, колоборант і н*ркоман !!!

показать весь комментарий
23.08.2024 16:10 Ответить
Люди пом'ятают, ******** забули відразу після вистави.
показать весь комментарий
23.08.2024 16:23 Ответить
дурнику зелений, ти краще б спитав, чи індуси кацапську нафту й надалі купуватимуть...
показать весь комментарий
23.08.2024 15:54 Ответить
здохни, дегенерате
показать весь комментарий
25.08.2024 15:45 Ответить
І яке місце цей самміт і це комюніке можна запхати, щоб був хоч якийсь толк?
показать весь комментарий
23.08.2024 16:00 Ответить
Зе покаже уйлу ком'юніке - той злякається, виведе війська і заплатить репарації. Такий план, надійний, як швейцарський годинник.
показать весь комментарий
23.08.2024 16:16 Ответить
І що це змінює якщо підпише, невже Індія відмовится закуповувати російську нафту ? носится з тим самітом миру в якому навіть жодним словом не згадуєтся про рашиську агресію і геноцид проти українського народу ,там лише продовольча і енергетична безпека і обмін полоненими. Нагадаю що 2022 році на ген. асамблеї ООН понад 150 країн проголосували за припинення війни і вивід російських військ з території України ,37 утримались і 7 були проти,ну а після так званого саміту миру який підписали щось біля 80 країн.
показать весь комментарий
23.08.2024 16:05 Ответить
А це все для новин, на Єдиному мараХвоні зробити двіж... шо вони, щось роблять.
показать весь комментарий
23.08.2024 18:58 Ответить
Що робе в Києві істота, яка з командного пункту в Кремлі спостерігала за обстрілом Охматдіту, наче салютом на честь свого візиту? Та воно має залишити Київ в чорному пластиковому пакеті - або ж дайте йому зацініти аналогичний залп у відповідь, нехай розкаже: чий краще.
показать весь комментарий
23.08.2024 17:54 Ответить
Для зє пидпису Індії під резолюцією ООН недостатьньо,бо воно,зє-лайно, не має відношеня до резолюціі,а от саміт миру - улюблена іграшка мавпочки зє.
показать весь комментарий
23.08.2024 18:38 Ответить
Грьобаний збирач підписів... От тільки шо ці підписи дадуть це українцям, та Україні вцілому!?.
показать весь комментарий
23.08.2024 18:50 Ответить
Его что, не отпускает?(
показать весь комментарий
23.08.2024 20:56 Ответить
Шостий рік кажу. Скоріше б вже похолодало, і Вова одягне що небуть поверх своєї футболки. І тоді за цього виродка трохи не так соромно.
показать весь комментарий
23.08.2024 21:46 Ответить
Этого Зеленского не понять - с одной стороны он то самит мира проводит, вещает про "формулу мира" и подготовку мирного договора к ноябрю, а с другой стороны постоянно дRочит плешивого старого медведя то Белгородом в марте, то Курском в августе, не позволяя Припадочному успокоится и отползать в свою берлогу.

Как в народе говорится - ты, Вова, или крест сними , или труселя надень.

И этому Моди он врёт как всегда о мире, а на самом деле все делает для эскалации войны, при отсутствии которой придется идти на выборы и отчитываться на стадионе ... а оно Вове надо?
показать весь комментарий
23.08.2024 23:05 Ответить
цьому друїдному "голубу миру" варто з Пакістаном шукати діалог і влаштовувати дипломатії через їхню давню кризу. мудло. Багато він найшов миру з тим же пакістаном, козлина?
показать весь комментарий
23.08.2024 23:21 Ответить
УКРАЇНІ НЕОБХІДНО ВСЕ ЗРОБИТИ САМІЙ !!! ЯДЕРНУ ЗБРОЮ, ХІМІЧНУ, БІОЛОГІЧНУ Й БАКТЕРІОЛОГІЧНУ !)
показать весь комментарий
23.08.2024 23:56 Ответить
 
 