Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве, - Зеленский

Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Индией в четырех различных сферах были согласованы в рамках визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с Моди в Киеве 23 августа, информирует Цензор.НЕТ.

На сегодня мы согласовали со стороной наших сегодняшних гостей, с Индией согласовали четыре документа в этот исторический визит премьер-министра Моди между Украиной и Индией. Это медицинская сфера, это сотрудничество в аграрном направлении, это гуманитарные отношения, это культура", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, также подготовлено совместное заявление "о построении стратегического партнерства между нашими странами, торговле между нашими странами и военно-техническом сотрудничестве".

"Все это должно укрепляться", - подчеркнул Зеленский.

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Известно, что Украина и Индия согласовали:

Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Индия по индийской гуманитарной грантовой помощи для реализации эффективности развития общин:

Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Индия о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности;

Программу культурного сотрудничества на 2024-2028 годы;

Меморандум о взаимопонимании между государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Центральной инспекцией по контролю за стандартами лекарственных средств Минздрава Индии.

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Напомним, 23 августа премьер Индии Нарендра Моди приехал в Киев с официальным визитом.