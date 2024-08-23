Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве, - Зеленский
Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Индией в четырех различных сферах были согласованы в рамках визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с Моди в Киеве 23 августа, информирует Цензор.НЕТ.
На сегодня мы согласовали со стороной наших сегодняшних гостей, с Индией согласовали четыре документа в этот исторический визит премьер-министра Моди между Украиной и Индией. Это медицинская сфера, это сотрудничество в аграрном направлении, это гуманитарные отношения, это культура", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, также подготовлено совместное заявление "о построении стратегического партнерства между нашими странами, торговле между нашими странами и военно-техническом сотрудничестве".
"Все это должно укрепляться", - подчеркнул Зеленский.
Известно, что Украина и Индия согласовали:
- Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Индия по индийской гуманитарной грантовой помощи для реализации эффективности развития общин:
- Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Индия о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности;
- Программу культурного сотрудничества на 2024-2028 годы;
- Меморандум о взаимопонимании между государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Центральной инспекцией по контролю за стандартами лекарственных средств Минздрава Индии.
Напомним, 23 августа премьер Индии Нарендра Моди приехал в Киев с официальным визитом.
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Індія - країна дженериків, ніц не зробиш.
вчіть мат часть матьвашу !
боявся, що буде якесь співробітництво у військово-технічній сфері, особливо по дронах
НЕ можна, зільють кацапам !