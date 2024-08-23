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Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве, - Зеленский

Володимир Зеленський та Нарендра Моді у Києві.

Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Индией в четырех различных сферах были согласованы в рамках визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с Моди в Киеве 23 августа, информирует Цензор.НЕТ.

На сегодня мы согласовали со стороной наших сегодняшних гостей, с Индией согласовали четыре документа в этот исторический визит премьер-министра Моди между Украиной и Индией. Это медицинская сфера, это сотрудничество в аграрном направлении, это гуманитарные отношения, это культура", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, также подготовлено совместное заявление "о построении стратегического партнерства между нашими странами, торговле между нашими странами и военно-техническом сотрудничестве".

"Все это должно укрепляться", - подчеркнул Зеленский.

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Известно, что Украина и Индия согласовали:

  • Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Индия по индийской гуманитарной грантовой помощи для реализации эффективности развития общин:
  • Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Индия о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности;
  • Программу культурного сотрудничества на 2024-2028 годы;
  • Меморандум о взаимопонимании между государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Центральной инспекцией по контролю за стандартами лекарственных средств Минздрава Индии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с Моди в Киеве. ФОТОрепортаж

Напомним, 23 августа премьер Индии Нарендра Моди приехал в Киев с официальным визитом.

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Индия (402) Украина (44914) Нарендра Моди (43)


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Топ комментарии
+4
Це завуальоване НІЧОГО
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23.08.2024 15:33
+3
Твої боби 20 раз перекуплять бариги а потім зернотрейдер продасть індусам ..гроші залишить в офшорах але уряд відшкодує йому ПДВ
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23.08.2024 15:36
+3
Це все зрозуміло, так а приїзджав то Моді навіщо?
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23.08.2024 15:40
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Ми їм пшеницю - вони нам пігулки...
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23.08.2024 15:26 Ответить
У тебе є пшениця для індусів
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23.08.2024 15:28 Ответить
нє, у мене тільки боби...
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23.08.2024 15:29 Ответить
Твої боби 20 раз перекуплять бариги а потім зернотрейдер продасть індусам ..гроші залишить в офшорах але уряд відшкодує йому ПДВ
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23.08.2024 15:36 Ответить
я купую "Дарницю" і НЕ кашляю !!!

Індія - країна дженериків, ніц не зробиш.
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23.08.2024 17:19 Ответить
все ж краще, чим нічого...
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23.08.2024 15:30 Ответить
Це завуальоване НІЧОГО
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23.08.2024 15:33 Ответить
Індія є пра-матір'ю європейців, хоча нинішні індуси нам не родичи, з'явились пізніше, вважаю.
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23.08.2024 15:41 Ответить
Батьківщина індоєвропейців - Північне Причорномор'я, себто, нинішня Україна
вчіть мат часть матьвашу !

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23.08.2024 17:26 Ответить
а свою "мать" ти вже ?
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23.08.2024 18:26 Ответить
чудово !!!! культур-мультур і пігулка під язик !

боявся, що буде якесь співробітництво у військово-технічній сфері, особливо по дронах

НЕ можна, зільють кацапам !
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23.08.2024 17:22 Ответить
Индия производит много ракет. Ракеты не хочет купить у индусов "хренпиду"?
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23.08.2024 15:37 Ответить
Зачем козырю просить ракеты, може по х-лу стрелять, так он еле заныкал атакамсы, которые штатовцы чуть ли не насильно втюхали.
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23.08.2024 15:47 Ответить
безпекові угоди підписав?
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23.08.2024 15:40 Ответить
Це все зрозуміло, так а приїзджав то Моді навіщо?
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23.08.2024 15:40 Ответить
Погомоніти, як бабусі на лавці, старенький вже, та й безкоштовно для нього, я б теж покатався поза степами. Та й деякі косяки виправити.
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23.08.2024 15:44 Ответить
це був такий добрий жест в угоду Вашингтону, бо у індусів зараз проблеми з озброєнням, і їм треба заміна кацапським анало-говнєтам.
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23.08.2024 15:46 Ответить
Нагадайте, а хіба Сі приїзджав в Україну? щось не пригадую. А Моді таки приїхав. Тож це вже невеличкий крок у бік України. там ті всі договори про торгівлю - то таке. А от сам візит з точки зору геополітики має більше значення, ніж ці торгові угоди. звісно, що індуси не перестануть купувати після цього візиту цапську нафту. Однак якщо Індія стане все більше дрейфувати у бік Заходу, то відповідно і на русню стане більше тиску. русня вже не буде вити на весь світ, що з нею більша половина населення планети.
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23.08.2024 15:45 Ответить
приїхав, бо інакше від США хєр шо отримає. А у нього під боком дві ************* до Індії країни - Китай і Пакістан. Це звчайний політичний прагматизм, а Моді - зразкова політична тварина.
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23.08.2024 15:50 Ответить
 
 