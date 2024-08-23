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Зеленский и Моди почтили память детей, погибших в результате агрессии РФ. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский и премьер Индии Нарендра Моди в Киеве почтили память детей, жизни которых унесла российская агрессия.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди почтили память детей, жизни которых унесла российская агрессия.

Дети каждой страны заслуживают безопасности. Мы должны сделать ее возможной", - отметил он.

Напомним, 23 августа премьер Индии Нарендра Моди приехал в Киев с официальным визитом.

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Автор: 

дети (6491) Зеленский Владимир (20343) Нарендра Моди (43)


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Какаяразніца.

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23.08.2024 13:26 Ответить
квартальщина... чому не повезли до Охматдиту?
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23.08.2024 13:29 Ответить
Щоб не привертати лишню увагу до вже другого підрят корупційного скандалу з Охматдитом.
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23.08.2024 13:39 Ответить
Лицемірне падло. За твої нафтові гроші їх і вбили кацапи.
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23.08.2024 14:22 Ответить
Вместе,чепуха зелёная.
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23.08.2024 14:24 Ответить
 
 