Зеленский и Моди почтили память детей, погибших в результате агрессии РФ. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский и премьер Индии Нарендра Моди в Киеве почтили память детей, жизни которых унесла российская агрессия.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди почтили память детей, жизни которых унесла российская агрессия.



Дети каждой страны заслуживают безопасности. Мы должны сделать ее возможной", - отметил он.

Напомним, 23 августа премьер Индии Нарендра Моди приехал в Киев с официальным визитом.

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