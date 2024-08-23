Зеленский и Моди почтили память детей, погибших в результате агрессии РФ. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский и премьер Индии Нарендра Моди в Киеве почтили память детей, жизни которых унесла российская агрессия.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Вместе с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди почтили память детей, жизни которых унесла российская агрессия.
Дети каждой страны заслуживают безопасности. Мы должны сделать ее возможной", - отметил он.
Напомним, 23 августа премьер Индии Нарендра Моди приехал в Киев с официальным визитом.
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vitaliymkua
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Diesel_Sasha
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