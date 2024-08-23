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Зеленський та Моді вшанували пам’ять дітей, які загинули внаслідок агресії РФ. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський та прем'єр Індії Нарендра Моді в Києві вшанували пам'ять дітей, життя яких забрала російська агресія.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія.

Діти кожної країни заслуговують на безпеку. Ми повинні зробити її можливою", - зазначив він.

Нагадаємо, 23 серпня прем'єр Індії Нарендра Моді приїхав до Києва із офіційним візитом.

Читайте: Злочинці, які прийшли зруйнувати Україну, точно матимуть руїни у себе вдома, - Зеленський у День Державного прапора

Автор: 

діти (5064) Зеленський Володимир (23810) Нарендра Моді (47)


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Какаяразніца.

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23.08.2024 13:26 Відповісти
квартальщина... чому не повезли до Охматдиту?
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23.08.2024 13:29 Відповісти
Щоб не привертати лишню увагу до вже другого підрят корупційного скандалу з Охматдитом.
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23.08.2024 13:39 Відповісти
Лицемірне падло. За твої нафтові гроші їх і вбили кацапи.
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23.08.2024 14:22 Відповісти
Вместе,чепуха зелёная.
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23.08.2024 14:24 Відповісти
 
 