Зеленський та Моді вшанували пам’ять дітей, які загинули внаслідок агресії РФ. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський та прем'єр Індії Нарендра Моді в Києві вшанували пам'ять дітей, життя яких забрала російська агресія.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія.



Діти кожної країни заслуговують на безпеку. Ми повинні зробити її можливою", - зазначив він.

Нагадаємо, 23 серпня прем'єр Індії Нарендра Моді приїхав до Києва із офіційним візитом.

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