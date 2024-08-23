Зеленський та Моді вшанували пам’ять дітей, які загинули внаслідок агресії РФ. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський та прем'єр Індії Нарендра Моді в Києві вшанували пам'ять дітей, життя яких забрала російська агресія.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Разом із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія.
Діти кожної країни заслуговують на безпеку. Ми повинні зробити її можливою", - зазначив він.
Нагадаємо, 23 серпня прем'єр Індії Нарендра Моді приїхав до Києва із офіційним візитом.
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vitaliymkua
показати весь коментар23.08.2024 13:26 Відповісти Мені подобається 8
Diesel_Sasha
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