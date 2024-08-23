Зеленський зустрівся із Моді в Києві. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський розпочав зустріч з індійським прем'єром Нарендрою Моді, який перебуває із візитом у Києві.
Про це повідомило видання Telegraf, передає Цензор.НЕТ.
Раніше повідомлялось, що Нарендра Моді прибув до Києва.
Офіційною метою візиту є "зміцнення економічних зв'язків між країнами", однак раніше сам Моді заявив, що висловить президенту Зеленському власне бачення досягнення миру у війні Росії проти України.
Топ коментарі
+15 Старый зольдат
показати весь коментар23.08.2024 11:50
+14 Яр Холодний
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+11 Леонід #587957
показати весь коментар23.08.2024 11:49
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Парашей пахнет.
покажіть цьому "миротворцю" Ахмадєт
Фото 2. Одно мій єрмачок, пішли покажу
Фото 3. Ну як, скажи класний)) еге ж !
Фото 4. Давай хоча б сфоткаємся на пам'ять.
Фото 5. Прощавай друже ..
(мультфільм "Золота антилопа")
А от обніматися не треба !
"Моди назвал Путина дорогим другом и поблагодарил за гостеприимство. Москва, 9 июля, 2024, 13:45 - ИА Регнум. "
Друг мого ворога - це мій ворог. Нє?