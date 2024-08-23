Зеленський зустрівся із Моді в Києві. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський розпочав зустріч з індійським прем'єром Нарендрою Моді, який перебуває із візитом у Києві.

Про це повідомило видання Telegraf, передає Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялось, що Нарендра Моді прибув до Києва.

Офіційною метою візиту є "зміцнення економічних зв'язків між країнами", однак раніше сам Моді заявив, що висловить президенту Зеленському власне бачення досягнення миру у війні Росії проти України.

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