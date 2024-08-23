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Зеленський зустрівся із Моді в Києві. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський розпочав зустріч з індійським прем'єром Нарендрою Моді, який перебуває із візитом у Києві.

Про це повідомило видання Telegraf, передає Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялось, що Нарендра Моді прибув до Києва.

Офіційною метою візиту є "зміцнення економічних зв'язків між країнами", однак раніше сам Моді заявив, що висловить президенту Зеленському власне бачення досягнення миру у війні Росії проти України.

Дивіться: Прем’єр Індії Моді прибув до України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленський розпочав зустріч із Моді
Зеленський розпочав зустріч із Моді
Зеленський розпочав зустріч із Моді
Зеленський розпочав зустріч із Моді
Зеленський розпочав зустріч із Моді

Автор: 

Зеленський (23667) Нарендра Моді (47)


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Топ коментарі
+15
Зустрілись у Києві два поца. Один місцевий другий ні.
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23.08.2024 11:50
+14
Та ні! То він "рідний дух" відчув! Моді ж недавно з ****** обнімався!
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23.08.2024 12:00
+11
Барісичу встиг від х.йла "вєстачку" на словах передати.
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23.08.2024 11:49
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Барісичу встиг від х.йла "вєстачку" на словах передати.
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23.08.2024 11:49 Відповісти
Алекс Юстасу.
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23.08.2024 12:01 Відповісти
Моді М.даку
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23.08.2024 12:13 Відповісти
Зустрілись у Києві два поца. Один місцевий другий ні.
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23.08.2024 11:50 Відповісти
Ні, тільки по таким як ти та оці двоє.
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23.08.2024 14:06 Відповісти
Касаб, ти тільки народився а вже з круголо отвору у підлозі своєй Параші виглянув.
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23.08.2024 14:08 Відповісти
Навіщо Зеленський цього лицемірного індуса обіймає?
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23.08.2024 11:51 Відповісти
принюхується,чим ця "миртворчість" смердить
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23.08.2024 11:53 Відповісти
Та ні! То він "рідний дух" відчув! Моді ж недавно з ****** обнімався!
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23.08.2024 12:00 Відповісти
Там СРУский дух,
Парашей пахнет.
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23.08.2024 12:02 Відповісти
завидує індусу,тому й обнімає.Зеленський ж не може стільки нафти в московії купляти,як Моді,він всього-навсього вдвіччі збільшив прокачку "Дружбою" для Орбана і Фіцо.
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23.08.2024 12:04 Відповісти
може лопатнік тіснув, бо ордена на ланцюгу у нарендри я не бачу.
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23.08.2024 12:12 Відповісти
)(уйло вже націлив ракєти?
покажіть цьому "миротворцю" Ахмадєт
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23.08.2024 11:52 Відповісти
Накуя? З бюджету? Мені по рішенню суду не виплачують 2 роки. СКОТЬ ПЛІСНЯВА. В гробу вас и белих тапочках.
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23.08.2024 11:54 Відповісти
Фото 1. Ти приперся нарешті....
Фото 2. Одно мій єрмачок, пішли покажу
Фото 3. Ну як, скажи класний)) еге ж !
Фото 4. Давай хоча б сфоткаємся на пам'ять.
Фото 5. Прощавай друже ..
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23.08.2024 11:55 Відповісти
Хоть би обулися полюдські, а то в красовках як бариги з базару, тоді якщо воюєте бєрци одівайте.
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23.08.2024 11:59 Відповісти
Чому без масок? У Києві ж, як пишуть, лютує новий штам Ковіду. )))

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23.08.2024 12:05 Відповісти
В Зелі такий вираз обличчя наче папу Сашу обіймає після довгої розлуки.
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23.08.2024 12:10 Відповісти
Великий раджа до хлопчика, - "Ти приніс мені мої золоті монети?"
(мультфільм "Золота антилопа")

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23.08.2024 12:21 Відповісти

А от обніматися не треба !

"Моди назвал Путина дорогим другом и поблагодарил за гостеприимство. Москва, 9 июля, 2024, 13:45 - ИА Регнум. "

Друг мого ворога - це мій ворог. Нє?
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23.08.2024 12:06 Відповісти
фото 1 - "привіз?"
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23.08.2024 12:10 Відповісти
Фото №2 вАлодя.ти шо тут нє главний? Нє-відповідає Зе,ходи я тобі покажу з ким вопросікі можна порішать,і відводить Моді до якогось неголеного бомжа (на фото№3),з наглою рускою пикою,в кєдах і помнутій,нестіраній піжамі
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23.08.2024 12:10 Відповісти
На третій фотці не по протоколу все. У Кулєби немає сигари...
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23.08.2024 12:13 Відповісти
Хінді-укрі пхай пхай
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23.08.2024 12:17 Відповісти
Яка ганьба оце м яте небрите ніщо в поношених кросівках..ЯК можна було оце вибрати ?
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23.08.2024 12:19 Відповісти
В клоуна прикид як в північно корейців, оце закосив... Як бомжі виглядає.
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23.08.2024 12:29 Відповісти
бульбашка........
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23.08.2024 12:29 Відповісти
Кулеба успел цигарку докурить, или как прошлый раз?
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23.08.2024 12:59 Відповісти
Ось де швидше за все буде проходити наступний саміт миру - в Індії.
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23.08.2024 13:38 Відповісти
Індія виробляє багато ракет. Чому би в них не купити штук 1500 - 3000. Якщо свої ракети кловунам не подобаются, може їм імпортні підійдуть.
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23.08.2024 14:06 Відповісти
Тихо сьогодні в Києві, не стріляють і не літають шахеди.
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23.08.2024 14:58 Відповісти
НЕУЖЕЛИ ВСЕ ПОНЯЛИ ЧТО ПУТИН @БНУТЫЙ !?)
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23.08.2024 15:04 Відповісти
два ряжених блазня
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23.08.2024 15:35 Відповісти
Модя, ты же молодец как я не знаю. Ты, же себе памятник при жизни должен выколоть! Модя, я молчал, но тебе скажу...
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23.08.2024 16:03 Відповісти
Это Мариинский с чёрного хода?
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23.08.2024 19:37 Відповісти
 
 