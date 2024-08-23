Прем’єр Індії Моді прибув до України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 23 серпня, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України з офіційним візитом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише індійський канал NDTV.

Зазначимо, що це перший візит індійського прем'єр-міністра до України з часу здобуття країною незалежності в 1991 році.

У Моді запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Офіційною метою візиту є "зміцнення економічних зв'язків між країнами", однак раніше сам Моді заявив, що висловить президенту Зеленському власне бачення досягнення миру у війні Росії проти України.

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"Я з нетерпінням чекаю на можливість продовжити попередні розмови з президентом Зеленським щодо зміцнення двосторонньої співпраці та поділитися перспективами мирного врегулювання конфлікту в Україні", - зазначив Моді перед від'їздом з Делі.

Поїздка Нарендри Моді до України відбувається через кілька тижнів після того, як індійський прем’єр відвідав Росію. Такий візит викликав роздратування у Вашингтоні, а Зеленський розкритикував главу уряду Індії.

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Пізніше Моді у соцмережі X опублікував перші фото зі свого візиту до Києва.

"Прибув до Києва сьогодні вранці. Індійська громада влаштувала дуже теплий прийом", - зазначив він.







