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Новини
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Прем’єр Індії Моді прибув до України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 23 серпня, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України з офіційним візитом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише індійський канал NDTV.

Зазначимо, що це перший візит індійського прем'єр-міністра до України з часу здобуття країною незалежності в 1991 році.

У Моді запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Офіційною метою візиту є "зміцнення економічних зв'язків між країнами", однак раніше сам Моді заявив, що висловить президенту Зеленському власне бачення досягнення миру у війні Росії проти України.

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"Я з нетерпінням чекаю на можливість продовжити попередні розмови з президентом Зеленським щодо зміцнення двосторонньої співпраці та поділитися перспективами мирного врегулювання конфлікту в Україні", - зазначив Моді перед від'їздом з Делі.

Поїздка Нарендри Моді до України відбувається через кілька тижнів після того, як індійський прем’єр відвідав Росію. Такий візит викликав роздратування у Вашингтоні, а Зеленський розкритикував главу уряду Індії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індія може відігравати важливу та позитивну роль у швидкому припиненні війни, - Туск 

Пізніше Моді у соцмережі X опублікував перші фото зі свого візиту до Києва.

"Прибув до Києва сьогодні вранці. Індійська громада влаштувала дуже теплий прийом", - зазначив він. 

Прем’єр Індії Моді приїхав до України 23 серпня
Прем’єр Індії Моді приїхав до України 23 серпня
Прем’єр Індії Моді приїхав до України 23 серпня
Прем’єр Індії Моді приїхав до України 23 серпня

Автор: 

візит (1573) Київ (19408) Нарендра Моді (47)


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Топ коментарі
+18
Найбільший нафтовий спонсор путіна.
Карма не жме ?
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23.08.2024 09:14
+12
Потужний і незламний підпише чергову безпекову угоду, меморандум про підтримку, глобальний ******* і здасть нові території на Донбасі
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23.08.2024 09:16
+7
Помойте ету обезьяну с хлоркой из пожарной машины. А то кроме какой то заразы он ничего хорошего не привез
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23.08.2024 09:18
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Найбільший нафтовий спонсор путіна.
Карма не жме ?
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23.08.2024 09:14 Відповісти
він за індію дбає. це така цинічна геополітика
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23.08.2024 09:33 Відповісти
особливо за тих, що живуть біля рейок в палатках. та тих що чіпляються за вагони аби добратися на роботу. Чи не збирається він частину з тих бідняків відбправити до нас?
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23.08.2024 10:58 Відповісти
Потужний і незламний підпише чергову безпекову угоду, меморандум про підтримку, глобальний ******* і здасть нові території на Донбасі
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23.08.2024 09:16 Відповісти
А де вітальна тривога?
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23.08.2024 09:17 Відповісти
Помойте ету обезьяну с хлоркой из пожарной машины. А то кроме какой то заразы он ничего хорошего не привез
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23.08.2024 09:18 Відповісти
шашликом з телятинт його нагодувати потрібно. він такої смакоти ніколи в житті не їв
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23.08.2024 09:23 Відповісти
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23.08.2024 13:15 Відповісти
Спідниця і за сумісництвом гаманець ***** приперлося...
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23.08.2024 09:21 Відповісти
президент найбільшого у світі сміттєвого полігону , який ніколи не затухає прибув в Україну .
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23.08.2024 09:27 Відповісти
значиться сьогодні буде без тривоги
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23.08.2024 09:28 Відповісти
Який в біса мирне бачення! То нехай Індія добровільно віддає Пакистану Джамму і Кашмір, Китаю Аксайчин, та і з Бірмою якісь прикордонні негаразди. От після цього ото мохнориле в спідниці і патякає про мирне власне бачення досягнення миру. Дипломатія, чорти б її взяли, навіть послати по-людськи не можна.
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23.08.2024 09:32 Відповісти
і що, навіть тривог не буде ?
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23.08.2024 09:44 Відповісти
Чутки ходять, що привіз просроченому накази *****. Наблюдаємо.
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23.08.2024 09:57 Відповісти
Надіюсь, він відвідає знищену дитяч. лікарню в момент його зустічі з кремлепліснявою для часткової реабілітації себе.
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23.08.2024 09:58 Відповісти
Треба на кожну таку зустріч для наших дипломатів і в тому числі сонцесяйного виставляти KPI, який будемо прямо впливати на зарплату і всякі там доплати, типу премій.

Бо скільки вже було таких зустрічей, коли приїхали, нажрались і роз'їхались, а по факту ніякого вихлопу для країни немає. Тільки витрати на годування лишніх ртів
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23.08.2024 10:23 Відповісти
Удивляюсь многим язвительным комментариям ... вам что - нравится бесконечное продолжение этой кровавой войны с бесконечной властью Вована Криворожского?!
Индия никуда с карты мира не денется, а Украина? Вован Криворожский тоже в мир иной не собирается ... у него запасной аэродром в Эрец Исраэль, где уже находятся третий год папаСаша и мамаРима.

Все, кто язвят и вопят про бесконечное продолжение этой губительной для Украины войны - перед коментом дайте информацию, в каком месте на "нуле" находится ваш окоп, откуда строчится коммент?
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23.08.2024 10:25 Відповісти
Возможно я не в теме, но что это за люди, которые там в экстазе скандируют "Моди"? Явно ж не украинцы. Это индусы, живущие в Украине? Или он с собой группу поддержки привёз?
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23.08.2024 10:32 Відповісти
Це співробітники посольства на суботнику
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23.08.2024 10:57 Відповісти
ну шо там, на вулиці Печерська завезли помитих шампунєм корів??
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23.08.2024 10:36 Відповісти
Більшість людей пише тут якісь мерзотності про Моді та Індусів. Дурна позиція. Це велика перемога України що Моді приїхав до нас. Індія дуже впливова країна, другий лідер в світі після Кітаю, якщо не брати до уваги західний блок. До речі, саме Індія відіграе головну роль у тому що ***** не бье по нам Ядерної збоєю.
А щодо покупки нафти - теж дурниці, Індія грає з *****м в кошки-мишки, нафту приймає, але грошей не віддає, каже - давайте на ваші гроші, що ми вам винні - побудуємо у нас нові заводи для індусів.
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23.08.2024 11:28 Відповісти
Харя Кришны Шире Рамы!
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23.08.2024 18:18 Відповісти
 
 