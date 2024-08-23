Прем’єр Індії Моді прибув до України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У п'ятницю, 23 серпня, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України з офіційним візитом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише індійський канал NDTV.
Зазначимо, що це перший візит індійського прем'єр-міністра до України з часу здобуття країною незалежності в 1991 році.
У Моді запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
Офіційною метою візиту є "зміцнення економічних зв'язків між країнами", однак раніше сам Моді заявив, що висловить президенту Зеленському власне бачення досягнення миру у війні Росії проти України.
"Я з нетерпінням чекаю на можливість продовжити попередні розмови з президентом Зеленським щодо зміцнення двосторонньої співпраці та поділитися перспективами мирного врегулювання конфлікту в Україні", - зазначив Моді перед від'їздом з Делі.
Поїздка Нарендри Моді до України відбувається через кілька тижнів після того, як індійський прем’єр відвідав Росію. Такий візит викликав роздратування у Вашингтоні, а Зеленський розкритикував главу уряду Індії.
Пізніше Моді у соцмережі X опублікував перші фото зі свого візиту до Києва.
"Прибув до Києва сьогодні вранці. Індійська громада влаштувала дуже теплий прийом", - зазначив він.
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Карма не жме ?
Бо скільки вже було таких зустрічей, коли приїхали, нажрались і роз'їхались, а по факту ніякого вихлопу для країни немає. Тільки витрати на годування лишніх ртів
Индия никуда с карты мира не денется, а Украина? Вован Криворожский тоже в мир иной не собирается ... у него запасной аэродром в Эрец Исраэль, где уже находятся третий год папаСаша и мамаРима.
Все, кто язвят и вопят про бесконечное продолжение этой губительной для Украины войны - перед коментом дайте информацию, в каком месте на "нуле" находится ваш окоп, откуда строчится коммент?
А щодо покупки нафти - теж дурниці, Індія грає з *****м в кошки-мишки, нафту приймає, але грошей не віддає, каже - давайте на ваші гроші, що ми вам винні - побудуємо у нас нові заводи для індусів.