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Новости
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Премьер Индии Моди прибыл в Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В пятницу, 23 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину с официальным визитом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет индийский канал NDTV.

Отметим, что это первый визит индийского премьер-министра в Украину со времени обретения страной независимости в 1991 году.

У Моди запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Официальной целью визита является "укрепление экономических связей между странами", однако ранее сам Моди заявил, что выскажет президенту Зеленскому собственное видение достижения мира в войне России против Украины.

Также читайте: Индия поддерживает диалог и дипломатические усилия по скорейшему восстановлению мира и стабильности в Украине, - Моди

"Я с нетерпением жду возможности продолжить предыдущие разговоры с президентом Зеленским по укреплению двустороннего сотрудничества и поделиться перспективами мирного урегулирования конфликта в Украине", - отметил Моди перед отъездом из Дели.

Поездка Нарендры Моди в Украину происходит через несколько недель после того, как индийский премьер посетил Россию. Такой визит вызвал раздражение в Вашингтоне, а Зеленский раскритиковал главу правительства Индии.

Также читайте: Дуда и премьер Индии Моди обсудили агрессию РФ против Украины

Позже Моди в соцсети X опубликовал первые фото со своего визита в Киев.

"Прибыл в Киев сегодня утром. Индийская громада устроила очень теплый прием", - отметил он.

Прем’єр Індії Моді приїхав до України 23 серпня
Прем’єр Індії Моді приїхав до України 23 серпня
Прем’єр Індії Моді приїхав до України 23 серпня
Прем’єр Індії Моді приїхав до України 23 серпня

Автор: 

визит (3070) Киев (25472) Нарендра Моди (43)


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Топ комментарии
+18
Найбільший нафтовий спонсор путіна.
Карма не жме ?
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23.08.2024 09:14
+12
Потужний і незламний підпише чергову безпекову угоду, меморандум про підтримку, глобальний ******* і здасть нові території на Донбасі
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23.08.2024 09:16
+7
Помойте ету обезьяну с хлоркой из пожарной машины. А то кроме какой то заразы он ничего хорошего не привез
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23.08.2024 09:18
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Найбільший нафтовий спонсор путіна.
Карма не жме ?
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23.08.2024 09:14 Ответить
він за індію дбає. це така цинічна геополітика
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23.08.2024 09:33 Ответить
особливо за тих, що живуть біля рейок в палатках. та тих що чіпляються за вагони аби добратися на роботу. Чи не збирається він частину з тих бідняків відбправити до нас?
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23.08.2024 10:58 Ответить
Потужний і незламний підпише чергову безпекову угоду, меморандум про підтримку, глобальний ******* і здасть нові території на Донбасі
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23.08.2024 09:16 Ответить
А де вітальна тривога?
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23.08.2024 09:17 Ответить
Помойте ету обезьяну с хлоркой из пожарной машины. А то кроме какой то заразы он ничего хорошего не привез
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23.08.2024 09:18 Ответить
шашликом з телятинт його нагодувати потрібно. він такої смакоти ніколи в житті не їв
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23.08.2024 09:23 Ответить
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23.08.2024 13:15 Ответить
Спідниця і за сумісництвом гаманець ***** приперлося...
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23.08.2024 09:21 Ответить
президент найбільшого у світі сміттєвого полігону , який ніколи не затухає прибув в Україну .
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23.08.2024 09:27 Ответить
значиться сьогодні буде без тривоги
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23.08.2024 09:28 Ответить
Який в біса мирне бачення! То нехай Індія добровільно віддає Пакистану Джамму і Кашмір, Китаю Аксайчин, та і з Бірмою якісь прикордонні негаразди. От після цього ото мохнориле в спідниці і патякає про мирне власне бачення досягнення миру. Дипломатія, чорти б її взяли, навіть послати по-людськи не можна.
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23.08.2024 09:32 Ответить
і що, навіть тривог не буде ?
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23.08.2024 09:44 Ответить
Чутки ходять, що привіз просроченому накази *****. Наблюдаємо.
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23.08.2024 09:57 Ответить
Надіюсь, він відвідає знищену дитяч. лікарню в момент його зустічі з кремлепліснявою для часткової реабілітації себе.
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23.08.2024 09:58 Ответить
Треба на кожну таку зустріч для наших дипломатів і в тому числі сонцесяйного виставляти KPI, який будемо прямо впливати на зарплату і всякі там доплати, типу премій.

Бо скільки вже було таких зустрічей, коли приїхали, нажрались і роз'їхались, а по факту ніякого вихлопу для країни немає. Тільки витрати на годування лишніх ртів
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23.08.2024 10:23 Ответить
Удивляюсь многим язвительным комментариям ... вам что - нравится бесконечное продолжение этой кровавой войны с бесконечной властью Вована Криворожского?!
Индия никуда с карты мира не денется, а Украина? Вован Криворожский тоже в мир иной не собирается ... у него запасной аэродром в Эрец Исраэль, где уже находятся третий год папаСаша и мамаРима.

Все, кто язвят и вопят про бесконечное продолжение этой губительной для Украины войны - перед коментом дайте информацию, в каком месте на "нуле" находится ваш окоп, откуда строчится коммент?
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23.08.2024 10:25 Ответить
Возможно я не в теме, но что это за люди, которые там в экстазе скандируют "Моди"? Явно ж не украинцы. Это индусы, живущие в Украине? Или он с собой группу поддержки привёз?
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23.08.2024 10:32 Ответить
Це співробітники посольства на суботнику
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23.08.2024 10:57 Ответить
ну шо там, на вулиці Печерська завезли помитих шампунєм корів??
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23.08.2024 10:36 Ответить
Більшість людей пише тут якісь мерзотності про Моді та Індусів. Дурна позиція. Це велика перемога України що Моді приїхав до нас. Індія дуже впливова країна, другий лідер в світі після Кітаю, якщо не брати до уваги західний блок. До речі, саме Індія відіграе головну роль у тому що ***** не бье по нам Ядерної збоєю.
А щодо покупки нафти - теж дурниці, Індія грає з *****м в кошки-мишки, нафту приймає, але грошей не віддає, каже - давайте на ваші гроші, що ми вам винні - побудуємо у нас нові заводи для індусів.
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23.08.2024 11:28 Ответить
Харя Кришны Шире Рамы!
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23.08.2024 18:18 Ответить
 
 