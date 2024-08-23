Премьер Индии Моди прибыл в Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В пятницу, 23 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину с официальным визитом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет индийский канал NDTV.

Отметим, что это первый визит индийского премьер-министра в Украину со времени обретения страной независимости в 1991 году.

У Моди запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Официальной целью визита является "укрепление экономических связей между странами", однако ранее сам Моди заявил, что выскажет президенту Зеленскому собственное видение достижения мира в войне России против Украины.

Также читайте: Индия поддерживает диалог и дипломатические усилия по скорейшему восстановлению мира и стабильности в Украине, - Моди

"Я с нетерпением жду возможности продолжить предыдущие разговоры с президентом Зеленским по укреплению двустороннего сотрудничества и поделиться перспективами мирного урегулирования конфликта в Украине", - отметил Моди перед отъездом из Дели.

Поездка Нарендры Моди в Украину происходит через несколько недель после того, как индийский премьер посетил Россию. Такой визит вызвал раздражение в Вашингтоне, а Зеленский раскритиковал главу правительства Индии.

Также читайте: Дуда и премьер Индии Моди обсудили агрессию РФ против Украины

Позже Моди в соцсети X опубликовал первые фото со своего визита в Киев.

"Прибыл в Киев сегодня утром. Индийская громада устроила очень теплый прием", - отметил он.







