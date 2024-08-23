Премьер Индии Моди прибыл в Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В пятницу, 23 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину с официальным визитом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет индийский канал NDTV.
Отметим, что это первый визит индийского премьер-министра в Украину со времени обретения страной независимости в 1991 году.
У Моди запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.
Официальной целью визита является "укрепление экономических связей между странами", однако ранее сам Моди заявил, что выскажет президенту Зеленскому собственное видение достижения мира в войне России против Украины.
"Я с нетерпением жду возможности продолжить предыдущие разговоры с президентом Зеленским по укреплению двустороннего сотрудничества и поделиться перспективами мирного урегулирования конфликта в Украине", - отметил Моди перед отъездом из Дели.
Поездка Нарендры Моди в Украину происходит через несколько недель после того, как индийский премьер посетил Россию. Такой визит вызвал раздражение в Вашингтоне, а Зеленский раскритиковал главу правительства Индии.
Позже Моди в соцсети X опубликовал первые фото со своего визита в Киев.
"Прибыл в Киев сегодня утром. Индийская громада устроила очень теплый прием", - отметил он.
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Карма не жме ?
Бо скільки вже було таких зустрічей, коли приїхали, нажрались і роз'їхались, а по факту ніякого вихлопу для країни немає. Тільки витрати на годування лишніх ртів
Индия никуда с карты мира не денется, а Украина? Вован Криворожский тоже в мир иной не собирается ... у него запасной аэродром в Эрец Исраэль, где уже находятся третий год папаСаша и мамаРима.
Все, кто язвят и вопят про бесконечное продолжение этой губительной для Украины войны - перед коментом дайте информацию, в каком месте на "нуле" находится ваш окоп, откуда строчится коммент?
А щодо покупки нафти - теж дурниці, Індія грає з *****м в кошки-мишки, нафту приймає, але грошей не віддає, каже - давайте на ваші гроші, що ми вам винні - побудуємо у нас нові заводи для індусів.