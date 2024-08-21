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Новости Война
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Премьер Индии Моди во время визита в Киев поделится перспективами урегулирования войны

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что во время своего визита в Киев в пятницу, 23 августа, планирует обсудить возможность мирного урегулирования войны между РФ и Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Моди отметил, что в Киеве он "поделится перспективами" относительно мирного решения "конфликта Украины и России".

Кроме того, премьер Индии будет пытаться укрепить двустороннее сотрудничество с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моди посетит Украину 23 августа: состоятся переговоры с Зеленским, - ОП

"Как друг и партнер мы надеемся на быстрое восстановление мира и стабильности в регионе", - подчеркнул Моди.

Политик посетит Украину в пятницу, 23 августа, после двухдневного визита в Польшу.

Визит Моди станет первым визитом индийского премьер-министра в Украину со времени установления дипломатических отношений 30 лет назад.

Читайте: Моди в Польше обсудит, в частности, ситуацию в Украине, - СМИ

Автор: 

визит (3065) Нарендра Моди (43)


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Топ комментарии
+12
Буде мирити? - тоді нехаи рашка здристне з Украіни
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21.08.2024 08:24
+11
черговий голуб миру від сідзинпуйла
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21.08.2024 08:22
+10
Ще один політичний балабол, що навіть приблизно не розуміє ні поточну ситуацію, ні психологію кацапів.
У нього є чим займатися - Кашмір.
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21.08.2024 08:24
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черговий голуб миру від сідзинпуйла
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21.08.2024 08:22 Ответить
Буде мирити? - тоді нехаи рашка здристне з Украіни
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21.08.2024 08:24 Ответить
Вгамувати рашку може Китаи - але зараз иого все задовільняє
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21.08.2024 08:36 Ответить
Ага, поки пуйло на гівно зходить, косоокі вже пів раїсі анексували, сибір вирубують, розробки корисних копалень ведуть. Країна невгамовних дятлів..
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21.08.2024 09:01 Ответить
Ще один політичний балабол, що навіть приблизно не розуміє ні поточну ситуацію, ні психологію кацапів.
У нього є чим займатися - Кашмір.
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21.08.2024 08:24 Ответить
Моди каждый день молится чтобы война не заканчивалась и нефть продолжала дешевая поступать.
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21.08.2024 08:25 Ответить
бот гірший за колимського підораса
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21.08.2024 08:37 Ответить
Так отож. Буде умовляти не бити по нафтовій інфраструктурі.
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21.08.2024 09:17 Ответить
Перспектива буде не від його думок та поглядів з крапки зору хайре крішни або рами, а як шо він відмовиться допомогати Параше (індія русія пхай пхай) і поставіть ЗСУ радяньську зброю та боеприпаси. Інше від лукавого.
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21.08.2024 08:26 Ответить
Крапка зору - це так само, як підлога Маккартні, або немає сечі це терпіти.
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21.08.2024 09:19 Ответить
перекладач Гугл ... точка - крапка ... все норм
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21.08.2024 11:41 Ответить
Мирун хренів.
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21.08.2024 08:27 Ответить
А ЗЄ, як відомий у своїх колах геостратег, може поділитися з Моді рецептом будування добросусідських відносин Індії з Пакістаном.

Там все просто - треба пепестати стріляти, відвести війська, розмінувати проходи та запустити шатли.

Досвід є...
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21.08.2024 08:27 Ответить
Та я вже знаю що він скаже,те саме що пуйло,що Орбан, може не їхати в Україну, та й так все зрозуміло всім притомним.
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21.08.2024 08:28 Ответить
Так. Це як мій родич репетував - "нащо було пертися у те відрядження, коли можна було усе по телефону вирішити".
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21.08.2024 11:43 Ответить
Ну давай, пощєкотай нам вуха 🤫
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21.08.2024 08:30 Ответить
Прем'єру Індії Моді треба пояснити нюанси проходження курсом крейсера "мацква".
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21.08.2024 08:32 Ответить
индусы намного хитрожопее евреев оказались,помимо конской скидки на жижу,платят бартером да еще и в рупиях)))красавчики,можно только похлопать
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21.08.2024 08:36 Ответить
Приїде нам нафтопродукти з російської нафти пропонувати. Барига!
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21.08.2024 09:45 Ответить
Та ні! Пройшов слушок, що він "Блазню" везе "ультиматум" від Путіна...
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21.08.2024 09:50 Ответить
Моді нічого для врегулювання війни не зробить. Індія залежності від Росії, дешево купуючи нафту і зброю. Але з Індією можна торгувати, купуючи ліки і **********.
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21.08.2024 08:37 Ответить
Hещодавнє опитування засвідчило, що Моді підтримує 78% населення країни.
"У тому, що Індію вважають країною, економіка якої зростає найшвидше у світі, є передусім заслуга саме керівника уряду. Хоча показники бідності і безробіття в країні і далі лишаються на високому рівні, Моді обіцяє, що до 2047 року, до 100-річчя незалежності Індії, країна стане однією з найсильніших на планеті."

BBC
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21.08.2024 08:41 Ответить
Можливо. Якщо до того часу вони не послизнуться у власному гівні, яке півторамільярдне населення кладе на поля, дороги, тротуари, в річки та озера, ліси та газони.
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21.08.2024 09:49 Ответить
Далекий родич, колись, за радянських часів там був у відрядження - жах ... жах ... !!
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21.08.2024 11:45 Ответить
По крайней мере в Киеве в пятницу налёта не будет. А стоило бы организовать!
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21.08.2024 08:52 Ответить
Нуу ... не варто було б, але після таких заяв Моді - будуть !
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21.08.2024 11:46 Ответить
До папи ватіканського з такими "перспективами". Зайнявся б, за краще, врегулюванням "конфлікту" з Пакистаном; десятиріччями йде відверта війна.
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21.08.2024 09:04 Ответить
Змиє частково свій ПОЗОР обнімання з московською пліснявою якщо відвідає руїни Охмадіту.
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21.08.2024 09:15 Ответить
відео не бачив, але на фото видно, що ***** на нього кидалося.
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21.08.2024 11:47 Ответить
Пускай сначала Моди перестанет с пола жрать и мыться в реке с трупами
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21.08.2024 10:38 Ответить
ну ... особисто він і вища каста з такого стану вже давно вийшов.

З іншого боку, не уявляю, як вони там примудрилися у такій антисанітарії 1,5 млрд народити і виживати ??
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21.08.2024 11:49 Ответить
Таких друзей за х*й и в музей.
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21.08.2024 10:40 Ответить
дожили ... царь страны слонов будет нас мирить с пуйлом

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21.08.2024 13:30 Ответить
У цього царя слонів - друга армія в світі за чисельністю і територіальні конфлікти з усіма сусідами на протязі останніх пятидесяти років.
Цар циган хоче всім сподобатися і цим візитом хоче собі заробити прощення від Вашингтону і ЕС за свої обійми з Путіним, коли кацапи по дитячій клініці вдарили. Путім зовсім не дебіл - він добре таки викачав в лайні царя циган під час його візита до Москви.
Цікаво, наш цар буде із зашвкареним лобизатися? Я б послав би його на юх. Россія, Іран і Індія готують пряме залізничне сполучення з Рашкою і для цього Пуйло й поїхало до Алієва.
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21.08.2024 13:55 Ответить
 
 