Премьер Индии Моди во время визита в Киев поделится перспективами урегулирования войны
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что во время своего визита в Киев в пятницу, 23 августа, планирует обсудить возможность мирного урегулирования войны между РФ и Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Моди отметил, что в Киеве он "поделится перспективами" относительно мирного решения "конфликта Украины и России".
Кроме того, премьер Индии будет пытаться укрепить двустороннее сотрудничество с Украиной.
"Как друг и партнер мы надеемся на быстрое восстановление мира и стабильности в регионе", - подчеркнул Моди.
Политик посетит Украину в пятницу, 23 августа, после двухдневного визита в Польшу.
Визит Моди станет первым визитом индийского премьер-министра в Украину со времени установления дипломатических отношений 30 лет назад.
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У нього є чим займатися - Кашмір.
Там все просто - треба пепестати стріляти, відвести війська, розмінувати проходи та запустити шатли.
Досвід є...
"У тому, що Індію вважають країною, економіка якої зростає найшвидше у світі, є передусім заслуга саме керівника уряду. Хоча показники бідності і безробіття в країні і далі лишаються на високому рівні, Моді обіцяє, що до 2047 року, до 100-річчя незалежності Індії, країна стане однією з найсильніших на планеті."
BBC
З іншого боку, не уявляю, як вони там примудрилися у такій антисанітарії 1,5 млрд народити і виживати ??
Цар циган хоче всім сподобатися і цим візитом хоче собі заробити прощення від Вашингтону і ЕС за свої обійми з Путіним, коли кацапи по дитячій клініці вдарили. Путім зовсім не дебіл - він добре таки викачав в лайні царя циган під час його візита до Москви.
Цікаво, наш цар буде із зашвкареним лобизатися? Я б послав би його на юх. Россія, Іран і Індія готують пряме залізничне сполучення з Рашкою і для цього Пуйло й поїхало до Алієва.