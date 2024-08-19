Моди посетит Украину 23 августа: состоятся переговоры с Зеленским, - ОП

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину накануне Дня Независимости - 23 августа. Во время визита ожидается подписание ряда документов между двумя государствами.

Об этом сообщил Офис Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"23 августа, в День Государственного флага Украины, состоится официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в наше государство", - говорится в сообщении.

Во время визита, в частности, состоятся переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых они обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Также ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По дороге в Украину Моди посетит Польшу, где встретится с Дудой и Туском, - СМИ

Что предшествовало?

19 августа агентство Reuters со ссылкой на МИД Индии сообщило, что премьер-министр Нарендра Моди совершит визит в Украину. Однако точную дату визита не разглашали.