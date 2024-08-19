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Новости
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Моди посетит Украину 23 августа: состоятся переговоры с Зеленским, - ОП

Прем’єр Індії Моді відвідає Україну 23 серпня

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину накануне Дня Независимости - 23 августа. Во время визита ожидается подписание ряда документов между двумя государствами.

Об этом сообщил Офис Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"23 августа, в День Государственного флага Украины, состоится официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в наше государство", - говорится в сообщении.

Во время визита, в частности, состоятся переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых они обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Также ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По дороге в Украину Моди посетит Польшу, где встретится с Дудой и Туском, - СМИ

Что предшествовало?

19 августа агентство Reuters со ссылкой на МИД Индии сообщило, что премьер-министр Нарендра Моди совершит визит в Украину. Однако точную дату визита не разглашали.

Автор: 

визит (3073) Индия (404) Нарендра Моди (43)


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Топ комментарии
+5
А ЧИ ПОМІНЯЄ КАЛЬСОНИ В ЯКИХ ЗУСТРІЧАВСЯ З ПУТЄЮ, ЧИ БУДЕ В ТИХ САМИХ?
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19.08.2024 16:36
+3
цікаво, ***** в'@бе по Києву, щоб Модя в бункері посидів?
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19.08.2024 16:41
+2
Харе Кришна этому бесполезному визиту.
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19.08.2024 16:32
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Харе Кришна этому бесполезному визиту.
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19.08.2024 16:32 Ответить
Я б тих, хто був на рашке і тиснув руку х%йлу, взагалі б в Україну не пускав...
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19.08.2024 22:02 Ответить
А ЧИ ПОМІНЯЄ КАЛЬСОНИ В ЯКИХ ЗУСТРІЧАВСЯ З ПУТЄЮ, ЧИ БУДЕ В ТИХ САМИХ?
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19.08.2024 16:36 Ответить
хоче відмитися від лайна, яким його заляпав ***** і використовує для цього Україну в якості мочалки.
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19.08.2024 16:39 Ответить
Приїде , використаний през . Як купував нафту на крові , так і буде . І що з ним балакати.
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19.08.2024 17:28 Ответить
цікаво, ***** в'@бе по Києву, щоб Модя в бункері посидів?
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19.08.2024 16:41 Ответить
Якщо через цього спонсора війни не буде в той день обстрілу Києва, то хай їде. Жодної іншої користі
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19.08.2024 16:51 Ответить
Зелені вже назбирали достатньо електростанцій, генераторів, зброї, гуманітарки щоб оптом скидати індусам.
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19.08.2024 16:53 Ответить
Це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до нашої держави", - йдеться у повідомленні Джерело:
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19.08.2024 16:53 Ответить
Радость без причины ...
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19.08.2024 17:09 Ответить
Знову "миротворець" намалювався,чи привіз нові серіальчики Болівуду для "зомбомарафону" бо уся туфта на ньому вже не штирить.
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19.08.2024 16:56 Ответить
Уявляю як без папірця буде говорити "найвеличніший":
- Рікітікітаві..слонимаідрузья..Джіммі Джіммі ача-ача..мауглі..уфф.
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19.08.2024 17:04 Ответить
Моді це знає і тому буде говорити виключно про КВН. Бо це єдина тема компетентності зе і де розмова буде більш-менш зв'язана.
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19.08.2024 19:47 Ответить
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-19/modi-will-visit-ukraine-for-first-time-since-russia-s-invasion?fbclid=IwY2xjawEwHFNleHRuA2FlbQIxMAABHRs4KtUEr_QQ30Hv3GiSbiYxuuLM7PArEpC33YsmweMEQlZGnbptpZfs7w_aem_Vgs8mooLGJ0Y7MKqErNAFA Bloomberg

Дослівно: "Південноазійська країна (Індія - ред.) погодилася передавати повідомлення між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, кажуть люди, які просили не називати їхніх імен".

Шо, в Оман больше не поедим?
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19.08.2024 17:46 Ответить
США занепокоїні шо Моді човником відпрацьовує між х* лом та 🤡...зеленський веде перемовини з кремлем ,за спинами українців та своїх %
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19.08.2024 21:29 Ответить
 
 