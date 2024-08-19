Моди посетит Украину 23 августа: состоятся переговоры с Зеленским, - ОП
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину накануне Дня Независимости - 23 августа. Во время визита ожидается подписание ряда документов между двумя государствами.
Об этом сообщил Офис Президента, информирует Цензор.НЕТ.
"23 августа, в День Государственного флага Украины, состоится официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в наше государство", - говорится в сообщении.
Во время визита, в частности, состоятся переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых они обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Также ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией.
Что предшествовало?
19 августа агентство Reuters со ссылкой на МИД Индии сообщило, что премьер-министр Нарендра Моди совершит визит в Украину. Однако точную дату визита не разглашали.
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Дослівно: "Південноазійська країна (Індія - ред.) погодилася передавати повідомлення між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, кажуть люди, які просили не називати їхніх імен".
Шо, в Оман больше не поедим?