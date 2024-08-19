Прем’єр Індії Моді відвідає Україну 23 серпня: відбудуться переговори із Зеленським, - ОП

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну напередодні Дня Незалежності - 23 серпня. Під час візиту очікується підписання низки документів між двома державами.

Про це повідомив Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"23 серпня, у День Державного прапора України, відбудеться офіційний візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну. Це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Під час візиту, зокрема, відбудуться переговори з президентом України Володимиром Зеленським, на яких вони обговорять питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці.

Також очікується підписання низки документів між Україною та Індією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": По дорозі в Україну Моді відвідає Польщу, де зустрінеться з Дудою і Туском, - ЗМІ

Що передувало?

19 серпня агентство Reuters з посиланням на МЗС Індії повідомило, що прем'єр-міністр Нарендра Моді здійснить візит до України. Однак точну дату візиту не розголошували.