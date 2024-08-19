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Новини
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Прем’єр Індії Моді відвідає Україну 23 серпня: відбудуться переговори із Зеленським, - ОП

Прем’єр Індії Моді відвідає Україну 23 серпня

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну напередодні Дня Незалежності - 23 серпня. Під час візиту очікується підписання низки документів між двома державами.

Про це повідомив Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"23 серпня, у День Державного прапора України, відбудеться офіційний візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну. Це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Під час візиту, зокрема, відбудуться переговори з президентом України Володимиром Зеленським, на яких вони обговорять питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці.

Також очікується підписання низки документів між Україною та Індією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": По дорозі в Україну Моді відвідає Польщу, де зустрінеться з Дудою і Туском, - ЗМІ

Що передувало? 

19 серпня агентство Reuters з посиланням на МЗС Індії повідомило, що прем'єр-міністр Нарендра Моді здійснить візит до України. Однак точну дату візиту не розголошували.

Автор: 

візит (1577) Індія (667) Нарендра Моді (47)


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Топ коментарі
+5
А ЧИ ПОМІНЯЄ КАЛЬСОНИ В ЯКИХ ЗУСТРІЧАВСЯ З ПУТЄЮ, ЧИ БУДЕ В ТИХ САМИХ?
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19.08.2024 16:36
+3
цікаво, ***** в'@бе по Києву, щоб Модя в бункері посидів?
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19.08.2024 16:41
+2
Харе Кришна этому бесполезному визиту.
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19.08.2024 16:32
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Харе Кришна этому бесполезному визиту.
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19.08.2024 16:32 Відповісти
Я б тих, хто був на рашке і тиснув руку х%йлу, взагалі б в Україну не пускав...
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19.08.2024 22:02 Відповісти
А ЧИ ПОМІНЯЄ КАЛЬСОНИ В ЯКИХ ЗУСТРІЧАВСЯ З ПУТЄЮ, ЧИ БУДЕ В ТИХ САМИХ?
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19.08.2024 16:36 Відповісти
хоче відмитися від лайна, яким його заляпав ***** і використовує для цього Україну в якості мочалки.
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19.08.2024 16:39 Відповісти
Приїде , використаний през . Як купував нафту на крові , так і буде . І що з ним балакати.
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19.08.2024 17:28 Відповісти
цікаво, ***** в'@бе по Києву, щоб Модя в бункері посидів?
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19.08.2024 16:41 Відповісти
Якщо через цього спонсора війни не буде в той день обстрілу Києва, то хай їде. Жодної іншої користі
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19.08.2024 16:51 Відповісти
Зелені вже назбирали достатньо електростанцій, генераторів, зброї, гуманітарки щоб оптом скидати індусам.
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19.08.2024 16:53 Відповісти
Це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до нашої держави", - йдеться у повідомленні Джерело:
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19.08.2024 16:53 Відповісти
Радость без причины ...
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19.08.2024 17:09 Відповісти
Знову "миротворець" намалювався,чи привіз нові серіальчики Болівуду для "зомбомарафону" бо уся туфта на ньому вже не штирить.
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19.08.2024 16:56 Відповісти
Уявляю як без папірця буде говорити "найвеличніший":
- Рікітікітаві..слонимаідрузья..Джіммі Джіммі ача-ача..мауглі..уфф.
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19.08.2024 17:04 Відповісти
Моді це знає і тому буде говорити виключно про КВН. Бо це єдина тема компетентності зе і де розмова буде більш-менш зв'язана.
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19.08.2024 19:47 Відповісти
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-19/modi-will-visit-ukraine-for-first-time-since-russia-s-invasion?fbclid=IwY2xjawEwHFNleHRuA2FlbQIxMAABHRs4KtUEr_QQ30Hv3GiSbiYxuuLM7PArEpC33YsmweMEQlZGnbptpZfs7w_aem_Vgs8mooLGJ0Y7MKqErNAFA Bloomberg

Дослівно: "Південноазійська країна (Індія - ред.) погодилася передавати повідомлення між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, кажуть люди, які просили не називати їхніх імен".

Шо, в Оман больше не поедим?
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19.08.2024 17:46 Відповісти
США занепокоїні шо Моді човником відпрацьовує між х* лом та 🤡...зеленський веде перемовини з кремлем ,за спинами українців та своїх %
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19.08.2024 21:29 Відповісти
 
 