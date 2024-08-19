Прем’єр Індії Моді відвідає Україну 23 серпня: відбудуться переговори із Зеленським, - ОП
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну напередодні Дня Незалежності - 23 серпня. Під час візиту очікується підписання низки документів між двома державами.
Про це повідомив Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ.
"23 серпня, у День Державного прапора України, відбудеться офіційний візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну. Це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до нашої держави", - йдеться у повідомленні.
Під час візиту, зокрема, відбудуться переговори з президентом України Володимиром Зеленським, на яких вони обговорять питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці.
Також очікується підписання низки документів між Україною та Індією.
Що передувало?
19 серпня агентство Reuters з посиланням на МЗС Індії повідомило, що прем'єр-міністр Нарендра Моді здійснить візит до України. Однак точну дату візиту не розголошували.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Рікітікітаві..слонимаідрузья..Джіммі Джіммі ача-ача..мауглі..уфф.
Дослівно: "Південноазійська країна (Індія - ред.) погодилася передавати повідомлення між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, кажуть люди, які просили не називати їхніх імен".
Шо, в Оман больше не поедим?