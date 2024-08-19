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Прем’єр-міністр Індії приїде до України. Сьогодні МЗС оприлюднить дату візиту, - Reuters

моді

МЗС Індії підтвердило, що прем'єр-міністр Нарендра Моді здійснить візит до України. Сьогодні, 19 серпня, мають оприлюднити дату візиту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Моді вперше відвідає Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, під час дводенного офіційного візиту у Росію, прямо закликав до припинення війни в Україні. Він вважає, що наразі неможливо знайти рішення на полі бою.

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Автор: 

візит (1577) Україна (5874) Нарендра Моді (47)


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Топ коментарі
+5
***** в Україні цей дід, який мусолив з пупкіним?
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19.08.2024 10:17
+5
З якою метою ЗЕбіли запрошують цю індійську паскуду ? Індія разом з Китаєм , Іраном і Півн.Кореєю допомагає Росії продовжувати війну і вбивства українців .Впевнений , колись вони всі понесуть за це криваву розплату .
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19.08.2024 10:22
+3
Гаманець ***** до нас приїде... І я к завжди буде гундосити про справедливу капітуляцію.
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19.08.2024 10:29
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***** в Україні цей дід, який мусолив з пупкіним?
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19.08.2024 10:17 Відповісти
ОЙ, радість то така. Дочекалися САМОГО лакея пуйла.
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19.08.2024 10:38 Відповісти
З якою метою ЗЕбіли запрошують цю індійську паскуду ? Індія разом з Китаєм , Іраном і Півн.Кореєю допомагає Росії продовжувати війну і вбивства українців .Впевнений , колись вони всі понесуть за це криваву розплату .
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19.08.2024 10:22 Відповісти
Моді - найбільший корупціонер у світі, ще більший ніж Путін, але він потрібен заходу у протистоянні з Китаєм.

"Может быть, он и сукин сын, но это наш сукин сын" (с)Рузвельт.
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19.08.2024 10:25 Відповісти
Гаманець ***** до нас приїде... І я к завжди буде гундосити про справедливу капітуляцію.
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19.08.2024 10:29 Відповісти
Ага і з собою притягне стадо бойових слонів .
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19.08.2024 10:34 Відповісти
Він лідер однієї з найбільших країн світу, економіка якої динамічно зростає. І хочете того, чи ні, Індію потрібно брати до уваги, та розмовляти з їх лідером.
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19.08.2024 10:38 Відповісти
Не забувай що в індії знаходиться найбільша свалка на землі і найбільше всякої жеброти і бомжів , з якою охотно індія поділилась з Україною .
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19.08.2024 10:46 Відповісти
Йоги хреновы,только выгоду кругом ищут.
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19.08.2024 10:47 Відповісти
на кой хер эта черно...опая абизяна-*************** тут нужна?!!
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19.08.2024 11:56 Відповісти
А, з якою ціллю приїздив жаба орбан до оманського? З такою ж ціллю і їдуть поплічники пуйла до боневтіка...так все заплановано в кремлівській методічці.
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19.08.2024 12:07 Відповісти
в цих камасутр здавна шалене хінді-русі-бхай-бхай. одна індійська дипломатична сволота днями заявила, що Україний має дякувати за те, що індія купує кацапську нафту, бо інакше її купував би кітай
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19.08.2024 13:12 Відповісти
В ожидании прибытия табора....
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19.08.2024 13:40 Відповісти
 
 