Прем’єр-міністр Індії приїде до України. Сьогодні МЗС оприлюднить дату візиту, - Reuters
МЗС Індії підтвердило, що прем'єр-міністр Нарендра Моді здійснить візит до України. Сьогодні, 19 серпня, мають оприлюднити дату візиту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Моді вперше відвідає Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, під час дводенного офіційного візиту у Росію, прямо закликав до припинення війни в Україні. Він вважає, що наразі неможливо знайти рішення на полі бою.
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