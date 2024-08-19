Премьер-министр Индии приедет в Украину. Сегодня МИД обнародует дату визита, - Reuters

МИД Индии подтвердил, что премьер-министр Нарендра Моди совершит визит в Украину. Сегодня, 19 августа, должны обнародовать дату визита.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Моди впервые посетит Украину после начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, во время двухдневного официального визита в Россию, прямо призвал к прекращению войны в Украине. Он считает, что сейчас невозможно найти решение на поле боя.

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