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Премьер-министр Индии приедет в Украину. Сегодня МИД обнародует дату визита, - Reuters

моді

МИД Индии подтвердил, что премьер-министр Нарендра Моди совершит визит в Украину. Сегодня, 19 августа, должны обнародовать дату визита.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Моди впервые посетит Украину после начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, во время двухдневного официального визита в Россию, прямо призвал к прекращению войны в Украине. Он считает, что сейчас невозможно найти решение на поле боя.

Также читайте: По дороге в Украину Моди посетит Польшу, где встретится с Дудой и Туском, - СМИ

Автор: 

визит (3073) Украина (44926) Нарендра Моди (43)


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Топ комментарии
+5
***** в Україні цей дід, який мусолив з пупкіним?
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19.08.2024 10:17
+5
З якою метою ЗЕбіли запрошують цю індійську паскуду ? Індія разом з Китаєм , Іраном і Півн.Кореєю допомагає Росії продовжувати війну і вбивства українців .Впевнений , колись вони всі понесуть за це криваву розплату .
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19.08.2024 10:22
+3
Гаманець ***** до нас приїде... І я к завжди буде гундосити про справедливу капітуляцію.
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19.08.2024 10:29
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***** в Україні цей дід, який мусолив з пупкіним?
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19.08.2024 10:17 Ответить
ОЙ, радість то така. Дочекалися САМОГО лакея пуйла.
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19.08.2024 10:38 Ответить
З якою метою ЗЕбіли запрошують цю індійську паскуду ? Індія разом з Китаєм , Іраном і Півн.Кореєю допомагає Росії продовжувати війну і вбивства українців .Впевнений , колись вони всі понесуть за це криваву розплату .
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19.08.2024 10:22 Ответить
Моді - найбільший корупціонер у світі, ще більший ніж Путін, але він потрібен заходу у протистоянні з Китаєм.

"Может быть, он и сукин сын, но это наш сукин сын" (с)Рузвельт.
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19.08.2024 10:25 Ответить
Гаманець ***** до нас приїде... І я к завжди буде гундосити про справедливу капітуляцію.
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19.08.2024 10:29 Ответить
Ага і з собою притягне стадо бойових слонів .
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19.08.2024 10:34 Ответить
Він лідер однієї з найбільших країн світу, економіка якої динамічно зростає. І хочете того, чи ні, Індію потрібно брати до уваги, та розмовляти з їх лідером.
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19.08.2024 10:38 Ответить
Не забувай що в індії знаходиться найбільша свалка на землі і найбільше всякої жеброти і бомжів , з якою охотно індія поділилась з Україною .
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19.08.2024 10:46 Ответить
Йоги хреновы,только выгоду кругом ищут.
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19.08.2024 10:47 Ответить
на кой хер эта черно...опая абизяна-*************** тут нужна?!!
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19.08.2024 11:56 Ответить
А, з якою ціллю приїздив жаба орбан до оманського? З такою ж ціллю і їдуть поплічники пуйла до боневтіка...так все заплановано в кремлівській методічці.
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19.08.2024 12:07 Ответить
в цих камасутр здавна шалене хінді-русі-бхай-бхай. одна індійська дипломатична сволота днями заявила, що Україний має дякувати за те, що індія купує кацапську нафту, бо інакше її купував би кітай
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19.08.2024 13:12 Ответить
В ожидании прибытия табора....
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19.08.2024 13:40 Ответить
 
 