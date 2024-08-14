По дороге в Украину Моди посетит Польшу, где встретится с Дудой и Туском, - СМИ

Перед приездом в Украину премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит однодневный визит в Польшу.

Об этом пишет The Print, сообщает Цензор.НЕТ.

СМИ пишет, что визит Моди в Польшу запланирован на 21 августа. В Варшаве глава индийского правительства проведет двусторонние переговоры с руководством Польши - президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском.

Отмечается, что основным акцентом однодневного визита станет оживление двусторонних связей между странами.

Кроме этого, Моди планирует посетить памятники махараджам Джамнагара и Колхапура, которые предоставили убежище тысячам польских беженцев во время Второй мировой войны.

К слову, это первый визит индийского премьер-министра в Польшу после визита Морарджи Десаи в 1979 году. До этого страну посещали Джавахарлал Неру и Индира Ганди.

Ранее СМИ сообщали, что на третьей неделе августа, вероятнее всего, 23 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину.

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