РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5607 посетителей онлайн
Новости
3 412 44

По дороге в Украину Моди посетит Польшу, где встретится с Дудой и Туском, - СМИ

По дорозі в Україну Моді відвідає Польщу, де зустрінеться з Дудою і Туском, - ЗМІ

Перед приездом в Украину премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит однодневный визит в Польшу.

Об этом пишет The Print, сообщает Цензор.НЕТ.

СМИ пишет, что визит Моди в Польшу запланирован на 21 августа. В Варшаве глава индийского правительства проведет двусторонние переговоры с руководством Польши - президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском.

Отмечается, что основным акцентом однодневного визита станет оживление двусторонних связей между странами.

Кроме этого, Моди планирует посетить памятники махараджам Джамнагара и Колхапура, которые предоставили убежище тысячам польских беженцев во время Второй мировой войны.

К слову, это первый визит индийского премьер-министра в Польшу после визита Морарджи Десаи в 1979 году. До этого страну посещали Джавахарлал Неру и Индира Ганди.

Ранее СМИ сообщали, что на третьей неделе августа, вероятнее всего, 23 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину.

Читайте также: Работа над возможным визитом премьера Индии Моди в Украину продолжается, - МИД

 

Автор: 

визит (3071) Польша (8405) Нарендра Моди (43)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
спонсор геноциду українців і піськососун путіна їде до Єрмака продавати воздух.
показать весь комментарий
14.08.2024 17:41
+6
У тебе є гроші? Чи багато матеріальних ресурсів? Бо індусів лише вони цікавлять Ми їм лише проблеми створюємо От він і їде ці проблеми спробувать "розрулить" (За наш рахунок)
А якщо серйозно - то йому варто відразу нагадать Джамму і Кашмір (конфлікт з Пакистаном) і Аксай-Чин (конфлікт з Китаєм)
Вони їх "розрулить не можуть вже більше 60-ти років
показать весь комментарий
14.08.2024 18:11
+5
А нахєра цей ділок в Україні? Щось задешево придбати хоче? То нехай пензлює до пуйла; той задешево своє царство розпродає, бо біда у нього в курской губєрнії.
показать весь комментарий
14.08.2024 17:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
спонсор геноциду українців і піськососун путіна їде до Єрмака продавати воздух.
показать весь комментарий
14.08.2024 17:41 Ответить
Не розумію маршруту цього індєйца . Якщо глянути на глобус , то по маршруту з Індії спочатку йде Україна а потім Польща .
показать весь комментарий
14.08.2024 17:43 Ответить
Він так і планував,але пункт пропуску в Суджі тимчасово не працює,ще печатку з тризубом невстигли виготовити,прийшлось літаком летіти до Варшави)
показать весь комментарий
14.08.2024 17:46 Ответить
у політиці немає поняття - "глобус", є тільки сьогоденні та перспективні дії
показать весь комментарий
14.08.2024 17:48 Ответить
А нахєра цей ділок в Україні? Щось задешево придбати хоче? То нехай пензлює до пуйла; той задешево своє царство розпродає, бо біда у нього в курской губєрнії.
показать весь комментарий
14.08.2024 17:44 Ответить
Мабуть їде умовлять до переговорів - бо санкції все сильніше душать не тільки кацапів - але й індусів Однак він "опіздав" - Путін уже від переговорів відмовився
показать весь комментарий
14.08.2024 17:52 Ответить
як що Україна перетягне Індію на свою сторону, це буде сильно, зможемо бути спокійними про підтримку Азії
показать весь комментарий
14.08.2024 17:57 Ответить
а чим ми можем "перетягнути" індусів...-якщо штати на них не сильно можуть вплинути ...- нема ворогів чи друзів- е вічні інтереси - у кожного свої... хтось в "орбіті" чиїсь- хтось "орбітою" "крутить"..., все просто
показать весь комментарий
14.08.2024 18:09 Ответить
то треба мати свої "інтереси", але до цього ще треба спромогтися
показать весь комментарий
14.08.2024 19:17 Ответить
У тебе є гроші? Чи багато матеріальних ресурсів? Бо індусів лише вони цікавлять Ми їм лише проблеми створюємо От він і їде ці проблеми спробувать "розрулить" (За наш рахунок)
А якщо серйозно - то йому варто відразу нагадать Джамму і Кашмір (конфлікт з Пакистаном) і Аксай-Чин (конфлікт з Китаєм)
Вони їх "розрулить не можуть вже більше 60-ти років
показать весь комментарий
14.08.2024 18:11 Ответить
а що вони нам запропонують окрім своіх джимі та 33 слони на апл ой хоча 33 слони апл поломали русня досі лайно слоеннятко вимивае з своеї апл
показать весь комментарий
14.08.2024 18:15 Ответить
у кожного етносу, спроможного, заявляються свої "інтереси", виграває сильніший
показать весь комментарий
14.08.2024 19:21 Ответить
Навіть коментувати всю цю маячню вважаю зайвим... Даремна справа (((
показать весь комментарий
14.08.2024 19:53 Ответить
От-от! Бо сказать нічого!
показать весь комментарий
14.08.2024 19:55 Ответить
Для Индии санкции против кацапов благо.
Если бы не было санкций, углеводороды шли бы на платежеспособный европейский рынок. Не было бы нужды связываться с хитрожопыми азиатскими евреями.
показать весь комментарий
15.08.2024 00:20 Ответить
По-перше - хто такі "хитрожопі азіатські євреї"? Ізраїль (взагалі-то) географічно знаходиться в Азії Але Ізраїль нафтою не торгує Так ти про кого?
По-друге - не все так просто Індія зараз купує російську нафту по мінімальній ціні Тому їй вигідні санкції Але лише коли це не торкається введення санкцій стосовно неї
показать весь комментарий
15.08.2024 03:24 Ответить
Цей "ділок" керує державою, другою за населенням у світі і з чималенькою економікою. Крім Вашого тупого ідіотизма є ще й здоровий прагматизм! Такі "діячі", як Ви, всіх би нахрін посилали, а потім нили б "де допомога, чому нас всі кинули?"
показать весь комментарий
14.08.2024 18:13 Ответить
перша за населенням
показать весь комментарий
14.08.2024 18:27 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC - на 2020 рік, зараз вже, можливо (наче також десь читав), що й перша
показать весь комментарий
14.08.2024 18:39 Ответить
Ну так хай "розрулює" проблеми Індії з Пакистаном і Китаєм... А до нас чого преться?
показать весь комментарий
14.08.2024 19:35 Ответить
Ти реально не сповна розуму? "Преться" він, звичайно, на запрошення. Що кому "розрулювати" - вирішувати не тобі (скажи тоді, щоб і США в себе на континенті "розрулювали", з Мексикою, наприклад , а до нас не "перлися", навіщо нам їхня зброя, так?). Тим паче після того як "припреться", поспілкується і щось побачить, то можливо і позиція зміниться. Такі, як ти, "дУпломати" всіх би послали і сиділи б з голою дупою і ображені (((
показать весь комментарий
14.08.2024 19:42 Ответить
А е сказано що його "запрошували"? І хто? Скоріш за все - нав"язався Це ближче до правди А США сюди "преться - як член НАТО А НАТО охоплює майже всю Європу! І як у нього "позиція зміниться"? Йому Європа і США нафтовий краник перекривають все сильніше - бо накладають санкції на "тіньовий" флот танкерів який йому підсанкційну нафту з Росії возить -От він і крутиться як воша на гребінці!
ТО хто "Не сповна розуму?
показать весь комментарий
14.08.2024 19:51 Ответить
Навіть коментувати всю цю маячню вважаю зайвим... Даремна справа ((( Продовжуй всіх "посилати" і надалі - багато виграєш ((( + питаннячко: а яке, власне, Україна на даний час має відношення до НАТО, що ти цим пояснюєш участь США на
показать весь комментарий
14.08.2024 19:56 Ответить
А що ти можеш коментувать - якщо тобі нічим мені заперечить?
показать весь комментарий
14.08.2024 19:58 Ответить
Є, але не бачу сенсу - подібні тобі не реагують на аргументи і продовжують долдонити те, що вбили (чи смі, чи хтось) в голову.
показать весь комментарий
14.08.2024 20:01 Ответить
Знаєш - у судовому засіданні (коли ідуть дебати) - обидві сторони викладають свої аргументи Якщо одна з сторін заявить що у неї є аргументи - але вона їх викладать не хоче - суддя закриває дебати і йде в дорадчу кімнату для винесення рішення на підставі тих аргументів які він почув Бо невисловлені аргументи для нього не існують
показать весь комментарий
14.08.2024 20:07 Ответить
Naselenije tam da ocen mnogo 1.4 miliarda no vot na Olimpiskix igrax Paryze daze malenkaja Litva ix opognala po medaliam .Tak bolsinstvo bednaja strana jest Indija,jest rajoni gde zarplata v mesiac 30 dolarov gde to
показать весь комментарий
14.08.2024 20:29 Ответить
Я ж не кажу, що багата чи розвинута, але вплив у світі таки має.
показать весь комментарий
14.08.2024 20:39 Ответить
Vlijatelnyje obcini u nix Angliji i statax,perspektyvnaja strana buducem.
показать весь комментарий
14.08.2024 21:29 Ответить
Варто згадати хоча б Сунака )
показать весь комментарий
14.08.2024 21:31 Ответить
Londone tam celyje kvartali indusov,popadajes kak Indiju.Lentiaji oni tiazoluju rabotu neliubit,pod rabotu ponimajet torgovliu,gde to ofisax i mnogyje iz nix zyvut s posobiji s gosudarstva,mnogo detej.
показать весь комментарий
14.08.2024 21:53 Ответить
Чувак приїхав відверто схиляти до "миру" з терористом. Та нам похєру, кого посилать, чи індусів з косоокими, чи папу ватіканського з ердоганчиком; вони нам не партнери та нічим абсолютно не допомагають.
показать весь комментарий
15.08.2024 00:37 Ответить
Тобто, треба всіх послати, щоб вже точно стали на бік какцапів з принципу? Ну Ви природжений дУпломат і стртеХ!!!
показать весь комментарий
15.08.2024 00:41 Ответить
Для вас, кмітливого, перекладу на дипломатичну мову слово "послати нахєр": подякувати за цінну пораду та пообіцяти подумати над остаточною відповіддю. Так зрозуміло?
показать весь комментарий
15.08.2024 00:55 Ответить
Головне, шоб кордон проходив на пункті, а то полякам дозволили стріляти на кордоні...
показать весь комментарий
14.08.2024 17:51 Ответить
Індія - колиска європейської цивілізації.
Та Європа вже виросла й стала самодостатньою і треба попіклуватися про свою праматір, тільки не так, як це зробили англічани та інші мудаки.
показать весь комментарий
14.08.2024 17:53 Ответить
Третину грошей на вбивства українців виплачує пуйлу саме цей чувак. Нащо це гімно їде до нас?
показать весь комментарий
14.08.2024 19:14 Ответить
ЧАЙ ПРИВЕЗЕ ІНДУС...І КОРОВУ
показать весь комментарий
14.08.2024 19:38 Ответить
Тобі, можливо, ще й сарі персонально )))
показать весь комментарий
14.08.2024 21:32 Ответить
ТОБІ ПОЧИРИКАТИ НІ З КИМ??
показать весь комментарий
14.08.2024 21:40 Ответить
На відміну від тебе, я розмовляю, а не "чирикаю" + вмію навіть знімати клавіатуру з капслока ))) А тобі аби якусь дурню написати?
показать весь комментарий
14.08.2024 21:45 Ответить
ДУРАК ДУРАКА БАЧАТЬ ЗДАЛЕКУ
показать весь комментарий
15.08.2024 03:40 Ответить
 
 