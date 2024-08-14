По дороге в Украину Моди посетит Польшу, где встретится с Дудой и Туском, - СМИ
Перед приездом в Украину премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит однодневный визит в Польшу.
Об этом пишет The Print, сообщает Цензор.НЕТ.
СМИ пишет, что визит Моди в Польшу запланирован на 21 августа. В Варшаве глава индийского правительства проведет двусторонние переговоры с руководством Польши - президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском.
Отмечается, что основным акцентом однодневного визита станет оживление двусторонних связей между странами.
Кроме этого, Моди планирует посетить памятники махараджам Джамнагара и Колхапура, которые предоставили убежище тысячам польских беженцев во время Второй мировой войны.
К слову, это первый визит индийского премьер-министра в Польшу после визита Морарджи Десаи в 1979 году. До этого страну посещали Джавахарлал Неру и Индира Ганди.
Ранее СМИ сообщали, что на третьей неделе августа, вероятнее всего, 23 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину.
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А якщо серйозно - то йому варто відразу нагадать Джамму і Кашмір (конфлікт з Пакистаном) і Аксай-Чин (конфлікт з Китаєм)
Вони їх "розрулить не можуть вже більше 60-ти років
Если бы не было санкций, углеводороды шли бы на платежеспособный европейский рынок. Не было бы нужды связываться с хитрожопыми азиатскими евреями.
По-друге - не все так просто Індія зараз купує російську нафту по мінімальній ціні Тому їй вигідні санкції Але лише коли це не торкається введення санкцій стосовно неї
ТО хто "Не сповна розуму?
Та Європа вже виросла й стала самодостатньою і треба попіклуватися про свою праматір, тільки не так, як це зробили англічани та інші мудаки.