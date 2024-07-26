Премьер Индии Моди посетит Украину в августе, - СМИ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Украину в августе. Это будет первая поездка политика в Украину с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Об этом пишет индийское издание WION со ссылкой на источники в дипломатических кругах, сообщает Цензор.НЕТ.

Ожидается, что премьер-министр Моди сможет приехать в Украину через Польшу, где проведет беседу с польским руководством, в частности с премьер-министром Дональдом Туском, перед визитом в Киев.

Издание пишет, что визит Моди в Украину состоится на третьей неделе августа, вероятнее всего, 23 августа.

Напомним, что в июне во время телефонного разговора с Моди президент Владимир Зеленский пригласил премьера Индии посетить Украину.

8-9 июля премьер-министр Индии совершил визит в РФ, где встретился с руководителем России Владимиром Путиным.

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