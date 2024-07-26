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Премьер Индии Моди посетит Украину в августе, - СМИ

Прем’єр Індії Моді відвідає Україну в серпні, - ЗМІ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Украину в августе. Это будет первая поездка политика в Украину с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Об этом пишет индийское издание WION со ссылкой на источники в дипломатических кругах, сообщает Цензор.НЕТ.

Ожидается, что премьер-министр Моди сможет приехать в Украину через Польшу, где проведет беседу с польским руководством, в частности с премьер-министром Дональдом Туском, перед визитом в Киев.

Издание пишет, что визит Моди в Украину состоится на третьей неделе августа, вероятнее всего, 23 августа.

Напомним, что в июне во время телефонного разговора с Моди президент Владимир Зеленский пригласил премьера Индии посетить Украину.

8-9 июля премьер-министр Индии совершил визит в РФ, где встретился с руководителем России Владимиром Путиным.

Читайте также: Моди на встрече с Путиным призвал к прекращению войны в Украине: "Диалог и дипломатия - это путь вперед"

Автор: 

визит (3068) Нарендра Моди (43)


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Топ комментарии
+5
А ось і оптовий покупець всього що погано лежить: гуманітарки, електростанцій, зброї, будматеріалів, мільйону дронів і прочая і прочая
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26.07.2024 23:24
+5
Питання ? Нахєр він нам потрібен і що може зблизити Україну і Індію на такій віддалі ?
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26.07.2024 23:32
+4
Треба всі дитячі лікарні підготувати до повітряної тривоги,а то коли в Київ приїздять всякі презервативи,які або відсасують з труби ху@ла або лижуть йому руки,привселюдно,то обов'язково щось,на наступний день,прилітає,з жахливими наслідками.Вітьок Орбан і Антоніу Гутерреш можуть підтвердити мої слова.
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26.07.2024 23:29
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А ось і оптовий покупець всього що погано лежить: гуманітарки, електростанцій, зброї, будматеріалів, мільйону дронів і прочая і прочая
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26.07.2024 23:24 Ответить
Треба всі дитячі лікарні підготувати до повітряної тривоги,а то коли в Київ приїздять всякі презервативи,які або відсасують з труби ху@ла або лижуть йому руки,привселюдно,то обов'язково щось,на наступний день,прилітає,з жахливими наслідками.Вітьок Орбан і Антоніу Гутерреш можуть підтвердити мої слова.
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26.07.2024 23:29 Ответить
Питання ? Нахєр він нам потрібен і що може зблизити Україну і Індію на такій віддалі ?
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26.07.2024 23:32 Ответить
За керівництва Моді економіка Індії 2023 року обігнала за ВВП британську та стала п'ятою у світі. Згідно з прогнозами, до 2027 року Індія може випередити Японію та Німеччину і стати третьою економікою. Моді ставить за мету досягнення статусу розвинутої країни до 100-річчя з проголошення незалежності - у 2047 році.
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26.07.2024 23:37 Ответить
Це залежить, за яким методом рахувати.
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27.07.2024 00:12 Ответить
World Bank
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27.07.2024 00:15 Ответить
World Bank також використовує обидва методи рахування, але при цьому робить відповідне посилання.
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27.07.2024 00:21 Ответить
Раніше не думала про це. Коли десятки НПЗ рф зазнали ударів, почала цікавитися скільки ж їх там взагалі і так далі. В результаті прийшла до розуміння, що світ давно інший. Ще 20 років тому США були світовою фабрикою. Все змінилося.
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27.07.2024 00:28 Ответить
Вот если взять ВВП, но только по ППС и вульгарно поделить (как хотели коммунисты) на каждого.
Украина болтается на 107 месте, Индия гордо занимает 123.
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27.07.2024 07:37 Ответить
Не станет развитою краиною, индийцы не дадут.
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27.07.2024 02:40 Ответить

Ну как не понять бабке глупой такой, на всех не разделишь продукт валовой.
Удава лучше в попугаях считать, а как начнёшь считать в слонах получается первая цифра после запятой.
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27.07.2024 07:31 Ответить
Індія - конкурент Китаю.

Моді не з доброго гумору пхається у якийсь для нього Київ післі візиту Кулеби в Китай. Та ще й після того, як ЗЄля своїми заявами з приводу обіймів з путькою йому карму підпортив (навіть нашого посла на ковьор викликали)
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26.07.2024 23:38 Ответить
Україна вже давно має інвесторів з Індії.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України. Є частиною міжнародної корпорації ArcelorMittal. Дохід «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2022 році становив 43,82 млрд грн, чистий збиток - 48,34 млрд грн. Чисельність персоналу підприємства - понад 22 тис.

ArcelorMittal є найбільшим іноземним інвестором в Україні, вклавши за 18 років в економіку понад $10,6 млрд.
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26.07.2024 23:53 Ответить
В Індії є багаті потенційні інвестори для України.

Велике пишне індійське весілля нагадало світу, що в Індії є багаті люди.

Цей шлюб поєднає дві могутні сім'ї: Анант Амбані, молодший син голови правління Reliance Industries Мукеша Амбані, одружується з Радхікою Мерчант, донькою фармацевтичних магнатів Вірена та Шайли Мерчант.

Завдяки розгалуженій бізнес-імперії - від нафти, телекомунікацій, хімікатів, технологій, медіа та моди до продуктів харчування.

Особисті статки Амбані журнал Forbes оцінює у 124 мільярди доларів.

Попри те, що величезне багатство та вплив сім'ї Амбані добре відомі в Індії, багато хто за межами країни, скоріш за все, не усвідомлював масштаби їхнього багатства.

Ситуація змінилася в березні, коли Амбані влаштував триденну передвесільну вечірку для свого сина.

Поява на них мільярдерів Білла Гейтса та Марка Цукерберга, а також таких зірок шоубізнесу як Джастін Бібер і Ріанна, сколихнула соціальні мережі.
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27.07.2024 00:07 Ответить
Індія та Росія мають тісні оборонні та стратегічні відносини з часів холодної війни, а Москва залишається ключовим постачальником зброї. Індія, яка має одну з найбільших армій у світі, має давні прикордонні суперечки зі своїми сусідами Пакистаном і Китаєм.

Двостороння торгівля між Індією та Росією зросла до 65 мільярдів доларів у 2023-24 фінансовому році через різке зростання закупівлі нафти. Індійський експорт до Росії становить лише 4 мільярди доларів.

Індія усвідомлює, що їй потрібні і Сполучені Штати, і Росія, щоб протистояти своєму конкуренту Китаю. Отже, Делі шукає баланс, щоб не образити Вашингтон і Москву.
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26.07.2024 23:33 Ответить
глобальний Південь зашевелився, з елементами конкуренції:
візит Моді після візиту Кулеби в Пекін.

це добре!
хай Делі пободаються з Пекіном по миру в Україні

до речі, Лі **** поїхав "консультуватись" по Україні із лідерами-людожерами Півдня, точніше інструктувати як себе вести
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26.07.2024 23:34 Ответить
Дєдушку у свитці так і хочеться привітати "С лехкім паром!"
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26.07.2024 23:46 Ответить
Нож в спину ?
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26.07.2024 23:48 Ответить
Приїде подивитись, чи немає в нас дешевої нафти. По дорозі загляне з тим же питанням в Йемен, Ізраїль, Сирію, Лівію, Німеччину, і може переговорить з ХАМАС та Аль-Каїдою. Адже нинішній Індії плювати з ким вести ділові стосунки - демократіями, диктатурами, терористами.... аби лише вигода. Тому сумніваюсь що вдасться перетягти їх на наший бік - поки путлєр підливатиме в келих Моді дешеву нафту, поки той і буде де-юре "нейтральним", а де-факто спонсоруватиме рупіями геноцид українців.
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26.07.2024 23:51 Ответить
З Кашміром питання вирішили? А, ну там мясними штурмами не вирішиш, як кацапи роблять в Україні. У пакистанців ядрьона бомба є
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27.07.2024 00:05 Ответить
Какой хитрожопый цыган пошел.
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27.07.2024 00:44 Ответить
ромштекс з мармурової телятини подадуть?
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27.07.2024 01:18 Ответить
Якісь такі неперебірливі...То орбан,то моді...Коли з кімом зустріч,..Таке враження,ніби спектакль якийсь...
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27.07.2024 05:19 Ответить
- Дєрьмаку пора хатхайогою зайнятись, бо пузо вивалюється
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27.07.2024 10:32 Ответить
 
 