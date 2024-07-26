Премьер Индии Моди посетит Украину в августе, - СМИ
Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Украину в августе. Это будет первая поездка политика в Украину с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.
Об этом пишет индийское издание WION со ссылкой на источники в дипломатических кругах, сообщает Цензор.НЕТ.
Ожидается, что премьер-министр Моди сможет приехать в Украину через Польшу, где проведет беседу с польским руководством, в частности с премьер-министром Дональдом Туском, перед визитом в Киев.
Издание пишет, что визит Моди в Украину состоится на третьей неделе августа, вероятнее всего, 23 августа.
Напомним, что в июне во время телефонного разговора с Моди президент Владимир Зеленский пригласил премьера Индии посетить Украину.
8-9 июля премьер-министр Индии совершил визит в РФ, где встретился с руководителем России Владимиром Путиным.
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Украина болтается на 107 месте, Индия гордо занимает 123.
Ну как не понять бабке глупой такой, на всех не разделишь продукт валовой.
Удава лучше в попугаях считать, а как начнёшь считать в слонах получается первая цифра после запятой.
Моді не з доброго гумору пхається у якийсь для нього Київ післі візиту Кулеби в Китай. Та ще й після того, як ЗЄля своїми заявами з приводу обіймів з путькою йому карму підпортив (навіть нашого посла на ковьор викликали)
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України. Є частиною міжнародної корпорації ArcelorMittal. Дохід «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2022 році становив 43,82 млрд грн, чистий збиток - 48,34 млрд грн. Чисельність персоналу підприємства - понад 22 тис.
ArcelorMittal є найбільшим іноземним інвестором в Україні, вклавши за 18 років в економіку понад $10,6 млрд.
Велике пишне індійське весілля нагадало світу, що в Індії є багаті люди.
Цей шлюб поєднає дві могутні сім'ї: Анант Амбані, молодший син голови правління Reliance Industries Мукеша Амбані, одружується з Радхікою Мерчант, донькою фармацевтичних магнатів Вірена та Шайли Мерчант.
Завдяки розгалуженій бізнес-імперії - від нафти, телекомунікацій, хімікатів, технологій, медіа та моди до продуктів харчування.
Особисті статки Амбані журнал Forbes оцінює у 124 мільярди доларів.
Попри те, що величезне багатство та вплив сім'ї Амбані добре відомі в Індії, багато хто за межами країни, скоріш за все, не усвідомлював масштаби їхнього багатства.
Ситуація змінилася в березні, коли Амбані влаштував триденну передвесільну вечірку для свого сина.
Поява на них мільярдерів Білла Гейтса та Марка Цукерберга, а також таких зірок шоубізнесу як Джастін Бібер і Ріанна, сколихнула соціальні мережі.
Двостороння торгівля між Індією та Росією зросла до 65 мільярдів доларів у 2023-24 фінансовому році через різке зростання закупівлі нафти. Індійський експорт до Росії становить лише 4 мільярди доларів.
Індія усвідомлює, що їй потрібні і Сполучені Штати, і Росія, щоб протистояти своєму конкуренту Китаю. Отже, Делі шукає баланс, щоб не образити Вашингтон і Москву.
візит Моді після візиту Кулеби в Пекін.
це добре!
хай Делі пободаються з Пекіном по миру в Україні
до речі, Лі **** поїхав "консультуватись" по Україні із лідерами-людожерами Півдня, точніше інструктувати як себе вести