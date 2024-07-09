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Новости Война
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Моди на встрече с Путиным призвал к прекращению войны в Украине: "Диалог и дипломатия - это путь вперед"

Нарендра Моді під час зустрічі з Путіним закликав до припинення війни в Україні

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который находится с двухдневным официальным визитом в России, прямо призвал к прекращению войны в Украине. Он считает, что сейчас невозможно найти решение на поле боя.

Об этом он заявил во время неформальной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NDTV.

Индия всегда призывала уважать Устав ООН, включая территориальную целостность и суверенитет. Нет решения на поле боя. Диалог и дипломатия - это путь вперед", - сказал Моди.

Вербовка граждан Индии на войну в Украину

Также министр выразил обеспокоенность по поводу граждан Индии, которых "недобросовестные турагенты обманом заставили присоединиться к российской армии".

Читайте также: Моди планирует обсудить с Путиным возвращение граждан Индии, обманом привлеченных к службе в армии РФ, - МИД страны

Издание пишет, что после встречи Моди и Путина, Россия решила освободить всех индийцев, которых российские оккупанты завербовали на войну против Украины.

Как отмечается, по меньшей мере двое индийцев погибли в войне России против Украины, а десятки застрявших в зоне боевых действий утверждают, что их обманом заставили участвовать в боевых действиях.

В марте правительство Индии заявило, что "решительно" взялось за дело с российскими властями относительно их досрочного освобождения.

Читайте также: Моди планирует обсудить с Путиным возвращение граждан Индии, которых обманом привлекли к службе в армии РФ, - МИД страны

Реакция Зеленского на визит Моди в Россию

На визит Моди в Москву отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Российская ракета попала в крупнейшую детскую больницу Украины, нацелившись на маленьких онкобольных. Многие были похоронены под завалами. Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире в Москве в такой день", - написал Зеленский в соцсети Х.

Отметим, что премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в Россию вечером 8 июля и осмотрел резиденцию Путина под Москвой накануне официальных переговоров в Кремле, запланированных на 9 июля. Это первый визит Моди в РФ с начала полномасштабной войны против Украины.

Во время встречи Путин обнял индийского лидера и поздравил его как "дорогого друга", цитируют кремлевские СМИ.

Читайте также: В Госдепе США обеспокоены сотрудничеством Индии с Россией в военной и технологической сферах

Автор: 

Индия (423) Нарендра Моди (43)


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Топ комментарии
+32
***** продажна
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09.07.2024 13:09 Ответить
+22
та індусам взагалі-то похєр. Головне щоб корів не вбивали.
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09.07.2024 13:14 Ответить
+21
"Якби не Індія з Китаєм, у росії зараз не було б грошей вести цю війну".
В.Портніков
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09.07.2024 13:15 Ответить
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***** продажна
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09.07.2024 13:09 Ответить
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09.07.2024 13:10 Ответить
желаю что би ВСЕ касапы закончили как фюрер
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09.07.2024 13:27 Ответить
разом з моді
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09.07.2024 16:03 Ответить
Йди лісом до комун які Ганді болівудскій мірітєль.
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09.07.2024 13:10 Ответить
Таке враження, що всі ці мікро- і макро- орбани, коли приїжджають на парашу, перед публічними заявами добряче ********* з ×уйловської валізки.
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09.07.2024 13:11 Ответить
Скоріше валізку грошей отримують..
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09.07.2024 13:14 Ответить
У Наренди грошей побільше ніж в ху...ла, хоч він і не знає як той рупій виглядає.
Скоріше це геть інше, дорослі пустоші лицеміра, який точно знає, що це не сподобається США і Великій Британії. Так просто досадити і цим задовольнити свою пиху, отримати за це в подарунок від ху..ла дармову нафту в обмін на гнилі банани які і корови бродячі не жеруть, і пох..й гідність.
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09.07.2024 13:30 Ответить
Хоча б 1 такии "миротворець" додув сказати шоб рашка виишла з Украіни
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09.07.2024 13:11 Ответить
Індія з Наредою вже найбільша демократія у світі?
Це відколи?
Я щось пропустила?
Кастовість вже відмінили?
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09.07.2024 13:11 Ответить
Моді став позором Індії та світу, Моді заробляє на фінансуванні Індією режиму путлера.
Моді буде проклятий нащадками.
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09.07.2024 13:12 Ответить
та індусам взагалі-то похєр. Головне щоб корів не вбивали.
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09.07.2024 13:14 Ответить
а також мавп, щурів, кобр та інших істот. Головне прихільників Калі не чіпати
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09.07.2024 14:13 Ответить
ну, так. Тому цей муді у білій далабії і у жильотці розмовляв з путіним про коней, а не про вбитих дітей. А завтра у Відні на цього сраного індуського ліцемірного демократа зійде просвілєніє, і воно згадає про вбитих дітей.
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09.07.2024 15:07 Ответить
А чого лише Моді .... і всі американські та європейські компанії які мають там виробництво або купляють звідти продукцію та продають під своїм брендом приліпивши свої бірки, тому що там через орківські ресурси дешевше
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09.07.2024 14:06 Ответить
це муді-діпломатія.
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09.07.2024 13:12 Ответить
"диалог и дипломатия"😅Это та Индия которая за куски каменистой пустыни десятилетиями воюет с Китаем и Пакистаном?🤨
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09.07.2024 13:13 Ответить
да - это те чахраборти которые каждый день писюнами меряються на границе при смене караула?
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09.07.2024 13:24 Ответить
Петушари? Оно подивиться і гребінці мають.
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09.07.2024 13:33 Ответить
Чорний півень праворуч на нашого Віслюка схожий, коли його штирить.
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09.07.2024 13:53 Ответить
своє лайно не смердить
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09.07.2024 13:32 Ответить
"Диалог и дипломатия" очень "помогли" Индии в деоккупации территорий занятых Китаем и Пакистаном. А может именно так Индия решила проблему Гоа? Тоже нет... что-то не сходится.
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09.07.2024 13:15 Ответить
"Якби не Індія з Китаєм, у росії зараз не було б грошей вести цю війну".
В.Портніков
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09.07.2024 13:15 Ответить
Завдяки Індії та Китаю у кацапів є рупії та юані, а от гроші на війну рашистам досі дає Європа.
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09.07.2024 13:20 Ответить
А потім вони за юані та рупії купляють їх продукцію ту ж електроніку та західні мікросхеми
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09.07.2024 14:08 Ответить
Муді потні. Ось для цього теракт зокрема в Охматдеті і робився. Щоб всі ********** подільники кукурікали про перемовини.
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09.07.2024 13:16 Ответить
Цього моді взагалі використали як тампакс супер плюс, багато крові всосав в себе.
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09.07.2024 13:36 Ответить
Пусть с Пакистаном идет мирится.
Голуби мира херовы. Украине нужны бесперебойные поставки оружия, а не минск3.
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09.07.2024 13:17 Ответить
сміття чорнопике, немитому зоопарку слова не надавали.
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09.07.2024 13:17 Ответить
Моділо , ти хіба не побачив диявола в очах х..ла?
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09.07.2024 13:20 Ответить
Це оті індуси які ще вчора англійським солдатам сотні років взуття чистили - тепер такі любителі зариганих недоімперій стали?
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09.07.2024 13:20 Ответить
моді - "пікєйний жилєт" ******** дипломатії.
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09.07.2024 13:21 Ответить
кацапи пишуть,що воно приперлося своїх індусів, які ще живі з війни забирати.
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09.07.2024 13:22 Ответить
Нічого не поробиш. Це колись в моді були освічені, незалежні, сильні люди які мали гідність аби бути обраними у владу. Сьогодні все інакше, зараз мода на продажне лайно з ознаками Данніга Крюгера, нарцистзму, дебілізми, мажорства, з хлоркою виведеною в організмі гідністю і честю. Тільки алчність, брехня і жага влади.
Наренда це не Ганді, як і Ердоган не Ататюрк, як і Трамп не Рейган....занепад жахливий(
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09.07.2024 13:24 Ответить
Обнімака.
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09.07.2024 13:24 Ответить
Тупорыло-вонюче-жадiбна iндусня. У них в стране рано или поздно грохнет парад суверенитетов, как и на каазлабаде. Народы Индии, дравидийского происхождения ненавидят хинди и их госязык. Бо это язык загарбника, который когда-то, придя в Индостан, прозвал себя арием, а лет через 300-500 пересамоназвался в хинди. Многие дравидийцы (кырыловцы, тамильцы и др. южане Индостана, пожилые, принципиально не изучили госязык. Молодежь, если в компании имеют дравидийское большинство, над представителями хинди (титульная нация, .издопротивная нация), игнорируют разговаривать на госязыке. Говорят на своем языке и хинди их не понимают. История подтверждает, мое вангование. Пакистан сепарнул из Индии, Пенджаб на подходе. Уже частично ушлел из-под Индии под протекцию Пакистана и Бангладеша. Каароч, в Индии титульная нация хинди - калька на кацапов в наказлабаде.
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09.07.2024 13:28 Ответить
ЗЫ... хочу сакцентировать ваше внимание на следующем - кацапня и кастовые арие-хинди не имеют родства, бо у них аллельно разные гаплогруппы. У кацапов - R1a1 - Z283. У касто-ариеиндусо-пенджабо-скифо-тюрков R1a1 Z94. Так что, если кацапы утверждают, что они потомки ариев, шлите их подальше. Если же кацапы утверждают , шо они -лишнехромосомные, соглашайтесь , бо у гомо сапиенс на 2 хромосомы меньше, чем у мавпы.
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09.07.2024 14:22 Ответить
У кацапов R1a несравнимо меньше чем они себе рисуют. По всему миру гаплогруппы иследуют международные исследователи. Они совсем не допускают международных исследователей и пишут по своей территории что хотят под контролем фсб и лично путина.
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09.07.2024 15:57 Ответить
Это понятно, но на то , что они нам - не братья указывают гаплогруппы спутницы, тобто те, с которыми имелся случай ассимиляции. У кацапов - это NO-гаплогруппа-спутница(угро-финно-монголоидная). У украинцев ее нет. Но наша гаплогруппа-спутница - i2(балкано-трипольская, которой нет у кацапов. Тобто, около 6 000 лет назад предки кацапов занычкарились где-то на северах и не имели контакта с трипольцами.
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09.07.2024 16:24 Ответить
ЗЫ... Если кацапы допустят международных гаплогруппных исследователей, то кацапам придется переобуться в прыжке из восточных славян в угро-финнов.
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09.07.2024 16:29 Ответить
Как тока кацапы допустят международных гаплогруппных исследователей на свои тэрэны, Краснознаменный ансамбль пеСТни и пляски уйдет на маргинальное поле. На арену с утроенной силой выйдет ансамбль танца "МЭНГО". А Кырыло будет нервно покуривать рядом с главным шаманом цапорылии.
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09.07.2024 16:54 Ответить
Колєга-індуска сказала, що в її країні щодня народжується 62 тисячі індусят.

Мені страшно уявити майбутнє цієї нещасної планети з таким розкладом.

P.S. Впевнений, що уникнути війни між Індією і комуністичним Китаєм абсолютно неможливо.
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09.07.2024 13:28 Ответить
Індуси, таке враження шо вам у карму пороблено.

Один індус колись дружбанів з Адіком Шикельгрубером - Гітлером.


Зараз ще один індус дружбаніт з Вовой ****** - путіним.


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09.07.2024 13:31 Ответить
"А красиво ты по Киеву жахнул! Красивый салют в мою честь получился."
Н.Моди
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09.07.2024 14:16 Ответить
Всі оці нарендри-рабіндранати-індіри - такі голуби миру, аж крильця мерехтять. А на ділі - ікла та пазури!
Недаремно їх свої ж вбивають пачками!
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09.07.2024 13:33 Ответить
Чого ж ти з Пакістаном не цілуєшся, а атомну бомбу зробив?
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09.07.2024 13:35 Ответить
Моді ти весь в крові, в день коли ти обніматися з тим мясником він вбивав дітей. Ти ж таке саме бидло як той психопат
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09.07.2024 13:35 Ответить
👍👍👍
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09.07.2024 13:39 Ответить
мразіна
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09.07.2024 13:39 Ответить
Та він ніякий не Моді, а повний МУДІла!
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09.07.2024 13:39 Ответить
Джиммі джиммі,
ла ла ла ла
Джиммі джиммі,
Моді *****.
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09.07.2024 13:41 Ответить
Цыганча хитровыделанная!
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09.07.2024 13:47 Ответить
Де заклик вивести війська?
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09.07.2024 13:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gh78Fv_Zs1E слоны - животные полезные..
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09.07.2024 14:12 Ответить
То Моді ширнувся лимонадом "Gau Jal", який роблять з коров'ячої сечі.
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09.07.2024 14:15 Ответить
Украсть территорию, а потом путем переговоров это узаконить.
Хороший шаг вперед у агрессора.
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09.07.2024 14:16 Ответить
Премьер-министр Индии Нарендра Моди просто ***** вонючий.
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09.07.2024 14:17 Ответить
Він вважає, що наразі неможливо знайти рішення на полі бою.
------------------------------------------------------------------------------------
Прекратите покупать нефть в россии и дайте оружие Украине.
Вот и решение.
Так вам российская дешевая нефть дороже, чем ваша совесть, принципы ООН и просто порядочность.
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09.07.2024 14:22 Ответить
Кому вже незрозуміло, - коли хтось десь колись починає калякати про "мирні переговори" з касапами - то це є касапський союзник?
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09.07.2024 14:26 Ответить
Лайно з рота витри, голуб миру довбаний
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09.07.2024 14:39 Ответить
Як же ж вони задоволени.Це вже оргазм ,чи ні?
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09.07.2024 14:47 Ответить
Невже нема кому індусу пояснити, що щоб москаль не говорив його єдина ціль захопити всю Україну-Русь і влаштувати геноцид.
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09.07.2024 15:02 Ответить
Ти кончене з Пакистаном розберись , а потім вчи Україну, миртворець туєв. Чи забуло хто тобі літаки для високогірних ВПП поставляв, ремонтував та проводив регламент. Ан -32, Ан-32Р.
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09.07.2024 15:02 Ответить
лідер найбільшої демократії світу ??

це він про кого?
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09.07.2024 16:07 Ответить
"недобросовісні турагенти обманом змусили приєднатися до російської армії",-

і цю муйню він ляпнув на зустрічі з ліліпутіним, що у такому разі є міністром туризму та турагентів росамії
Балабол 99го рівня!
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09.07.2024 16:10 Ответить
Співучасники вбивства хворих дітей!
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09.07.2024 16:25 Ответить
Странный визит. Учуял что вовка опять назанимал у китаезов бабла и опять решил развести вовку на бабки?
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09.07.2024 16:53 Ответить
 
 