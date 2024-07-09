Моди на встрече с Путиным призвал к прекращению войны в Украине: "Диалог и дипломатия - это путь вперед"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который находится с двухдневным официальным визитом в России, прямо призвал к прекращению войны в Украине. Он считает, что сейчас невозможно найти решение на поле боя.

Об этом он заявил во время неформальной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NDTV.

Индия всегда призывала уважать Устав ООН, включая территориальную целостность и суверенитет. Нет решения на поле боя. Диалог и дипломатия - это путь вперед", - сказал Моди.

Вербовка граждан Индии на войну в Украину

Также министр выразил обеспокоенность по поводу граждан Индии, которых "недобросовестные турагенты обманом заставили присоединиться к российской армии".

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Издание пишет, что после встречи Моди и Путина, Россия решила освободить всех индийцев, которых российские оккупанты завербовали на войну против Украины.

Как отмечается, по меньшей мере двое индийцев погибли в войне России против Украины, а десятки застрявших в зоне боевых действий утверждают, что их обманом заставили участвовать в боевых действиях.

В марте правительство Индии заявило, что "решительно" взялось за дело с российскими властями относительно их досрочного освобождения.

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Реакция Зеленского на визит Моди в Россию

На визит Моди в Москву отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Российская ракета попала в крупнейшую детскую больницу Украины, нацелившись на маленьких онкобольных. Многие были похоронены под завалами. Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире в Москве в такой день", - написал Зеленский в соцсети Х.

Отметим, что премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в Россию вечером 8 июля и осмотрел резиденцию Путина под Москвой накануне официальных переговоров в Кремле, запланированных на 9 июля. Это первый визит Моди в РФ с начала полномасштабной войны против Украины.

Во время встречи Путин обнял индийского лидера и поздравил его как "дорогого друга", цитируют кремлевские СМИ.

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