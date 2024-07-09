Моди на встрече с Путиным призвал к прекращению войны в Украине: "Диалог и дипломатия - это путь вперед"
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который находится с двухдневным официальным визитом в России, прямо призвал к прекращению войны в Украине. Он считает, что сейчас невозможно найти решение на поле боя.
Об этом он заявил во время неформальной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NDTV.
Индия всегда призывала уважать Устав ООН, включая территориальную целостность и суверенитет. Нет решения на поле боя. Диалог и дипломатия - это путь вперед", - сказал Моди.
Вербовка граждан Индии на войну в Украину
Также министр выразил обеспокоенность по поводу граждан Индии, которых "недобросовестные турагенты обманом заставили присоединиться к российской армии".
Издание пишет, что после встречи Моди и Путина, Россия решила освободить всех индийцев, которых российские оккупанты завербовали на войну против Украины.
Как отмечается, по меньшей мере двое индийцев погибли в войне России против Украины, а десятки застрявших в зоне боевых действий утверждают, что их обманом заставили участвовать в боевых действиях.
В марте правительство Индии заявило, что "решительно" взялось за дело с российскими властями относительно их досрочного освобождения.
Реакция Зеленского на визит Моди в Россию
На визит Моди в Москву отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Российская ракета попала в крупнейшую детскую больницу Украины, нацелившись на маленьких онкобольных. Многие были похоронены под завалами. Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире в Москве в такой день", - написал Зеленский в соцсети Х.
Отметим, что премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в Россию вечером 8 июля и осмотрел резиденцию Путина под Москвой накануне официальных переговоров в Кремле, запланированных на 9 июля. Это первый визит Моди в РФ с начала полномасштабной войны против Украины.
Во время встречи Путин обнял индийского лидера и поздравил его как "дорогого друга", цитируют кремлевские СМИ.
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Скоріше це геть інше, дорослі пустоші лицеміра, який точно знає, що це не сподобається США і Великій Британії. Так просто досадити і цим задовольнити свою пиху, отримати за це в подарунок від ху..ла дармову нафту в обмін на гнилі банани які і корови бродячі не жеруть, і пох..й гідність.
Це відколи?
Я щось пропустила?
Кастовість вже відмінили?
Моді буде проклятий нащадками.
В.Портніков
Голуби мира херовы. Украине нужны бесперебойные поставки оружия, а не минск3.
Наренда це не Ганді, як і Ердоган не Ататюрк, як і Трамп не Рейган....занепад жахливий(
Мені страшно уявити майбутнє цієї нещасної планети з таким розкладом.
P.S. Впевнений, що уникнути війни між Індією і комуністичним Китаєм абсолютно неможливо.
Один індус колись дружбанів з Адіком Шикельгрубером - Гітлером.
Зараз ще один індус дружбаніт з Вовой ****** - путіним.
Н.Моди
Недаремно їх свої ж вбивають пачками!
ла ла ла ла
Джиммі джиммі,
Моді *****.
Хороший шаг вперед у агрессора.
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Прекратите покупать нефть в россии и дайте оружие Украине.
Вот и решение.
Так вам российская дешевая нефть дороже, чем ваша совесть, принципы ООН и просто порядочность.
це він про кого?
і цю муйню він ляпнув на зустрічі з ліліпутіним, що у такому разі є міністром туризму та турагентів росамії
Балабол 99го рівня!