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В Госдепе США обеспокоены сотрудничеством Индии с Россией в военной и технологической сферах

У Держдепі США занепокоєні через співпрацю Індії з Росією у військовій та технологічній сферах

В Государственном департаменте США выразили обеспокоенность из-за сотрудничества Индии с Россией в военной и технологической сферах.

Об этом во время брифинга заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Беспокойство Госдепа прозвучало после недавнего визита Кэмпбелла и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана в Индию.

Кэмпбелл выразил обеспокоенность относительно обмена секретными технологиями с Индией, учитывая значительные военные и технологические партнерства Нью-Дели с Россией.

"Я думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы смягчить некоторые из этих взаимодействий (между ними, - ред.), и мы выразили определенное беспокойство. Но в то же время, мы уверены в Индии и доверяем ей, и стремимся развивать наше партнерство в области технологий в контексте этих различных связей", - сказал дипломат.

Он рассказал, что Вашингтон в своем "откровенном диалоге" с Индией четко определил, на какие сферы влияют отношения между Нью-Дели и Москвой в военном и технологическом плане.

Отмечается, что на прошлой неделе Индия и США представили ряд инициатив, направленных на усиление сотрудничества в ряде отраслей: полупроводниковых технологий, искусственного интеллекта, критически важных полезных ископаемых и сферы обороны в космосе.

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В заявлении, которое опубликовали после переговоров, отмечалось, что обе страны обязались предотвращать несанкционированную передачу чувствительных технологий и технологий двойного назначения "странам, вызывающим беспокойство".

Напомним, что Индия отказалась быть среди подписантов коммюнике Глобального саммита мира из-за того, что считает, что устойчивый мир "требует диалога обоих участников и практического взаимодействия между сторонами конфликта".

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Автор: 

Госдепартамент США (1849) Индия (422) россия (96038)


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Топ комментарии
+9
Афігеть як їм ТЯЖКО!
С початку по Ірану "занепокоєні".
Потім по КНДР "занепокоєні".
За ним по КНР "занепокоєні".
Тепер по Індії "занепокоєні".
Що наступне?
По Бразилії та Саудівській Аравії будуть "занепокоєні"?
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28.06.2024 16:39
+6
Передавати технології країнам БРІКС це безумство.
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28.06.2024 16:39
+6
Шо тут дивного? Індуси як і мадьяри завжди співпрацювали з гівном. Ранійше з Гітлером, зараз з Пуйлом.
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28.06.2024 16:54
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Правила форума Совет форумчан
Афігеть як їм ТЯЖКО!
С початку по Ірану "занепокоєні".
Потім по КНДР "занепокоєні".
За ним по КНР "занепокоєні".
Тепер по Індії "занепокоєні".
Що наступне?
По Бразилії та Саудівській Аравії будуть "занепокоєні"?
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28.06.2024 16:39 Ответить
Передавати технології країнам БРІКС це безумство.
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28.06.2024 16:39 Ответить
Так, безумство. Але ж прибуткове...
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28.06.2024 16:50 Ответить
Занепокоєнь вже більше, аніж "гарантій безпеки" підписаних Зеленським. Хтось недопрацьовує.
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28.06.2024 16:41 Ответить
Это другое. Американцы уже давно мух от котлет отделили.
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28.06.2024 17:46 Ответить
Занепокоєні. Але збирання американської електроніки у Індії розвивати будуть!
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28.06.2024 16:41 Ответить
Поки ви ''занепокоюєтеся'' то сформується ''вісь зла'' і їм буде до д**и ваше занепокоєння. Або воюєте з нами зараз, або прийдеться воювати проти нас в майбутньому!
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28.06.2024 16:47 Ответить
už lučše bi movčaļi ....mda , perspektivi mračnie s takim kerevnictvom ta potenciino tramponom v bilom dome....mrak.
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28.06.2024 16:50 Ответить
That's what you get for supporting the shit countries with the high technologies development.
I'd say cut them off the western developments entirely and let them rot together with the new axis of evil.
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28.06.2024 16:54 Ответить
exactly. stop feeding those crocodiles
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28.06.2024 16:59 Ответить
Шо тут дивного? Індуси як і мадьяри завжди співпрацювали з гівном. Ранійше з Гітлером, зараз з Пуйлом.
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28.06.2024 16:54 Ответить
За часів Гітлера Індія була британською колонією.
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28.06.2024 17:00 Ответить
І це не заважало папаше Індіри, Махатме, дружбаніть з Адіком.
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28.06.2024 17:12 Ответить
Папаша не Індія.
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28.06.2024 18:05 Ответить
Та й не дружили вони. Навіть не зустрічалися. Старий бреше.
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28.06.2024 18:06 Ответить
Листування було дуже дружнім та теплим. Не обов'язково зустричатись.
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28.06.2024 18:29 Ответить
Два листи, які Адiк навіть не читав?
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28.06.2024 18:53 Ответить
ОбличчяІндії. Ось як зараз наприклад Лула де Сільва обличчя Бразилії.
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28.06.2024 18:30 Ответить
А я пам'ятаю тільки дочку, а не обличчя "папаші". Можливо індуси вважають інше - не був там по важливим стратегічним державним задачам, як депутати від слуг на островах блаженства.
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28.06.2024 18:38 Ответить
А США так як колись допомогли своїми кредитами фактично побудувати Рейх так і зараз своїми технологіями і кредитами розбудовують ворожі до них економіки
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28.06.2024 18:21 Ответить
Бізнес і нічого особистого!
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28.06.2024 19:14 Ответить
У Держдепі США занепокоєні через співпрацю Індії з Росією

Брехня!
Я уважненько дивився в їхні обличчя - анітрохи!
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28.06.2024 17:09 Ответить
В очі скоріше.
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28.06.2024 18:06 Ответить
Новітній російський танк Армата-2
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28.06.2024 17:12 Ответить
Там танкісти схожі на африканців ?
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28.06.2024 18:07 Ответить
попался индийский фонарик как паувербанк , дерьмо полное ,куча глюков , идусы хуже китайцев
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28.06.2024 17:14 Ответить
поставили Пик контроллер , а функции тупые
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28.06.2024 17:17 Ответить
Індуська техніка не гірша. Вона просто однаково лайнова. У Китаї просто вже навчилися робити і погану і якісну для різного споживача. А в Індії поки що все лайно. Там робоча сила дешевша, тому китайців невдовзі очікує серйозний економічний спад. Вони вже далеко не такі дешеві як були у 80-ті.
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28.06.2024 17:31 Ответить
иностранная техника в руках дикарей так и останется дубинкой
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28.06.2024 17:15 Ответить
Индiя завжди була совковим прихвостнем. Це у них бе вiдбереш! 💩
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28.06.2024 17:23 Ответить
Індія - це Індія. Колишня колонія Британії. І совок їх переконував, що срср збудує комунізм. Проте Індію переконали факти: розвал комунізму, голод у московії у іншому. Індія вміє міняти курси швидко.
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28.06.2024 18:04 Ответить
Діагноз: гостра стурбованість, що переходить у хронічну занепокоєність із частковою втратою адекватності. Лікується больовим шоком, на кшталт Перл Харбора.
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28.06.2024 17:37 Ответить
Кацапы ждут всех..
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28.06.2024 17:42 Ответить
Чого американці весь час переймаються після Другої світової ? Вони що забули хто переміг гітлерівську Германію ? Нагадаю, виграла цю війну як і Першу світову АМЕРИКАНСЬКА ЕКОНОМІКА. Військова. І на полях боїв Західної Європи виграв не Ф.Рузвельт, а браві американські хлопці. Хоробрі американські генерали. І вони не переймались чи турбувались, що станеться з Германією надалі. Вони припинили європейську бійню за короткий термін з мінімальними втратами. А ці республіканці та демократи весь час граються словами або термінами й не більш. А українці гинуть за демократію ? Світову ? Вороги США не чекають що там станеться в Держдепі. Вони тягнуть газопровід, везуть корейців на фронт, переконують індійців, що у них все найкраще у світі. Вони переконують діями, що американці - лузери. Америка з цим погодилась ???
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28.06.2024 18:00 Ответить
Так америка перед війною продавала технології рейху та давала кредити тільки завдяки цим кредитам Гітлер і збудував військову машину....

А ще всі заводи в совку період індуастрілізації фактично збудовані амерами

Тому нічого нового історія повторюється, а якщо ще згадати що так званий захід в період голодомору купляв зерно в совка хоча прекрасно знав що це може бути відібраним у селян ...
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28.06.2024 18:24 Ответить
Здається, що Індія найо.. США також, як і Китай вже наї...в. Коли ж нарешті до Заходу дійде, що Азія - це інший менталітет та цінності. Та усі технології, передані туди обернуться проти Заходу.
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28.06.2024 18:15 Ответить
Індія буде вести себе як Китай, навіть не сумнівайтеся, шановний ДержДеп
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28.06.2024 19:34 Ответить
 
 