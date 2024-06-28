В Госдепе США обеспокоены сотрудничеством Индии с Россией в военной и технологической сферах
В Государственном департаменте США выразили обеспокоенность из-за сотрудничества Индии с Россией в военной и технологической сферах.
Об этом во время брифинга заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.
Беспокойство Госдепа прозвучало после недавнего визита Кэмпбелла и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана в Индию.
Кэмпбелл выразил обеспокоенность относительно обмена секретными технологиями с Индией, учитывая значительные военные и технологические партнерства Нью-Дели с Россией.
"Я думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы смягчить некоторые из этих взаимодействий (между ними, - ред.), и мы выразили определенное беспокойство. Но в то же время, мы уверены в Индии и доверяем ей, и стремимся развивать наше партнерство в области технологий в контексте этих различных связей", - сказал дипломат.
Он рассказал, что Вашингтон в своем "откровенном диалоге" с Индией четко определил, на какие сферы влияют отношения между Нью-Дели и Москвой в военном и технологическом плане.
Отмечается, что на прошлой неделе Индия и США представили ряд инициатив, направленных на усиление сотрудничества в ряде отраслей: полупроводниковых технологий, искусственного интеллекта, критически важных полезных ископаемых и сферы обороны в космосе.
В заявлении, которое опубликовали после переговоров, отмечалось, что обе страны обязались предотвращать несанкционированную передачу чувствительных технологий и технологий двойного назначения "странам, вызывающим беспокойство".
Напомним, что Индия отказалась быть среди подписантов коммюнике Глобального саммита мира из-за того, что считает, что устойчивый мир "требует диалога обоих участников и практического взаимодействия между сторонами конфликта".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
С початку по Ірану "занепокоєні".
Потім по КНДР "занепокоєні".
За ним по КНР "занепокоєні".
Тепер по Індії "занепокоєні".
Що наступне?
По Бразилії та Саудівській Аравії будуть "занепокоєні"?
I'd say cut them off the western developments entirely and let them rot together with the new axis of evil.
Брехня!
Я уважненько дивився в їхні обличчя - анітрохи!
А ще всі заводи в совку період індуастрілізації фактично збудовані амерами
Тому нічого нового історія повторюється, а якщо ще згадати що так званий захід в період голодомору купляв зерно в совка хоча прекрасно знав що це може бути відібраним у селян ...