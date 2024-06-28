В Госдепе США обеспокоены сотрудничеством Индии с Россией в военной и технологической сферах

В Государственном департаменте США выразили обеспокоенность из-за сотрудничества Индии с Россией в военной и технологической сферах.

Об этом во время брифинга заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Беспокойство Госдепа прозвучало после недавнего визита Кэмпбелла и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана в Индию.

Кэмпбелл выразил обеспокоенность относительно обмена секретными технологиями с Индией, учитывая значительные военные и технологические партнерства Нью-Дели с Россией.

"Я думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы смягчить некоторые из этих взаимодействий (между ними, - ред.), и мы выразили определенное беспокойство. Но в то же время, мы уверены в Индии и доверяем ей, и стремимся развивать наше партнерство в области технологий в контексте этих различных связей", - сказал дипломат.

Он рассказал, что Вашингтон в своем "откровенном диалоге" с Индией четко определил, на какие сферы влияют отношения между Нью-Дели и Москвой в военном и технологическом плане.

Отмечается, что на прошлой неделе Индия и США представили ряд инициатив, направленных на усиление сотрудничества в ряде отраслей: полупроводниковых технологий, искусственного интеллекта, критически важных полезных ископаемых и сферы обороны в космосе.

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В заявлении, которое опубликовали после переговоров, отмечалось, что обе страны обязались предотвращать несанкционированную передачу чувствительных технологий и технологий двойного назначения "странам, вызывающим беспокойство".

Напомним, что Индия отказалась быть среди подписантов коммюнике Глобального саммита мира из-за того, что считает, что устойчивый мир "требует диалога обоих участников и практического взаимодействия между сторонами конфликта".

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