Индия не подписала коммюнике Глобального саммита мира, потому что выступает за диалог и интересы обеих сторон, - МИД страны

Индия отказалась быть среди подписантов коммюнике Глобального саммита мира из-за того, что считает, что устойчивый мир "требует диалога обоих участников и практического взаимодействия между сторонами конфликта".

Об этом говорится в заявлении секретаря по западному направлению министерства иностранных дел Индии Павана Капура, опубликованном на сайте МИД страны, информирует Цензор.НЕТ.

"Наше участие в этом саммите и дальнейшее взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами имеет целью понять различные перспективы, подходы и варианты поиска путей для устойчивого урегулирования конфликта. По нашему мнению, только те варианты, которые являются приемлемыми для обеих сторон, могут привести к длительному миру. Согласно этому подходу, мы решили не присоединяться к совместному коммюнике", - пояснил Капур позицию своей страны.

Секретарь МИД отметил, что Индия будет продолжать сотрудничать "со всеми заинтересованными сторонами, а также с обеими сторонами конфликта, чтобы способствовать всем серьезным усилиям для достижения прочного мира в Украине".

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"Мы продолжаем считать, что такой мир требует объединения всех заинтересованных сторон и искреннего и практического взаимодействия между двумя сторонами конфликта", - сказал представитель Индии.

Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.

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