Индия не подписала коммюнике Глобального саммита мира, потому что выступает за диалог и интересы обеих сторон, - МИД страны
Индия отказалась быть среди подписантов коммюнике Глобального саммита мира из-за того, что считает, что устойчивый мир "требует диалога обоих участников и практического взаимодействия между сторонами конфликта".
Об этом говорится в заявлении секретаря по западному направлению министерства иностранных дел Индии Павана Капура, опубликованном на сайте МИД страны, информирует Цензор.НЕТ.
"Наше участие в этом саммите и дальнейшее взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами имеет целью понять различные перспективы, подходы и варианты поиска путей для устойчивого урегулирования конфликта. По нашему мнению, только те варианты, которые являются приемлемыми для обеих сторон, могут привести к длительному миру. Согласно этому подходу, мы решили не присоединяться к совместному коммюнике", - пояснил Капур позицию своей страны.
Секретарь МИД отметил, что Индия будет продолжать сотрудничать "со всеми заинтересованными сторонами, а также с обеими сторонами конфликта, чтобы способствовать всем серьезным усилиям для достижения прочного мира в Украине".
"Мы продолжаем считать, что такой мир требует объединения всех заинтересованных сторон и искреннего и практического взаимодействия между двумя сторонами конфликта", - сказал представитель Индии.
Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.
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Тут були що говорили що добре що міжнародні корпорації переносять виробництво з Китаю в Індію.... для нас не буде суттєвої різниці... хіба що в плані логістики Індія дальше та ресурси орки будуть продавати дешевше...
1) Джамму і Кашмір (спірна територія Індії з Пакистаном)
2) Ладакх (урочище Аксай-Чин - спірна територія Китаю та Індії)
Остання збройна сутичка була в Аксай-Чин у 2020 році Щось вони самі не можуть усвідомить з 1962 року що "сталий мир "вимагає діалогу обидвох учасників і практичної взаємодії між сторонами конфлікту".
Прикольніше б було: групу єгипетських бальзамувальників незаконно виняйняли для виготовлення мумій з російських військових, що закабздонілись в Україні та подальшого продажу на Алі-Експрес.
Простіше простого. Заливаємо бітумом (білоруським) - і мумія готова "in situ".
Так от питання: "Де ж ми могли набрать стільки трупів "російських євреїв" на території України щоб організувать "промислові поставки"? Адже за будь-якої загрози мобілізації євреї тікають з країни перебування У росії євреї залишилися лише на Останкіно та в ГосДурі А ні ті ні інші на фронт не потрапляють!
А "індійське кіно" ненавиджу з дитинства, через верескливі голоси, якими кричать та співають "індєйци".
за інтереси мацкалів
тобто знищення українців від мала до велика
1.кітайци-вбілі майже всіх маліх птах і потім дохлі з голоду
мільйонамі, бо урожай зточіла сарана..
2.індусі-взагалі жівут в лайне
Таких варіантів не існує. Бо кацапи бажають знищити Україну, а для України то є неприйнятним.
І на тлі оцієіі халявного нафтопаду індуси будуть проти рашки?
Так чого ж з Кітаєм діалогу не виходить у індусів ?
Наш союзник - Пакистан.
Интересно, а что будет делать Индия, когда на нее с одной стороны двинет Китай, а с другой - Пакистан?
Отдаст молча свои территории ради мира?
Лише тому що колись Україна продала Пакистану 300+ танків Т-80.