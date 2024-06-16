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Индия не подписала коммюнике Глобального саммита мира, потому что выступает за диалог и интересы обеих сторон, - МИД страны

Індія не підписала комюніке Глобального саміту миру, бо виступає за діалог та інтереси обох сторін, - МЗС країни

Индия отказалась быть среди подписантов коммюнике Глобального саммита мира из-за того, что считает, что устойчивый мир "требует диалога обоих участников и практического взаимодействия между сторонами конфликта".

Об этом говорится в заявлении секретаря по западному направлению министерства иностранных дел Индии Павана Капура, опубликованном на сайте МИД страны, информирует Цензор.НЕТ.

"Наше участие в этом саммите и дальнейшее взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами имеет целью понять различные перспективы, подходы и варианты поиска путей для устойчивого урегулирования конфликта. По нашему мнению, только те варианты, которые являются приемлемыми для обеих сторон, могут привести к длительному миру. Согласно этому подходу, мы решили не присоединяться к совместному коммюнике", - пояснил Капур позицию своей страны.

Секретарь МИД отметил, что Индия будет продолжать сотрудничать "со всеми заинтересованными сторонами, а также с обеими сторонами конфликта, чтобы способствовать всем серьезным усилиям для достижения прочного мира в Украине".

Читайте также: Участники Глобального саммита мира согласовали общую позицию по трем пунктам: продовольственная безопасность, ядерная и энергетическая безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев

"Мы продолжаем считать, что такой мир требует объединения всех заинтересованных сторон и искреннего и практического взаимодействия между двумя сторонами конфликта", - сказал представитель Индии.

Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.

Читайте также: Следующий саммит мира может состояться до выборов в США, - глава МИД Швейцарии Кассис

Автор: 

Индия (410) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+34
Другий Китай... так само зацікавлені у продовженні війни та поставки їм дешевих "підсанкційних" ресурсів з раші... як і з Ірану

Тут були що говорили що добре що міжнародні корпорації переносять виробництво з Китаю в Індію.... для нас не буде суттєвої різниці... хіба що в плані логістики Індія дальше та ресурси орки будуть продавати дешевше...
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16.06.2024 22:07
+28
Ну й серіть далі в Ганг
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16.06.2024 22:06
+22
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16.06.2024 22:10
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Правила форума Совет форумчан
А Палау підписало
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16.06.2024 22:05 Ответить
Палау острівна держава в Тихому океані з населенням 17 907 чол. Щойно прочитав у новинах що Україна встановила з ними дипломатичні відносини. Це потужний міжнародний прорив..
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16.06.2024 22:16 Ответить
Даремно іронізуєте.Це основний корабельний офшор планети.Під прапорами Палау більшість зерновозів і контейноровозів ходить,в тому числі і ті турецькі,які крадене зерно вивозять з Криму,можете подивитись в Джурджулешти,там в порт відсодків 70% кораблів під прапором Палау заходять.
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16.06.2024 23:14 Ответить
Не погоджуюсь з вами, що немає приводу для іронії, коли у світі існують незалежні держави з населенням 17907 чоловік(!!!). У них по ідеї повинна бути і армія, щоб бути здатними захищати свою незалежність. Мені важко уявити їх державою у класичному розумінні цього поняття..
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17.06.2024 09:26 Ответить
А те що Україна встановлює дипломатичні відносини з офшорами, то в цьому нічого нелогічного для чинної влади не відбувається. Офшори це саме те, що Україні найбільше потрібно під час війни
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17.06.2024 09:28 Ответить
Ну й серіть далі в Ганг
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16.06.2024 22:06 Ответить
Другий Китай... так само зацікавлені у продовженні війни та поставки їм дешевих "підсанкційних" ресурсів з раші... як і з Ірану

Тут були що говорили що добре що міжнародні корпорації переносять виробництво з Китаю в Індію.... для нас не буде суттєвої різниці... хіба що в плані логістики Індія дальше та ресурси орки будуть продавати дешевше...
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16.06.2024 22:07 Ответить
Ні,, не Китай. Так, вони не на нашому боці, але Індія все ж демократична країна, яка не мріє про завоювання світу. Тому для світу розвиток Індії набагато безпечніший, ніж розвиток Китаю. До того ж суперництво Індії з Китаєм було б всім на користь.
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16.06.2024 22:40 Ответить
Індія вже на шляху до авторитаризму, Бхарат не просто так з'явився - це претензія на імперію
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16.06.2024 22:56 Ответить
Подивимось, поки що вони демократичні.
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16.06.2024 23:05 Ответить
Жесть. Бхарат - це Індія на хінді. До чого тут імперія? Авторитаризм в Індії маловірогідний. Індуси самі по собі народ досить анархічний, нав'язати їм авторитарне правління не вдасться. До того ж там дуже сильні міжштатні протиріччя
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17.06.2024 03:37 Ответить
Індія це дика антисанітарна країна в якій калічать дітей для того щоб вони могли заробити на життя і двадцять-тридцять років сплять в одній кімнаті з покійником поки збирають на його похорон...
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16.06.2024 23:00 Ответить
По-перше, Індія різна. По-друге, Індія не так давно позбавилася імперської залежності. Я не казав, що це розвинена країна але вона розвивається, і розвивається у вірному напрямку. І було б непогано якби штати і Європа корегували ії напрямок розвитку.
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16.06.2024 23:08 Ответить
Почитайте "Шантарам"... А ще на ютюбі є багато шокуючого контенту про ******* Індію. І не забувайте що Індія стала незалежною країною ще в 1947 році. Ну і який результат? "Суцільний потенціал" від навчання англійською і здобутки ... в сфері виробництва підроблених ліків. Талановиті люди тікають з Індії... Свого часу я товаришував з родиною індійців в Лондоні. Вони навіть в кошмарному сні не могли уявити повернення в Індію, але тримали ресторанчик індійської кухні для місцевої громади і вчили дітей "на всі гроші" на стоматологів.
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17.06.2024 01:47 Ответить
В подібних випадках індусам слід відразу казать про дві речі :
1) Джамму і Кашмір (спірна територія Індії з Пакистаном)
2) Ладакх (урочище Аксай-Чин - спірна територія Китаю та Індії)

Остання збройна сутичка була в Аксай-Чин у 2020 році Щось вони самі не можуть усвідомить з 1962 року що "сталий мир "вимагає діалогу обидвох учасників і практичної взаємодії між сторонами конфлікту".
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17.06.2024 03:46 Ответить
Це ви з якого фільму дізналися? Зіта і Гіта?
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16.06.2024 23:33 Ответить
Це в Індонезії деякі народності сплять роками з покійником поки на сто чи двісті биків не назбирають щоб зарізати їх на похоронах.
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16.06.2024 23:47 Ответить
Країна де кастовість ви називаєте демократичною?))) немає там ніякої демократії... там правлять вищі касти... а вся їх демократія ілюзія з індійських фільмів
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17.06.2024 09:17 Ответить
Індуси як китайці такі ж хитродупі.
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16.06.2024 22:08 Ответить
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16.06.2024 22:10 Ответить
Уго, який прикольний бізнес))) тільки ті трупи, без відповідного зберігання до Єгипту не доберуться))

Прикольніше б було: групу єгипетських бальзамувальників незаконно виняйняли для виготовлення мумій з російських військових, що закабздонілись в Україні та подальшого продажу на Алі-Експрес.
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16.06.2024 22:18 Ответить
"...трупи, без відповідного зберігання до Єгипту не доберуться..."
Простіше простого. Заливаємо бітумом (білоруським) - і мумія готова "in situ".
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16.06.2024 22:25 Ответить
Таку мумію навіть білоруси не куплять((
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16.06.2024 22:47 Ответить
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16.06.2024 23:01 Ответить
"Сміяться при слові "лопата"! Читав недавно що польські генетики дослідили велику кількість єгипетських мумій та провели порівняльне дослідження Вияснилося що переважна більшість ********* населення Єгипту за своїми генетичними характеристиками не має ніякого стосунку до древніх єгиптян - вони більш близькі до євреїв Близького Сходу
Так от питання: "Де ж ми могли набрать стільки трупів "російських євреїв" на території України щоб організувать "промислові поставки"? Адже за будь-якої загрози мобілізації євреї тікають з країни перебування У росії євреї залишилися лише на Останкіно та в ГосДурі А ні ті ні інші на фронт не потрапляють!
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17.06.2024 03:57 Ответить
Не знаю скільки жидів зараз лишилось в **********, але станом на лютий 2022 їх там було 240 000, а в Україні станом на 22.08.2021 лишалось всього 40 000. Думаю після війни зясується що у нас лишилось "300 єврєйцєв зє", але й ті будуть під слідством...
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17.06.2024 06:08 Ответить
Вуйку - нині мумія то не завжди єврей. І кацап сайдьот.
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17.06.2024 08:57 Ответить
Странно, откуда трупы? Патерь то нет!
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16.06.2024 22:53 Ответить
На мумії чи на мумійо?
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16.06.2024 23:48 Ответить
Не буду больше смотреть индийское кино, нах...
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16.06.2024 22:10 Ответить
🤣
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16.06.2024 22:16 Ответить
І пити "індійський" чай, той, що із слонами - не буду.
А "індійське кіно" ненавиджу з дитинства, через верескливі голоси, якими кричать та співають "індєйци".
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16.06.2024 22:22 Ответить
В тему - по Г+Г весь день крутять "Мир наизнанку" в Індії))
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16.06.2024 22:49 Ответить
"ґ+ґ" не дивлюсь, і в Індії не бував, але згоден з пані. Два чоботи - два "Ґ".
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16.06.2024 23:00 Ответить
Та й я не дивлюсь..шукала щось подивитись по каналах просто..ніф цікавого, тупо на ютубі дивлюсь історичне
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16.06.2024 23:47 Ответить
На початку 80-х випадково бачив вживу дуже знаменитого на той час Амітабха Баччана. В Пітері в Ермітажі. Він був мабуть з дружиною, нижчою його на голову.
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17.06.2024 00:00 Ответить
Хитрожопые цыгане.
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16.06.2024 22:11 Ответить
Ще би, Індія, Китай, Ватикан, Туреччина, Швейцарія за діалог та інтереси обох сторін, що дає можливість доїти козломордих задаром.
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16.06.2024 22:14 Ответить
виступають за "інтереси обох сторін" ну це все, що треба знати про Індію, де досі відбуваються ритуальні вбивства!
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16.06.2024 22:16 Ответить
Кастовий поділ - основа демократії (Індія ж у нас res publicum?)
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16.06.2024 23:08 Ответить
Пид..ры лицемерые. Прекрасно знают, что такие переговоры невозможны. Для восстановления международного права и Устава ООН кацапы на переговорах могут быть только ввиде капитулянтов
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16.06.2024 22:17 Ответить
Індія не підписала комюніке Глобального саміту миру, бо виступає
за інтереси мацкалів
тобто знищення українців від мала до велика
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16.06.2024 22:17 Ответить
пріхільнікам богатотисячелетней культури індусів та кітайцев
1.кітайци-вбілі майже всіх маліх птах і потім дохлі з голоду
мільйонамі, бо урожай зточіла сарана..
2.індусі-взагалі жівут в лайне
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16.06.2024 22:22 Ответить
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16.06.2024 22:22 Ответить
щоб тарасік не казав постить цього перевертня не комільфо
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16.06.2024 22:30 Ответить
насправді Індія виступає за бабло.
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16.06.2024 22:29 Ответить
ось і не знаєш за кого вболівати в протистоянні за Джаму та Кашмір
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16.06.2024 22:32 Ответить
Все , кто упоминает " обе стороны " - конченные мрази .
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16.06.2024 22:32 Ответить
Погано красти ніки. Не треба робити Абібаса.
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17.06.2024 00:02 Ответить
Виступає за інтереси рашки - нафтодолари понад усе
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16.06.2024 22:33 Ответить
алоїзович перевертається в труні... не той час вибрав, аби народитись...
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16.06.2024 22:35 Ответить
"лише ті варіанти, які є прийнятними для обидвох сторін, можуть призвести до тривалого миру "

Таких варіантів не існує. Бо кацапи бажають знищити Україну, а для України то є неприйнятним.
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16.06.2024 22:36 Ответить
саме так Індія виступає за те, що б дозволити канібалу обирати який шматок тіла йому більше смакує.
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16.06.2024 22:41 Ответить
Китай висунув претензії на індійський штат Аруначал-Прадеш. Вважаю, що потрібно враховувати інтереси Кітаю! Чи це інше?
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16.06.2024 22:36 Ответить
И провести рехерендум!
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16.06.2024 23:05 Ответить
Потомки босоногого Ганді коли носярами не почують запах наживи і пальцем ноги не поворухнуть. Поки на нуждах х......наживаються, ні хера робити не будуть. Предки ромалів.
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16.06.2024 22:49 Ответить
Усі країни промоскальського БРІКС не пописали комюніке Глобального саміту миру,
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16.06.2024 22:50 Ответить
Індія зараз другий імпортер рашисткоі нафти. Розраховується своіми рупіями, котри нафіг нікому не потрібні, тобто даром ращка поставляє.

І на тлі оцієіі халявного нафтопаду індуси будуть проти рашки?
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16.06.2024 22:51 Ответить
"вимагає діалогу обидвох учасників і практичної взаємодії між сторонами конфлікту" ©
Так чого ж з Кітаєм діалогу не виходить у індусів ?
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16.06.2024 22:52 Ответить
...і не тільки з китайозами
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17.06.2024 04:28 Ответить
чергове підтвердження того, що ні на який так званий "глобальний південь" не треба витрачати час та зусилля, а сконцентруватися на розвинених країнах. Мало того що ці ..... допомагають кацапам обходити санкції та купляють їхні ресурси, так ще й варнякають щось про типу справедливість для обох сторін. Продовольча безпека кажете ? - якщо ви не поважаєте наші інтереси то здохніть з голоду чортові лицеміри.
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16.06.2024 22:54 Ответить
Чий Кашмір, індуси?
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16.06.2024 22:57 Ответить
і коню зрозуміло що пакистанський !!!
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16.06.2024 23:14 Ответить
А Украина за это будет продолжать кормить 1,5 млрд. индусов.
Наш союзник - Пакистан.
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16.06.2024 22:58 Ответить
Индусов гнать из Польши!
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16.06.2024 23:05 Ответить
Индия поставила знак = между агрессором и ее жертвой
Интересно, а что будет делать Индия, когда на нее с одной стороны двинет Китай, а с другой - Пакистан?
Отдаст молча свои территории ради мира?
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16.06.2024 23:10 Ответить
Ну ясен пень. Индусы так же как и китайцы сейчас пользуются моментом и высасывают у ***** по дисконту ресурсы, взамен на *дружбу*. Ну зато теперь видно что все определились и нарисовалась четкая Ось Зла. Нам ничего другого не остается как тянуть ету войну долгие годы пока все китаезы, индусы, арабы и прочая мразь не обглодают рашку до состояния скелета.
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16.06.2024 23:13 Ответить
Да хоть кто нибудь наконец то скажет реально и в слух, что любые переговоры---это всегда схема взаимо уступок?! Да, конечно кому то больше, а кому то из двух достанется либо меньше либо больше! Военным же путём мы эту войну не выиграем никогда. Очень скоро сложится ситуация, когда даже получив что просим, воевать будет не кому с этим оружием. Тем более оружия никто и не даст для победы. Индия здесь права. Там была война с Пакистаном, долго, погибло не меряно. Давно уже тихо. Как то сговорились. И забыто давно.
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16.06.2024 23:24 Ответить
Ти правий, але лише частково. Так, скоріше за все домовлятися доведеться. Так про захоплення Москви не йдеться. Але може статися так (з допомогою союзників), що рашка не зможе ні наступати, ні тримати территорії без величезних втрат і збитків для себе, що може поставити під питання само існування імперії. Ви бачили, скільки комплексів ППО вже винесла Україна, а це тільки початок. Пізніше з'явиться авіація. Паралельно рашці блокують доступ до міжнародних ринків. Їх душать, поступово, але душать, вони стають токсичними для Індії і Китаю. Подивимось, що буде далі. Дуже погано, що у нас в цей час зовсім немає сильних диипломатів в керівництві. Ці процеси можна б було значно прискорити. А переговори однозначно будуть, але у нашіх інтересах проводити їх з позиції сили. І на мій погляд краще втаратити Луганськ, Донецьк і Крим, але бути в ЄС і НАТО, ніж повернути все і залишитись нейтральною країною без армії.
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17.06.2024 00:06 Ответить
Ох и банили меня и слова лишали на Цензоре в 15 г! И позже тоже. А шанс был. Кажись в конце 17г дали безвиз нам, не верил до последнего. И главное, кацапы первые три года с 14 г начиная даже не заикались взять ордло в состав свой. Очень хотели чтоб автономию мы им дали обширную. Ведь мы Крым просрали в 92 г когда дали автономию. Стоило пороху рискнуть. Признать суверенитет ордло, в тех границах, отказатся от Крыма и тут же ввести визовый режим с ними и кацапами. В Нато пообещать не вступать, но отказатся денонсировать будапешт 94! Ведь гаранты не прогарантировали, а один гарант ещё и напал. Конечно проводить переговоры закрытые с Западом. У пороха это получалось. Да был риск, и Запад это показал уже после 22г. Но тогда эта война была гораздо более подлой для касабов после того, что сделалось накануне. Задним числом все умные и даже пророки, можно посмеятся с того что тогда и сейчас печатаю. Но теперь отдадим гораздо больше. Кстати много раз напоминал про канал судоходный через перешеек в крым, что бы портам Бердянск и Мариуполь быть свободными. По своей территории конечно прорыть. Не так давно Саудовская Аравия сделала Катар островом, по обоюдному согласию. Теперь денежки плывут за канальный сбор. Кстати Япония это делает давно и отлично. Они и Суэцкий сделали двусторонним. И пошло в бюджет ****-ту сразу в первом полугодии 870 миллионов долларов в бюджет за прохождение. Но смелым нужно быть и не боятся терять. Не терявши не находят.
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17.06.2024 21:04 Ответить
Ну вот давай представим ситуацию - к тебе в дом ворвался бандит, убил твою жену, занял комнату. Но ты смог как-то дать ему отпор и он говорит - ОК, давай я дальше пока не буду захватывать всю твою квартиру и убивать твоих детей, но за это ты признаешь занятую комнату + отдашь мне кухню и туалет, ну что бы жить можно было нормально. И перепишешь соответственно на меня документы. А также подпишешься, что претензий никаких не имеешь больше. Пришедший намного позже полицейский стоит в сторонке, иногда дает пластырь и зеленку, чтобы ты мог раны залепить, а ну и дал еще газовый балончик (но намного позже чем нужно), но только сказал использовать крайне редко и осторожно - газ в нем слабенький и его мало. А о том чтобы арестовать бандита - и речи нет. А пришедшие на это посмотреть соседи говорят-ну да, нужно учитывать интересы обеих сторон. Ну мол отдай ему может туалет, а кухню ползуйте совместо. И будете мирно сосуществовать. Ну а убитую жену - забыть и перевернуть страницу истории. Вот примерно это ***** и предлагает. Рашка может продолжать войну десятилетиями, у них хватит ресурсов. И договориться невозможно. И военным путем победить невозможно. Взят курс на полное физическое уничтожение Украины. И это почти всех устраивает.... честно, я не очень вижу выход из этой ситуации, к сожалению. Реально нас спасет лишь чудо. А никакие саммиты точно не помогут....
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17.06.2024 00:17 Ответить
У нас так не буде. Всі історичні паралелі зажди притягнуті за вуха. Без України нема росії - там вже всі цим імперіалізмом вкушені і здуріли - від х-ла до останнього кінченого бідного алкаша. І вони будуть домагатись свого. У нас з кацапами буде свій неповторний історичний оригінал.
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17.06.2024 00:20 Ответить
отак і використовують таких індій. коли настане їх черга, то інші теж за обидві сторони виступатимуть.
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16.06.2024 23:59 Ответить
Учєніє Бхарабхабхі Бхібхарубхі всєсільно, потому что оно вєрно!
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17.06.2024 00:16 Ответить
Подивимося незабаром на "діалог" Індії з Пакістаном.
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17.06.2024 01:06 Ответить
Індуси у твітері на початку рашиського вторгнення масово бажали українцям смерті, і щоб раша всіх захопила. Чому?
Лише тому що колись Україна продала Пакистану 300+ танків Т-80.
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17.06.2024 01:40 Ответить
Хитрожопі індуси. Не здивований взагалі
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17.06.2024 01:38 Ответить
Чей Кашмир, Зита и Гита?
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17.06.2024 01:52 Ответить
Индусы у нас лидируют в списке народов, кому не хотим сдавать квартиры. Случайность?
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17.06.2024 01:54 Ответить
У нас немає конфлікту, а є зовнішня агресія. Дипломатія, поганий замінник армії. Ось в КНДР ніяких конфліктів.
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17.06.2024 01:57 Ответить
Индусы и китайцы на стороне россии тоесть агрессора и признают их в качестве не оккупанта а "участника конфликта ".Представьте себе что на ваш дом напали бандиты и насильно хотят отобрать дом. А суд и прокурор рассматривают вас и бандитов "конфликтующими сторонами"?
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17.06.2024 07:24 Ответить
індуси вороги, поплічники рашистів, так і запишемо
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17.06.2024 07:29 Ответить
секретар мзс ще нещодавно був послом в лаптєногих.
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17.06.2024 07:41 Ответить
потому что имееть хороший навар с мордорской нефти!
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17.06.2024 08:00 Ответить
 
 