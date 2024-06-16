Следующий саммит мира может состояться до выборов в США, - глава МИД Швейцарии Кассис
Следующий саммит мира может состояться до президентских выборов в США в ноябре.
Об этом заявил глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис, пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
Однако, где может состояться второй саммит мира, пока неизвестно.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции по результатам Глобального саммита мира, который состоялся в эти выходные в Швейцарии, рассказал, что работа над проведением второго саммита мира уже идет. Он также добавил, что некоторые страны уже выразили свою заинтересованность в проведении следующего саммита мира. Украина, по его словам, начала переговоры с ними по этому поводу. Однако президент не назвал, какие именно страны выразили желание предоставить площадку для второго саммита мира.
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Ми бачимо як змінив свою думку Ілон Маск, який підтримує кампанію Трампа.
Невже є шанси, що діставшись влади вони не здадуть нас *****. Щось не віриться.
тут Джо вік грає ключову роль, та і шо там казати - шалена інфляція.
Україна всім, крім українців в Америці, нікого не хвилює
та і то далеко не всіх українців...
образив іншого хама-придурка-брехуна...
а це вже персональне!
і пляжі і палауянкі з палауянцямі і тута ми в хакі - все по зеленому!
Чего бы не встретится?
Тем более, что результаты саммита никого ни к чему не обязывают.
Он фотографируется на фоне представителей около 100 сран мира,
находясь в центре и впереди всех!
И это уже история на века!
Для артиста - это пик славы, о котором Зеленский 5 лет назад даже мечтать не мог!
Его сейчас шпилит так, что и травка не нужна.