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Следующий саммит мира может состояться до выборов в США, - глава МИД Швейцарии Кассис

Наступний саміт миру може відбутися до виборів у США, - глава МЗС Швейцарії Кассіс

Следующий саммит мира может состояться до президентских выборов в США в ноябре.

Об этом заявил глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис, пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Однако, где может состояться второй саммит мира, пока неизвестно.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции по результатам Глобального саммита мира, который состоялся в эти выходные в Швейцарии, рассказал, что работа над проведением второго саммита мира уже идет. Он также добавил, что некоторые страны уже выразили свою заинтересованность в проведении следующего саммита мира. Украина, по его словам, начала переговоры с ними по этому поводу. Однако президент не назвал, какие именно страны выразили желание предоставить площадку для второго саммита мира.

Читайте также: Швейцария не исключает участия Путина в будущих конференциях относительно мира в Украине, несмотря на ордер МКС на его арест, - Амгерд

Автор: 

Швейцария (613) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+5
Вас там усіх бубачка покусав? Чи дерьмак? їбaнyлиcь там вже зовсім?
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16.06.2024 21:05
+3
на жаль в нього є підстави.
тут Джо вік грає ключову роль, та і шо там казати - шалена інфляція.
Україна всім, крім українців в Америці, нікого не хвилює
та і то далеко не всіх українців...
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16.06.2024 21:07
+2
Трамп впевнений у своїй перемозі.
Ми бачимо як змінив свою думку Ілон Маск, який підтримує кампанію Трампа.
Невже є шанси, що діставшись влади вони не здадуть нас *****. Щось не віриться.
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16.06.2024 20:56
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Трамп впевнений у своїй перемозі.
Ми бачимо як змінив свою думку Ілон Маск, який підтримує кампанію Трампа.
Невже є шанси, що діставшись влади вони не здадуть нас *****. Щось не віриться.
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16.06.2024 20:56 Ответить
на жаль в нього є підстави.
тут Джо вік грає ключову роль, та і шо там казати - шалена інфляція.
Україна всім, крім українців в Америці, нікого не хвилює
та і то далеко не всіх українців...
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16.06.2024 21:07 Ответить
but nothing is finished until it's finished.
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16.06.2024 21:09 Ответить
Хай би Зеля не пи@дів, називаючи Трампа лузером ,а то Трамп зробить лузерами нас.
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16.06.2024 21:28 Ответить
декотрі на бачять зв'язку між коли один хам-придурок-брехун
образив іншого хама-придурка-брехуна...
а це вже персональне!
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16.06.2024 21:56 Ответить
Палау не кращє місце?
і пляжі і палауянкі з палауянцямі і тута ми в хакі - все по зеленому!
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16.06.2024 21:00 Ответить
В США саміт не відбудеться точно, бо Єрмачки з Зеленськими постійно балаболять про "присутність" рашистів - для цього все і робиться, аби знову заглянути путіну у той отвір, де видно мир. А в США рашисти точно не поїдуть. Тож Єрмачок кістками ляже і Зеленського скрутить у дульку, а саміт в США не допустить.
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16.06.2024 21:03 Ответить
Вас там усіх бубачка покусав? Чи дерьмак? їбaнyлиcь там вже зовсім?
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16.06.2024 21:05 Ответить
Саудівська Аравія скоріше за все
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16.06.2024 21:18 Ответить
Кассіс раденький , це чмо🤡 добре просуває тепникі фесбешні по Україні ...а шо поробиш українці зробили свій вирок ...пі* дець ...коли я, свій сад побачу ...?!
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16.06.2024 21:22 Ответить
Повертайся та й побачиш ,чи в фатерланді краще ?
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16.06.2024 21:31 Ответить
Так краще...у цей час війни ,та жаху в Україні, та при цієї владі зрадників, я не витримаю ...спортивна тітка ,але вже 67
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16.06.2024 22:14 Ответить
Зараз міграція через війну , а потім буде ще більше через політичних мотиви.
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16.06.2024 22:34 Ответить
І через економічні теж ,бо життя стане ще гіршим ,як воно було до війни.
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17.06.2024 14:46 Ответить
Ну так ви видно багата тікта ,якщо було за що виїхати до Німеччини ,ну а нам біднякам сидіти тут довіку без світла (цілий рік)і тепла (зимою) і з мізерними пенсіями і зарплатами і космічними цінами і тарифами ,така вже наша доля.
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17.06.2024 14:45 Ответить
Ніт , я не багата тітка ,просто своєчасно випхала дітей на заробітки і заборонила повертатися в Україну
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17.06.2024 18:36 Ответить
Мені б таку тітку !
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17.06.2024 20:05 Ответить
Можу тільки молитися за всіх, хто в Україні ...як піде 🤡 у відставку за станом здоров'я то і в Україні на лад піде
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17.06.2024 20:22 Ответить
От тільки і залишилось ,що молитись.
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17.06.2024 20:25 Ответить
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17.06.2024 20:44 Ответить
Їх там що, хрінпіду покусав?
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16.06.2024 21:34 Ответить
Хорошая еда, хорошая выпивка за счет страны- организатора, т.е. Украины.
Чего бы не встретится?
Тем более, что результаты саммита никого ни к чему не обязывают.
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16.06.2024 23:16 Ответить
Тільки навіщо вони називають це саммітом миру? Де там про мир? Та й про війну, про вторгнення, про окупацію, про геноцид?
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17.06.2024 02:31 Ответить
А як мали назвати, "саміт цирку" чи що?
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17.06.2024 03:22 Ответить
Майже. А що - довго готувались, репетиції, безкінечні анонси, обіцянки. Приїхали, порозважали, справились. А - ще купу грошей витратили, які ще є боргом для нас. Регочуть тільки не глядачі.
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17.06.2024 10:35 Ответить
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17.06.2024 10:39 Ответить
Только один Зеленский имеет выгоду из саммита.
Он фотографируется на фоне представителей около 100 сран мира,
находясь в центре и впереди всех!
И это уже история на века!
Для артиста - это пик славы, о котором Зеленский 5 лет назад даже мечтать не мог!
Его сейчас шпилит так, что и травка не нужна.
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16.06.2024 23:21 Ответить
Достойний послідовник свого баті - х..йла. Той теж у центрі стояв і у G20 i y G8 (еліта світу!) і на зустрічі з королями і Папою спізнювався. А посадять сракою на кілок.
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17.06.2024 02:38 Ответить
 
 