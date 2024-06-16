Следующий саммит мира может состояться до выборов в США, - глава МИД Швейцарии Кассис

Следующий саммит мира может состояться до президентских выборов в США в ноябре.

Об этом заявил глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис, пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Однако, где может состояться второй саммит мира, пока неизвестно.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции по результатам Глобального саммита мира, который состоялся в эти выходные в Швейцарии, рассказал, что работа над проведением второго саммита мира уже идет. Он также добавил, что некоторые страны уже выразили свою заинтересованность в проведении следующего саммита мира. Украина, по его словам, начала переговоры с ними по этому поводу. Однако президент не назвал, какие именно страны выразили желание предоставить площадку для второго саммита мира.

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