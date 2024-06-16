Участники Глобального саммита мира согласовали общую позицию по трем пунктам: продовольственная безопасность, ядерная и энергетическая безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев
Во время Глобального саммита мира в Швейцарии, который состоялся 15-16 июня, участники согласовали общую позицию по трем пунктам: продовольственная безопасность, ядерная и энергетическая безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев и украинок, взрослых и детей, которых похитила Россия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Президента.
Как отмечается, ключевые принципы относительно этих элементов для справедливого и устойчивого мира изложены в Совместном коммюнике об основах мира.
Этот Саммит стал самым масштабным международным мероприятием ради Украины и мира - в нем приняли участие 101 страна и международная организация, представляющие все части мира и континенты - Латинскую Америку, Ближний Восток и Азию, Африку, Европу, Тихоокеанский регион, Австралию, Северную Америку.
Сообщается, что две трети стран-участниц были представлены на самом высоком уровне. Саммит позволил каждому из участников продемонстрировать глобальное лидерство. Фактически, это мероприятие является первым шагом к справедливому миру, основанному на Уставе ООН и базовых принципах международного права.
О чем говорится в Совместном коммюнике
В коммюнике участники Саммита отметили, что использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде, а украинские атомные электростанции и установки, в частности Запорожская АЭС, должны работать безопасно и защищено под полным суверенным контролем Украины и надзором МАГАТЭ.
Совместное коммюнике также содержит пункт о бесперебойном производстве и поставках продуктов питания. Нападения на торговые суда, гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру - неприемлемы. В коммюнике отмечается, что продовольственную безопасность никоим образом нельзя использовать в качестве оружия.
Военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена, а все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и гражданские - возвращены в Украину.
Как отмечается, это - три из десяти пунктов Формулы мира, которую президент Владимир Зеленский представил в ноябре 2022 года, во время встречи G20 в Индонезии. Работа по остальным пунктам будет продолжена вместе с мировым сообществом в определенных на Саммите рабочих форматах.
Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.
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І ЩО ДАЛІ?!!
Як ви примусите Рашку виконати ці три пункти?!
1. Повернути під контроль Україні ЗАЕС.
2. Не обстрілювати Одесу та інші порти.
3. Повернути всіх полонених.
По - моєму, за наші гроші піар нашої влади, те великий пшик в простір!...
" Резоньорство" - порожні балачки, які не дають ефекту!...
Дивна істота на фото, ну дуже напоминає, отого криворотого єрмака…
То хто з них, на найвищому рівні??
Оце зеля досидів, до днища!! Ларьочник від пивних, приперся і притерся…
З 21 травня пішов зворотній відлік, для зелі - янелоха…
Рішення КСУ від 2014 року, треба привладним виконувати!
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
И съездили на выходные в Швейцарию.