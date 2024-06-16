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Участники Глобального саммита мира согласовали общую позицию по трем пунктам: продовольственная безопасность, ядерная и энергетическая безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев

Глобальний саміт миру у Швейцарії

Во время Глобального саммита мира в Швейцарии, который состоялся 15-16 июня, участники согласовали общую позицию по трем пунктам: продовольственная безопасность, ядерная и энергетическая безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев и украинок, взрослых и детей, которых похитила Россия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Президента.

Как отмечается, ключевые принципы относительно этих элементов для справедливого и устойчивого мира изложены в Совместном коммюнике об основах мира.

Этот Саммит стал самым масштабным международным мероприятием ради Украины и мира - в нем приняли участие 101 страна и международная организация, представляющие все части мира и континенты - Латинскую Америку, Ближний Восток и Азию, Африку, Европу, Тихоокеанский регион, Австралию, Северную Америку.

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Сообщается, что две трети стран-участниц были представлены на самом высоком уровне. Саммит позволил каждому из участников продемонстрировать глобальное лидерство. Фактически, это мероприятие является первым шагом к справедливому миру, основанному на Уставе ООН и базовых принципах международного права.

О чем говорится в Совместном коммюнике

В коммюнике участники Саммита отметили, что использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде, а украинские атомные электростанции и установки, в частности Запорожская АЭС, должны работать безопасно и защищено под полным суверенным контролем Украины и надзором МАГАТЭ.

Совместное коммюнике также содержит пункт о бесперебойном производстве и поставках продуктов питания. Нападения на торговые суда, гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру - неприемлемы. В коммюнике отмечается, что продовольственную безопасность никоим образом нельзя использовать в качестве оружия.

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Военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена, а все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и гражданские - возвращены в Украину.

Как отмечается, это - три из десяти пунктов Формулы мира, которую президент Владимир Зеленский представил в ноябре 2022 года, во время встречи G20 в Индонезии. Работа по остальным пунктам будет продолжена вместе с мировым сообществом в определенных на Саммите рабочих форматах.

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Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.

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Швейцария (613) ядерная безопасность (495) пленные (2143) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+12
Яким чином ядерна,енергетична,продовольча безпека приблизять звільнення окупованих територій та виведення рашистських військ з України? Де тут ти,грьобаний б/ушний гандон,побачив мир для України?
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16.06.2024 17:05
+8
Комюніке є - підписанти собою задоволені а віина наша
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16.06.2024 17:00
+8
Гаразд-гаразд, скоротили всього до трьох пунктів, але підписали.
І ЩО ДАЛІ?!!
Як ви примусите Рашку виконати ці три пункти?!
1. Повернути під контроль Україні ЗАЕС.
2. Не обстрілювати Одесу та інші порти.
3. Повернути всіх полонених.
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16.06.2024 17:02
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Правила форума Совет форумчан
Комюніке є - підписанти собою задоволені а віина наша
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16.06.2024 17:00 Ответить
Ні. Якщо вони дають гроші на війну, це означае що це і їх війна також.
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16.06.2024 19:04 Ответить
Гаразд-гаразд, скоротили всього до трьох пунктів, але підписали.
І ЩО ДАЛІ?!!
Як ви примусите Рашку виконати ці три пункти?!
1. Повернути під контроль Україні ЗАЕС.
2. Не обстрілювати Одесу та інші порти.
3. Повернути всіх полонених.
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16.06.2024 17:02 Ответить
Вийти на кордони 1991 року.
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16.06.2024 17:30 Ответить
Крім "війна в Україні", а не російська агресія і сторона конфлікту повинна брати участь у наступних мирних переговорах, Україна вже зараз в односторонньому порядку бере на себе зобов'язана не бити по мирній російській нефтянці...
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16.06.2024 17:02 Ответить
А результат всього? Якими механізмами , яким шляхом ви цього доб'єтеся?!...
По - моєму, за наші гроші піар нашої влади, те великий пшик в простір!...
" Резоньорство" - порожні балачки, які не дають ефекту!...
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16.06.2024 17:03 Ответить
Не зображуй із себе божу корову! як вони повинні цього добиватися? На твою країну напали,знищують її,жменька бійців ЗСУ з останніх сил тримає оборону,а ти як смердючий тхір сидиш в норі,замість того щоб захищати Батьківщину,але з нори гнівно питаєш у лідерів Палау,Сан-Маріно,Андорри,як вони збираються зупиняти Рашку...Чувак,ти там у норі зовсім очманів від страху перед ТЦК?
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16.06.2024 17:09 Ответить
Користі від цього "саміту" - повний нуль! Папірцями-комюніке навіть підтертися не варто. Таким довбням, як ти, краще дивитись концерти кварталу-95, там можеш коментувати
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16.06.2024 17:55 Ответить
Яким чином ядерна,енергетична,продовольча безпека приблизять звільнення окупованих територій та виведення рашистських військ з України? Де тут ти,грьобаний б/ушний гандон,побачив мир для України?
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16.06.2024 17:05 Ответить
Трясця, то якби вони не узгодили те, що узгоджували на особистих зустрічах майже рік, то як би це виглядало ?
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16.06.2024 17:08 Ответить
Я ще в тому році ці пункти узгодив
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16.06.2024 17:10 Ответить
Вважаю що збиратися було не варто. Усі ці "спільні позиції" не мають ніяких наслідків. Приїхали, поїли, попили, пофоткалися та розїхалися.....
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16.06.2024 17:13 Ответить
Схоже,саміт дуже не вгодив і розчарував форумно-диванних аналітиків та обозрєватєлєй...вони гнівно вопрошают світових лідерів: чому та як? Але їх гнів скоро мине-після появи на їх горизонті першого ж ТЦКашника,зразу ж шурх у нірку....
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16.06.2024 17:14 Ответить
Угу. Все як завжди - "за все хороше, проти всього поганого". Жодного дієвого механізму примусу ********** до миру, тобто до виконання "побажань" і "рекомендацій", не передбачено взагалі. Мені одному здається що під час загрози початку Третьої Світової займатися "глобальним саммітом миру" є дурістю? Потрібна Антифашистська Коаліція. Жодна країна крім США з *********** в одиночку не впорається. В США зараз апофеоз популізму. Якщо і там владу захоплять дегенерати, а все до цього йде, то сховатися на планеті буде ніде... Дегенерат Зєлєнський обіцяє за кілька місяців організувати ще один "самміт миру", тобто ще одну зустріч політичних і військових імпотентів...
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16.06.2024 17:22 Ответить
Повідомляють оті ЗМІ, що дві третини країн-учасниць були представлені на найвищому рівні. Але ж від України… був зеля прострочений… Проте…

Дивна істота на фото, ну дуже напоминає, отого криворотого єрмака…
То хто з них, на найвищому рівні??
Оце зеля досидів, до днища!! Ларьочник від пивних, приперся і притерся…
З 21 травня пішов зворотній відлік, для зелі - янелоха…
Рішення КСУ від 2014 року, треба привладним виконувати!
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
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16.06.2024 17:28 Ответить
Гора родила мышь. Предсказуемо. Все подумали:" Чем бы дитя (Вованчик) не тешилось - лишь бы не плакало". Да и не откажешь этому мелкому шантажисту. А то скажет потом : "А вы что, таки против мира?"
И съездили на выходные в Швейцарию.
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16.06.2024 17:30 Ответить
Під час Глобального саміту миру у Швейцарії, який відбувся 15-16 червня, учасники узгодили спільну позицію щодо трьох пунктів: продовольча безпека, ядерна й енергетична безпека та звільнення всіх полонених і депортованих українців і українок, дорослих і дітей, яких викрала Росія "ПОТУЖНА "зелена прорашистська куйня" від фсб 3,14дерації за гроші українського народу,втілена рашистською агентурою на чолі з "козирним" ,яка ні на йоту не надає безпеки Україні і ні на йоту не приближає завершення війни.та мир в Україні .Куйня .яка покликана відвернути увагу світової спільноти від необхідності надати Україні необхідні види озброєнь для знищення ворога в Україні, як і неопхідність прийняття України в НАТО (ВЖЕ).за для безпеки українського народу і захисту держави Україна від дальнішої рашистської окупації..
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16.06.2024 17:42 Ответить
Таку х-ню и **** подмахнул бы.
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16.06.2024 17:43 Ответить
Ці три пункти т. "саміту" = три літери до болі відомого слова. Перша - то друга буква у слові "уха". Друга - то перша буква слова "уха". А третя то ... третя буква у слові <*****.
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16.06.2024 18:16 Ответить
А что там с Венгрией, она участвовала в саммите?
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16.06.2024 18:44 Ответить
 
 