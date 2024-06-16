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Новости Война
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80 стран и 4 организации поддержали итоговую декларацию саммита мира, - СМИ. ФОТО

Сейчас 80 стран и 4 организации поддержали итоговое коммюнике Глобального Саммита мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Підтримка декларації саміту миру

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работа над текстом декларации Саммита мира завершена, - Кулеба

По данным СМИ, среди тех, кто не поддержал декларацию - Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика и ЮАР.

Автор: 

глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+10
Саудити чомусь відсунулись від США - туляться до рашки - Таіланд - русо - турісто - Індія - дешева нафта з рашки - Мексика - сусіди США - які лізуть через кордон - ПАР - давно отруєні БРІКС
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16.06.2024 15:08
+8
Велике, Потужне, Глобальне, Всесвітнє... Ось такий у нас лідер космічного масштабу🤣😂🤣
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16.06.2024 15:07
+6
Яку безпеку для Укрїни і українського народу надає (гарантує)ця підтримка 80країн і аж 4 організацій???
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16.06.2024 15:04
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ну, шо ж.
це, перемога добра над злом!
це, мир на всій планеті!
це, ні ядерній війні!
це, мір дружба кукуруза!
це, кінець війнам і голоду у всьому світі!
вітаю себе!
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16.06.2024 15:04 Ответить
Це ще не кінець...
Це лише початок...
Це велика кукурузина...
Це зараз вінець...
Це... Цензор...
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16.06.2024 15:22 Ответить
А це Гриша - смерть мишам.
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16.06.2024 15:23 Ответить
ви, мабуть, забули.
ні! не гриша.
мойши поїли, весь стратегічний запас зерна.
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16.06.2024 15:34 Ответить
Солнечному миру - да, да, да! Ядерному взрыву - нет, нет, нет!
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16.06.2024 15:35 Ответить
наш улюбленець, кобзон, вже, всіх там, зачекався!
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16.06.2024 15:37 Ответить
Яку безпеку для Укрїни і українського народу надає (гарантує)ця підтримка 80країн і аж 4 організацій???
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16.06.2024 15:04 Ответить
Яку-яку ? Другий саміт буде. Обов'язково. І третій, і четвертий, якщо головного самітіста не зупинити. Він згоден проводити вже щонеділі по два саміту аби не повертатись в Україну ... на проблеми й на війну. Ні , не вийде з нього Олександра Великого. Той одразу мечом вузол розрубив. А цей шмарклі по країнам возить й возить А сам же прострочений як пиво ... Жигулівське у бочці.
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16.06.2024 17:38 Ответить
Таку ж як і обеспокоїність оон
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16.06.2024 15:07 Ответить
Велике, Потужне, Глобальне, Всесвітнє... Ось такий у нас лідер космічного масштабу🤣😂🤣
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16.06.2024 15:07 Ответить
лідор
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16.06.2024 15:22 Ответить
Ну так, в цьому слові багато хто одрук робить лідор він такий лідор...
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16.06.2024 15:59 Ответить
єрмак... він такий, не то, що його песик.
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16.06.2024 16:21 Ответить
Бери вище. Він вже бочком до самого Бога підлаштовується.
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16.06.2024 17:39 Ответить
Саудити чомусь відсунулись від США - туляться до рашки - Таіланд - русо - турісто - Індія - дешева нафта з рашки - Мексика - сусіди США - які лізуть через кордон - ПАР - давно отруєні БРІКС
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16.06.2024 15:08 Ответить
Це означає що ці пять країн підтоимують агресію розвязану злочинцем путіним ,саудити добре допомагають агресору за рік чотири рази знижували видубуток нафти і змушували це зробити інші країни ОПЕК ,що дало можливость рашистам непогано заробляти на нафті яка складає половину всього їхнього експорту . Але для чого це Індії ,Мексиці ,Таїланду і ПАР ?
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16.06.2024 15:09 Ответить
ацтеки, олмеки знайшли картоплю та помідори. ще тютюн. а, ще маїс.
українці, не уявляють життя, без цього.
так, шо, ацтеки, олмеки брати нам!
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16.06.2024 15:15 Ответить
Одні там наживаються на війні отримуючи з хорошим дисконтом природні ресурси з кацапів, інші десь в душі морально задоволені що в "зажратій" Європі знову війна.

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16.06.2024 15:20 Ответить
Ось список 10 країн-лідерів за видобутком нафти (в б/д): ну це так вам що Саудити самі нічого не рішають в цьому бізнесі
США: 18,86 млн б/д
Росія: 11,31 млн б/д
Саудівська Аравія: 10,46 млн б/д
Канада: 5,70 млн б/д
Китай: 5,38 млн б/д
Ірак: 4,50 млн б/д
ОАЕ: 4,10 млн б/д
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16.06.2024 15:24 Ответить
Список десяти країн лідерів за видобутком нафти складається з шести держав!!??
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16.06.2024 17:34 Ответить
Це змінює зміст написаного??????

Ось список 10 країн-лідерів за видобутком нафти в 2022 році (в б/д):
США: 18,86 млн б/д Росія: 11,31 млн б/д Саудівська Аравія: 10,46 млн б/д Канада: 5,70 млн б/д Китай: 5,38 млн б/д Ірак: 4,50 млн б/д ОАЕ: 4,10 млн б/д Бразилія: 3,83 млн б/д Норвегія: 2,15 млн б/д Іран: 2,13 млн б/д
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16.06.2024 21:38 Ответить
Будапешт*20
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16.06.2024 15:13 Ответить
95.....
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16.06.2024 15:16 Ответить
Кінець війні?
Ну, слава Богу!
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16.06.2024 15:29 Ответить
Я пукнув лежачи у ванні, це також не менш важливо підсумків самміту!!
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16.06.2024 15:32 Ответить
"папа" теж не підписав, що було цілком очікувано.
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16.06.2024 15:41 Ответить
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16.06.2024 15:42 Ответить
ну не завгосп же писати
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16.06.2024 15:44 Ответить
Хто тепер скаже *****, що він не помилився з нашим простроченим. По кацапські це НЕЛЕГІТИМНИЙ. В Україні його ще ... балують, не АБІЖАЮТ.
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16.06.2024 17:42 Ответить
https://expres.online/podrobitsi/globalniy-samit-miru-yak-zakinchivsya-pershiy-den-zayavi-lideriv До делегації увійшли: президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, перша віцепрем'єр-міністерка - міністр економіки України Юлія Свириденко, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заступники керівника ОПУ Ігор Брусило, Микола Точицький та Ігор Жовква, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Швейцарській Конфедерації та в Князівстві Ліхтенштейн Ірина Венедіктова.
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17.06.2024 02:20 Ответить
Добыча нефти это одно , а экспорт нефти и нефтепродуктов совсем другое .США все эти мл.б. перерабатывает на месте или продает ближайшим соседям ... .
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16.06.2024 15:42 Ответить
Бразілії теж не бачу..і хай наразі ці підпри що не підтримали обгрунтують...особливо за індусів цікаво..стали в один стрій зі своїми конкурентами-ворогами як китайози
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16.06.2024 15:43 Ответить
наразі почув файну думку, що з десяти пунктів, мирного плану зе,
для глобального саміту миру залишили лише 3 для того,
щоб зібрати побільше країн і організацій.
і це зрозуміло - бо тим тей пункт не подобається,
цим цей - пес їх по 10ти пунктах збереш.
і сама сабою закралася думка, а якщо зовсім без пунктів саміти збирати?
то, мабуть і пінгвіни з Антарктіди відвідають такий саміт.
за підсумками - великий пук у калюжу, які пункти такі і підсумки, домовилися домовлятися...
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16.06.2024 15:52 Ответить
Ще один кінець епохи бідності
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16.06.2024 16:05 Ответить
Угорські цигани теж підтримали Поганий знак
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16.06.2024 16:15 Ответить
Серед тих, хто не підписав комюніке, Вірменія, Бразилія, Індія, Мексика, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Таїланд, ПАР.
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16.06.2024 16:28 Ответить
Індія все ще намагається всидіти на двох стільцях...
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16.06.2024 16:38 Ответить
 
 