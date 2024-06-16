80 стран и 4 организации поддержали итоговую декларацию саммита мира, - СМИ. ФОТО
Сейчас 80 стран и 4 организации поддержали итоговое коммюнике Глобального Саммита мира.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
По данным СМИ, среди тех, кто не поддержал декларацию - Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика и ЮАР.
Топ комментарии
+10 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий16.06.2024 15:08
+8 Сергей Васильев #322886
показать весь комментарий16.06.2024 15:07
+6 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий16.06.2024 15:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це, перемога добра над злом!
це, мир на всій планеті!
це, ні ядерній війні!
це, мір дружба кукуруза!
це, кінець війнам і голоду у всьому світі!
вітаю себе!
Це лише початок...
Це велика кукурузина...
Це зараз вінець...
Це... Цензор...
ні! не гриша.
мойши поїли, весь стратегічний запас зерна.
українці, не уявляють життя, без цього.
так, шо, ацтеки, олмеки брати нам!
США: 18,86 млн б/д
Росія: 11,31 млн б/д
Саудівська Аравія: 10,46 млн б/д
Канада: 5,70 млн б/д
Китай: 5,38 млн б/д
Ірак: 4,50 млн б/д
ОАЕ: 4,10 млн б/д
Ось список 10 країн-лідерів за видобутком нафти в 2022 році (в б/д):
США: 18,86 млн б/д Росія: 11,31 млн б/д Саудівська Аравія: 10,46 млн б/д Канада: 5,70 млн б/д Китай: 5,38 млн б/д Ірак: 4,50 млн б/д ОАЕ: 4,10 млн б/д Бразилія: 3,83 млн б/д Норвегія: 2,15 млн б/д Іран: 2,13 млн б/д
Ну, слава Богу!
для глобального саміту миру залишили лише 3 для того,
щоб зібрати побільше країн і організацій.
і це зрозуміло - бо тим тей пункт не подобається,
цим цей - пес їх по 10ти пунктах збереш.
і сама сабою закралася думка, а якщо зовсім без пунктів саміти збирати?
то, мабуть і пінгвіни з Антарктіди відвідають такий саміт.
за підсумками - великий пук у калюжу, які пункти такі і підсумки, домовилися домовлятися...