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У Держдепі США занепокоєні через співпрацю Індії з Росією у військовій та технологічній сферах

У Держдепі США занепокоєні через співпрацю Індії з Росією у військовій та технологічній сферах

У Державному департаменті США висловили занепокоєння через співпрацю Індії з Росією у військовій та технологічній сферах.

Про це під час брифінгу заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Занепокоєння Держдепу пролунали після нещодавнього візиту Кемпбелла та радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана до Індії.

Кемпбелл висловив занепокоєння щодо обміну секретними технологіями з Індією, враховуючи значні військові й технологічні партнерства Нью-Делі з Росією. 

"Я думаю, що ми зробимо все можливе, щоб пом'якшити деякі з цих взаємодій (між ними, - ред.), і ми висловили певне занепокоєння. Але водночас, ми впевнені в Індії та довіряємо їй, та прагнемо розвивати наше партнерство в галузі технологій в контексті цих різних зв'язків", - сказав дипломат.

Він розповів, що Вашингтон у своєму "відвертому діалозі" з Індією чітко визначив, на які сфери впливають відносини між Нью-Делі та Москвою у військовому та технологічному плані.

Зазначається, що минулого тижня Індія та США представили низку ініціатив, спрямованих на посилення співпраці в низці галузей: напівпровідникових технологій, штучного інтелекту, критично важливих корисних копалин та сфери оборони в космосі.

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У заяві, яку опублікували після перемовин, наголошувалося, що обидві країни зобов'язалися запобігати несанкціонованій передачі чутливих технологій та технологій подвійного призначення "країнам, що викликають занепокоєння".

Нагадаємо, що Індія відмовилася бути серед підписантів комюніке Глобального саміту миру через те, що вважає, що сталий мир "вимагає діалогу обидвох учасників і практичної взаємодії між сторонами конфлікту".

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Автор: 

Держдепартамент США (1645) Індія (688) росія (65829)


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Топ коментарі
+9
Афігеть як їм ТЯЖКО!
С початку по Ірану "занепокоєні".
Потім по КНДР "занепокоєні".
За ним по КНР "занепокоєні".
Тепер по Індії "занепокоєні".
Що наступне?
По Бразилії та Саудівській Аравії будуть "занепокоєні"?
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28.06.2024 16:39
+6
Передавати технології країнам БРІКС це безумство.
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28.06.2024 16:39
+6
Шо тут дивного? Індуси як і мадьяри завжди співпрацювали з гівном. Ранійше з Гітлером, зараз з Пуйлом.
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28.06.2024 16:54
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Афігеть як їм ТЯЖКО!
С початку по Ірану "занепокоєні".
Потім по КНДР "занепокоєні".
За ним по КНР "занепокоєні".
Тепер по Індії "занепокоєні".
Що наступне?
По Бразилії та Саудівській Аравії будуть "занепокоєні"?
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28.06.2024 16:39 Відповісти
Передавати технології країнам БРІКС це безумство.
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28.06.2024 16:39 Відповісти
Так, безумство. Але ж прибуткове...
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28.06.2024 16:50 Відповісти
Занепокоєнь вже більше, аніж "гарантій безпеки" підписаних Зеленським. Хтось недопрацьовує.
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28.06.2024 16:41 Відповісти
Это другое. Американцы уже давно мух от котлет отделили.
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28.06.2024 17:46 Відповісти
Занепокоєні. Але збирання американської електроніки у Індії розвивати будуть!
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28.06.2024 16:41 Відповісти
Поки ви ''занепокоюєтеся'' то сформується ''вісь зла'' і їм буде до д**и ваше занепокоєння. Або воюєте з нами зараз, або прийдеться воювати проти нас в майбутньому!
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28.06.2024 16:47 Відповісти
už lučše bi movčaļi ....mda , perspektivi mračnie s takim kerevnictvom ta potenciino tramponom v bilom dome....mrak.
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28.06.2024 16:50 Відповісти
That's what you get for supporting the shit countries with the high technologies development.
I'd say cut them off the western developments entirely and let them rot together with the new axis of evil.
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28.06.2024 16:54 Відповісти
exactly. stop feeding those crocodiles
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28.06.2024 16:59 Відповісти
Шо тут дивного? Індуси як і мадьяри завжди співпрацювали з гівном. Ранійше з Гітлером, зараз з Пуйлом.
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28.06.2024 16:54 Відповісти
За часів Гітлера Індія була британською колонією.
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28.06.2024 17:00 Відповісти
І це не заважало папаше Індіри, Махатме, дружбаніть з Адіком.
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28.06.2024 17:12 Відповісти
Папаша не Індія.
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28.06.2024 18:05 Відповісти
Та й не дружили вони. Навіть не зустрічалися. Старий бреше.
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28.06.2024 18:06 Відповісти
Листування було дуже дружнім та теплим. Не обов'язково зустричатись.
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28.06.2024 18:29 Відповісти
Два листи, які Адiк навіть не читав?
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28.06.2024 18:53 Відповісти
ОбличчяІндії. Ось як зараз наприклад Лула де Сільва обличчя Бразилії.
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28.06.2024 18:30 Відповісти
А я пам'ятаю тільки дочку, а не обличчя "папаші". Можливо індуси вважають інше - не був там по важливим стратегічним державним задачам, як депутати від слуг на островах блаженства.
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28.06.2024 18:38 Відповісти
А США так як колись допомогли своїми кредитами фактично побудувати Рейх так і зараз своїми технологіями і кредитами розбудовують ворожі до них економіки
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28.06.2024 18:21 Відповісти
Бізнес і нічого особистого!
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28.06.2024 19:14 Відповісти
У Держдепі США занепокоєні через співпрацю Індії з Росією

Брехня!
Я уважненько дивився в їхні обличчя - анітрохи!
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28.06.2024 17:09 Відповісти
В очі скоріше.
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28.06.2024 18:06 Відповісти
Новітній російський танк Армата-2
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28.06.2024 17:12 Відповісти
Там танкісти схожі на африканців ?
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28.06.2024 18:07 Відповісти
попался индийский фонарик как паувербанк , дерьмо полное ,куча глюков , идусы хуже китайцев
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28.06.2024 17:14 Відповісти
поставили Пик контроллер , а функции тупые
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28.06.2024 17:17 Відповісти
Індуська техніка не гірша. Вона просто однаково лайнова. У Китаї просто вже навчилися робити і погану і якісну для різного споживача. А в Індії поки що все лайно. Там робоча сила дешевша, тому китайців невдовзі очікує серйозний економічний спад. Вони вже далеко не такі дешеві як були у 80-ті.
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28.06.2024 17:31 Відповісти
иностранная техника в руках дикарей так и останется дубинкой
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28.06.2024 17:15 Відповісти
Индiя завжди була совковим прихвостнем. Це у них бе вiдбереш! 💩
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28.06.2024 17:23 Відповісти
Індія - це Індія. Колишня колонія Британії. І совок їх переконував, що срср збудує комунізм. Проте Індію переконали факти: розвал комунізму, голод у московії у іншому. Індія вміє міняти курси швидко.
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28.06.2024 18:04 Відповісти
Діагноз: гостра стурбованість, що переходить у хронічну занепокоєність із частковою втратою адекватності. Лікується больовим шоком, на кшталт Перл Харбора.
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28.06.2024 17:37 Відповісти
Кацапы ждут всех..
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28.06.2024 17:42 Відповісти
Чого американці весь час переймаються після Другої світової ? Вони що забули хто переміг гітлерівську Германію ? Нагадаю, виграла цю війну як і Першу світову АМЕРИКАНСЬКА ЕКОНОМІКА. Військова. І на полях боїв Західної Європи виграв не Ф.Рузвельт, а браві американські хлопці. Хоробрі американські генерали. І вони не переймались чи турбувались, що станеться з Германією надалі. Вони припинили європейську бійню за короткий термін з мінімальними втратами. А ці республіканці та демократи весь час граються словами або термінами й не більш. А українці гинуть за демократію ? Світову ? Вороги США не чекають що там станеться в Держдепі. Вони тягнуть газопровід, везуть корейців на фронт, переконують індійців, що у них все найкраще у світі. Вони переконують діями, що американці - лузери. Америка з цим погодилась ???
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28.06.2024 18:00 Відповісти
Так америка перед війною продавала технології рейху та давала кредити тільки завдяки цим кредитам Гітлер і збудував військову машину....

А ще всі заводи в совку період індуастрілізації фактично збудовані амерами

Тому нічого нового історія повторюється, а якщо ще згадати що так званий захід в період голодомору купляв зерно в совка хоча прекрасно знав що це може бути відібраним у селян ...
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28.06.2024 18:24 Відповісти
Здається, що Індія найо.. США також, як і Китай вже наї...в. Коли ж нарешті до Заходу дійде, що Азія - це інший менталітет та цінності. Та усі технології, передані туди обернуться проти Заходу.
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28.06.2024 18:15 Відповісти
Індія буде вести себе як Китай, навіть не сумнівайтеся, шановний ДержДеп
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28.06.2024 19:34 Відповісти
 
 