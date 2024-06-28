У Держдепі США занепокоєні через співпрацю Індії з Росією у військовій та технологічній сферах
У Державному департаменті США висловили занепокоєння через співпрацю Індії з Росією у військовій та технологічній сферах.
Про це під час брифінгу заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.
Занепокоєння Держдепу пролунали після нещодавнього візиту Кемпбелла та радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана до Індії.
Кемпбелл висловив занепокоєння щодо обміну секретними технологіями з Індією, враховуючи значні військові й технологічні партнерства Нью-Делі з Росією.
"Я думаю, що ми зробимо все можливе, щоб пом'якшити деякі з цих взаємодій (між ними, - ред.), і ми висловили певне занепокоєння. Але водночас, ми впевнені в Індії та довіряємо їй, та прагнемо розвивати наше партнерство в галузі технологій в контексті цих різних зв'язків", - сказав дипломат.
Він розповів, що Вашингтон у своєму "відвертому діалозі" з Індією чітко визначив, на які сфери впливають відносини між Нью-Делі та Москвою у військовому та технологічному плані.
Зазначається, що минулого тижня Індія та США представили низку ініціатив, спрямованих на посилення співпраці в низці галузей: напівпровідникових технологій, штучного інтелекту, критично важливих корисних копалин та сфери оборони в космосі.
У заяві, яку опублікували після перемовин, наголошувалося, що обидві країни зобов'язалися запобігати несанкціонованій передачі чутливих технологій та технологій подвійного призначення "країнам, що викликають занепокоєння".
Нагадаємо, що Індія відмовилася бути серед підписантів комюніке Глобального саміту миру через те, що вважає, що сталий мир "вимагає діалогу обидвох учасників і практичної взаємодії між сторонами конфлікту".
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С початку по Ірану "занепокоєні".
Потім по КНДР "занепокоєні".
За ним по КНР "занепокоєні".
Тепер по Індії "занепокоєні".
Що наступне?
По Бразилії та Саудівській Аравії будуть "занепокоєні"?
I'd say cut them off the western developments entirely and let them rot together with the new axis of evil.
Брехня!
Я уважненько дивився в їхні обличчя - анітрохи!
А ще всі заводи в совку період індуастрілізації фактично збудовані амерами
Тому нічого нового історія повторюється, а якщо ще згадати що так званий захід в період голодомору купляв зерно в совка хоча прекрасно знав що це може бути відібраним у селян ...