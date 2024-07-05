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Новости
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Моди планирует обсудить с Путиным возвращение граждан Индии, обманом привлеченных к службе в армии РФ, - МИД страны

Моді планує обговорити з Путіним повернення громадян Індії, яких обманом залучили до служби в армії РФ, - Reuters

Ожидается, что во время своего официального визита в РФ премьер-министр Индии Нарендра Моди поднимет вопрос о возвращении граждан его страны, которых обманом привлекли к службе в армии РФ.

Об этом заявил глава МИД Индии Винай Кватра, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По оценкам Индии, в российской армии может служить от 30 до 40 ее граждан.

"Были приложены все усилия, чтобы граждане Индии вернулись как можно скорее", - сказал Кватра.

Он добавил, что 10 граждан Индии уже вернулись домой.

Reuters отмечает, что за последние несколько месяцев стало известно о нескольких случаях, когда индийцев заманивали в Россию обещаниями прибыльной работы или образования. В результате они оказывались в рядах российской армии и воевали против Украины. В мае полиция Индии арестовала четырех человек, связанных с сетью торговли людьми, которая стояла за этой вербовкой.

Известно о по меньшей мере четырех гражданах Индии, которые погибли на войне в Украине. Это заставило правительство Моди призвать к немедленному прекращению такой вербовки и быстрому освобождению индийцев, воюющих в рядах армии РФ.

Ранее СМИ сообщали, что Моди посетит Россию 8-9 июля.

Читайте также: Россия начала вербовать африканцев в армию РФ во избежание дополнительной мобилизации внутри своей страны, - британская разведка

Вербовка Россией наемников для войны в Украине

Ранее издание Forbes писало, что РФ активно проводит вербовку граждан других стран на войну против Украины. В перечень, откуда Россия вербует наемников, входит по меньшей мере 21 страна мира.

В частности, страна-агрессор вербует непальцев и граждан некоторых африканских стран.

Читайте также: Шри-Ланка запросила у России компенсацию за убитых на войне против Украины наемников

Автор: 

Индия (423) россия (96169) наемники рф (2092) Нарендра Моди (43)


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Топ комментарии
+7
Шукайте у цинкових трунах з поміткою 200
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05.07.2024 18:00 Ответить
+5
Якщо собаки ще не доїли..
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05.07.2024 18:08 Ответить
+4
Непальців русня посилала в Катманду, а цих - куди?
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05.07.2024 18:01 Ответить
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"Хінді руссі пхай пхай"!
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05.07.2024 17:58 Ответить
Шукайте у цинкових трунах з поміткою 200
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05.07.2024 18:00 Ответить
Якщо собаки ще не доїли..
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05.07.2024 18:08 Ответить
для песиків, щось новеньке.
зі смаком карі.
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05.07.2024 18:32 Ответить
Непальців русня посилала в Катманду, а цих - куди?
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05.07.2024 18:01 Ответить
манду?
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05.07.2024 18:34 Ответить
Індійці як були "індійські фільми" так і залишилися. Тупі йолопи із паралельної реальності. Нажаль до теми набивання власних кишень у декотрих їхніх хитрожопих представників це не відноситься. Чого тільки вартий комбінат в Кривому Розі. Хоч один кацапський снаряд туди впав? Ага. Х#я.
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05.07.2024 18:22 Ответить
И накуй нам тот моди мавроди?! И те кришнаиты? Там в Ганге ежедневно тонут сотни, хоть кто замечает!? И кобры кусают по сто штук в день, ночью не считают! Нахера новости эти нам?
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05.07.2024 18:33 Ответить
Індіра ганді правильно робила, що каструвала стерілізовала частину чоловиків індусів у 70х роках.
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05.07.2024 18:40 Ответить
нічого міняти - там три штуки одноногих залишилось
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05.07.2024 18:56 Ответить
а нарендру моді хто "обманом затягнув у москву" з візитом ?

йому теж пообіцяли "прибуткову роботу в галузі освіти" ?
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05.07.2024 20:05 Ответить
Прям Целки!! Матть терезы!! Обманом бедных мальчиков в трусиках.
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05.07.2024 20:42 Ответить
Количество пакетов можно обсудить.
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05.07.2024 21:56 Ответить
Моді лох, заходу вартує не інвестувати у Індію
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05.07.2024 22:16 Ответить
 
 