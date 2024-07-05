Моди планирует обсудить с Путиным возвращение граждан Индии, обманом привлеченных к службе в армии РФ, - МИД страны

Ожидается, что во время своего официального визита в РФ премьер-министр Индии Нарендра Моди поднимет вопрос о возвращении граждан его страны, которых обманом привлекли к службе в армии РФ.

Об этом заявил глава МИД Индии Винай Кватра, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По оценкам Индии, в российской армии может служить от 30 до 40 ее граждан.

"Были приложены все усилия, чтобы граждане Индии вернулись как можно скорее", - сказал Кватра.

Он добавил, что 10 граждан Индии уже вернулись домой.

Reuters отмечает, что за последние несколько месяцев стало известно о нескольких случаях, когда индийцев заманивали в Россию обещаниями прибыльной работы или образования. В результате они оказывались в рядах российской армии и воевали против Украины. В мае полиция Индии арестовала четырех человек, связанных с сетью торговли людьми, которая стояла за этой вербовкой.

Известно о по меньшей мере четырех гражданах Индии, которые погибли на войне в Украине. Это заставило правительство Моди призвать к немедленному прекращению такой вербовки и быстрому освобождению индийцев, воюющих в рядах армии РФ.

Ранее СМИ сообщали, что Моди посетит Россию 8-9 июля.

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Вербовка Россией наемников для войны в Украине

Ранее издание Forbes писало, что РФ активно проводит вербовку граждан других стран на войну против Украины. В перечень, откуда Россия вербует наемников, входит по меньшей мере 21 страна мира.

В частности, страна-агрессор вербует непальцев и граждан некоторых африканских стран.

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