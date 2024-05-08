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В Индии арестовали четырех человек за вербовку местных мужчин в армию РФ

донбас,рф,армія,окупанти,найманці

Индийские правоохранители задержали четырех человек, причастных к вербовке людей в российскую армию.

Об этом заявило Центральное бюро расследований (CBI) Индии, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что двух людей по имени Арун и Есудас задержали 7 мая в городе Тируванантхапурам, еще двух - Ниджила Джоби Бенсама в Каньякумаре и Энтони Майкла Элангована в Мумбаи - арестовали 24 апреля.

Правоохранители разоблачили сеть торговли людьми, участники которой заманивали молодых мужчин из Индии в Россию, где им обещали высокооплачиваемую работу. Вместо этого в России их тренировали и отправляли в зону боевых действий в Украине "против их воли, подвергая их жизни серьезной опасности". По данным Бюро, некоторые из этих мужчин получали серьезные ранения.

В CBI рассказывают, что Бенсам работал переводчиком и был ключевым участником сети, которая работала в России для содействия рекрутингу граждан Индии в российские войска.

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Кроме того, бюро ведет расследование в отношении частных фирм, консультирующих по визовым вопросам, и агентов, которые участвовали в перевозке индийских граждан в Россию под предлогом трудоустройства.

"Обвиняемый Майкл Энтони способствовал другому фигуранту дела по имени Фейсал Баба, который живет в Дубае, и другим, проживающим в России, в оформлении виз в городе Ченнай (Индия, - Ред.) и бронировании билетов в Россию для жертв. Обвиняемые Арун и Есудас Младший были главными рекрутерами индийских граждан в Керале и Тамилнаде для российской армии", - заявляет CBI.

Ведомство добавляет, что продолжается расследование против других вероятных участников сети по торговле людьми.

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Как цитируют индийские медиа, в марте CBI сообщала о 35 случаях привлечения граждан этого государства к российской войне против Украины.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что с целью избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации Россия вербует иностранных граждан в ряды своей армии для участия в боевых действиях в Украине.

Автор: 

Индия (404) вербовка (261) наемники рф (2071)


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Их надо срочно направить в Украину, на разминирование полей..
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08.05.2024 22:03 Ответить
Та ви що, та на рашці нескінченний людський ресурс.
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08.05.2024 22:19 Ответить
зараз у кацапів Мьянма котується, бо бірманці добре розуміють мову жестів, а це полегшує спілкування у бою.
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08.05.2024 23:54 Ответить
О!
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09.05.2024 03:27 Ответить
 
 