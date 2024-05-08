В Індії заарештували чотирьох людей за вербування місцевих чоловіків до армії РФ

Індійські правоохоронці затримали чотирьох людей, що причетні до вербування людей до російської армії.

Про це заявило Центральне бюро розслідувань (CBI) Індії, передає Цензор.НЕТ.

В повідомленні йдеться, що двох людей на ім’я Арун і Єсудас затримали 7 травня у місті Тіруванантхапурам, ще двох - Ніджила Джобі Бенсама в Каньякумарі та Ентоні Майкла Елангована в Мумбаї - заарештували 24 квітня.

Правоохоронці викрили мережу торгівлі людьми, учасники якої заманювали молодих чоловіків з Індії до Росії, де їм обіцяли високооплачувану роботу. Натомість у Росії їх тренували і відправляли до зони бойових дій в Україні "проти їхньої волі, відтак наражаючи їхні життя на серйозну небезпеку". За даними Бюро, деякі з цих чоловіків зазнавали серйозних поранень.

У CBI розповідають, що Бенсам працював перекладачем і був ключовим учасником мережі, яка працювала в Росії для сприяння рекрутингу громадян Індії до російських військ.

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Крім того бюро веде розслідування щодо приватних фірм, що консультують із візових питань, та агентів, які брали участь у перевезенні індійських громадян до Росії під приводом працевлаштування.

"Обвинувачений Майкл Ентоні сприяв іншому фігуранту справи на ім’я Фейсал Баба, який живе в Дубаї, та іншим, що проживають у Росії, в оформленні віз у місті Ченнай (Індія - Ред.) та бронюванні квитків до Росії для жертв. Звинувачені Арун і Єсудас Молодший були головними рекрутерами індійських громадян у Кералі та Тамілнаді для російської армії", – заявляє CBI.

Відомство додає, що триває розслідування проти інших ймовірних учасників мережі з торгівлі людьми.

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Як цитують індійські медіа, в березні CBI повідомляла про 35 випадків залучення громадян цієї держави до російської війни проти України.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що з метою уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації Росія вербує іноземних громадян до лав своєї армії для участі в бойових діях в Україні.