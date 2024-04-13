СБУ викрила 11 агентурних мереж з початку 2024 року, – Малюк

Служба безпеки України вже викрила 11 агентурних мереж з початку 2024 року. У 2023 році викрито 47 агентурних мереж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Голова СБУ Василь Малюк під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних рад при Президентові України.

"Сьогодні СБУ вдається працювати на випередження. У першу чергу – за рахунок системності і нових контррозвідувальних підходів. Тому що ми затримуємо не одноосібного зрадника, а, як правило, розкручуємо весь ланцюжок. Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, всі негідники затримані, а з початку цього року – викрито ще 11", – сказав Малюк.

Таким чином, спецслужба протидіє проникненню ворога на об’єкти критичної інфраструктури, в тому числі і через кіберпростір. Також блокує спроби розвідати маршрути руху міжнародної допомоги, локації підприємств ОПК тощо.

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Наприклад, нещодавно СБУ затримала агента ФСБ у Дніпрі, який знімав фото та відео місцевої ТЕС і готував ворожі ракетні удари, колишнього міліціонера на Запоріжжі, який слідкував за обʼєктами ОПК, а також кількох співробітників Укрзалізниці, які надавали інформацію ворогу щодо логістики переміщення зброї і засобів ураження.

"У нас є чітке завдання Президента Володимира Зеленського: запобігати будь-яким викликам. І ми його виконуємо, щоб захистити життя громадян і державну безпеку", – наголосив Голова СБУ.

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