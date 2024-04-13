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Новини
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СБУ викрила 11 агентурних мереж з початку 2024 року, – Малюк

малюк

Служба безпеки України вже викрила 11 агентурних мереж з початку 2024 року. У 2023 році викрито 47 агентурних мереж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Голова СБУ Василь Малюк під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних рад при Президентові України.

"Сьогодні СБУ вдається працювати на випередження. У першу чергу – за рахунок системності і нових контррозвідувальних підходів. Тому що ми затримуємо не одноосібного зрадника, а, як правило, розкручуємо весь ланцюжок. Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, всі негідники затримані, а з початку цього року – викрито ще 11", – сказав Малюк.

Таким чином, спецслужба протидіє проникненню ворога на об’єкти критичної інфраструктури, в тому числі і через кіберпростір. Також блокує спроби розвідати маршрути руху міжнародної допомоги, локації підприємств ОПК тощо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито в’язня-агента ФСБ, який вербував засуджених у колонії та планував допомагати російським ДРГ на півночі України, - СБУ. ФОТО

Наприклад, нещодавно СБУ затримала агента ФСБ у Дніпрі, який знімав фото та відео місцевої ТЕС і готував ворожі ракетні удари, колишнього міліціонера на Запоріжжі, який слідкував за обʼєктами ОПК, а також кількох співробітників Укрзалізниці, які надавали інформацію ворогу щодо логістики переміщення зброї і засобів ураження.

"У нас є чітке завдання Президента Володимира Зеленського: запобігати будь-яким викликам. І ми його виконуємо, щоб захистити життя громадян і державну безпеку", – наголосив Голова СБУ.

Читайте: Затримано депутата Дружківської міськради від ОПЗЖ, який був інформатором ФСБ на Донеччині, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (12761) ФСБ (1448) вербування (241) Малюк Василь (98)


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Топ коментарі
+12
Не надо мудохаться над этой мелочевкой
Вы ОДНУ МЕРЕЖУ на Банковой ,11 - анулируйте
И нас завтра ПОМОЩЬЮ со всего мира завалят
Вы , пан Малюк ,считаете ,что в ЦРУ , ФБР и Ми- 5
Сидят дебилы?
И они ни хрена не знают про
Владимира Александровича?
И его тайную любовь к Ермаку и Оману?
Они и про Вас все знают
У вас что - тоже рыло в пуху?
Ну а чем тогда объяснить - что Вы - такой умный
Не видите очевидных вещей
Стыдно за Вас.....
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13.04.2024 14:35
+11
Коли викриють агентурну мережу,яка замовляє в СБУ переслідування журналістів?
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13.04.2024 14:42
+10
А агентурну мережу на чолі з ''козирьом'' коли викриєте?
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13.04.2024 14:46
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"...під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних рад при Президентові України..." - альтернативний зешобловський орган управління?
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13.04.2024 14:16 Відповісти
Не надо мудохаться над этой мелочевкой
Вы ОДНУ МЕРЕЖУ на Банковой ,11 - анулируйте
И нас завтра ПОМОЩЬЮ со всего мира завалят
Вы , пан Малюк ,считаете ,что в ЦРУ , ФБР и Ми- 5
Сидят дебилы?
И они ни хрена не знают про
Владимира Александровича?
И его тайную любовь к Ермаку и Оману?
Они и про Вас все знают
У вас что - тоже рыло в пуху?
Ну а чем тогда объяснить - что Вы - такой умный
Не видите очевидных вещей
Стыдно за Вас.....
показати весь коментар
13.04.2024 14:35 Відповісти
Коли викриють агентурну мережу,яка замовляє в СБУ переслідування журналістів?
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13.04.2024 14:42 Відповісти
А агентурну мережу на чолі з ''козирьом'' коли викриєте?
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13.04.2024 14:46 Відповісти
Головне, щоб ота свора Оманська з ОПУ, дивно не зникла через кордон України, як Бакай з ДУС кучми, свого часу чи той же ЯкунОвощ !!
Уряд Національного спасіння, як повітря потрібен Україні! Але ж Зеленський, мабуть, за сценарієм шефірів-стріляних, сподівається якось пропетляти??? А воно, щось не того…..
Слава Україні!
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13.04.2024 14:46 Відповісти
Это напоминает борьбу со змеем Горыничем: одну голову срубил, две выросло. Вы сделайте так, чтобы новые сети агентов не появлялсь
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13.04.2024 14:48 Відповісти
Всі агентурні мережі викрив Артем Шило !
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13.04.2024 15:06 Відповісти
І це вони ще на Банківську не навідувалися..
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13.04.2024 15:06 Відповісти
Бігуса точно порахували мережа .только бізнес сволота
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13.04.2024 15:06 Відповісти
Цірк від зермаков для 73%даунів
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13.04.2024 15:32 Відповісти
Малюк, вумнику наш, хто здав Херсон?

11 мереж - то куйня у порівнянні із здачею Херсону навесні 2022...
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13.04.2024 15:39 Відповісти
Не лише Херсон, а майже весь південь.
Про Бердянськ , великий порт, всі мовчать. Як і хто його обороняв ?
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13.04.2024 15:57 Відповісти
Не дивись угору (С
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13.04.2024 15:42 Відповісти
Головним критерієм для СБУ була критика президента і не дай Боже Єрмака.
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13.04.2024 15:51 Відповісти
Ой, вы меня прямо шокировали буквально!
Можно с этого места места поподробней?
Как СБУ критикует президента!!!
Я вся внимание...
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13.04.2024 17:20 Відповісти
Шо ж ви, сбушники - борці з кацапською агентурою, свого Дудіна покинули на розправу тій агентурі і Червінського?
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13.04.2024 21:08 Відповісти
То й отим і займайтесь. Передайте бойові підрозділи у ЗСУ, та не пниться у бізнес.
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13.04.2024 21:14 Відповісти
 
 