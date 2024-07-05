Моді планує обговорити з Путіним повернення громадян Індії, яких обманом залучили до служби в армії РФ, - МЗС країни

Очікується, що під час свого офіційного візиту до РФ прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді порушить питання про повернення громадян його країни, яких обманом залучили до служби в армії РФ.

Про це заявив глава МЗС Індії Вінай Кватра, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За оцінками Індії, в російській армії може служити від 30 до 40 її громадян.

"Було докладено всіх зусиль, щоб громадяни Індії повернулися якомога швидше", - сказав Кватра.

Він додав, що 10 громадян Індії вже повернулися додому.

Reuters зазначає, що за останні кілька місяців стало відомо про кілька випадків, коли індійців заманювали до Росії обіцянками прибуткової роботи або освіти. У результаті вони опинялися у лавах російської армії та воювали проти України. У травні поліція Індії заарештувала чотирьох осіб, пов'язаних з мережею торгівлі людьми, яка стояла за цим вербуванням.

Відомо про щонайменше чотирьох громадян Індії, які загинули на війні в Україні. Це змусило уряд Моді закликати до негайного припинення такого вербування і швидкого звільнення індійців, які воюють у лавах армії РФ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Моді відвідає Росію 8-9 липня.

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Вербування Росією найманців для війни в Україні

Раніше видання Forbes писало, що РФ активно проводить вербування громадян інших країн на війну проти України. До переліку, звідки Росія вербує найманців, входить щонайменше 21 країна світу.

Зокрема, країна-агресорка вербує непальців та громадян деяких африканських країн.

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