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Новини
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Моді планує обговорити з Путіним повернення громадян Індії, яких обманом залучили до служби в армії РФ, - МЗС країни

Моді планує обговорити з Путіним повернення громадян Індії, яких обманом залучили до служби в армії РФ, - Reuters

Очікується, що під час свого офіційного візиту до РФ прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді порушить питання про повернення громадян його країни, яких обманом залучили до служби в армії РФ.

Про це заявив глава МЗС Індії Вінай Кватра, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За оцінками Індії, в російській армії може служити від 30 до 40 її громадян.

"Було докладено всіх зусиль, щоб громадяни Індії повернулися якомога швидше", - сказав Кватра. 

Він додав, що 10 громадян Індії вже повернулися додому.

Reuters зазначає, що за останні кілька місяців стало відомо про кілька випадків, коли індійців заманювали до Росії обіцянками прибуткової роботи або освіти. У результаті вони опинялися у лавах російської армії та воювали проти України. У травні поліція Індії заарештувала чотирьох осіб, пов'язаних з мережею торгівлі людьми, яка стояла за цим вербуванням.

Відомо про щонайменше чотирьох громадян Індії, які загинули на війні в Україні. Це змусило уряд Моді закликати до негайного припинення такого вербування і швидкого звільнення індійців, які воюють у лавах армії РФ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Моді відвідає Росію 8-9 липня.

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Вербування Росією найманців для війни в Україні

Раніше видання Forbes писало, що РФ активно проводить вербування громадян інших країн на війну проти України. До переліку, звідки Росія вербує найманців, входить щонайменше 21 країна світу.

Зокрема, країна-агресорка вербує непальців та громадян деяких африканських країн.

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Автор: 

Індія (689) росія (66070) найманці рф (2065) Нарендра Моді (47)


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Топ коментарі
+7
Шукайте у цинкових трунах з поміткою 200
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05.07.2024 18:00 Відповісти
+5
Якщо собаки ще не доїли..
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05.07.2024 18:08 Відповісти
+4
Непальців русня посилала в Катманду, а цих - куди?
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05.07.2024 18:01 Відповісти
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"Хінді руссі пхай пхай"!
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05.07.2024 17:58 Відповісти
Шукайте у цинкових трунах з поміткою 200
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05.07.2024 18:00 Відповісти
Якщо собаки ще не доїли..
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05.07.2024 18:08 Відповісти
для песиків, щось новеньке.
зі смаком карі.
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05.07.2024 18:32 Відповісти
Непальців русня посилала в Катманду, а цих - куди?
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05.07.2024 18:01 Відповісти
манду?
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05.07.2024 18:34 Відповісти
Індійці як були "індійські фільми" так і залишилися. Тупі йолопи із паралельної реальності. Нажаль до теми набивання власних кишень у декотрих їхніх хитрожопих представників це не відноситься. Чого тільки вартий комбінат в Кривому Розі. Хоч один кацапський снаряд туди впав? Ага. Х#я.
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05.07.2024 18:22 Відповісти
И накуй нам тот моди мавроди?! И те кришнаиты? Там в Ганге ежедневно тонут сотни, хоть кто замечает!? И кобры кусают по сто штук в день, ночью не считают! Нахера новости эти нам?
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05.07.2024 18:33 Відповісти
Індіра ганді правильно робила, що каструвала стерілізовала частину чоловиків індусів у 70х роках.
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05.07.2024 18:40 Відповісти
нічого міняти - там три штуки одноногих залишилось
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05.07.2024 18:56 Відповісти
а нарендру моді хто "обманом затягнув у москву" з візитом ?

йому теж пообіцяли "прибуткову роботу в галузі освіти" ?
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05.07.2024 20:05 Відповісти
Прям Целки!! Матть терезы!! Обманом бедных мальчиков в трусиках.
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05.07.2024 20:42 Відповісти
Количество пакетов можно обсудить.
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05.07.2024 21:56 Відповісти
Моді лох, заходу вартує не інвестувати у Індію
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05.07.2024 22:16 Відповісти
 
 