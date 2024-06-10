Росія почала вербувати африканців до армії РФ, щоб уникнути додаткової мобілізації всередині своєї країни, - британська розвідка
Росія активізувала спроби вербувати африканців для участі у бойових діях в Україні, оскільки вже відчувається нестача мобілізаційного ресурсу серед в’язнів, а проводити мобілізацію небезпечно для російської влади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.
Зазначається, що 28 травня ГУР МО України повідомило, що Росія активізувала спроби вербування африканців для участі у бойових діях на території України. Зокрема, ці спроби вербування зосереджені на центральноафриканських країнах - Руанді, Бурунді, Конго та Уганді.
Повідомляється, що Росія пропонує премію за приєднання до своїх лав у розмірі 2 тисячі доларів, щомісячну зарплату - 2200 доларів та обіцянку отримати російський паспорт.
"Ця вербувальна кампанія, ймовірно, призвана заповнити російські втрати на полі бою, які є досить значними, і підтримати наступальні дії на кількох напрямках на всьому фронті. Оскільки російський резерв засуджених, найімовірніше, вичерпано, Росія, ймовірно, розширює своє вербування на глобальному півдні, щоб уникнути додаткових мобілізацій усередині самої Росії", - зазначили у британській розвідці.
У Міноборони Британії наголосили, що попередня мобілізація в Росії не тільки не мала популярності у президента Путіна і російського уряду, а й призвела до рекордного дефіциту робочої сили та відтоку кваліфікованих фахівців, таких як лікарі та ІТ-фахівці.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кремль змусив тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати на боці Росії у війні проти України.
Будь ласка, зачекайте...
залишилось за малим - завезти іхню саранчу кацапам ,
щоби жерли
по перше, сцарю насрати на своїх кріпаків!
по друге, британці вважають, що кацапи замість себе наберуть 300 тис м'яса?
Чому Україна так не робить? Невистачає розуму у "потужного" ?
Теж би могли на штурми набрати найманців.
Хто наступає і бере нові населені пункти, лутаючи там ніштяки?
Хто втрачає близько 1000 у м'ясних штурмах щодня? У кого женуть на безглузді штурми заградотрядами під страхом розстрілу своїми? Хто ставиться до солдат як до тупого м'яса? Хто обіцяє виплати й найо67є?
P. S. путин-*****.
рф - війскові злочинці.
Краще йти найманцем за країну яку підтртмує ЄС, США, Британія, Канада, Австрія, Японія, Південна Корея й іньші нормальні країни.
Йому треба показати силу.
Брутальну, яка йде уперед попри втрати. Яка і винагороджує щедро, і карає без жалості.
До цивілізованих слюнтяїв у ніггера - жодного респекту.
До дикої пригожинської кувалди - так.
З ось цими вихідцями зі слабко цивілізованих країн справу мати доводилось?
якщо ж кріпаків немає - хто працюватиме на війну?
рублі намалювати можна в любій кількості
кріпаків не намалюєш
Чому на Ф-16 не літають профі, яких можна найти через ПВК?!...
Під таку програму можна взяти кредит, який потім спишуть!...
Але ж влада упорото це не робить - Перемога не в пріоритеті!?...
уже давно воюют.
продают нефть-газ,
покупают оружие
и мясных рабов живым весом.
так, мотивація у найманців - не ідеальна, але другорядну роботу можуть норм виконувати
краще, ніж хапати інвалідів чи 50+ в Україні, які стають більше тягарем, ніж допомогою
Да в Расии ******, где 2000 долларов в месяц это космос - на сто лет хватит, ноу проблем!