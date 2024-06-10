УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11307 відвідувачів онлайн
Новини
1 924 31
Африка (297) Велика Британія (5338) зовнішня розвідка (446) найманці рф (2026)

Росія почала вербувати африканців до армії РФ, щоб уникнути додаткової мобілізації всередині своєї країни, - британська розвідка

африка,найманці

Росія активізувала спроби вербувати африканців для участі у бойових діях в Україні, оскільки вже відчувається нестача мобілізаційного ресурсу серед в’язнів, а проводити мобілізацію небезпечно для російської влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Зазначається, що 28 травня ГУР МО України повідомило, що Росія активізувала спроби вербування африканців для участі у бойових діях на території України. Зокрема, ці спроби вербування зосереджені на центральноафриканських країнах - Руанді, Бурунді, Конго та Уганді.

Повідомляється, що Росія пропонує премію за приєднання до своїх лав у розмірі 2 тисячі доларів, щомісячну зарплату - 2200 доларів та обіцянку отримати російський паспорт.

"Ця вербувальна кампанія, ймовірно, призвана заповнити російські втрати на полі бою, які є досить значними, і підтримати наступальні дії на кількох напрямках на всьому фронті. Оскільки російський резерв засуджених, найімовірніше, вичерпано, Росія, ймовірно, розширює своє вербування на глобальному півдні, щоб уникнути додаткових мобілізацій усередині самої Росії",  - зазначили у британській розвідці.

У Міноборони Британії наголосили, що попередня мобілізація в Росії не тільки не мала популярності у президента Путіна і російського уряду, а й призвела до рекордного дефіциту робочої сили та відтоку кваліфікованих фахівців, таких як лікарі та ІТ-фахівці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ кинула на взяття Вовчанська підрозділи "Африканського корпусу", - британська розвідка

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кремль змусив тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати на боці Росії у війні проти України.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Наберуть 30000 це що мало?
Чому Україна так не робить? Невистачає розуму у "потужного" ?
Теж би могли на штурми набрати найманців.
показати весь коментар
10.06.2024 12:54
+5
За Украіну чорношкірі не хочуть? - немає в нас долярів
показати весь коментар
10.06.2024 12:51
+4
Патерь нет!!!
показати весь коментар
10.06.2024 12:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Патерь нет!!!
показати весь коментар
10.06.2024 12:48 Відповісти
Чорномазі навоюють)
показати весь коментар
10.06.2024 12:49 Відповісти
За Украіну чорношкірі не хочуть? - немає в нас долярів
показати весь коментар
10.06.2024 12:51 Відповісти
нє - касапи кажуть "своє надо іметь"
показати весь коментар
10.06.2024 12:53 Відповісти
Мухосранськ перетворюється на Африку ,
залишилось за малим - завезти іхню саранчу кацапам ,
щоби жерли
показати весь коментар
10.06.2024 12:52 Відповісти
якась чергова тупа маячня від афігєнних аналізторів.
по перше, сцарю насрати на своїх кріпаків!
по друге, британці вважають, що кацапи замість себе наберуть 300 тис м'яса?
показати весь коментар
10.06.2024 12:52 Відповісти
Наберуть 30000 це що мало?
Чому Україна так не робить? Невистачає розуму у "потужного" ?
Теж би могли на штурми набрати найманців.
показати весь коментар
10.06.2024 12:54 Відповісти
Найманець скоріше піде у лави сильної армії, або слабкої?
показати весь коментар
10.06.2024 12:57 Відповісти
Деніс Войцех., звісно у сильну. Отож, тому до ЗСУ було б легше набрати найманців.
показати весь коментар
10.06.2024 12:59 Відповісти
У кого перевага в чисельності, озброєнні, ***********?
Хто наступає і бере нові населені пункти, лутаючи там ніштяки?
показати весь коментар
10.06.2024 13:00 Відповісти
Рашка не "бере" населені пункти. Вона їх рівняє з землею й заходить на руїни.
Хто втрачає близько 1000 у м'ясних штурмах щодня? У кого женуть на безглузді штурми заградотрядами під страхом розстрілу своїми? Хто ставиться до солдат як до тупого м'яса? Хто обіцяє виплати й найо67є?
P. S. путин-*****.
рф - війскові злочинці.
Краще йти найманцем за країну яку підтртмує ЄС, США, Британія, Канада, Австрія, Японія, Південна Корея й іньші нормальні країни.
показати весь коментар
10.06.2024 13:35 Відповісти
На африканського ніггера це не спрацює.
Йому треба показати силу.
Брутальну, яка йде уперед попри втрати. Яка і винагороджує щедро, і карає без жалості.
До цивілізованих слюнтяїв у ніггера - жодного респекту.
До дикої пригожинської кувалди - так.
показати весь коментар
10.06.2024 13:43 Відповісти
Деніс, ні. Ви або помиляєтесь, або пишете навмисно маячню.
показати весь коментар
10.06.2024 14:00 Відповісти
А ви з цією публікою колись ніс до носу стикались?
З ось цими вихідцями зі слабко цивілізованих країн справу мати доводилось?
показати весь коментар
10.06.2024 14:02 Відповісти
... а не скажи - кріпаки повинні працювати і приносити дохід на війну.
якщо ж кріпаків немає - хто працюватиме на війну?
рублі намалювати можна в любій кількості
кріпаків не намалюєш
показати весь коментар
10.06.2024 12:57 Відповісти
Нам б також було б мабуть варто це робити... десь латинська америка, де є бойовий досвід, араби... тільки як це контролювати щоб вони не робили збройні бунти... оркам простіше вони мають кадировців
показати весь коментар
10.06.2024 12:52 Відповісти
Їх вербують тільки на літо,пояснюючи що на українському чорноземі їх зовсім не буде видно...Чорні труси видають безкоштовно...який негр встоїть перед такими аргументами?
показати весь коментар
10.06.2024 12:52 Відповісти
Прочитав заголовок, як "раїся почала фарбувати африканців для армії".
показати весь коментар
10.06.2024 12:52 Відповісти
пушкєних розводити будуть... Арапи, бл... сєр...
показати весь коментар
10.06.2024 12:53 Відповісти
Папрасітє Гунєчку, чтоби помолілся Вєлікому Музунгу!
показати весь коментар
10.06.2024 12:53 Відповісти
А нам не треба?!... Немає грошей, бо розкрадають!...
Чому на Ф-16 не літають профі, яких можна найти через ПВК?!...
Під таку програму можна взяти кредит, який потім спишуть!...
Але ж влада упорото це не робить - Перемога не в пріоритеті!?...
показати весь коментар
10.06.2024 12:53 Відповісти
Так ось чому лавров так активно до Африки їздить. М'ясо їм потрібно...
показати весь коментар
10.06.2024 13:01 Відповісти
уже давно набирают,
уже давно воюют.
продают нефть-газ,
покупают оружие
и мясных рабов живым весом.
показати весь коментар
10.06.2024 13:27 Відповісти
Із майже 20 тисяч найманців ПВК "Вагнер", які загинули під час штурму українського Бахмута, понад 17 тисяч становили полонені, вивезені на фронт із кацапських колоній та слідчих ізоляторів. ВВС та "Медіазона" (у російському реєстрі "іноагентів") отримали доступ до персональних даних цих людей і з'ясували, що заяви Євгена Пригожина про втрати під час захоплення міста, які були зустрінуті навіть несхваленням навіть z-блогерів, були сильно прикрашені.
показати весь коментар
10.06.2024 13:30 Відповісти
Цих чорносраких потвор можна спокійно знищувати і в полон не брати . На найманців женевська конвенція не росповсюджується .
показати весь коментар
10.06.2024 13:37 Відповісти
можна ржати з цього, але це - толково

так, мотивація у найманців - не ідеальна, але другорядну роботу можуть норм виконувати

краще, ніж хапати інвалідів чи 50+ в Україні, які стають більше тягарем, ніж допомогою
показати весь коментар
10.06.2024 13:43 Відповісти
А у нас пізнє запалення, треба не красти гроші а наймати чорних, жовтих і інших найманців аа до використання ув*язнених ще тільки дійшли.
показати весь коментар
10.06.2024 13:49 Відповісти
Госпадзя!
Да в Расии ******, где 2000 долларов в месяц это космос - на сто лет хватит, ноу проблем!
показати весь коментар
10.06.2024 13:52 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2024 15:00 Відповісти
чому ми так не робимо?
показати весь коментар
10.06.2024 15:15 Відповісти
От якби деякі оглядачі цензора не сміялися з цих дій Росії, а вона свою справу робить і не важливо як та чим. Це у нас дерьмаки та безумні поливають брудом ЗСУ - а добровольці вже скінчились. Гроші зеленский розкрадає де тіки може і не може - на найманців їх вже нема. НІкого вже нема - бо йього виборці віддають по 10 кусков сталкерам за втечу за кордон. А могли б за ці гроші наймати африканців чи ще кого.
показати весь коментар
10.06.2024 15:18 Відповісти
 
 