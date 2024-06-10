Росія почала вербувати африканців до армії РФ, щоб уникнути додаткової мобілізації всередині своєї країни, - британська розвідка

Росія активізувала спроби вербувати африканців для участі у бойових діях в Україні, оскільки вже відчувається нестача мобілізаційного ресурсу серед в’язнів, а проводити мобілізацію небезпечно для російської влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Зазначається, що 28 травня ГУР МО України повідомило, що Росія активізувала спроби вербування африканців для участі у бойових діях на території України. Зокрема, ці спроби вербування зосереджені на центральноафриканських країнах - Руанді, Бурунді, Конго та Уганді.

Повідомляється, що Росія пропонує премію за приєднання до своїх лав у розмірі 2 тисячі доларів, щомісячну зарплату - 2200 доларів та обіцянку отримати російський паспорт.

"Ця вербувальна кампанія, ймовірно, призвана заповнити російські втрати на полі бою, які є досить значними, і підтримати наступальні дії на кількох напрямках на всьому фронті. Оскільки російський резерв засуджених, найімовірніше, вичерпано, Росія, ймовірно, розширює своє вербування на глобальному півдні, щоб уникнути додаткових мобілізацій усередині самої Росії", - зазначили у британській розвідці.

У Міноборони Британії наголосили, що попередня мобілізація в Росії не тільки не мала популярності у президента Путіна і російського уряду, а й призвела до рекордного дефіциту робочої сили та відтоку кваліфікованих фахівців, таких як лікарі та ІТ-фахівці.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кремль змусив тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати на боці Росії у війні проти України.