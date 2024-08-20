Моди в Польше обсудит, в частности, ситуацию в Украине, - СМИ

Премьер Индии Нарендра Моди во время визита в Польшу будет обсуждать ситуацию в Украине.

Об этом Укринформу сообщил источник в правительстве Польши, передает Цензор.НЕТ.

"Это будет одной из тем переговоров. В целом ситуация в регионе будет одной из важных тем переговоров и сложно обойти вниманием ситуацию в Украине", - сказал собеседник.

В Польше Моди встретится с президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском.

Кроме того, в Польшу приедет часть правительства Индии. Поэтому будет также возможность проведения переговоров между сторонами на уровне министров. Например, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский будет разговаривать с главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Госдепе США выразили обеспокоенность по поводу визита Моди в Россию

Также источник рассказал, что визит Моди в Польшу кроме политического, будет иметь важный экономический аспект двустороннего сотрудничества в различных областях, в том числе и в оборонной сфере.

Напомним, ранее сообщалось, что перед приездом в Украину премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит однодневный визит в Польшу.

В Офисе Президента сообщили, что Моди посетит Киев 23 августа.

Читайте также: МИД Индии вызвал посла Украины после критики Зеленского о визите Моди к Путину