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Моди в Польше обсудит, в частности, ситуацию в Украине, - СМИ

Подробиці візиту Моді до Польщі

Премьер Индии Нарендра Моди во время визита в Польшу будет обсуждать ситуацию в Украине.

Об этом Укринформу сообщил источник в правительстве Польши, передает Цензор.НЕТ.

"Это будет одной из тем переговоров. В целом ситуация в регионе будет одной из важных тем переговоров и сложно обойти вниманием ситуацию в Украине", - сказал собеседник.

В Польше Моди встретится с президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском.

Кроме того, в Польшу приедет часть правительства Индии. Поэтому будет также возможность проведения переговоров между сторонами на уровне министров. Например, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский будет разговаривать с главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром.

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Также источник рассказал, что визит Моди в Польшу кроме политического, будет иметь важный экономический аспект двустороннего сотрудничества в различных областях, в том числе и в оборонной сфере.

Напомним, ранее сообщалось, что перед приездом в Украину премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит однодневный визит в Польшу.

В Офисе Президента сообщили, что Моди посетит Киев 23 августа.

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Автор: 

Польша (8405) Нарендра Моди (43)


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Також джерело розповіло, що візит Моді до Польщі крім політичного, матиме важливий економічний аспект двосторонньої співпраці у різних галузях, зокрема і в оборонній сфері. - Україна після , якщо вистарчить часу
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20.08.2024 17:07 Ответить
Прем'єр Індії Нарендра Моді під час візиту до Польщі
...труситиме старими сивими модями...
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20.08.2024 17:14 Ответить
Та до дупи всі ці обговорення головного споживача кацапської нафти.
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20.08.2024 17:36 Ответить
Людина похилого віку, ******** потеревеніти, як бабусі біля підїзду, тільки з виїздом за кордон, є можливість.
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20.08.2024 17:57 Ответить
Ввечері візьму пива 🍺 та обговорю з друзями орієнтацію цього Муді
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20.08.2024 18:12 Ответить
Ну і нахріна нам візит цього Моділа ?
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20.08.2024 18:47 Ответить
 
 