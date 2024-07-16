МИД Индии вызвал посла Украины после критики Зеленского о визите Моди к Путину
Министерство иностранных дел Индии вызвало посла Украины Александра Полищука после высказываний президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Нарендры Моди в связи с его визитом в Россию 8 июля.
Об этом сообщает Economic Times, передает Цензор.НЕТ.
Также на фоне комментариев Зеленского Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по вопросам культуры.
8 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своего визита в Россию обнимался с Путиным и выступил с прямым призывом остановить войну в Украине дипломатическим путем.
Президент Украины Зеленский тогда заявил, что разочарован видеть объятия Моди и Путина после российского удара по Украине 8 июля.
"Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям - видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником мира в Москве в такой день", - написал Зеленский на платформе Х.
Придбання деталей та обслуговування Mirage 2000 стає все більш складним завданням, оскільки виробники оригінального обладнання поступово припиняють підтримку
З ****** нема про що говорити . Воно неадекватне .
Це даремна трата часу .
А обніматися з виродками не смерділо?
Через пару днів вони втратили з ним звязок і пару мільярдів спустили в унітаз) Можуть собі дозволити))))
Пакістан на 71 рік мав всі види учасних озброєнь,і програв.
Обширні території-досить розмите поняття,які міста знаходяться під контролем банд?
Чому не було викликано посла індії після візиту моді до країни,з якою Україна у стані війни?
Чому,наприклад,Зеленський аж бігом зустрів орбана,хоча ясно було,що з цього ворога України ніколи не буде друга?
Послав би замість себе Стефанчука абож того Кулебу,типу"я зайнятий"?
Це вони такі " найбільша демократія світу???"
Такая же конченая Падла, как и он! Сегодня - покупать рашистскую нефть - это тяжелейшие преступление, т.к. она обагрена кровью не в чём не повинных украинских детей!