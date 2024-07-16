МИД Индии вызвал посла Украины после критики Зеленского о визите Моди к Путину

Министерство иностранных дел Индии вызвало посла Украины Александра Полищука после высказываний президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Нарендры Моди в связи с его визитом в Россию 8 июля.

Также на фоне комментариев Зеленского Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по вопросам культуры.

8 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своего визита в Россию обнимался с Путиным и выступил с прямым призывом остановить войну в Украине дипломатическим путем.

Президент Украины Зеленский тогда заявил, что разочарован видеть объятия Моди и Путина после российского удара по Украине 8 июля.

"Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям - видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником мира в Москве в такой день", - написал Зеленский на платформе Х.

