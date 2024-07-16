РУС
МИД Индии вызвал посла Украины после критики Зеленского о визите Моди к Путину

Індія викликала українського посла після критики Зеленського

Министерство иностранных дел Индии вызвало посла Украины Александра Полищука после высказываний президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Нарендры Моди в связи с его визитом в Россию 8 июля.

Об этом сообщает Economic Times, передает Цензор.НЕТ.

Также на фоне комментариев Зеленского Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по вопросам культуры.

8 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своего визита в Россию обнимался с Путиным и выступил с прямым призывом остановить войну в Украине дипломатическим путем.

Президент Украины Зеленский тогда заявил, что разочарован видеть объятия Моди и Путина после российского удара по Украине 8 июля.

"Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям - видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником мира в Москве в такой день", - написал Зеленский на платформе Х.

Топ комментарии
+46
Яким би той Зєля не був , але тут він правий . Обійматися з вбивцею , та ще й в той день коли він бомбардує дитячу лікарню , це вже занадто . Індус просто гнида .
16.07.2024 10:54 Ответить
+41
Пошли они в дупу кришнаиты хитровыделанные.
16.07.2024 10:46 Ответить
+24
нема у нас спільної культури
16.07.2024 10:49 Ответить
Пошли они в дупу кришнаиты хитровыделанные.
16.07.2024 10:46 Ответить
Індуси не праві. Крапка.
16.07.2024 10:59 Ответить
нема у нас спільної культури
16.07.2024 10:49 Ответить
тепер точно Індія купить у Греції "міражі-2000D", аби їх у Греції не викупила Франція, і вони наступного року не поїхали в Україну.
16.07.2024 10:50 Ответить
Ничего Индия не купит. За такие визиты Индия у кацапов покупает нефть за рупии с дикой скидкой, а потом за эти же рупии продает свой ширпотреб, получая их обратно. Потому, что рупии больше никому не нужны. Нашли дойную корову в виде кацапов.
16.07.2024 10:58 Ответить
ну да, ну да... Слідкуйте, кому греція продастьь свої "міражі"... і купляє зброю Індія не за рупії.
16.07.2024 11:10 Ответить
нікому

Придбання деталей та обслуговування Mirage 2000 стає все більш складним завданням, оскільки виробники оригінального обладнання поступово припиняють підтримку
16.07.2024 11:39 Ответить
ага, ну да, ну да... це ти зараз придумав, чи жданов на ютубі розпопвів? чи може зразу транслюєш кацапську маячню з тєлєги?
показать весь комментарий
зелена ,дебільна зовнішня політика ! для звєздєжа на другу країну є міністерство міністра "О " кулеми
16.07.2024 11:04 Ответить
Хто ще непідтерся маленьким пихатим тупеньким нар.залежним зе?
16.07.2024 10:54 Ответить
Яким би той Зєля не був , але тут він правий . Обійматися з вбивцею , та ще й в той день коли він бомбардує дитячу лікарню , це вже занадто . Індус просто гнида .
16.07.2024 10:54 Ответить
💯
16.07.2024 10:58 Ответить
Тільки гнида обійме вбивцю, яка б висока мета не була!
16.07.2024 11:04 Ответить
а нічого що цього вбивцю зеленський з єрмаком мріють запросити на наступний саміт миру?
показать весь комментарий
Я вважаю це дурницею .
З ****** нема про що говорити . Воно неадекватне .
Це даремна трата часу .
16.07.2024 11:19 Ответить
Це виправдовує якось індусів ?
16.07.2024 11:29 Ответить
Рушнико-голові немиті, смердючі покидьки!
16.07.2024 10:54 Ответить
Ти гля які обідчіві.
А обніматися з виродками не смерділо?
16.07.2024 10:54 Ответить
І для чого, щоб і вельмишаовний пан посол предав Моді, що він ху"ловський посіпака і брехлива немита мавпа?
16.07.2024 10:59 Ответить
Треба ще вияснить , хто натуральний абориген в Індії 🤣🤣🤣
16.07.2024 11:06 Ответить
шось індуси *********, коли їх буде їбати Пакістан, треба буде згадати
16.07.2024 11:01 Ответить
Мітхун Чакроборті був би не в захваті)) і чого б це індусу з путлєром не обійматись? газ, нафта ідуть за рупії, впевнений що він толком і не знає де та Україна знаходиться...
16.07.2024 11:10 Ответить
обісраних індусів можна легко зрозуміти - їх ПІВТОРА МІЛЬЯРДА, тому мінус людина, мінус сто людей, мінус тисяча для них ролі не грає.... тим більше, якщо це ще й не обісрані індуси вмирають від ракет і бомб!
16.07.2024 11:12 Ответить
Сказал и из нейтральной Индии сделал врага. Из самого многочисленного народа врага. Ну в принципе ясно. Если большинство такие же как вы то и президент будет такое же быдло.
16.07.2024 11:24 Ответить
Тобто треба закривати очі на виродків з Індії які купують нафту в рф і наповнюють її бюджет і обіймаються з терористами ?
16.07.2024 11:31 Ответить
Ріші Сунак-індуського (пенджабського) Походження
16.07.2024 11:42 Ответить
Ріші Сунак - індієць чи британець? Якщо друге, то якого ... ти його сюди приплітаєш?
16.07.2024 12:30 Ответить
За бесплатную нефть не только обнять и поцеловать можна но и полизать широко не зазорно...
16.07.2024 11:12 Ответить
Все правильно сказав. Треба повторити з найбільшої світової трибуни.
16.07.2024 11:19 Ответить
отэто дипломатия! Оте то я понимаю. Сунь Цзы крутися в гробу.
16.07.2024 11:22 Ответить
І,що,не так сказав Зеленський? Під-час масованного обстрілу України з десятками загиблих,цей мудак в пїдштаніках,дружньо обнімається з кровавою сатаною.
16.07.2024 11:26 Ответить
"Зачухана індія" має ядерну зброю,та всі засоби її доставки від балістичних ракет,літаків до підводних човнів .Що з више вказаного має Україна?
16.07.2024 12:05 Ответить
Ще б моралі твоїй Індії... і ціни б їй не було.
16.07.2024 12:38 Ответить
я згадую к цей покидьок зловтішався, що вони відправили луноход чи щось таке, а у вас розруха і війна...яке бидло....
Через пару днів вони втратили з ним звязок і пару мільярдів спустили в унітаз) Можуть собі дозволити))))
16.07.2024 17:01 Ответить
Індія як держава робить те,що їй вигідно.А це і є сама правильна мораль у цьому світі.Шкода що Україна ніколи цьому не слідувала.
16.07.2024 18:33 Ответить
Але має слабку і убогу армію Індія про це теж не забувай
16.07.2024 14:09 Ответить
Слабку і убогу армію?))) Та Індія приймала участь у всіх численних війнах у своєму регіоні.
16.07.2024 18:30 Ответить
Індія не може навіть власних партизан бойовиків подавати які партизанять там уже по 20-30 років. Є кілька партизанських груп які ведуть війну з владою Індії і вона не може нічого з цим зробити
16.07.2024 22:42 Ответить
І що вони там в глобальному плані напартизанили?) В кожній державі є банди та організована злочинність.
17.07.2024 07:46 Ответить
Те що армія Індії воюює з ними вже багато років і не перемогла.
17.07.2024 08:35 Ответить
Ховатися в лісі та іноді звідти вилазити щоб кудись стрельнути-то не воювати.Для Індії то звичайна поліцейська операція.
17.07.2024 12:53 Ответить
Тисячі повстанців по лісах в різних штатах в Індії ганяють армію і поліцію там
17.07.2024 13:34 Ответить
) Ну і скільки ці банди захопили та утримують в кв.км території Індії ? Індія отримувала перемогу над регулярними військами Пакістану,доречі ,теж ядерної держави з ракетами та літаками,а займатися якимись бандами-то не справа армії взагалі,а поліції.
17.07.2024 14:01 Ответить
Ну в Пакистану коли вони з ними воювали ще не було ядерної зброї. Армія Індії не може справитись з бойовиками наскалітами які контролюють обширні території і сотнями вбивають військових і поліцейських а це тільки одна з груп ти про Індію майже нічого не знаєш
17.07.2024 21:45 Ответить
Ядерна зброя Пакістану,а точніше здатність запустити відповідну програму озброєнь-загальний індикатор рівня розвитку країни.
Пакістан на 71 рік мав всі види учасних озброєнь,і програв.
Обширні території-досить розмите поняття,які міста знаходяться під контролем банд?
18.07.2024 07:06 Ответить
Ну от чому ми такі безхребетні?
Чому не було викликано посла індії після візиту моді до країни,з якою Україна у стані війни?
Чому,наприклад,Зеленський аж бігом зустрів орбана,хоча ясно було,що з цього ворога України ніколи не буде друга?
Послав би замість себе Стефанчука абож того Кулебу,типу"я зайнятий"?
16.07.2024 14:11 Ответить
Нафік цих брудних індійців взагалі сприймати як людей. Нехай собі купаються в засраному гангу і бажано дохнуть я мухи. У них найстрашніша кастова система.
Це вони такі " найбільша демократія світу???"
16.07.2024 14:26 Ответить
Они там не купаются, они там нерестятся.
16.07.2024 17:23 Ответить
на 1ій газеті України опублікувати ці обійми, а внизу - розбомблену лікарню і лисих дітей під інфузоматами. І надпис - нові фашисти цього сторіччя. І пусть хоч уср*ться
16.07.2024 17:03 Ответить
Как-то в детстве была мода на индийские слезоточивые фильмы и там любой сюжет заканчивался реками слёз как у зрителей, так и у главных героев. А тут эта *****, в халате пастуха, обнимает кровавого преступника и даже не выдавливает из себя ни одной слезинки!
Такая же конченая Падла, как и он! Сегодня - покупать рашистскую нефть - это тяжелейшие преступление, т.к. она обагрена кровью не в чём не повинных украинских детей!
16.07.2024 17:34 Ответить
 
 