МЗС Індії викликало посла України після критики Зеленського про візит Моді до Путіна

Міністерство закордонних справ Індії викликало посла України Олександра Поліщука після висловлювань президента України Володимира Зеленського на адресу прем'єр-міністра Нарендри Моді через його візит до Росії 8 липня.

Про це повідомляє Economic Times, передає Цензор.НЕТ.

Також на тлі коментарів Зеленського Індія відклала засідання спільної з Україною робочої групи з питань культури.

8 липня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час свого візиту до Росії обіймався з Путіним і виступив із прямим закликом припинити війну в Україні дипломатичним шляхом.

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Президент України Зеленський тоді заявив, що розчарований бачити обійми Моді та Путіна після російського удару по Україні 8 липня.

"Це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях - бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем світу в Москві в такий день", - написав Зеленський на платформі Х.

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