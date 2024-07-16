МЗС Індії викликало посла України після критики Зеленського про візит Моді до Путіна
Міністерство закордонних справ Індії викликало посла України Олександра Поліщука після висловлювань президента України Володимира Зеленського на адресу прем'єр-міністра Нарендри Моді через його візит до Росії 8 липня.
Про це повідомляє Economic Times, передає Цензор.НЕТ.
Також на тлі коментарів Зеленського Індія відклала засідання спільної з Україною робочої групи з питань культури.
8 липня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час свого візиту до Росії обіймався з Путіним і виступив із прямим закликом припинити війну в Україні дипломатичним шляхом.
Президент України Зеленський тоді заявив, що розчарований бачити обійми Моді та Путіна після російського удару по Україні 8 липня.
"Це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях - бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем світу в Москві в такий день", - написав Зеленський на платформі Х.
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З ****** нема про що говорити . Воно неадекватне .
Це даремна трата часу .
А обніматися з виродками не смерділо?
Через пару днів вони втратили з ним звязок і пару мільярдів спустили в унітаз) Можуть собі дозволити))))
Пакістан на 71 рік мав всі види учасних озброєнь,і програв.
Обширні території-досить розмите поняття,які міста знаходяться під контролем банд?
Чому не було викликано посла індії після візиту моді до країни,з якою Україна у стані війни?
Чому,наприклад,Зеленський аж бігом зустрів орбана,хоча ясно було,що з цього ворога України ніколи не буде друга?
Послав би замість себе Стефанчука абож того Кулебу,типу"я зайнятий"?
Це вони такі " найбільша демократія світу???"
Такая же конченая Падла, как и он! Сегодня - покупать рашистскую нефть - это тяжелейшие преступление, т.к. она обагрена кровью не в чём не повинных украинских детей!