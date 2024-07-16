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МЗС Індії викликало посла України після критики Зеленського про візит Моді до Путіна

Індія викликала українського посла після критики Зеленського

Міністерство закордонних справ Індії викликало посла України Олександра Поліщука після висловлювань президента України Володимира Зеленського на адресу прем'єр-міністра Нарендри Моді через його візит до Росії 8 липня.

Про це повідомляє Economic Times, передає Цензор.НЕТ.

Також на тлі коментарів Зеленського Індія відклала засідання спільної з Україною робочої групи з питань культури.

8 липня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час свого візиту до Росії обіймався з Путіним і виступив із прямим закликом припинити війну в Україні дипломатичним шляхом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Держдепі США висловили стурбованість щодо візиту Моді до Росії

Президент України Зеленський тоді заявив, що розчарований бачити обійми Моді та Путіна після російського удару по Україні 8 липня.

"Це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях - бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем світу в Москві в такий день", - написав Зеленський на платформі Х.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індія хоче укласти довгостроковий контракт на постачання нафти з Росії, – Reuters

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) Індія (692) посол (1110) Нарендра Моді (48)


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Топ коментарі
+46
Яким би той Зєля не був , але тут він правий . Обійматися з вбивцею , та ще й в той день коли він бомбардує дитячу лікарню , це вже занадто . Індус просто гнида .
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16.07.2024 10:54 Відповісти
+41
Пошли они в дупу кришнаиты хитровыделанные.
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16.07.2024 10:46 Відповісти
+24
нема у нас спільної культури
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16.07.2024 10:49 Відповісти
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Пошли они в дупу кришнаиты хитровыделанные.
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16.07.2024 10:46 Відповісти
Індуси не праві. Крапка.
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16.07.2024 10:59 Відповісти
нема у нас спільної культури
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16.07.2024 10:49 Відповісти
тепер точно Індія купить у Греції "міражі-2000D", аби їх у Греції не викупила Франція, і вони наступного року не поїхали в Україну.
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16.07.2024 10:50 Відповісти
Ничего Индия не купит. За такие визиты Индия у кацапов покупает нефть за рупии с дикой скидкой, а потом за эти же рупии продает свой ширпотреб, получая их обратно. Потому, что рупии больше никому не нужны. Нашли дойную корову в виде кацапов.
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16.07.2024 10:58 Відповісти
ну да, ну да... Слідкуйте, кому греція продастьь свої "міражі"... і купляє зброю Індія не за рупії.
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16.07.2024 11:10 Відповісти
нікому

Придбання деталей та обслуговування Mirage 2000 стає все більш складним завданням, оскільки виробники оригінального обладнання поступово припиняють підтримку
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16.07.2024 11:39 Відповісти
ага, ну да, ну да... це ти зараз придумав, чи жданов на ютубі розпопвів? чи може зразу транслюєш кацапську маячню з тєлєги?
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16.07.2024 18:19 Відповісти
зелена ,дебільна зовнішня політика ! для звєздєжа на другу країну є міністерство міністра "О " кулеми
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16.07.2024 11:04 Відповісти
Хто ще непідтерся маленьким пихатим тупеньким нар.залежним зе?
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16.07.2024 10:54 Відповісти
Яким би той Зєля не був , але тут він правий . Обійматися з вбивцею , та ще й в той день коли він бомбардує дитячу лікарню , це вже занадто . Індус просто гнида .
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16.07.2024 10:54 Відповісти
💯
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16.07.2024 10:58 Відповісти
Тільки гнида обійме вбивцю, яка б висока мета не була!
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16.07.2024 11:04 Відповісти
а нічого що цього вбивцю зеленський з єрмаком мріють запросити на наступний саміт миру?
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16.07.2024 11:09 Відповісти
Я вважаю це дурницею .
З ****** нема про що говорити . Воно неадекватне .
Це даремна трата часу .
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16.07.2024 11:19 Відповісти
Це виправдовує якось індусів ?
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16.07.2024 11:29 Відповісти
Рушнико-голові немиті, смердючі покидьки!
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16.07.2024 10:54 Відповісти
Ти гля які обідчіві.
А обніматися з виродками не смерділо?
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16.07.2024 10:54 Відповісти
І для чого, щоб і вельмишаовний пан посол предав Моді, що він ху"ловський посіпака і брехлива немита мавпа?
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16.07.2024 10:59 Відповісти
Треба ще вияснить , хто натуральний абориген в Індії 🤣🤣🤣
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16.07.2024 11:06 Відповісти
шось індуси *********, коли їх буде їбати Пакістан, треба буде згадати
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16.07.2024 11:01 Відповісти
Мітхун Чакроборті був би не в захваті)) і чого б це індусу з путлєром не обійматись? газ, нафта ідуть за рупії, впевнений що він толком і не знає де та Україна знаходиться...
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16.07.2024 11:10 Відповісти
обісраних індусів можна легко зрозуміти - їх ПІВТОРА МІЛЬЯРДА, тому мінус людина, мінус сто людей, мінус тисяча для них ролі не грає.... тим більше, якщо це ще й не обісрані індуси вмирають від ракет і бомб!
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16.07.2024 11:12 Відповісти
Сказал и из нейтральной Индии сделал врага. Из самого многочисленного народа врага. Ну в принципе ясно. Если большинство такие же как вы то и президент будет такое же быдло.
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16.07.2024 11:24 Відповісти
Тобто треба закривати очі на виродків з Індії які купують нафту в рф і наповнюють її бюджет і обіймаються з терористами ?
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16.07.2024 11:31 Відповісти
Ріші Сунак-індуського (пенджабського) Походження
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16.07.2024 11:42 Відповісти
Ріші Сунак - індієць чи британець? Якщо друге, то якого ... ти його сюди приплітаєш?
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16.07.2024 12:30 Відповісти
За бесплатную нефть не только обнять и поцеловать можна но и полизать широко не зазорно...
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16.07.2024 11:12 Відповісти
Все правильно сказав. Треба повторити з найбільшої світової трибуни.
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16.07.2024 11:19 Відповісти
отэто дипломатия! Оте то я понимаю. Сунь Цзы крутися в гробу.
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16.07.2024 11:22 Відповісти
І,що,не так сказав Зеленський? Під-час масованного обстрілу України з десятками загиблих,цей мудак в пїдштаніках,дружньо обнімається з кровавою сатаною.
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16.07.2024 11:26 Відповісти
"Зачухана індія" має ядерну зброю,та всі засоби її доставки від балістичних ракет,літаків до підводних човнів .Що з више вказаного має Україна?
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16.07.2024 12:05 Відповісти
Ще б моралі твоїй Індії... і ціни б їй не було.
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16.07.2024 12:38 Відповісти
я згадую к цей покидьок зловтішався, що вони відправили луноход чи щось таке, а у вас розруха і війна...яке бидло....
Через пару днів вони втратили з ним звязок і пару мільярдів спустили в унітаз) Можуть собі дозволити))))
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16.07.2024 17:01 Відповісти
Індія як держава робить те,що їй вигідно.А це і є сама правильна мораль у цьому світі.Шкода що Україна ніколи цьому не слідувала.
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16.07.2024 18:33 Відповісти
Але має слабку і убогу армію Індія про це теж не забувай
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16.07.2024 14:09 Відповісти
Слабку і убогу армію?))) Та Індія приймала участь у всіх численних війнах у своєму регіоні.
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16.07.2024 18:30 Відповісти
Індія не може навіть власних партизан бойовиків подавати які партизанять там уже по 20-30 років. Є кілька партизанських груп які ведуть війну з владою Індії і вона не може нічого з цим зробити
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16.07.2024 22:42 Відповісти
І що вони там в глобальному плані напартизанили?) В кожній державі є банди та організована злочинність.
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17.07.2024 07:46 Відповісти
Те що армія Індії воюює з ними вже багато років і не перемогла.
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17.07.2024 08:35 Відповісти
Ховатися в лісі та іноді звідти вилазити щоб кудись стрельнути-то не воювати.Для Індії то звичайна поліцейська операція.
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17.07.2024 12:53 Відповісти
Тисячі повстанців по лісах в різних штатах в Індії ганяють армію і поліцію там
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17.07.2024 13:34 Відповісти
) Ну і скільки ці банди захопили та утримують в кв.км території Індії ? Індія отримувала перемогу над регулярними військами Пакістану,доречі ,теж ядерної держави з ракетами та літаками,а займатися якимись бандами-то не справа армії взагалі,а поліції.
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17.07.2024 14:01 Відповісти
Ну в Пакистану коли вони з ними воювали ще не було ядерної зброї. Армія Індії не може справитись з бойовиками наскалітами які контролюють обширні території і сотнями вбивають військових і поліцейських а це тільки одна з груп ти про Індію майже нічого не знаєш
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17.07.2024 21:45 Відповісти
Ядерна зброя Пакістану,а точніше здатність запустити відповідну програму озброєнь-загальний індикатор рівня розвитку країни.
Пакістан на 71 рік мав всі види учасних озброєнь,і програв.
Обширні території-досить розмите поняття,які міста знаходяться під контролем банд?
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18.07.2024 07:06 Відповісти
Ну от чому ми такі безхребетні?
Чому не було викликано посла індії після візиту моді до країни,з якою Україна у стані війни?
Чому,наприклад,Зеленський аж бігом зустрів орбана,хоча ясно було,що з цього ворога України ніколи не буде друга?
Послав би замість себе Стефанчука абож того Кулебу,типу"я зайнятий"?
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16.07.2024 14:11 Відповісти
Нафік цих брудних індійців взагалі сприймати як людей. Нехай собі купаються в засраному гангу і бажано дохнуть я мухи. У них найстрашніша кастова система.
Це вони такі " найбільша демократія світу???"
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16.07.2024 14:26 Відповісти
Они там не купаются, они там нерестятся.
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16.07.2024 17:23 Відповісти
на 1ій газеті України опублікувати ці обійми, а внизу - розбомблену лікарню і лисих дітей під інфузоматами. І надпис - нові фашисти цього сторіччя. І пусть хоч уср*ться
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16.07.2024 17:03 Відповісти
Как-то в детстве была мода на индийские слезоточивые фильмы и там любой сюжет заканчивался реками слёз как у зрителей, так и у главных героев. А тут эта *****, в халате пастуха, обнимает кровавого преступника и даже не выдавливает из себя ни одной слезинки!
Такая же конченая Падла, как и он! Сегодня - покупать рашистскую нефть - это тяжелейшие преступление, т.к. она обагрена кровью не в чём не повинных украинских детей!
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16.07.2024 17:34 Відповісти
 
 