У Держдепі США висловили стурбованість щодо візиту Моді до Росії

Речник Державного департаменту США Метью Міллер відреагував на візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Москви, де він зустрівся з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Міллера під час брифінгу.

За словами речника Держдепу, Вашингтон передав керівництву Індії, що занепокоєний двосторонніми відносинами між Нью-Делі та Москвою.

"Ми досить чітко висловили Індії наше занепокоєння стосовно їхніх відносин із Росією. Тож сподіваємося, що Індія і будь-яка інша країна, коли взаємодіє з РФ, чітко дає зрозуміти, що Росія повинна поважати Статут ООН, суверенітет і територіальну цілісність України", - сказав Міллер.

Представник зовнішньополітичного відомства США також додав, що відстежуватиме публічні заяви Моді після візиту до Путіна.

Візит Моді до РФ

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді 8 липня прибув з офіційним візитом до Москви. Це перший візит Моді до РФ від початку повномасштабної війни проти України.

Премʼєр Індії зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Моді також закликав припинити війну в Україні шляхом дипломатичних зусиль.

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