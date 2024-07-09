У Держдепі США висловили стурбованість щодо візиту Моді до Росії
Речник Державного департаменту США Метью Міллер відреагував на візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Москви, де він зустрівся з диктатором РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Міллера під час брифінгу.
За словами речника Держдепу, Вашингтон передав керівництву Індії, що занепокоєний двосторонніми відносинами між Нью-Делі та Москвою.
"Ми досить чітко висловили Індії наше занепокоєння стосовно їхніх відносин із Росією. Тож сподіваємося, що Індія і будь-яка інша країна, коли взаємодіє з РФ, чітко дає зрозуміти, що Росія повинна поважати Статут ООН, суверенітет і територіальну цілісність України", - сказав Міллер.
Представник зовнішньополітичного відомства США також додав, що відстежуватиме публічні заяви Моді після візиту до Путіна.
Візит Моді до РФ
Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді 8 липня прибув з офіційним візитом до Москви. Це перший візит Моді до РФ від початку повномасштабної війни проти України.
Премʼєр Індії зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Моді також закликав припинити війну в Україні шляхом дипломатичних зусиль.
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А от мастурбованих - повнісінько!
Як я і передбачалось, прем'єр Індії заявив *****, що у нього "серце обливається кров'ю, коли вбивають невинних дітей", але касапів в атаці на "Охматдит" у Києві не звинуватив.
У свою чергу, *****, виступаючи перед Моді, сказав, що між двома країнами існує "особливо привілейоване стратегічне партнерство".
🤷♂️ Коротше, таким потужним економікам, як Китай, Індія та Бразилія плювати на Україну, але більшість дописувачів під цією інфою бажають, щоб «прилетіло в Америку» за те, що не дає нам достатньо зброї. Логіка.