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У Держдепі США висловили стурбованість щодо візиту Моді до Росії

У Держдепі США висловили стурбованість щодо візиту Моді до Росії

Речник Державного департаменту США Метью Міллер відреагував на візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Москви, де він зустрівся з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Міллера під час брифінгу.

За словами речника Держдепу, Вашингтон передав керівництву Індії, що занепокоєний двосторонніми відносинами між Нью-Делі та Москвою.

"Ми досить чітко висловили Індії наше занепокоєння стосовно їхніх відносин із Росією. Тож сподіваємося, що Індія і будь-яка інша країна, коли взаємодіє з РФ, чітко дає зрозуміти, що Росія повинна поважати Статут ООН, суверенітет і територіальну цілісність України", - сказав Міллер.

Представник зовнішньополітичного відомства США також додав, що відстежуватиме публічні заяви Моді після візиту до Путіна.

Візит Моді до РФ

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді 8 липня прибув з офіційним візитом до Москви. Це перший візит Моді до РФ від початку повномасштабної війни проти України.

Премʼєр Індії зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Моді також закликав припинити війну в Україні шляхом дипломатичних зусиль.

Читайте також: Моді на зустрічі з Путіним закликав до припинення війни в Україні: "Діалог та дипломатія - це шлях вперед"

 

Автор: 

Держдепартамент США (1651) Індія (689) Міллер Метью (157) Нарендра Моді (47)


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Топ коментарі
+8
А дозволили би бити по рф , нихто б туди не іздів
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09.07.2024 18:49 Відповісти
+5
Индусы приперлись из своими советами. Пусть сначала с китайцами по мирняку Гималаи разделят, потом будут трындеть...
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09.07.2024 18:50 Відповісти
+5
Індуси ліцемірні паскуди .З одного боку закликають до миру а з іншого почали массове виробництво снарядів для рашистських танків на замовлення Ху#ла .
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09.07.2024 18:54 Відповісти
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Ой дибілиииииии!
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09.07.2024 18:45 Відповісти
Проффесар, а надо было бы по Дели томагавками врезать?
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09.07.2024 19:15 Відповісти
стурбованим стурбованостями стурбунунам стурбовуватись не звикати...
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09.07.2024 18:48 Відповісти
З нинішніми лідерами *вільного світу* -На хер солі індусам насиплять)
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09.07.2024 19:55 Відповісти
А дозволили би бити по рф , нихто б туди не іздів
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09.07.2024 18:49 Відповісти
Да, щоб до мацкви і пітдера долітало...
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09.07.2024 18:54 Відповісти
Индусы приперлись из своими советами. Пусть сначала с китайцами по мирняку Гималаи разделят, потом будут трындеть...
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09.07.2024 18:50 Відповісти
Індуси ліцемірні паскуди .З одного боку закликають до миру а з іншого почали массове виробництво снарядів для рашистських танків на замовлення Ху#ла .
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09.07.2024 18:54 Відповісти
Жодного разу не бачив стурбованої пики, не брешіть.
А от мастурбованих - повнісінько!
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09.07.2024 18:56 Відповісти
гелікоптери індусам продадуть?
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09.07.2024 19:01 Відповісти
Стурбованість ключуве слово прогнивших штатів.
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09.07.2024 19:03 Відповісти
США-Стурбовані Штати Америки
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09.07.2024 19:04 Відповісти
Противно уже читать эти глупые заявления.
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09.07.2024 19:09 Відповісти
Скількох Меркелів досягла їхня стурбованість?
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09.07.2024 19:17 Відповісти
Ну ні хера ж собі! Оце так дали! Оце так влупили! Стурбованність! Охєрєноо! Красавели! Одразу відчуваєтьс рішучість і сила!!! Чергова стурбованність
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09.07.2024 19:21 Відповісти
добре, що сша не стурбовані тим, що купляють індійський бензин, який зроблений з кацапської жижи...
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09.07.2024 19:24 Відповісти
Чернова стурбованість.Ох і дебіли
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09.07.2024 19:25 Відповісти
Турбуйтеся далі,імпотенти. США як гегемон, схоже фсьо. Тепер її Пончики з Модями на болту крутять.
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09.07.2024 19:27 Відповісти
Слово обеспокоенность , звучало душевно трогательно с угрызением совести , сейчас это звучит нам, мне-Пох... Хватит крутить озабоченность, беспонтовой старой пластинки ..
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09.07.2024 19:35 Відповісти
А як же, стурбованість то дуже потужна зброя.
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09.07.2024 19:50 Відповісти
People and countries will do what they think benefits them, including relationships.
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09.07.2024 19:55 Відповісти
Недолуга політика, та не бажання приймати жорстки рішення Білого Дому привели до того, що на Америку, як лідером Вільного Світу, все меньше і меньше держав звертають увагу. Часи "залізних" політиків нажаль минули. Далі буде ще гірше.
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09.07.2024 20:02 Відповісти
всім притомним громадянам світу давно стала зрозумілою очевидна істина: коли хтось десь колись починає калякати про "мирні переговори" з касапами-терористами, то це касапський союзник, зацікавлений в продовженні війни аж до капітуляції України. Індійський Моді - один з них; можливо, навіть другий після китайця головний союзник *****
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09.07.2024 21:09 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/19960 Олег Шарп :
Як я і передбачалось, прем'єр Індії заявив *****, що у нього "серце обливається кров'ю, коли вбивають невинних дітей", але касапів в атаці на "Охматдит" у Києві не звинуватив.
У свою чергу, *****, виступаючи перед Моді, сказав, що між двома країнами існує "особливо привілейоване стратегічне партнерство".

🤷‍♂️ Коротше, таким потужним економікам, як Китай, Індія та Бразилія плювати на Україну, але більшість дописувачів під цією інфою бажають, щоб «прилетіло в Америку» за те, що не дає нам достатньо зброї. Логіка.
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09.07.2024 21:15 Відповісти
 
 