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Моді у Польщі обговорить, зокрема, ситуацію в Україні, - ЗМІ

Подробиці візиту Моді до Польщі

Прем'єр Індії Нарендра Моді під час візиту до Польщі обговорюватиме ситуацію в Україні.

Про це Укрінформу повідомило джерело в уряді Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"Це буде однією з тем переговорів. Загалом ситуація в регіоні буде однією з важливих тем переговорів і складно оминути увагою ситуацію в Україні", - сказав співрозмовник.

У Польщі моді зустрінеться із президентом Анджеєм Дудою та премʼєр-міністром Дональдом Туском.

Крім того, до Польщі приїде частина уряду Індії. Тому буде також можливість проведення переговорів між сторонами на рівні міністрів. Наприклад, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розмовлятиме з главою МЗС Індії Субраманьяном Джайшанкаром.

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Також джерело розповіло, що візит Моді до Польщі крім політичного, матиме важливий економічний аспект двосторонньої співпраці у різних галузях, зокрема і в оборонній сфері.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що перед приїздом до України прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді здійснить одноденний візит до Польщі.

В Офісі Президента повідомили, що Моді відвідає Київ 23 серпня

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Автор: 

Польща (8489) Нарендра Моді (47)


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Також джерело розповіло, що візит Моді до Польщі крім політичного, матиме важливий економічний аспект двосторонньої співпраці у різних галузях, зокрема і в оборонній сфері. - Україна після , якщо вистарчить часу
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20.08.2024 17:07 Відповісти
Прем'єр Індії Нарендра Моді під час візиту до Польщі
...труситиме старими сивими модями...
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20.08.2024 17:14 Відповісти
Та до дупи всі ці обговорення головного споживача кацапської нафти.
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20.08.2024 17:36 Відповісти
Людина похилого віку, ******** потеревеніти, як бабусі біля підїзду, тільки з виїздом за кордон, є можливість.
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20.08.2024 17:57 Відповісти
Ввечері візьму пива 🍺 та обговорю з друзями орієнтацію цього Муді
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20.08.2024 18:12 Відповісти
Ну і нахріна нам візит цього Моділа ?
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20.08.2024 18:47 Відповісти
 
 