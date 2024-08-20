Моді у Польщі обговорить, зокрема, ситуацію в Україні, - ЗМІ
Прем'єр Індії Нарендра Моді під час візиту до Польщі обговорюватиме ситуацію в Україні.
Про це Укрінформу повідомило джерело в уряді Польщі, передає Цензор.НЕТ.
"Це буде однією з тем переговорів. Загалом ситуація в регіоні буде однією з важливих тем переговорів і складно оминути увагою ситуацію в Україні", - сказав співрозмовник.
У Польщі моді зустрінеться із президентом Анджеєм Дудою та премʼєр-міністром Дональдом Туском.
Крім того, до Польщі приїде частина уряду Індії. Тому буде також можливість проведення переговорів між сторонами на рівні міністрів. Наприклад, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розмовлятиме з главою МЗС Індії Субраманьяном Джайшанкаром.
Також джерело розповіло, що візит Моді до Польщі крім політичного, матиме важливий економічний аспект двосторонньої співпраці у різних галузях, зокрема і в оборонній сфері.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що перед приїздом до України прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді здійснить одноденний візит до Польщі.
В Офісі Президента повідомили, що Моді відвідає Київ 23 серпня.
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