Москва відповість, якщо Польща спробує перехопити російські ракети над Україною, - МЗС РФ

Росія дасть відповідь, якщо Польща спробує перехопити російські ракети над Україною.

Про це заявив директор третього європейського департаменту МЗС РФ Олег Тяпкін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Якщо офіційна Варшава піддасться авантюрному пориву і наважиться здійснити спроби перехоплення далекобійних засобів ураження... то реакція на них буде адекватною та цілком конкретною", - сказав він.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, які прямують до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі.

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