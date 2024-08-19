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Москва відповість, якщо Польща спробує перехопити російські ракети над Україною, - МЗС РФ

іскандер,балістика

Росія дасть відповідь, якщо Польща спробує перехопити російські ракети над Україною.

Про це заявив директор третього європейського департаменту МЗС РФ Олег Тяпкін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Якщо офіційна Варшава піддасться авантюрному пориву і наважиться здійснити спроби перехоплення далекобійних засобів ураження... то реакція на них буде адекватною та цілком конкретною", - сказав він.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, які прямують до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі.

Також читайте: Наступ України на Курщину не змінює антиескалаційну позицію Заходу, - МВС Польщі

Автор: 

МЗС рф (959) Польща (8489) росія (65002)


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Топ коментарі
+81
Заборонить показувати на новий рік " С льохкім паром" з Барбою Брильською?
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19.08.2024 17:15
+64
Ось таким нікчемним блефом кацапи і залякують європейців роками. А ті ведуться.
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19.08.2024 17:16
+39
Оце ви блін ізвєрг!
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19.08.2024 17:20
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Відповість згідно наявного місця в ******** валізці
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19.08.2024 17:14 Відповісти
Да судя по выражению того что у людей незывают лицом - к Пу по прозвищу Ху охрана чемоданы тягает без остановки.
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19.08.2024 18:58 Відповісти
Та вони ніколи цього не робили і робить не будуть бо обісцялись з початку війни в Україні і шкодять тільки Україні
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19.08.2024 19:46 Відповісти
Каким образом Москва ответит? По Польше пульнет?
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19.08.2024 17:15 Відповісти
почнем з того, що рашка не зможе прослідкувати хто збив
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19.08.2024 17:49 Відповісти
Заборонить показувати на новий рік " С льохкім паром" з Барбою Брильською?
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19.08.2024 17:15 Відповісти
Оце ви блін ізвєрг!
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19.08.2024 17:20 Відповісти
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19.08.2024 20:33 Відповісти
А чом би й ні? Дурного глузду лаптям і не на таке стане!
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19.08.2024 23:21 Відповісти
Ось таким нікчемним блефом кацапи і залякують європейців роками. А ті ведуться.
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19.08.2024 17:16 Відповісти
Бо сцикливі
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19.08.2024 17:25 Відповісти
А где лощадь с машкой?
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19.08.2024 17:16 Відповісти
В загулі 😁
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19.08.2024 17:36 Відповісти
Кінь свою роботу знає катерину кінь і машку кінь
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19.08.2024 17:36 Відповісти
Машко вчора віджигало...
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19.08.2024 23:26 Відповісти
...а старий шкап десь ціхо хрумтить галюциногенним вівсом... аби згодом видати щось таке, від чого ми хором повивалюємо мови з ротів - .
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19.08.2024 23:31 Відповісти
Так це ж півЄнтівний удар! Ані лЄтЬЄлі на Польщу от вони півлЄнтівно і будуть збивати
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19.08.2024 17:16 Відповісти
не було б так смішно , аби не було так сумно(( Західніше кордону України нажаль одні сцикуни
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19.08.2024 17:17 Відповісти
В черговий раз витре соплі.
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19.08.2024 17:17 Відповісти
а як це довести? коли є така гра "нас там нєт"
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19.08.2024 17:17 Відповісти
ану ж
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19.08.2024 17:19 Відповісти
"...директор третього європейського департаменту МЗС РФ Олег Тяпкін ..." (с) ( майже Альберт Клячкін ... )
Це який "рівень" відповіді ? Щось між зАХаровой та дімОНОм ? ( ці двоє , мабуть , десь з перепою не вийшли )
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19.08.2024 17:23 Відповісти
Росія дасть відповідь, якщо Польща спробує перехопити російські ракети над Україною, на КОТРУ отримає відповідь блоку НАТО
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19.08.2024 17:23 Відповісти
Свинорилі так і випрашують кілька залпів томагавків по своїй кислобздійщині
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19.08.2024 17:24 Відповісти
Ах у е ть!!! Ескалацией уже считается перехват ракет которые летят в сторону Польши- страны НАТО. Тоесть если ***** запустит ракеты по Польше, та должна убедиться и не сбивать пока ракеты не ударят по Варшаве а то будет ескалация? А может ***** будет и нам угрожать чтобы мы не сбивали ракеты, а так же не пригибались и не уворачивались от пуль и снарядов а то ***** обидется и будет ескалация? Что дальше? ***** будет требовать чтобы нас подержали пока оно нас будет бить?
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19.08.2024 17:24 Відповісти
Мабуть знову відмовляться купувати польскі яблука . Польща цього дійсно не переживе..
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19.08.2024 17:26 Відповісти
Ще одна коричнева лінія ?
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19.08.2024 17:31 Відповісти
Путя насрёт в чемодан?
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19.08.2024 17:33 Відповісти
А в итоге, после нашей Победы, кацапы будут парировать, мол, пыня такого сказать не мог, бо в это время оттягивался во фризере морга.
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19.08.2024 17:35 Відповісти
Європейські куколди сглотнуть і занепокояться
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19.08.2024 17:37 Відповісти
Коли вони над Польщою не збивають - то за шо мова
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19.08.2024 17:38 Відповісти
Если у НАТО есть яйца, то думаю логично было бы сбивать ракеты.
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19.08.2024 17:39 Відповісти
Кацапні просто треба вирізати язики !!!!Підла наволочь , яка взяла моду всім загрожувати !
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19.08.2024 17:42 Відповісти
Мені колись один казав - путін хто угодна, но нє дурак! і ось таке... -
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19.08.2024 17:43 Відповісти
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19.08.2024 17:46 Відповісти
Ага, вилізе мєдвєдєв і дихне ''перегаром''. Ну може ще пику страшну покаже.
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19.08.2024 17:46 Відповісти
Для декого такий ******** випад був би спонуканням до дії.
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19.08.2024 17:48 Відповісти
На захоплення Курської області вже відповіли. 😁
Повними портками...
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19.08.2024 17:50 Відповісти
відповість, кацапйо, відповість. Прийде час і відповість пся крев за все!
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19.08.2024 17:50 Відповісти
Ніяким чином голодупі мокші не можуть відповісти НАТО.
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19.08.2024 17:51 Відповісти
Тяпкін особисто зробить глибокий мінет…
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19.08.2024 18:00 Відповісти
Цілком конкретно вони в калюжу пукнуть
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19.08.2024 18:03 Відповісти
касапи смокчіть салупу піьотра вялікага
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19.08.2024 19:11 Відповісти
у зеленского научились? ПОТУЖНО відповідать!
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19.08.2024 18:05 Відповісти
Напугала гола дупа касапа їжака,..
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19.08.2024 18:05 Відповісти
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19.08.2024 18:09 Відповісти
Дайте Тяпкіну-сєльодкі.
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19.08.2024 18:14 Відповісти
З молоком...
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19.08.2024 18:21 Відповісти
мосьКВА ідьот *****. небо України це небо України а не якесь кнурособаче небо. попросимо Польщу його прикрити - навіть попереджати кнурособак не треба.
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19.08.2024 18:16 Відповісти
Тіпа ракета це їх майно ...Отже їх майно наносить збитки ..Чудово . Закомкнтуйте цю заяву до судового позову про репарації
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19.08.2024 18:28 Відповісти
Про що вони думають? ЗСУ на Курщині не повинні бути, а вони там. Так що "авантюра " збиття ракет орків країнами НАТО на черзі
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19.08.2024 18:30 Відповісти
Перехватят польские над Россией?
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19.08.2024 18:35 Відповісти
Прийде час - відповість за Катинь, Твер та Харків......
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19.08.2024 18:36 Відповісти
Як? Носом в сраку?
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19.08.2024 18:37 Відповісти
Орки малюють нову червону лінію а захід робить вигляд що боїться і був повід дальше торгувати з рашею та вести політику неескалації... Польща великий хаб для обходу санкцій через Білорусь
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19.08.2024 18:41 Відповісти
если поляки будут сбивать ракеты ***** в.в. то будет полный мандец --- ***** начнет бамбить варонеж а свиньи кадырова будут бежать под песню ..нас не дагонят..
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19.08.2024 19:13 Відповісти
і не ьоїться отвєточки НАТО
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19.08.2024 19:27 Відповісти
Московія у відповідь звеликим шумом проковтне нові реалії.
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19.08.2024 19:35 Відповісти
ляхи і над собою сцуть збивати
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19.08.2024 20:09 Відповісти
попович, пшел в рязань, там ной )
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19.08.2024 21:16 Відповісти
Дайте вгадаю як відповість: ще більше сирійців пустить через Білоруську область?
А що? Ісламські нелегали чудова тактична зброя. Подивіться що вони зробили з Великою Британією, Швецією(можна добавити ще Канаду) і це я мовчу про Німеччину з турками, Францію з африканцями які вже дисятиліття годують лінивих, не бажаючих працювати імігратів з податків які могли б піти на покращення життя своїх громадян.
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19.08.2024 20:43 Відповісти
какой ужас ))) интересно какой пук издаст этот самый жалкий в истории человечества агрессор? Поноет в ООН? )))
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19.08.2024 21:15 Відповісти
поляки вже давно засцяли починаючи з літака качинського закінчуючи розсипання українського збіжжя .
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19.08.2024 21:17 Відповісти
Кому має бути лячно - ЗСУ чи фермерам?
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19.08.2024 21:23 Відповісти
Шизофреничний світ.
Чому всі язики засунули в ОПу?
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19.08.2024 21:24 Відповісти
Бл@дь!..
Невже на росії остаточно і безповоротно перевелися притомні люди?! Ну невже так тяжко ******** цеглиною по облізлій макітрі одне при3,14здулувате *****?..
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19.08.2024 23:38 Відповісти
цікаво, і що вони зроблять? начнуть бомбити варшаву у відповідь?
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20.08.2024 02:08 Відповісти
 
 