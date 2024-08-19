Москва відповість, якщо Польща спробує перехопити російські ракети над Україною, - МЗС РФ
Росія дасть відповідь, якщо Польща спробує перехопити російські ракети над Україною.
Про це заявив директор третього європейського департаменту МЗС РФ Олег Тяпкін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Якщо офіційна Варшава піддасться авантюрному пориву і наважиться здійснити спроби перехоплення далекобійних засобів ураження... то реакція на них буде адекватною та цілком конкретною", - сказав він.
Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, які прямують до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі.
Топ коментарі
+81 Олександр Томах
показати весь коментар19.08.2024 17:15
+64 Gary Grant
показати весь коментар19.08.2024 17:16
+39 Зэлэный_Змий
показати весь коментар19.08.2024 17:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це який "рівень" відповіді ? Щось між зАХаровой та дімОНОм ? ( ці двоє , мабуть , десь з перепою не вийшли )
Повними портками...
А що? Ісламські нелегали чудова тактична зброя. Подивіться що вони зробили з Великою Британією, Швецією(можна добавити ще Канаду) і це я мовчу про Німеччину з турками, Францію з африканцями які вже дисятиліття годують лінивих, не бажаючих працювати імігратів з податків які могли б піти на покращення життя своїх громадян.
Чому всі язики засунули в ОПу?
Невже на росії остаточно і безповоротно перевелися притомні люди?! Ну невже так тяжко ******** цеглиною по облізлій макітрі одне при3,14здулувате *****?..