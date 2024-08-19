Наступ України на Курщину не змінює антиескалаційну позицію Заходу, - МВС Польщі
Україна отримує "величезні політичні вигоди" від операції ЗСУ в Курській області РФ, але цей наступ не змінює "антиескалаційного підходу" Заходу щодо обмежень на застосування наданої зброї.
Про це заявив очільник МВС Польщі Томаш Семоняк в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
У нього запитали, чи можуть військові успіхи Києва змінити позицію союзників щодо використання зброї, яку вони постачають для війни з Росією.
Цей наступ не змінює антиескалаційну позицію Заходу", - відповів Семоняк.
Західні уряди, які надають військову допомогу Україні після вторгнення Росії в лютому 2022 року, досі відмовлялися дозволити Україні використовувати далекобійну зброю через передбачуваний ризик ескалації конфлікту.
За його словами, події у Курській області сприяють зміні іміджу України, оскільки "політичні здобутки Києва є величезними менш ніж за два тижні".
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Питання - а чому ця людина ще на волі?! Важко знайти?!
по сравнению с бамбасом,курщина это чилл ресорт)уверен было бы по своей воле многие с покровского направления,передислцировались на кунр.
Щодо останнього то сумно не надати достатньо засобів РЕБ, пеленгування та зенітних кулеметів для боротьби з беспілотниками при такій операції... боролись б з аерозвідкою ефективно не було б точних ударів ні Іскандерами ні Кабами
ці істоти всього бояться, їх купка ******** ставить раком, а вони нічого вдіяти не можуть...про що тут взагалі казати.
Коли ще за Трампа який ввів додаткові податки на товари звідти, в китаї почалась насувалась іпотечна криза, багато американських банків були під загрозою у них великий портфель кредитів....
спасло Китай тільки відміна податків Байденом та війна коли до них хлинули від орків ресурси із знижкою 20-30% за юані які можна безмежно друкувати з повітря та ці юані орки могли тратити тільки на їх продукцію