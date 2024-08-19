Наступ України на Курщину не змінює антиескалаційну позицію Заходу, - МВС Польщі

Україна отримує "величезні політичні вигоди" від операції ЗСУ в Курській області РФ, але цей наступ не змінює "антиескалаційного підходу" Заходу щодо обмежень на застосування наданої зброї.

Про це заявив очільник МВС Польщі Томаш Семоняк в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

У нього запитали, чи можуть військові успіхи Києва змінити позицію союзників щодо використання зброї, яку вони постачають для війни з Росією.

Цей наступ не змінює антиескалаційну позицію Заходу", - відповів Семоняк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Операція ЗСУ в Курській області поставила Путіна в скрутне становище, - сенатор США Келлі

Західні уряди, які надають військову допомогу Україні після вторгнення Росії в лютому 2022 року, досі відмовлялися дозволити Україні використовувати далекобійну зброю через передбачуваний ризик ескалації конфлікту.

За його словами, події у Курській області сприяють зміні іміджу України, оскільки "політичні здобутки Києва є величезними менш ніж за два тижні".

Читайте також: Зеленський наполягає на максимальному просуванні ЗСУ у Курській області, - The Economist