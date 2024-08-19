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Зеленський наполягає на максимальному просуванні ЗСУ у Курській області, - The Economist

ЗСу

Про план операції ЗСУ у Курський області знали лише президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський  та кілька комбригів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economist.

Готуючись до операції у Курській області, військове керівництво України розглядало кілька варіантів.

Як пише видання, було розглянуто кілька сценаріїв наступу на найслабші точки російської лінії оборони, а саме: удар у Брянській області, удар у Курській області, комбінований удар у двох регіонах одразу, або ще більший масштаб.

Генерал ЗСУ Олександр Сирський тримав свої плани в таємниці, ділившись ними лише з вузькою групою генералів та співробітників служб безпеки. З президентом України Володимиром Зеленським він говорив віч-на-віч, без свого штабу.

Більшість інформації армійська розвідка дізнавалася самостійно, а не доручила це Головному управлінню розвідки (ГУР МО України). Розвідувальну агенцію включили лише на пізній стадії підготовки операції.

Одно з джерел видання стверджує, що західні союзники також не знали про те, до чого готувалася Україна. Обмежені комунікації до рівня службової необхідності дозволили ЗСУ розпочати атаку до того, як росіяни зрозуміли що відбувається.

Як пише The Economist, Сирський збив противника з пантелику, приховавши прибуття найдосвідченіших дивізій, які брали участь у боях. Підкріплення було перекинуто до лісів біля кордону Курської області під приводом захисту від передбачуваного російського нападу на Суми. Паралельно в українських ЗМІ з'явилася інформація про вторгнення РФ, яке станеться вже незабаром.

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"Ротація відбулася приблизно за півтора тижня до початку Курської операції. Росіяни продовжували вірити, що ми просто захищаємо кордон", - сказав один із джерел The Economist.

Самі солдати почали підозрювати, що відбувається щось серйозне, на початку серпня, коли їм раптово видали спорядження. Зокрема нові каски з вбудованими навушниками, а також нові штурмові гвинтівки. Вони проводили навчання на макетах, які, як пізніше зрозуміли, були російськими селами. 80-та бригада почала готуватися до другої хвилі атаки.

Видання додало, що головком Сирський приберіг більшу частину атакуючих сил саме для цієї другої хвилі і, можливо, з цієї причини Росія спочатку вважала прорив не надто серйозним.

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Автор: 

ЗСУ (7514) Курськ (1098)


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Топ коментарі
+32
воно мені не Президент, воно тупий зе-н*ркоман, запроданець і колоборант !!!
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19.08.2024 07:42
+32
яка демократія, ви прощо ??? зе лайно будує в Україні диктатуру на кшталт диктатури Ху*ло на паРаші чи диктатури червоного комуно-напциста йоськи сталіна (джугашвілі) !!!



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19.08.2024 07:48
+21
Мобілізуйся і просунься, вояка...
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19.08.2024 07:26
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Мобілізуйся і просунься, вояка...
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19.08.2024 07:26 Відповісти
кесарю - кесарево (С)
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19.08.2024 07:29 Відповісти
воно мені не Президент, воно тупий зе-н*ркоман, запроданець і колоборант !!!
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19.08.2024 07:42 Відповісти
не страшно - головне вивчіть як працює демократія
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19.08.2024 07:43 Відповісти
яка демократія, ви прощо ??? зе лайно будує в Україні диктатуру на кшталт диктатури Ху*ло на паРаші чи диктатури червоного комуно-напциста йоськи сталіна (джугашвілі) !!!



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19.08.2024 07:48 Відповісти
обмежувати свободи під час війни - це загаліносвітова практика
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19.08.2024 07:51 Відповісти
та ви що серйозно ??? ви це сірійням що зараз живуть в Німетчині, інших країнах Європи розкажіть !!! навіть у них хто не хотів воювати спокійно виїхав в Європу !!! вафка зе гірший за диктора сирії асада !!!
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19.08.2024 07:54 Відповісти
Ви якусь нісенітницю несете - що Ви взагалі знаєте про асадів?
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19.08.2024 07:58 Відповісти
І приклади навести зможеш?
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19.08.2024 08:21 Відповісти
наприклад, коли нато бомбило сербію - в сербії заборонили виїзд чоловікам 18-60

і, будь ласка, звертайтесь до мене на Ви
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19.08.2024 19:02 Відповісти
Тобто, ти Сербію, яка розв'язала війну, вважаєш демократичною країною, а Мілошевича демократичним президентом?

Ну давай пєши єсчо. А шо там у КНДР, Ірані чи Венесуелі?
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19.08.2024 19:24 Відповісти
не ліпіть горбатого - і не старайтеся вгадати що я вважаю - у Вас це не вийде по суб'єктивних причинах

ну і заодно вивчіть сербське і косовське питання - щоб не виглядати дрімучим дурнем
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19.08.2024 22:33 Відповісти
ну тримайте "єсчо" під час другої світової влада англії вводила трудову повинність для населення і вилучала радіоприймачі і багато чого іншого
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19.08.2024 22:38 Відповісти
У ВБ не утискали свободу слова, залишивши тільки провладні газети та радіостанції.
Єдина париія, яку переслідували - фашистська і то полуформально.
Черчілль не узурповував владу, захопивши всі гілки влади.

І головне - це було майже 100 років тому під час Світової війни, коли єдині союзники ВБ знаходилися за океаном.
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19.08.2024 22:51 Відповісти
головне, що я Вам привів приклади обмеження громадянських свобод під час війни - саме те що я стверджував в своєму пості, а Ви просили підтвердження

і вся Ваша подальша недолуга демагогія до того не має ніякого стосунку
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20.08.2024 07:21 Відповісти
Це не приклади, а маячня наполовину з брехнею.

Радіоприймачі вилучали у Совку, а не у Британії.
А у Британії навіть профашистську газету Дейлі Мірор не закрили.
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20.08.2024 10:01 Відповісти
Правда прокомуністичну Дейлі Вокерс таки закрили. 😁
Що добре каже, кого у ВБ вважали більшою загрозою.
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20.08.2024 10:05 Відповісти
вважати все що Вам не відомо брехнею - то сильний крок
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21.08.2024 06:34 Відповісти
Тобто, за твоїми словами ЗЄ аналогічний Мілошевичу. 😁

Ти пам'ятаєш, де закінчилася кар'єра "демократа" Мілошевича і у чому його звинувачували?
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19.08.2024 19:28 Відповісти
На "Ви" я буду звертатися до тих, хто заслуговує на повагу.
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19.08.2024 19:31 Відповісти
Ваша повага мене не цікавить, але етикет вимагає певних форм
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19.08.2024 22:27 Відповісти
За етикетом у Версаль чи Букінгемський палац.
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19.08.2024 22:52 Відповісти
ааа... то це Ви тут вирішуєте кому і куди - тепер буду знати, що Ви так вважаєте.
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20.08.2024 07:23 Відповісти
Вже побудувало. Коли скінчиться війна, наріт прокинеться в міні-паРаші, і охрініє, але буде пізно.
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19.08.2024 10:02 Відповісти
І звідки про це дізнався Економіст? Від агентства ОБС?
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19.08.2024 07:32 Відповісти
До цього зовнішніми контактами займався єрмак. Може цього разу це був не він, але сумнівно.
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19.08.2024 07:38 Відповісти
І єрмак нічого не знав і не підозрював? Хтось в цю казку вірить?
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19.08.2024 07:34 Відповісти
Ви би запитали , чи хтось "знає" , до чого тут віра?
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19.08.2024 07:53 Відповісти
Швець вірить.
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19.08.2024 08:16 Відповісти
Я, пиджак, спідниця, верю. В нашем СМУ ген. директор (для обеспечения секретности) сам количество арматуры на новый объект считал. То то для нас сюрприз был. Только на сотню саморезов 9Х3,5 мм ошибся. Так что, я верю. .

Без разработанного штабом (чьим?) плана. Это .... это просто не смешно. Понятно, потом зтот план идёт по (не надо пошлить). Но без томов и карт не смешно
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19.08.2024 09:35 Відповісти
аж до мацкви
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19.08.2024 07:40 Відповісти
Я б не була такою впевненою ,бо ЗСУ можуть продвинутися в сусідній області що має більше сенсу чим глибокий незахищений фронт Мало що хоче чиновник на посаді президента, та і звідки це знати пресі,якщо операція і її аналіз їй не по зубах
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19.08.2024 07:41 Відповісти
Бо ще сподівається, що це максимально наповнить його корито. Він і операцію в Кринках рік тому для того розпочав.
Хоча німці ясно дали зрозуміти: корупціонер Ze їх вже задовбав і грошей більше не буде.
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19.08.2024 07:49 Відповісти
Занили про план - сильно!
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19.08.2024 07:50 Відповісти
Більшість інформації армійська розвідка дізнавалася самостійно, а не доручила це Головному управлінню розвідки (ГУР МО України). Розвідувальну агенцію включили лише на пізній стадії підготовки операції. Джерело:

Що...і Буданов нічого не знав? Як же так? Чи зрозуміли, що головний розвідник не стримає свербіжку і зразу розповість пресі про наміри ЗСУ? А то у пресі головними силами у цій війні є ГРУ та СБУ!!! Вони і літаки збивають, і кораблі кацапські топлять, і Кримський міст валять... і на фронті все на них тримається... ЗСУ ніхрена не робить..а тільки під ногами у ГРУ ветшається. А тут такий прокол!!! ЗСУ пішли у Курську область..а ГРУ з собою не взяли!?
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19.08.2024 07:56 Відповісти
Будь що можливе коли це брехня. Корейський жиртрест наприклад став володарем всесвіту.
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19.08.2024 08:03 Відповісти
..але на сьогодні повсюди перемоги ГРУ..СБУ.. ))) ЗСУ десь позаду плететься... А стосовно брехні...)) То у нас теж найвеличнійший лідОр світу. Чи вже забули?
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19.08.2024 08:30 Відповісти
Ну це ж усім давно відомо: там де є успіхи, то це завдяки безтолковому ішаку. Там, де їх нема - то вина всіх, окрім ішака. Дешевий, проплачений ОПГ дєрмака піар.
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19.08.2024 07:59 Відповісти
ЗСУ зробили висновки з піара преЗЕдента і Буданова на попередньому контрнаступі, невдачі якого списали на Залужного...
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19.08.2024 08:01 Відповісти
А де був Єрмак.
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19.08.2024 08:08 Відповісти
Домагався Варфоломія з метою отримання томосу для філіалу фсб в Україні.
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19.08.2024 08:58 Відповісти
До речі, про те, що ГУР про цю операцію ніхто не інформував говорив ще абдрістович. Він заявив, що наші попередні невдачі, зокрема при контрнаступі, були пов'язані з діяльністю кротів у певній структурі.Проте не уточнив, про яку саме структуру йдеться. Тут вже прямо про це говориться...
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19.08.2024 08:10 Відповісти
З такими кадрами Буданги не дивно ....

https://x.com/SymorozOfficial Симороз Олег Олександрович

Просто нагадую, що цього проросійського покидька на початку війни легалізував Кірюша Буданов.

****

Зепутат Євгеній Шевченко став одночасно і кадром Буданги.

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19.08.2024 09:04 Відповісти
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19.08.2024 09:07 Відповісти
Про план операції ЗСУ у Курський області занили

Нити та скиглити влада любить.
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19.08.2024 08:21 Відповісти
Значить буде, як з контрнаступом-2023.

Бо, коли клоун ставить цілі військовим, інакше бути не може.
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19.08.2024 08:25 Відповісти
Саме так! Зараз ми ще повинні будемо утримувати ці окуповані території і забезпечувати цивільне населення всім необхідним, включаючи пенсії та зарплати бюджетникам, як справвжнісінькі окупанти.
Це тільки по зєля-марахвету все виглядає радісно і "потужно", а реальність надзвичайно погана!
Це вторгнення мало б значно кращий ефект, якби наші швидким маршем пройшлися по кацапській землі вздовж кордону, підірвали б всі можливі мости, замінували б територію за собою та вдарили б з тилу по ординським угрупуванням у Харківській та Луганській областях! Все інше - картинка для зебілів!
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19.08.2024 09:19 Відповісти
"Про план операції ЗСУ у Курський області занили лише президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та кілька комбригів. Джерело:
Одне слово в реченні, написане з помилкою "по Фрейду" і весь пост заграв трохи іншими фарбами...
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19.08.2024 08:27 Відповісти
це очепатка
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19.08.2024 08:44 Відповісти
Звісно там мало бути слово "знали", але щось пішло не так...
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19.08.2024 09:22 Відповісти
Ой та шо ти 🤡 наполягало включив ? ти ж не знав до останньої секунди, шо ЗСУ піде на Курськ ... а так поговорити можеш ...мудило мстливе ...
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19.08.2024 08:30 Відповісти
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19.08.2024 08:42 Відповісти
В повідомленні The Economist про коло осіб, допущених до планування операції в Курській області, тішить одне - Зеленський та Сирський знають поіменно кротів у своєму оточенні.

Їх не повідомили, коли буде наступ. Або - кроти знали про наступ, і шукали населений пункт, звідки він почнеться, "з Ненацька"))) Але не знайшли на картах)))

Чому тоді Зеленський не кишне кротів?
Тому, що виявлений і підтверджений кріт - контрольований. Безпечніше знати ворогів у своєму оточенні, аніж їх вигнати, призначати інших і знову шукати.
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19.08.2024 08:43 Відповісти
наступ був з Ненацка
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19.08.2024 08:45 Відповісти
Наступати на фронті -- це не клацати х...м на роялі.
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19.08.2024 08:44 Відповісти
На Півдні треба наполягати, а все інше то марна трата ресурсів, особливо напад на курщині...
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19.08.2024 08:45 Відповісти
пiвдень помiняемо на Курвську обл
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19.08.2024 08:48 Відповісти
це буде величезна дурниця!!!
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19.08.2024 11:11 Відповісти
Хай своей скумбрії просовує, військові без нього свою справу знають.
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19.08.2024 08:48 Відповісти
Цитата: "Зеленський наполягає на максимальному просуванні ЗСУ у Курській області,..." так піди ***** покажи приклад, повоюй ухилянт сцикопіхотний.
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19.08.2024 08:55 Відповісти
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19.08.2024 08:55 Відповісти
Як би там не було , але з точки зору військової науки зроблено все філігранно . !! Кацапню розвели - як котят .
Розробникам операції - браво !!
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19.08.2024 08:57 Відповісти
Наполяга на максимальному просуванні, щоб наші бойові порядки максимально розрідилися та легко потрапили в оточення.
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19.08.2024 09:00 Відповісти
Это вторая операция под командованием Сырского такого рода. Можно сказать, что у С., как у полководца, есть "свой подчерк" - и это хороший подчерк (бить врага там, где он не может сопротивляться, - надо уметь). Недостатком С. является недостаточное использование (промедление с использованием) результатов в фазе "собирания урожая". Это было видно и из "Харьковского наступления", видно и сейчас.
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19.08.2024 09:08 Відповісти
Відправ туди 95кагал та іншу ''срань''-нехай продавлюють!
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19.08.2024 09:12 Відповісти
Дивізій? ЗСУ немає дивізій а кастровані бригади які рівнозначні або ще менші по штату полків. Дивізія якщо взяти по штату це сильна бойова струтура які в ЗСУ по злочиному керівництві від Кучми і т д розформовані в кастровані бригади.
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19.08.2024 09:37 Відповісти
А де 14 бригад поліції для штурму ?
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19.08.2024 09:41 Відповісти
Для успіху потрібні сильні резерви. Немаючи резервів це авантюра.
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19.08.2024 09:45 Відповісти
А про Покровськ мовчить *****. Піараст -торчок
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19.08.2024 09:54 Відповісти
Ну якщо рулити операцією візьметься Гундосий Трупожер, то рятуй боже військових на Курщині. Цей Іуда заради свого піару покладе в гроб мільйони. Воно божевільний соціопат.
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19.08.2024 10:08 Відповісти
Не дай Бог це чмо почне знову лізти і тупати ніжками вимагаючи наступів будь якою ціною. Це буде катастрофа
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19.08.2024 10:11 Відповісти
Не почне, бо вже лізе.
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19.08.2024 10:53 Відповісти
Чому єрмаку не повідомили? Непорядок.
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19.08.2024 11:07 Відповісти
Наполеон недороблений. Підрило довбане.
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19.08.2024 11:16 Відповісти
вже одного разу наполягав при розмінуванні Чонгару краще сиди поки сидиться і зачитуй що підсовують.
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19.08.2024 11:22 Відповісти
"занили лише президент України Володимир Зеленський, Джерело:
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19.08.2024 11:37 Відповісти
 
 