Зеленський наполягає на максимальному просуванні ЗСУ у Курській області, - The Economist
Про план операції ЗСУ у Курський області знали лише президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та кілька комбригів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economist.
Готуючись до операції у Курській області, військове керівництво України розглядало кілька варіантів.
Як пише видання, було розглянуто кілька сценаріїв наступу на найслабші точки російської лінії оборони, а саме: удар у Брянській області, удар у Курській області, комбінований удар у двох регіонах одразу, або ще більший масштаб.
Генерал ЗСУ Олександр Сирський тримав свої плани в таємниці, ділившись ними лише з вузькою групою генералів та співробітників служб безпеки. З президентом України Володимиром Зеленським він говорив віч-на-віч, без свого штабу.
Більшість інформації армійська розвідка дізнавалася самостійно, а не доручила це Головному управлінню розвідки (ГУР МО України). Розвідувальну агенцію включили лише на пізній стадії підготовки операції.
Одно з джерел видання стверджує, що західні союзники також не знали про те, до чого готувалася Україна. Обмежені комунікації до рівня службової необхідності дозволили ЗСУ розпочати атаку до того, як росіяни зрозуміли що відбувається.
Як пише The Economist, Сирський збив противника з пантелику, приховавши прибуття найдосвідченіших дивізій, які брали участь у боях. Підкріплення було перекинуто до лісів біля кордону Курської області під приводом захисту від передбачуваного російського нападу на Суми. Паралельно в українських ЗМІ з'явилася інформація про вторгнення РФ, яке станеться вже незабаром.
"Ротація відбулася приблизно за півтора тижня до початку Курської операції. Росіяни продовжували вірити, що ми просто захищаємо кордон", - сказав один із джерел The Economist.
Самі солдати почали підозрювати, що відбувається щось серйозне, на початку серпня, коли їм раптово видали спорядження. Зокрема нові каски з вбудованими навушниками, а також нові штурмові гвинтівки. Вони проводили навчання на макетах, які, як пізніше зрозуміли, були російськими селами. 80-та бригада почала готуватися до другої хвилі атаки.
Видання додало, що головком Сирський приберіг більшу частину атакуючих сил саме для цієї другої хвилі і, можливо, з цієї причини Росія спочатку вважала прорив не надто серйозним.
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Ну давай пєши єсчо. А шо там у КНДР, Ірані чи Венесуелі?
ну і заодно вивчіть сербське і косовське питання - щоб не виглядати дрімучим дурнем
Єдина париія, яку переслідували - фашистська і то полуформально.
Черчілль не узурповував владу, захопивши всі гілки влади.
І головне - це було майже 100 років тому під час Світової війни, коли єдині союзники ВБ знаходилися за океаном.
і вся Ваша подальша недолуга демагогія до того не має ніякого стосунку
Радіоприймачі вилучали у Совку, а не у Британії.
А у Британії навіть профашистську газету Дейлі Мірор не закрили.
Що добре каже, кого у ВБ вважали більшою загрозою.
Ти пам'ятаєш, де закінчилася кар'єра "демократа" Мілошевича і у чому його звинувачували?
пиджак,спідниця, верю. В нашем СМУ ген. директор (для обеспечения секретности) сам количество арматуры на новый объект считал. То то для нас сюрприз был. Только на сотню саморезов 9Х3,5 мм ошибся. Так что, я верю. .
Без разработанного штабом (чьим?) плана. Это .... это просто не смешно. Понятно, потом зтот план идёт по (не надо пошлить). Но без томов и карт не смешно
Хоча німці ясно дали зрозуміти: корупціонер Ze їх вже задовбав і грошей більше не буде.
Що...і Буданов нічого не знав? Як же так? Чи зрозуміли, що головний розвідник не стримає свербіжку і зразу розповість пресі про наміри ЗСУ? А то у пресі головними силами у цій війні є ГРУ та СБУ!!! Вони і літаки збивають, і кораблі кацапські топлять, і Кримський міст валять... і на фронті все на них тримається... ЗСУ ніхрена не робить..а тільки під ногами у ГРУ ветшається. А тут такий прокол!!! ЗСУ пішли у Курську область..а ГРУ з собою не взяли!?
https://x.com/SymorozOfficial Симороз Олег Олександрович
Просто нагадую, що цього проросійського покидька на початку війни легалізував Кірюша Буданов.
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Зепутат Євгеній Шевченко став одночасно і кадром Буданги.
Нити та скиглити влада любить.
Бо, коли клоун ставить цілі військовим, інакше бути не може.
Це тільки по зєля-марахвету все виглядає радісно і "потужно", а реальність надзвичайно погана!
Це вторгнення мало б значно кращий ефект, якби наші швидким маршем пройшлися по кацапській землі вздовж кордону, підірвали б всі можливі мости, замінували б територію за собою та вдарили б з тилу по ординським угрупуванням у Харківській та Луганській областях! Все інше - картинка для зебілів!
Одне слово в реченні, написане з помилкою "по Фрейду" і весь пост заграв трохи іншими фарбами...
Їх не повідомили, коли буде наступ. Або - кроти знали про наступ, і шукали населений пункт, звідки він почнеться, "з Ненацька"))) Але не знайшли на картах)))
Чому тоді Зеленський не кишне кротів?
Тому, що виявлений і підтверджений кріт - контрольований. Безпечніше знати ворогів у своєму оточенні, аніж їх вигнати, призначати інших і знову шукати.
Розробникам операції - браво !!