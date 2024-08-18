Уряд Британії не проти використання Україною танків Challenger у наступі на Курщині, - The Sunday Times

В уряді Великої Британії вважають, що використання українськими військами британської зброї на території Росії - "це частина оборони України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Sunday Times із посиланням на високопоставлене джерело в уряді Британії.

"Не будемо ухилятися від ідеї використання британської зброї в Росії як частини оборони України. Ми не хочемо жодної невизначеності або нервозності з приводу підтримки Великої Британії в цей критичний момент, і половинчаста або невизначена відповідь могла б вказувати на це. Ми повинні пишатися тим, що ми пожертвували комплект, який допомагає Україні в її обороні", - заявило джерело.

Так співрозмовник видання прокоментував кадри використання ЗСУ британських танків Challenger 2 під час наступу в Курській області РФ.

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План підтримки України

Зазначається, що для забезпечення єдиного британського фронту на підтримку України міністр оборони Джон Гілі та міністр закордонних справ Девід Леммі створили спільний український підрозділ між своїми відомствами.

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер доручив Раді національної безпеки розробити плани з надання Україні ширшого спектру підтримки.

"Йдеться не тільки про військову підтримку, а й про промислову, економічну та дипломатичну підтримку", - наголошує джерело в британському Міноборони.

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Як зазначають журналісти Sunday Times, наразі наступ ЗСУ на Курщині - "успіх для Зеленського і ганьба для російської армії".

Водночас західні аналітики припускають, що Росія спробує здійснити контрнаступ у Курській області не раніше кінця жовтня цього року. Крім того, вони сходяться на думці, що Київ не захоче утримувати всі нині зайняті території країни-агресорки РФ.

Операція ЗСУ в Курській області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що просування у Курській області РФ на деяких напрямках становить від 1 до 3 км.

Наступ ЗСУ вийшов за межі Курської області, бойові дії поширилися на територію Бєлгородської області.

Сирський заявив про створення військової комендатури в Суджі Курської області, її очолив генерал-майор Москальов.

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